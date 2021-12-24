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Новини
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Для Коломойського співпраця України з МВФ - це проблема, - виконавча директорка ЦПК Каленюк

Для Коломойського співпраця України з МВФ - це проблема, - виконавча директорка ЦПК Каленюк

Олігарх Ігор Коломойський багато що втратив через співробітництво України з країнами Заходу, і тепер прагне помсти.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявила виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк.

Вона твердить, що, за даними ЦПК, Коломойський намагається зірвати конкурс на посаду голоси Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й заради цього пообіцяв "дурні гроші" судді Вовку з ОАСК.

"Про Коломойського і його спроби зірвати конкурс ми чуємо від наших різних джерел. Ми слідкуємо за конкурсами. Ми бачимо, як веде себе конкурсна комісія. Ми бачимо, хто призначав цю конкурсну комісію. Відповідальним за конкурсну комісію САП від Офісу президента був Татаров. Тобто Андрій Єрмак, звичайно, це благословив, а відповідальний – Татаров. І там призначили таких членів комісії, які ведуть себе нахабно, по-хамськи і відверто навіть не приховують, що вони зривають конкурс", - розказала Каленюк.

Читайте: Проблеми через санкції США у Портнова й Тупицького виникнуть по всьому світі, - виконавча директорка ЦПК Каленюк

Вона додала, що Коломойському треба "потрібно помститися", адже його проблеми у США пов’язані також із САП та НАБУ.

"Тобто Ігор Валерійович через американців, через Захід втратив багато. Плюс на нього ще санкції персональні наклали і заборонили виїжджати і йому, і його дружині, доньці та синові. І сина він оперативно евакуював з Америки. Син грав за баскетбольну команду Клівленда. Тепер грає за баскетбольну команду Дніпра", - каже Каленюк.

Також читайте: ОАСК зупинив конкурс на главу САП за позовом ексдетектива НАБУ Карєєва, який проводив обшуки у Приватбанку за заявою депутатів з орбіти Коломойського, - Савчук

"Для американців важливо мати незалежну антикорупційну прокуратуру і НАБУ. Тому що у американців співпраця на рівні САП і НАБУ. У них співпраця на рівні ФБР. Тобто обмін інформацією. В тому числі і по "ПриватБанку", і по Коломойському. Для американців важливо мати надійного партнера тут, в Україні, для розслідування транскордонної корупції", - додала вона.

Повний текст інтерв’ю з Каленюк читайте тут.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) конкурс (1285) США (22497) САП (2209) Каленюк Дар’я (19)


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Топ коментарі
+12
КОЛОМОЙСКОГО НА НАРЫ!!!
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24.12.2021 23:38
+12
этот урод еще должен ответить за кражу и отмывание миллиардов баксов из ПриватБанка. Зеля где посадка твоего хозяина Коломойского и санкции и арест его имущества?) Мудило.

Минюст США обвинил Коломойского в кражах и отмывании миллиардов из Приватбанка
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/6/7262064/

Коломойский с Deutsche Bank отмывал средства и оставил кавардак в США - ICIJ
Международный консорциум журналистских расследований отмечает, что Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом И. Коломойским, проведя тысячи транзакций.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/22/7267317/
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25.12.2021 02:39
+9
Що це за країна така,що олігарх ставить її раком?
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24.12.2021 23:19
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Що це за країна така,що олігарх ставить її раком?
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24.12.2021 23:19 Відповісти
Родина - фамилия и женская форма фамилии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
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24.12.2021 23:26 Відповісти
це 73-% тові державу так нагнули, що тепер ригають.
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24.12.2021 23:24 Відповісти
Чому його не заарештувала попередня влада? Всі олігархи себе почували добре.
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24.12.2021 23:30 Відповісти
а чому ця не заарештовуе, чи ти все за попередньою живеш?
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24.12.2021 23:34 Відповісти
Тому що та була проукраїнська.А з цією все було зрозуміло одразу.
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24.12.2021 23:36 Відповісти
зараз не проукраїньска і в тебе до не претензій нема, а до попередньої е?
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24.12.2021 23:47 Відповісти
З цією все одразу було зрозуміло.Я перед виборами тут казав,що за Зеленського стане гірше в рази.
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24.12.2021 23:54 Відповісти
то і зосердься на цьої.
це було б розумніше, ніж цей нескінченний зелений вій за попередників....
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24.12.2021 23:57 Відповісти
Ти взагалі мовчити.Втік США і вказуєш,що мені робити.Читай про перемоги Байдена.
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24.12.2021 23:59 Відповісти
а от нарешті і жало змеїне....
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25.12.2021 00:03 Відповісти
коли я "втік" - ти з червоними прапорами бігав.
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25.12.2021 00:05 Відповісти
Я ще тоді був дитиною.А чому ти не хотів розбудовувати країну?
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25.12.2021 00:11 Відповісти
дітонько, та з вас пісок сиплеться...
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25.12.2021 00:16 Відповісти
Чому ти не хотів розбудовувати країну?
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25.12.2021 00:19 Відповісти
відсіч до брехуна.
ти в моему персональному бані за брехню, дитинко...
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25.12.2021 00:23 Відповісти
Чому ти не хотів розбудовувати країну?
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25.12.2021 00:24 Відповісти
Таку конспірологію розвела єкспєрт. Алігархів всіх до ями. 90% українців за.
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24.12.2021 23:25 Відповісти
це такий новітній анекдот? - "беня не задоволений бубою?"
не смішно - він веселий і щасливий....
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24.12.2021 23:28 Відповісти
КОЛОМОЙСКОГО НА НАРЫ!!!
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24.12.2021 23:38 Відповісти
Ніззя. Це Зеліне божество.
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24.12.2021 23:47 Відповісти
Бармалей правит страной.
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25.12.2021 00:10 Відповісти
Выход один - демонтаж олигархии и демократизация.

Для этого необходимый первый, но главный шаг - это демократические выборы, а не олигархические.
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25.12.2021 00:14 Відповісти
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25.12.2021 00:29 Відповісти
Нельзя во всем винить народ, что он не за тех голосует. У нас народ мало чем отличается от других народов.
Но отличие от других стран тем, что у нас дикая кланово-олигархическая система которая создана еще Кучмой. Именно она виновата во всем. Ее необходимо неотложно демонтировать. Только дебилы этого не понимают.
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25.12.2021 01:17 Відповісти
марионетка Зеленский в его команде. И покрывает все его схемы, грязные дела! Народ дает добро забрать коррумпированного ворюгу ушлепка Коломойшу в США.... там его заждалось ФБР. Приезжайте и упакуйте его в мешок.
Тут он нам нах не всрался сто лет.
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25.12.2021 02:29 Відповісти
этот урод еще должен ответить за кражу и отмывание миллиардов баксов из ПриватБанка. Зеля где посадка твоего хозяина Коломойского и санкции и арест его имущества?) Мудило.

Минюст США обвинил Коломойского в кражах и отмывании миллиардов из Приватбанка
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/6/7262064/

Коломойский с Deutsche Bank отмывал средства и оставил кавардак в США - ICIJ
Международный консорциум журналистских расследований отмечает, что Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом И. Коломойским, проведя тысячи транзакций.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/22/7267317/
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25.12.2021 02:39 Відповісти
Цей упирь вже майже 30 років безкарно сосе з України кров. Коли воно вже приєднається до кернеса?
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25.12.2021 03:34 Відповісти
 
 