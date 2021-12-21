Страны Балтии готовы предоставить помощь Украине, - министры обороны трех республик
Министры обороны стран Балтии выразили солидарность с Украиной и готовность предоставить помощь Киеву.
"Помощь самая разная - и военная, и невоенная. (...) Но что помощь будет предоставлена, факт", - сказал журналистам после состоявшейся во вторник в Каунасе встречи литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он обсудил с министрами обороны Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом вопросы региональной безопасности и сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО. Министры также подписали соглашение о дорожной карте сотрудничества Балтийских стран в 2022 году.
Литовский министр сообщил, что Украине может быть предоставлен военно-полевой госпиталь, а также уже предоставляется помощь тепловизорами.
Во время дискуссий министры говорили о действиях России, по словам Анушаускаса, дестабилизирующих ситуацию с безопасностью как в регионе, так и во всей Европе.
"Мы пришли к единому мнению, что последние действия России, особенно концентрация вооруженных сил вблизи украинской границы - это грозная попытка нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины", - сказал Анушаускас.
В свою очередь, по словам эстонского министра, Россия даже не пытается снять остроту ситуации, а продолжает стягивать войска и предъявила "абсурдные" требования. Они, по словам Лаанета, показывают, что "цели Кремля остаются теми же - изменить сложившуюся после холодной войны архитектуру безопасности и восстановить свои зоны влияния".
Как сказал министр, поддержка Украины в такой ситуации остается приоритетом, и министерство обороны Эстонии ищет возможности предоставить дополнительную оборонную помощь этой стране.
Пабрикс сказал, что Украина сейчас защищает интересы Европы, требуя права самой выбирать свою судьбу.
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Не пишет никто о поставках..
Все шлют приветы и наилучшие пожелания лохам передавшим свое ЯО Расеи..
Країни Балтії підвищать боєготовність своїх збройних сил
https://www.delfi.lv/news/national/politics/baltijas-valstis-paaugstinas-savu-brunoto-speku-gatavibu.d?id=53888451
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/strany-baltii-sobirayutsya-sozdat-sovmestnuyu-raketnuyu-sistemu-zalpovogo-ognya.d?id=53892385
konechno chutj tormoznuli, nado bilo uzhe let 20 tak nazad, no togda dronami zanimalisj, kto delal sistemi chtob droni sbivatj a koje kto chtob nashi droni na eto nereagirovali, poluchilkos u oboih.
Эти страны, отлично знают что такое кацапы.
Спасибо прибалтам!
Zakrai hleborezku ruskoizichnij, ja nekogda ne bezhal i delaju chto hocju.
захист Европи вiд азiопського Мордору-паРашi