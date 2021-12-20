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Зеленський (17531) Литва (1553) Польща (5195) Україна (5237)

Зустріч президентів Люблінського трикутника засвідчила єдність оцінок і підходів України, Польщі та Литви, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зустріч президентів Люблінського трикутника засвідчила єдність оцінок і підходів України, Польщі та Литви, - Зеленський

Зустріч глав держав Люблінського трикутника в резиденції українського президента в Гуті засвідчила єдність оцінок і підходів України, Польщі та Литви, які були оформлені у спільній декларації, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з лідерами Литви та Польщі за результатами саміту Люблінського трикутника в державній резиденції "Синьогора".

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"Один із важливих елементів (зовнішньої стратегії України - Ред.) - взаємодія з польськими та литовськими партнерами в рамках Люблінського трикутника. Це наша перша зустріч у його форматі. Вона засвідчила єдність наших позицій, оцінок і підходів і з найбільш актуальних питань наших держав, і щодо ключових викликів у нашому регіоні", - зазначив він.

За словами президента, доказом цієї єдності стало підписання підсумкової декларації за результатами саміту президентів України, Литви та Польщі.

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Нагадаємо, 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

20 грудня у державній резиденції Президента України "Синьогора" (с. Гута Івано-Франківської області) відбулася зустріч лідерів Литви, Польщі та України з метою засвідчити єдності в оцінках російського ультиматуму.
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Що і вони бажають заглянути Путлеру в око ?!
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20.12.2021 15:50 Відповісти
зеля Порошенка вже зустрів в Польші?
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20.12.2021 16:01 Відповісти
НАТО почине в бозі поки Україна "доросте" до НАТО. Саміти,декларації - то добре, але як щодо подолання бідності та перемоги над корупцією? 100 дол. пенсії за 40 років трудового вчительського стажу?! І що то за 40 млн від Привату Коломойського в офшорах?
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20.12.2021 18:51 Відповісти
Нормальній людині сідати за один стіл з тим зільним чмом мало би бути встидно...
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20.12.2021 21:22 Відповісти
 
 