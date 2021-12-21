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Новости Помощь Украине Война
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Страны Балтии готовы предоставить помощь Украине, - министры обороны трех республик

Страны Балтии готовы предоставить помощь Украине, - министры обороны трех республик

Министры обороны стран Балтии выразили солидарность с Украиной и готовность предоставить помощь Киеву.

"Помощь самая разная - и военная, и невоенная. (...) Но что помощь будет предоставлена, факт", - сказал журналистам после состоявшейся во вторник в Каунасе встречи литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он обсудил с министрами обороны Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом вопросы региональной безопасности и сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО. Министры также подписали соглашение о дорожной карте сотрудничества Балтийских стран в 2022 году.

Литовский министр сообщил, что Украине может быть предоставлен военно-полевой госпиталь, а также уже предоставляется помощь тепловизорами.

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Во время дискуссий министры говорили о действиях России, по словам Анушаускаса, дестабилизирующих ситуацию с безопасностью как в регионе, так и во всей Европе.

"Мы пришли к единому мнению, что последние действия России, особенно концентрация вооруженных сил вблизи украинской границы - это грозная попытка нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины", - сказал Анушаускас.

В свою очередь, по словам эстонского министра, Россия даже не пытается снять остроту ситуации, а продолжает стягивать войска и предъявила "абсурдные" требования. Они, по словам Лаанета, показывают, что "цели Кремля остаются теми же - изменить сложившуюся после холодной войны архитектуру безопасности и восстановить свои зоны влияния".

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Как сказал министр, поддержка Украины в такой ситуации остается приоритетом, и министерство обороны Эстонии ищет возможности предоставить дополнительную оборонную помощь этой стране.

Пабрикс сказал, что Украина сейчас защищает интересы Европы, требуя права самой выбирать свою судьбу.

Читайте также: Литва передала Украине бронежилеты и баллистические пояса в качестве военной помощи

Автор: 

Латвия (1331) Литва (2448) россия (95413) Эстония (1418)


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Топ комментарии
+31
Країнам Балтії-респект...
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21.12.2021 17:16
+17
Так вопросов нет , они ж понимают , что как только ляжет Украина , они следующие . По тому в нашей победе они заинтересованы не меньше нас.
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21.12.2021 17:12
+17
Все кто поддерживал и поддерживает Украину, это Польша и страны Балтии.
Эти страны, отлично знают что такое кацапы.
Спасибо прибалтам!
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21.12.2021 17:47
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Правила форума Совет форумчан
все готовы, но чет не слышно о прилете самолетов с вооружением в Украину в последнее время..
Не пишет никто о поставках..
Все шлют приветы и наилучшие пожелания лохам передавшим свое ЯО Расеи..
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21.12.2021 17:10 Ответить
Задля справедливості варто сказати, що тактичну ЯЗ кацапи вивезли і "кравчук" дізнався про це постфактум, як я розумію. (саме її нам було б достатньо проти кацапії і на її ліквідації не наполягав би Захід). А стратегічну ЯЗ, по суті, змусили віддати викручуванням рук. Кацапи тільки посміхалися, спостерігаючи за тим, що їм і робити нема чого: все за них зробить Захід. І ще для, як кажуть, до протоколу: лише Національний конгрес (партія) робив заяву про те, що в обмін на ЯЗ Україну мають прийняти до НАТО. А "чучма" зі своїм совково-злодійським нутром навіть не заїкався про це.
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21.12.2021 19:51 Ответить
Ну если тебе за уралом не слышно, так у ***** поинтересуйся
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21.12.2021 20:01 Ответить
Так вопросов нет , они ж понимают , что как только ляжет Украина , они следующие . По тому в нашей победе они заинтересованы не меньше нас.
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21.12.2021 17:12 Ответить
Увы и ах. Те, кто могут помочь и те, кто хотят помочь - это чаще всего РАЗНЫЕ люди. Нужно на себя надеяться и армию укреплять, а не гундосики строчить для убаюкивания лохтората.
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21.12.2021 17:14 Ответить
А кто армию будет укреплять? четыреждыуклонист клоун или кацапские кроты слившие вагнергейт? У них задача армию развалить, что они и делают закатывая миллиарды то в дороги на Донецк, то возле границы с парашкой, то в ковидные тысячи. 73% лохторат сам выбрал свое будущее, теперь пусть хавают.
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21.12.2021 17:55 Ответить
Країнам Балтії-респект...
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21.12.2021 17:16 Ответить
За что? Министры не президенты. Просто смехота.
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21.12.2021 17:43 Ответить
В странах Балтии власть не президентальная, а парламентарная, и президент лишь "визитная карточка" страны. Про всех говорить не буду, но в Эстонии отношение к Украине и вторжению России разделяют фактически все парламентские партии.
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22.12.2021 17:15 Ответить
Я не вникаю, шо там и как, но думаю министр не принимает решение, а разделять и кухарка может, но лучше бы она варила, больше пользы.
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22.12.2021 17:21 Ответить
Це саме те що кажуть краще синиця в руках чим журавель у небі.
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21.12.2021 18:07 Ответить
👍
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21.12.2021 17:17 Ответить
Друг познается в беде.
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21.12.2021 17:37 Ответить
Тут ми друзі по несчастю.
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21.12.2021 17:49 Ответить
Da i voiska nahodjatsia v povishennoi gotovnosti, tak chto ********, vmeste budet pestitj srusnju. A tam po 5 punktu i vse ostoljnije iz NATO podtjanetsia.
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21.12.2021 17:42 Ответить
Baltijas valstis paaugstinās savu bruņoto spēku gatavību
Країни Балтії підвищать боєготовність своїх збройних сил
https://www.delfi.lv/news/national/politics/baltijas-valstis-paaugstinas-savu-brunoto-speku-gatavibu.d?id=53888451
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21.12.2021 17:47 Ответить
Страны Балтии собираются создать совместную ракетную систему залпового огня /
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/strany-baltii-sobirayutsya-sozdat-sovmestnuyu-raketnuyu-sistemu-zalpovogo-ognya.d?id=53892385

konechno chutj tormoznuli, nado bilo uzhe let 20 tak nazad, no togda dronami zanimalisj, kto delal sistemi chtob droni sbivatj a koje kto chtob nashi droni na eto nereagirovali, poluchilkos u oboih.
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21.12.2021 17:52 Ответить
Все кто поддерживал и поддерживает Украину, это Польша и страны Балтии.
Эти страны, отлично знают что такое кацапы.
Спасибо прибалтам!
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21.12.2021 17:47 Ответить
Naverno hotel skazatj, spasibo Baltijcam
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21.12.2021 17:48 Ответить
Федя, ты провокатор, сбежал в Норвегию и умничаешь.
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21.12.2021 17:58 Ответить
Aizver muti krievmeele, es nekur nemuku un nemukshu, bet daro ko gribu.
Zakrai hleborezku ruskoizichnij, ja nekogda ne bezhal i delaju chto hocju.
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21.12.2021 18:05 Ответить
Нет ты не делаешь что хочешь, нужда тебя заставила в Норвегию податься. Ты же не можешь страну защитить, тебе только деньги в голове. Да пустое место в любой стране
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21.12.2021 18:18 Ответить
Idiot kusok, ja zhe ne takoi drishch kak ti, vedj ti kak nastojashchij ruckij patriot obosr... na raz dva, toljko uvidiv menja, nu posmotri na sebe ubogij

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21.12.2021 18:31 Ответить
Федя, у меня нет кликух, прозвищь, номеров как у тебя например. Но спасибо за рекламу
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21.12.2021 18:36 Ответить
Nu vidish kak ti ujazvim, ladno ne drifj, propojosh tri raza putin ***** i Ukraina eto kruto i ne budet fizicheskova vlijanija na tebja.
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21.12.2021 18:40 Ответить
Федя я в Латвии живу, как ты видишь
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21.12.2021 20:17 Ответить
Главное, что у тебя швабра есть, сам знаешь где
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21.12.2021 20:04 Ответить
Мордва вами правит чудак
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21.12.2021 22:26 Ответить
Чудак ты, на букву мэ))
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21.12.2021 22:52 Ответить
Петушок мордовский, ходи отсюда
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21.12.2021 20:02 Ответить
Что то мне эта ситуация все больше напоминает ту в которую попал тов. Сухов. Вот мол тебе Петька и держись там.
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21.12.2021 17:51 Ответить
Східна Європа більш за всіх памїятає "советський рай"
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22.12.2021 01:15 Ответить
Надо менять власть. Гнать к чертям зелень.
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21.12.2021 18:02 Ответить
Самые бедные страны Европы но самые понимающие ситуацию. Остальные думают что их не коснется, и война где то далеко
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21.12.2021 18:15 Ответить
даже самые бедные страны Европы живут гораздо лучше самой вЯликАй паРаши.
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21.12.2021 18:53 Ответить
Бедные? Бомжара, ты бы пасть захлопнуло, нищеброд
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21.12.2021 20:05 Ответить
Потому что еще 2-3 года назад Чекист был уверен, что всю Украину постепенно удастся вернуть без большого кипиша мирового калибра, но сегодня он понял, что так не получается и пошел в ва-банк..
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21.12.2021 18:38 Ответить

захист Европи вiд азiопського Мордору-паРашi

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21.12.2021 18:51 Ответить
Зброя потрібна негайно... І бажано, інший головнокомандувач!
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21.12.2021 18:54 Ответить
Цапія має зникнути назавжди.
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21.12.2021 19:00 Ответить
Estonija roboti delajut,Latvija bezpilotniki,Litve antidroni
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21.12.2021 19:33 Ответить
Страны Балтии и Польша прекрасно понимают ситуацию с паРашей, в отличии от зажравшихся Германии, Франции, Италии и прочих "столпов" ЕС.
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21.12.2021 19:55 Ответить
 
 