Страны Балтии готовы предоставить помощь Украине, - министры обороны трех республик

Министры обороны стран Балтии выразили солидарность с Украиной и готовность предоставить помощь Киеву.

"Помощь самая разная - и военная, и невоенная. (...) Но что помощь будет предоставлена, факт", - сказал журналистам после состоявшейся во вторник в Каунасе встречи литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он обсудил с министрами обороны Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом вопросы региональной безопасности и сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО. Министры также подписали соглашение о дорожной карте сотрудничества Балтийских стран в 2022 году.

Литовский министр сообщил, что Украине может быть предоставлен военно-полевой госпиталь, а также уже предоставляется помощь тепловизорами.

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Во время дискуссий министры говорили о действиях России, по словам Анушаускаса, дестабилизирующих ситуацию с безопасностью как в регионе, так и во всей Европе.

"Мы пришли к единому мнению, что последние действия России, особенно концентрация вооруженных сил вблизи украинской границы - это грозная попытка нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины", - сказал Анушаускас.

В свою очередь, по словам эстонского министра, Россия даже не пытается снять остроту ситуации, а продолжает стягивать войска и предъявила "абсурдные" требования. Они, по словам Лаанета, показывают, что "цели Кремля остаются теми же - изменить сложившуюся после холодной войны архитектуру безопасности и восстановить свои зоны влияния".

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Как сказал министр, поддержка Украины в такой ситуации остается приоритетом, и министерство обороны Эстонии ищет возможности предоставить дополнительную оборонную помощь этой стране.

Пабрикс сказал, что Украина сейчас защищает интересы Европы, требуя права самой выбирать свою судьбу.

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