Країни Балтії готові надати допомогу Україні, - міністри оборони трьох республік
Міністри оборони країн Балтії висловили солідарність з Україною та готовність надати допомогу Києву.
"Допомога найрізноманітніша - і військова, і невійськова. (...) Але що допомогу буде надано, факт", - сказав журналістам литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас після зустрічі, що відбулася у вівторок у Каунасі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він обговорив із міністрами оборони Латвії та Естонії Артісом Пабріксом та Калле Лаанетом питання регіональної безпеки та співробітництва у форматах Євросоюзу та НАТО. Міністри також підписали угоду про дорожню карту співпраці Балтійських країн у 2022 році.
Литовський міністр повідомив, що Україні може бути надано військово-польовий шпиталь, а також уже надають допомогу тепловізорами.
Під час дискусій міністри говорили про дії Росії, які, за словами Анушаускаса, дестабілізують безпекову ситуацію і в регіоні, і в усій Європі.
"Ми дійшли спільної думки, що останні дії Росії, особливо концентрація збройних сил поблизу українського кордону, - це грізна спроба націлитись на суверенітет України, що добивається членства в НАТО", - сказав Анушаускас.
Водночас, за словами естонського міністра, Росія навіть не намагається зняти гостроту ситуації, а продовжує стягувати війська та висунула "абсурдні" вимоги. Вони, за словами Лаанета, свідчать, що "цілі Кремля залишаються тими самими - змінити архітектуру безпеки, що склалася після холодної війни, та відновити свої зони впливу".
Як сказав міністр, підтримка України в такій ситуації залишається пріоритетом, і міністерство оборони Естонії шукає можливості надати додаткову оборонну допомогу цій країні.
Пабрікс сказав, що Україна зараз захищає інтереси Європи, вимагаючи права самій обирати свою долю.
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Все шлют приветы и наилучшие пожелания лохам передавшим свое ЯО Расеи..
Країни Балтії підвищать боєготовність своїх збройних сил
https://www.delfi.lv/news/national/politics/baltijas-valstis-paaugstinas-savu-brunoto-speku-gatavibu.d?id=53888451
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/strany-baltii-sobirayutsya-sozdat-sovmestnuyu-raketnuyu-sistemu-zalpovogo-ognya.d?id=53892385
konechno chutj tormoznuli, nado bilo uzhe let 20 tak nazad, no togda dronami zanimalisj, kto delal sistemi chtob droni sbivatj a koje kto chtob nashi droni na eto nereagirovali, poluchilkos u oboih.
Эти страны, отлично знают что такое кацапы.
Спасибо прибалтам!
Zakrai hleborezku ruskoizichnij, ja nekogda ne bezhal i delaju chto hocju.
захист Европи вiд азiопського Мордору-паРашi