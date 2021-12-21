Країни Балтії готові надати допомогу Україні, - міністри оборони трьох республік

Міністри оборони країн Балтії висловили солідарність з Україною та готовність надати допомогу Києву.

"Допомога найрізноманітніша - і військова, і невійськова. (...) Але що допомогу буде надано, факт", - сказав журналістам литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас після зустрічі, що відбулася у вівторок у Каунасі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він обговорив із міністрами оборони Латвії та Естонії Артісом Пабріксом та Калле Лаанетом питання регіональної безпеки та співробітництва у форматах Євросоюзу та НАТО. Міністри також підписали угоду про дорожню карту співпраці Балтійських країн у 2022 році.

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Литовський міністр повідомив, що Україні може бути надано військово-польовий шпиталь, а також уже надають допомогу тепловізорами.

Під час дискусій міністри говорили про дії Росії, які, за словами Анушаускаса, дестабілізують безпекову ситуацію і в регіоні, і в усій Європі.

"Ми дійшли спільної думки, що останні дії Росії, особливо концентрація збройних сил поблизу українського кордону, - це грізна спроба націлитись на суверенітет України, що добивається членства в НАТО", - сказав Анушаускас.

Водночас, за словами естонського міністра, Росія навіть не намагається зняти гостроту ситуації, а продовжує стягувати війська та висунула "абсурдні" вимоги. Вони, за словами Лаанета, свідчать, що "цілі Кремля залишаються тими самими - змінити архітектуру безпеки, що склалася після холодної війни, та відновити свої зони впливу".

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Як сказав міністр, підтримка України в такій ситуації залишається пріоритетом, і міністерство оборони Естонії шукає можливості надати додаткову оборонну допомогу цій країні.

Пабрікс сказав, що Україна зараз захищає інтереси Європи, вимагаючи права самій обирати свою долю.