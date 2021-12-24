Справа Шеремета: Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку, але дозволив зняти електронний браслет

Шевченківський районний суд Києва продовжив строк дії запобіжного заходу обвинуваченому у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка у вигляді нічного домашнього арешту до 24 лютого, але при цьому зняв з нього електронний браслет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби — з 23:00 по 6:00. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці — по 24 лютого 2022 року включно", - поінформувала головуюча суддя Оксана Голуб.

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У коментарі адвокат Антоненка Дмитро Круговий уточнив, що суд зняв з Антоненка електронний засіб контролю і змінив йому місце відбування домашнього арешту, оскільки, за словами захисника, Антоненко змінив місце проживання.

Також суд продовжив нічний домашній арешт для іншої обвинуваченої у цій справі — Юлії Кузьменко (по 24 лютого), і продовжив строк дії обов’язків для ще однієї обвинуваченої по цій справі — Яни Дугарь (також по 24 лютого).

Після цього суд відклав розгляд цієї справи до 21 січня.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.