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Новини
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Проблеми через санкції США у Портнова й Тупицького виникнуть по всьому світі, - виконавча директорка ЦПК Каленюк

Проблеми через санкції США у Портнова й Тупицького виникнуть по всьому світі, - виконавча директорка ЦПК Каленюк

Санкційний режим Сполучених Штатів - найсильніший у світі. В того, хто потрапив під ці санкції, проблеми виникають у різних країнах.

Про це виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк розповіла в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Що означають санкції США? Вони мають транскордонну дію. Тому потрапляння особи під санкції США означає автоматичне потрапляння цієї особи у систему фінансового моніторингу всіх нормальних фінансових установ світу, які здійснюють операції в євро і в доларах. Це включає також і банківські установи України", - розповіла вона.

За словами Каленюк, той, хто потрапив під санкції США, стає по всьому світі особою з неприйнятним ризиком або з дуже високим ризиком.

Читайте: Санкції проти Портнова та Тупицького - це логічно, - Венедіктова

"Для цієї особи відкрити банківський рахунок, здійснити переказ, купити якусь квартиру, вести бізнес, якщо вона, наприклад, є бенефіціаром якоїсь компанії, - стає неможливим або дуже ускладненим, особливо в країнах Західної Європи. А у Сполучених Штатах це взагалі неможливо", - додала вона.

Каленюк зазначила, що і в Україні у такої особи виникають проблеми, бо українські банки також синхронізуються з санкційними міжнародними списками.

" Санкційний режим США набагато сильніший, ніж санкційний режим Європейського Союзу. В ЄС це оскаржувалося через суд справедливості у Страсбурзі, який сказав, що Європейська комісія не так наклала санкції. А в США, ми вивчали, майже нема прецедентів щодо скасування санкцій США. ... Водночас може бути ускладнена процедура в’їзду і в інші країни розвинутої демократії", - сказала вона.

Також читайте: Портнов передає погрози мене вбити, - Шабунін

Повний текст інтерв’ю з Каленюк читайте тут.

Автор: 

Портнов (333) санкції (11768) США (22497) Тупицький Олександр (258) Каленюк Дар’я (19)


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Топ коментарі
+7
Зебіли, питання є: а чому Портнова не арештовують з мільярдом застави?
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24.12.2021 22:46
+1
Везде, кроме Украины
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24.12.2021 22:41
+1
Ещё бы на клоуна санкции наложить...
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24.12.2021 22:46
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что он там за "рот" кукарекал? Он таки оказался его собственным.
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24.12.2021 22:40 Відповісти
Везде, кроме Украины
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24.12.2021 22:41 Відповісти
зелені до цього не мають жодного стосунку.
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24.12.2021 22:45 Відповісти
Зебіли, питання є: а чому Портнова не арештовують з мільярдом застави?
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24.12.2021 22:46 Відповісти
Ещё бы на клоуна санкции наложить...
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24.12.2021 22:46 Відповісти
В этот список еще Татарова и Ермака нужно добавить.
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24.12.2021 22:53 Відповісти
а Тупицького за что?
кто сможет пояснить?
говорят за то, что был против того что бы разрешить зарубежным монополиям скупать землю
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24.12.2021 22:59 Відповісти
Тимоха теж проти цього, але на неї санкції не наклали. Мабуть є за що.
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24.12.2021 23:02 Відповісти
да не только Тимоха - Бутусов у себя в ФБ тоже не понял за что..., да и многие другие из продвинутых тоже в недоумении..
Зе-чмо отстранил его от работы с вопиющим нарушением закона и прессингом..
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24.12.2021 23:06 Відповісти
Оце потрапили під роздачу. Ще б туди Бєню і Зяму.
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24.12.2021 22:59 Відповісти
Будуть ці хлопаки тепер апеляціями та оскарженнями займатися.
А що? Робота за фахом.
Все нормально.
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25.12.2021 00:01 Відповісти
 
 