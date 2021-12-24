ОП шукає компромісні рішення з газовидобувними компаніями для зупинення аномального зростання цін на газ, - Шурма
Офіс президента проводить переговори з газовидобувними компаніями всіх форм власності для пошуку компромісного механізму зупинення аномального зростання ціни газу в Україні, що дасть змогу захистити його споживачів і при цьому зберегти ринкові принципи.
Про це повідомив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма на брифінгу в Офісі президента у п'ятницю, 24 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми проводимо переговори з українськими приватними та державними газовидобувними компаніями, проводимо переговори практично з представниками всіх секторів економіки. Найближчими днями ми знайдемо розумне рішення, здатне обмежити аномальне зростання цін на газ у певному компромісному режимі, який не дозволить зупинитися кінцевим секторам економіки, а з іншого боку – збереже нормальні ринкові принципи на ринку газу та стимули для приватних виробників нарощувати видобуток", – сказав Шурма.
За його словами, аномальні ціни на газ, що склалися наразі в Європі й, відповідно, в Україні, важко назвати ринковими.
"Тримаємо руку на пульсі, як це впливає на кожен сектор економіки, й не допустимо ефекту доміно в окремих секторах економки, які можуть повністю зупинитися", – запевнив він.
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В Украине десятки кондитерских компаний останавливают производство сладостей: названа причина Производители из ассоциации "Укркондпром", в числе которых компания экс-президента Петра Порошенко Roshen, вынуждены приостановить деятельность.
Есть вероятность того, что сладости украинского производства исчезнут с прилавков магазинов. 27 кондитерских компаний, входящих в ассоциацию "Укркондпром", сообщили о планах полностью или частично свернуть производство сладостей. Об этом говорится в заявлении Ассоциации, передает Диалог.UA. Виной тому сумасшедшие цены на газ, которые неумолимо растут. 22 декабря цена "голубого топлива" на бирже пересекла предел в 73 тыс. грн за кубометр, и это стало серьезным ударом. Производство сладостей для украинских компаний стало попросту нерентабельным, а контракты убыточными. В Ассоциации отметили, что поставщики газа предлагали предприятиям ресурс по 55 000 грн за тысячу кубометров, при которой реализовать кондитерскую продукцию по экономически обоснованным ценам уже было бы очень тяжело. Как подчеркнул президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк, при стоимости газа 73 000 грн за тысячу кубометров производство проще вообще свернуть, поскольку "из-за себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешнем рынках".
https://news.dialog.ua/242926_1640338465
Плюс зі штатів пливуть 32 танкери газовози.