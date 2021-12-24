Проблеми через санкції США у Портнова й Тупицького виникнуть по всьому світі, - виконавча директорка ЦПК Каленюк

Санкційний режим Сполучених Штатів - найсильніший у світі. В того, хто потрапив під ці санкції, проблеми виникають у різних країнах.

Про це виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк розповіла в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Що означають санкції США? Вони мають транскордонну дію. Тому потрапляння особи під санкції США означає автоматичне потрапляння цієї особи у систему фінансового моніторингу всіх нормальних фінансових установ світу, які здійснюють операції в євро і в доларах. Це включає також і банківські установи України", - розповіла вона.

За словами Каленюк, той, хто потрапив під санкції США, стає по всьому світі особою з неприйнятним ризиком або з дуже високим ризиком.

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"Для цієї особи відкрити банківський рахунок, здійснити переказ, купити якусь квартиру, вести бізнес, якщо вона, наприклад, є бенефіціаром якоїсь компанії, - стає неможливим або дуже ускладненим, особливо в країнах Західної Європи. А у Сполучених Штатах це взагалі неможливо", - додала вона.

Каленюк зазначила, що і в Україні у такої особи виникають проблеми, бо українські банки також синхронізуються з санкційними міжнародними списками.

" Санкційний режим США набагато сильніший, ніж санкційний режим Європейського Союзу. В ЄС це оскаржувалося через суд справедливості у Страсбурзі, який сказав, що Європейська комісія не так наклала санкції. А в США, ми вивчали, майже нема прецедентів щодо скасування санкцій США. ... Водночас може бути ускладнена процедура в’їзду і в інші країни розвинутої демократії", - сказала вона.

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