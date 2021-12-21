УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5366 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
11 057 44

Країни Балтії готові надати допомогу Україні, - міністри оборони трьох республік

Країни Балтії готові надати допомогу Україні, - міністри оборони трьох республік

Міністри оборони країн Балтії висловили солідарність з Україною та готовність надати допомогу Києву.

"Допомога найрізноманітніша - і військова, і невійськова. (...) Але що допомогу буде надано, факт", - сказав журналістам литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас після зустрічі, що відбулася у вівторок у Каунасі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він обговорив із міністрами оборони Латвії та Естонії Артісом Пабріксом та Калле Лаанетом питання регіональної безпеки та співробітництва у форматах Євросоюзу та НАТО. Міністри також підписали угоду про дорожню карту співпраці Балтійських країн у 2022 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо ми готуємось до війни і замовляємо 15 тис. бронежилетів на рік – це ні про що! Можливо, є якийсь таємний план Б? - Рахманін

Литовський міністр повідомив, що Україні може бути надано військово-польовий шпиталь, а також уже надають допомогу тепловізорами.

Під час дискусій міністри говорили про дії Росії, які, за словами Анушаускаса, дестабілізують безпекову ситуацію і в регіоні, і в усій Європі.

"Ми дійшли спільної думки, що останні дії Росії, особливо концентрація збройних сил поблизу українського кордону, - це грізна спроба націлитись на суверенітет України, що добивається членства в НАТО", - сказав Анушаускас.

Водночас, за словами естонського міністра, Росія навіть не намагається зняти гостроту ситуації, а продовжує стягувати війська та висунула "абсурдні" вимоги. Вони, за словами Лаанета, свідчать, що "цілі Кремля залишаються тими самими - змінити архітектуру безпеки, що склалася після холодної війни, та відновити свої зони впливу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не проґавить можливість напасти на Україну, якими б санкціями не погрожували, - євродепутат Террас

Як сказав міністр, підтримка України в такій ситуації залишається пріоритетом, і міністерство оборони Естонії шукає можливості надати додаткову оборонну допомогу цій країні.

Пабрікс сказав, що Україна зараз захищає інтереси Європи, вимагаючи права самій обирати свою долю.

Автор: 

Латвія (1345) Литва (2384) росія (65002) Естонія (1606)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Країнам Балтії-респект...
показати весь коментар
21.12.2021 17:16
+17
Так вопросов нет , они ж понимают , что как только ляжет Украина , они следующие . По тому в нашей победе они заинтересованы не меньше нас.
показати весь коментар
21.12.2021 17:12
+17
Все кто поддерживал и поддерживает Украину, это Польша и страны Балтии.
Эти страны, отлично знают что такое кацапы.
Спасибо прибалтам!
показати весь коментар
21.12.2021 17:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все готовы, но чет не слышно о прилете самолетов с вооружением в Украину в последнее время..
Не пишет никто о поставках..
Все шлют приветы и наилучшие пожелания лохам передавшим свое ЯО Расеи..
показати весь коментар
21.12.2021 17:10 Відповісти
Задля справедливості варто сказати, що тактичну ЯЗ кацапи вивезли і "кравчук" дізнався про це постфактум, як я розумію. (саме її нам було б достатньо проти кацапії і на її ліквідації не наполягав би Захід). А стратегічну ЯЗ, по суті, змусили віддати викручуванням рук. Кацапи тільки посміхалися, спостерігаючи за тим, що їм і робити нема чого: все за них зробить Захід. І ще для, як кажуть, до протоколу: лише Національний конгрес (партія) робив заяву про те, що в обмін на ЯЗ Україну мають прийняти до НАТО. А "чучма" зі своїм совково-злодійським нутром навіть не заїкався про це.
показати весь коментар
21.12.2021 19:51 Відповісти
Ну если тебе за уралом не слышно, так у ***** поинтересуйся
показати весь коментар
21.12.2021 20:01 Відповісти
Так вопросов нет , они ж понимают , что как только ляжет Украина , они следующие . По тому в нашей победе они заинтересованы не меньше нас.
показати весь коментар
21.12.2021 17:12 Відповісти
Увы и ах. Те, кто могут помочь и те, кто хотят помочь - это чаще всего РАЗНЫЕ люди. Нужно на себя надеяться и армию укреплять, а не гундосики строчить для убаюкивания лохтората.
показати весь коментар
21.12.2021 17:14 Відповісти
А кто армию будет укреплять? четыреждыуклонист клоун или кацапские кроты слившие вагнергейт? У них задача армию развалить, что они и делают закатывая миллиарды то в дороги на Донецк, то возле границы с парашкой, то в ковидные тысячи. 73% лохторат сам выбрал свое будущее, теперь пусть хавают.
показати весь коментар
21.12.2021 17:55 Відповісти
Країнам Балтії-респект...
показати весь коментар
21.12.2021 17:16 Відповісти
За что? Министры не президенты. Просто смехота.
показати весь коментар
21.12.2021 17:43 Відповісти
В странах Балтии власть не президентальная, а парламентарная, и президент лишь "визитная карточка" страны. Про всех говорить не буду, но в Эстонии отношение к Украине и вторжению России разделяют фактически все парламентские партии.
показати весь коментар
22.12.2021 17:15 Відповісти
Я не вникаю, шо там и как, но думаю министр не принимает решение, а разделять и кухарка может, но лучше бы она варила, больше пользы.
показати весь коментар
22.12.2021 17:21 Відповісти
Це саме те що кажуть краще синиця в руках чим журавель у небі.
показати весь коментар
21.12.2021 18:07 Відповісти
👍
показати весь коментар
21.12.2021 17:17 Відповісти
Друг познается в беде.
показати весь коментар
21.12.2021 17:37 Відповісти
Тут ми друзі по несчастю.
показати весь коментар
21.12.2021 17:49 Відповісти
Da i voiska nahodjatsia v povishennoi gotovnosti, tak chto ********, vmeste budet pestitj srusnju. A tam po 5 punktu i vse ostoljnije iz NATO podtjanetsia.
показати весь коментар
21.12.2021 17:42 Відповісти
Baltijas valstis paaugstinās savu bruņoto spēku gatavību
Країни Балтії підвищать боєготовність своїх збройних сил
https://www.delfi.lv/news/national/politics/baltijas-valstis-paaugstinas-savu-brunoto-speku-gatavibu.d?id=53888451
показати весь коментар
21.12.2021 17:47 Відповісти
Страны Балтии собираются создать совместную ракетную систему залпового огня /
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/strany-baltii-sobirayutsya-sozdat-sovmestnuyu-raketnuyu-sistemu-zalpovogo-ognya.d?id=53892385

konechno chutj tormoznuli, nado bilo uzhe let 20 tak nazad, no togda dronami zanimalisj, kto delal sistemi chtob droni sbivatj a koje kto chtob nashi droni na eto nereagirovali, poluchilkos u oboih.
показати весь коментар
21.12.2021 17:52 Відповісти
Все кто поддерживал и поддерживает Украину, это Польша и страны Балтии.
Эти страны, отлично знают что такое кацапы.
Спасибо прибалтам!
показати весь коментар
21.12.2021 17:47 Відповісти
Naverno hotel skazatj, spasibo Baltijcam
показати весь коментар
21.12.2021 17:48 Відповісти
Федя, ты провокатор, сбежал в Норвегию и умничаешь.
показати весь коментар
21.12.2021 17:58 Відповісти
Aizver muti krievmeele, es nekur nemuku un nemukshu, bet daro ko gribu.
Zakrai hleborezku ruskoizichnij, ja nekogda ne bezhal i delaju chto hocju.
показати весь коментар
21.12.2021 18:05 Відповісти
Нет ты не делаешь что хочешь, нужда тебя заставила в Норвегию податься. Ты же не можешь страну защитить, тебе только деньги в голове. Да пустое место в любой стране
показати весь коментар
21.12.2021 18:18 Відповісти
Idiot kusok, ja zhe ne takoi drishch kak ti, vedj ti kak nastojashchij ruckij patriot obosr... na raz dva, toljko uvidiv menja, nu posmotri na sebe ubogij

показати весь коментар
21.12.2021 18:31 Відповісти
Федя, у меня нет кликух, прозвищь, номеров как у тебя например. Но спасибо за рекламу
показати весь коментар
21.12.2021 18:36 Відповісти
Nu vidish kak ti ujazvim, ladno ne drifj, propojosh tri raza putin ***** i Ukraina eto kruto i ne budet fizicheskova vlijanija na tebja.
показати весь коментар
21.12.2021 18:40 Відповісти
Федя я в Латвии живу, как ты видишь
показати весь коментар
21.12.2021 20:17 Відповісти
Главное, что у тебя швабра есть, сам знаешь где
показати весь коментар
21.12.2021 20:04 Відповісти
Мордва вами правит чудак
показати весь коментар
21.12.2021 22:26 Відповісти
Чудак ты, на букву мэ))
показати весь коментар
21.12.2021 22:52 Відповісти
Петушок мордовский, ходи отсюда
показати весь коментар
21.12.2021 20:02 Відповісти
Что то мне эта ситуация все больше напоминает ту в которую попал тов. Сухов. Вот мол тебе Петька и держись там.
показати весь коментар
21.12.2021 17:51 Відповісти
Східна Європа більш за всіх памїятає "советський рай"
показати весь коментар
22.12.2021 01:15 Відповісти
Надо менять власть. Гнать к чертям зелень.
показати весь коментар
21.12.2021 18:02 Відповісти
Самые бедные страны Европы но самые понимающие ситуацию. Остальные думают что их не коснется, и война где то далеко
показати весь коментар
21.12.2021 18:15 Відповісти
даже самые бедные страны Европы живут гораздо лучше самой вЯликАй паРаши.
показати весь коментар
21.12.2021 18:53 Відповісти
Бедные? Бомжара, ты бы пасть захлопнуло, нищеброд
показати весь коментар
21.12.2021 20:05 Відповісти
Потому что еще 2-3 года назад Чекист был уверен, что всю Украину постепенно удастся вернуть без большого кипиша мирового калибра, но сегодня он понял, что так не получается и пошел в ва-банк..
показати весь коментар
21.12.2021 18:38 Відповісти

захист Европи вiд азiопського Мордору-паРашi

показати весь коментар
21.12.2021 18:51 Відповісти
Зброя потрібна негайно... І бажано, інший головнокомандувач!
показати весь коментар
21.12.2021 18:54 Відповісти
Цапія має зникнути назавжди.
показати весь коментар
21.12.2021 19:00 Відповісти
Estonija roboti delajut,Latvija bezpilotniki,Litve antidroni
показати весь коментар
21.12.2021 19:33 Відповісти
Страны Балтии и Польша прекрасно понимают ситуацию с паРашей, в отличии от зажравшихся Германии, Франции, Италии и прочих "столпов" ЕС.
показати весь коментар
21.12.2021 19:55 Відповісти
 
 