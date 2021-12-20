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Новини Суспільство
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"Ковідну тисячу" отримали вже 1,5 мільйона українців, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На сьогодны вже 1,5 мільйона вакцинованих українців отримали по 1000 грн у рамках державної програми "єПідтримка".

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислава Шурма, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Зараз вже є 3,5 млн заявок опрацьованих, які вже передані на оплату. З яких 1,5 млн громадян вже отримали кошти відповідно, цей платіж відбудеться або завтра, або післязавтра, залежно від технічних деталей, з яких частина піде вже на компенсацію раніше виплачених коштів, а частина - на прямі платежі банку", - сказав Шурма, зазначивши, що є низка банків, які здійснюють виплати за рахунок своїх коштів, а потім отримають компенсацію від держави, а є низка банків, які просто транзитують кошти, які виплатить держава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже шість банків долучилися до програми виплат "ковідної тисячі"

Він нагадав, що віртуальна картка буде одразу запрограмована на оплату тих категорій послуг, які найбільше постраждали від карантину: на залізничні й авіаквитки в межах країни, театри, кіно, музеї, концерти, книги, спортзали. Кошти на віртуальну картку в межах програми "єПідтримка" мають надійти упродовж 10 днів після подання заявки. "По факту буде здійснюватися значно швидше, за нашими оцінками, це буде 4 дні максимум. Але деякі банки, маючи високу довіру і до держави, і до програми, не очікують і за рахунок власних коштів здійснюють цю виплату", - сказав Шурма.

За його словами, цього року вистачить тих 8 млрд грн, які Верховна Рада виділила із держбюджету на програму "єПідтримка". Щоб отримати гроші під час першого етапу виплат, треба подати заяву з 19 до 29 грудня.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що кожен вакцинований громадянин України отримає ці виплати, навіть якщо у нього немає смартфона або банківської картки. "Просто пріоритет на цифрову послугу, цифрову карту. Ми очікуємо, що практично усі банки будуть імітувати і банківську карту... Врешті-решт, навіть ті, хто не зможе отримати пластикові картки, думаю, ближче до кінця наступного року будуть передбачені абсолютно традиційні способи отримання цієї допомоги", - сказав він.

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Шурма нагадав і про те, що громадяни України від 60 років, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19, із січня 2022 року зможуть витратити передбачену законом тисячу гривень на соціальні потреби, у тому числі на придбання ліків (їх перелік має визначити Кабмін).

"Це пілотна програма і ми будемо її розвивати. Думаю, кожного місяця ми будемо вносити якісь доповнення, зміни у розвиток цієї програми", - сказав він.
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Топ коментарі
+8
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20.12.2021 13:42
+7
Покупаешь билет на рашку и отправляешь туда одного знакомого ватника (чемоданами)...
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20.12.2021 13:38
+6
Этих денег хватило бы на три дивизиона Нептун! А их просто проели!
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20.12.2021 13:38
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расскажите. как потратить ее на благтворительность?
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20.12.2021 13:35 Відповісти
Купи книжку и отнеси в библиотеку.
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20.12.2021 13:37 Відповісти
Покупаешь билет на рашку и отправляешь туда одного знакомого ватника (чемоданами)...
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20.12.2021 13:38 Відповісти
т.е. с чемоданами В прочем, как получится
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20.12.2021 13:40 Відповісти
Тут только через несколько посредников. Берешь книги потолще и потяжелее, сдаешь их в макулатуру а деньги уже жертвуешь кому хочешь. Чуствую что через месяц ети книги будут валяться по улицам как буклеты которые раздают в метро
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20.12.2021 13:43 Відповісти
Купи на 1000 гривень квитків в кінотеатр, потім поверни їх через касу і отримай готівку. ВСе, можеш тратити на благодійність.
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20.12.2021 13:54 Відповісти
раньше как вести с фронта - статистика по ковиду... теперь на первое место выходит инфо по количеству получивших тысячу...
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20.12.2021 13:38 Відповісти
Этих денег хватило бы на три дивизиона Нептун! А их просто проели!
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20.12.2021 13:38 Відповісти
их не проели, а помогли бизнесу.
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20.12.2021 13:40 Відповісти
чьему бизнесу?
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20.12.2021 13:49 Відповісти
украинскому!
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20.12.2021 13:50 Відповісти
Какому бизнесу?? Большая часть продаваемых книг издана в паРаше...
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20.12.2021 13:51 Відповісти
Плохо что сами книги не делаем. Украинцы зарабатывает на торговле!
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20.12.2021 13:53 Відповісти
Это копейки по сравнением с тем сколько заработает паРаша ..
И эти деньги она пустит на войну...на финансирование лугандона...
Покупайте книги...радуйтесь халяве..
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20.12.2021 13:56 Відповісти
ты забыл про российский газ и нефть, вот где деньжища...
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20.12.2021 14:03 Відповісти
Газ...нефть...это ни от от меня..и не от тебя и не от любого другого украинца не зависит...
А тут...на шару..готовы спонсировать паРашу за халявную штуку от осла....и на концерт басты за эту же штуку густым потоком валили...
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20.12.2021 15:48 Відповісти
Врешь...газ и нефть точно также от любого украинца зависит.
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21.12.2021 08:14 Відповісти
Где расценки брал?
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20.12.2021 13:42 Відповісти
Даже на американские Патриот. Или на десятки ударных Байрактаров. Но видимо ета власть не собирается защищать Украину
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20.12.2021 13:46 Відповісти
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20.12.2021 13:42 Відповісти
Та в аптеке можно боярышника накупить литров восемь.
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20.12.2021 18:07 Відповісти
Да уж...эта нарисованная тысяча вытянет из кошельков украинцев гораздо больше...и довольно быстро...
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20.12.2021 13:48 Відповісти
Да если бы он просто рисовал. Ато вытянет с наших же карманов в виде налогов и тарифов
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20.12.2021 13:52 Відповісти
тысячники зеленского призыва ))
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20.12.2021 14:01 Відповісти
Было бы неплохо,если бы пресса проверила, с кем из бизнеса зелёные слуги кремля заключили договоры на отоваривание тысячи. Допускаю, что это окажутся родственники и друзья зе-кодлы - сестра и бабушка Гогилошвали, семья секретарши Левченко, Шефиры всей своей роднёй....
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20.12.2021 14:01 Відповісти
"Зараз вже є 3,5 млн заявок опрацьованих, які вже передані на оплату. З яких 1,5 млн громадян вже отримали кошти відповідно"
Які кошти отримали громадяни ,яка виплата???!!
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20.12.2021 14:11 Відповісти
Одна тысяча гривен.
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20.12.2021 14:15 Відповісти
Опльовування вибрців в дії!
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20.12.2021 15:10 Відповісти
Прямая речь Ткаченко: "Появились первые статистические данные по использованию "ковидной тысячи" из программы "еПоддержка". Первые три места по использованию денег - именно у культуры и креативных индустрий.

Относительно градации. На 1-м месте - ожидаемо кинотеатры. На втором - с небольшим отрывом - книжные магазины. На третьем - театральные продюсерские агентства".
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20.12.2021 14:19 Відповісти
1000 дегенерата = 38 баксів. Це ж яким потрібно бути жадібним та тупим щоб за ці копійки продати власну свободу зареєструвавшись в "Дії"...
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20.12.2021 14:26 Відповісти
А потрібно було за ці 1,5 млд.грн. закупити 53570 тонн пального для ЗСУ або комплекс з 6 Байрактарів. Тільки колаборанти в умовах війни бюджетні кошти закатують в асфальт, саджають ******* дерев або витрачають на кінотеатри!
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20.12.2021 14:45 Відповісти
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20.12.2021 15:02 Відповісти
Ганебна,подачка,ганебне виконання. Ганьба жидодерам!
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20.12.2021 15:08 Відповісти
 
 