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Новини
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ОП шукає компромісні рішення з газовидобувними компаніями для зупинення аномального зростання цін на газ, - Шурма

ОП шукає компромісні рішення з газовидобувними компаніями для зупинення аномального зростання цін на газ, - Шурма

Офіс президента проводить переговори з газовидобувними компаніями всіх форм власності для пошуку компромісного механізму зупинення аномального зростання ціни газу в Україні, що дасть змогу захистити його споживачів і при цьому зберегти ринкові принципи.

Про це повідомив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма на брифінгу в Офісі президента у п'ятницю, 24 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми проводимо переговори з українськими приватними та державними газовидобувними компаніями, проводимо переговори практично з представниками всіх секторів економіки. Найближчими днями ми знайдемо розумне рішення, здатне обмежити аномальне зростання цін на газ у певному компромісному режимі, який не дозволить зупинитися кінцевим секторам економіки, а з іншого боку – збереже нормальні ринкові принципи на ринку газу та стимули для приватних виробників нарощувати видобуток", – сказав Шурма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" має достатньо газу для забезпечення населення та бюджетних споживачів у опалювальному сезоні, - Вітренко

За його словами, аномальні ціни на газ, що склалися наразі в Європі й, відповідно, в Україні, важко назвати ринковими.

"Тримаємо руку на пульсі, як це впливає на кожен сектор економіки, й не допустимо ефекту доміно в окремих секторах економки, які можуть повністю зупинитися", – запевнив він.

Також читайте: Після запуску "Північного потоку-2" ціни на газ в Європі не впадуть, - Вітренко

газ (10405) ціни (3902) Шурма (60) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+6
Коли звільняли Коболєва і у Нафтогаз відбирали 2млрд$, які мали б піти на закупівлю газу по 250-300$, всі тихенько промовчали. А можна було купити близько 7 млрд кубів в сховища. Зараз один - продати і покласти всі гроші на місце та залишитися з шістьма млрд кубів газу. І ні про що не турбуватись. Але ж … дУрні керують
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24.12.2021 15:30
+6
Емм, та навіть школярі знають, що енергоносії влітку ДЕШЕВШІ! І нагадати ціни в 2020 на нафту і газ? нафта скільки там була в травні? 10 баксів за барель?
А ще школярі знають байку про мурашку та стрекозу. Нагадати?
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24.12.2021 15:34
+5
Про цю всю фігню притомні люди попереджали ще в вересні: що замість закупки газу гроші були витрачені на розпил в державному крадівництві. А в ОП тепер переводять стрілки на приватний бізнес, нехай навіть олігархічний, що є лицемірством і відвертим ссянням в очі.
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24.12.2021 15:39
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Коли звільняли Коболєва і у Нафтогаз відбирали 2млрд$, які мали б піти на закупівлю газу по 250-300$, всі тихенько промовчали. А можна було купити близько 7 млрд кубів в сховища. Зараз один - продати і покласти всі гроші на місце та залишитися з шістьма млрд кубів газу. І ні про що не турбуватись. Але ж … дУрні керують
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24.12.2021 15:30 Відповісти
Якби знати де впадеш... Сьогодні видніше те, що було вчора, а не те, що буде завтра.
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24.12.2021 15:33 Відповісти
Емм, та навіть школярі знають, що енергоносії влітку ДЕШЕВШІ! І нагадати ціни в 2020 на нафту і газ? нафта скільки там була в травні? 10 баксів за барель?
А ще школярі знають байку про мурашку та стрекозу. Нагадати?
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24.12.2021 15:34 Відповісти
Так для цього і є стратегічне планування , а не жити як наша влада одним днем
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24.12.2021 15:35 Відповісти
Зеленая власть аномально не закупила дешевий газ летом и сейчас удивляется аномальному росту цен зимой. Ну что тут сказать?
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24.12.2021 16:02 Відповісти
Сбылась мечта зеленодрочеров!!!!
В Украине десятки кондитерских компаний останавливают производство сладостей: названа причина Производители из ассоциации "Укркондпром", в числе которых компания экс-президента Петра Порошенко Roshen, вынуждены приостановить деятельность.
Есть вероятность того, что сладости украинского производства исчезнут с прилавков магазинов. 27 кондитерских компаний, входящих в ассоциацию "Укркондпром", сообщили о планах полностью или частично свернуть производство сладостей. Об этом говорится в заявлении Ассоциации, передает Диалог.UA. Виной тому сумасшедшие цены на газ, которые неумолимо растут. 22 декабря цена "голубого топлива" на бирже пересекла предел в 73 тыс. грн за кубометр, и это стало серьезным ударом. Производство сладостей для украинских компаний стало попросту нерентабельным, а контракты убыточными. В Ассоциации отметили, что поставщики газа предлагали предприятиям ресурс по 55 000 грн за тысячу кубометров, при которой реализовать кондитерскую продукцию по экономически обоснованным ценам уже было бы очень тяжело. Как подчеркнул президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк, при стоимости газа 73 000 грн за тысячу кубометров производство проще вообще свернуть, поскольку "из-за себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешнем рынках".

https://news.dialog.ua/242926_1640338465
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24.12.2021 16:41 Відповісти
Это все в планах глобалистов, ну и зеленые с ними, по всему миру будут сворачивать бизнес и много чего. Вы же видите, что все искусственно ухудшается, планомерно и злонамеренно.
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24.12.2021 18:46 Відповісти
Про цю всю фігню притомні люди попереджали ще в вересні: що замість закупки газу гроші були витрачені на розпил в державному крадівництві. А в ОП тепер переводять стрілки на приватний бізнес, нехай навіть олігархічний, що є лицемірством і відвертим ссянням в очі.
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24.12.2021 15:39 Відповісти
Украина в отличии от других может закачивать в хранилища.А что цены на газ разтут к зиме,знаю все кроме зедебилов
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24.12.2021 15:54 Відповісти
Я чув, що сьогодні ціна впала вдвічі.
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24.12.2021 15:30 Відповісти
Так штати розвернули свої танкери з газом в Европу , де які вже були на підході в порти Азії
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24.12.2021 15:33 Відповісти
В Європах піднявся вітер. Закрутились вітряки.

Плюс зі штатів пливуть 32 танкери газовози.
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24.12.2021 15:35 Відповісти
Уже пора газкомпаниям посылать ОПу в жоппу. Уходите зелёные гниды.
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24.12.2021 15:34 Відповісти
Шурма? Ну то хай його батя з однпартійцем Шуфричем перетре, у якого чомусь досі лишаються свердловини газові...
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24.12.2021 15:36 Відповісти
с юлькой пообщайтесь. Она вам на бумажке посчитает сколько как по 3 грн наш украинский газ продать
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24.12.2021 15:37 Відповісти
очередная афера) нужно срочно барыг гос газом от налогов)
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24.12.2021 15:47 Відповісти
А хіба це не робота кабінету міністрів .???
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24.12.2021 15:50 Відповісти
КОНФИСКАЦИЯ!
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24.12.2021 15:50 Відповісти
Краще б вони собі мізок десь конфіскували
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24.12.2021 16:10 Відповісти
А ОП каким боком? Хотя о чем это я, у нас в стране правит ОП и СНБО, разгоняйте всех остальных, хоть на этом экономия.
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24.12.2021 16:20 Відповісти
А при чем тут офис президента, т.е. канцелярия и завхозы? Куда подевали правительство в парламентско-президентской республике? Куда смотрит СБУ И ГБР - нарушение конституционного строя же налицо!!!
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24.12.2021 16:35 Відповісти
Шеф, всЬО прапало!!! (с)
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24.12.2021 17:03 Відповісти
зе-тришкин кафтан
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24.12.2021 20:37 Відповісти
 
 