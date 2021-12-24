Для Коломойського співпраця України з МВФ - це проблема, - виконавча директорка ЦПК Каленюк

Олігарх Ігор Коломойський багато що втратив через співробітництво України з країнами Заходу, і тепер прагне помсти.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявила виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк.

Вона твердить, що, за даними ЦПК, Коломойський намагається зірвати конкурс на посаду голоси Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й заради цього пообіцяв "дурні гроші" судді Вовку з ОАСК.

"Про Коломойського і його спроби зірвати конкурс ми чуємо від наших різних джерел. Ми слідкуємо за конкурсами. Ми бачимо, як веде себе конкурсна комісія. Ми бачимо, хто призначав цю конкурсну комісію. Відповідальним за конкурсну комісію САП від Офісу президента був Татаров. Тобто Андрій Єрмак, звичайно, це благословив, а відповідальний – Татаров. І там призначили таких членів комісії, які ведуть себе нахабно, по-хамськи і відверто навіть не приховують, що вони зривають конкурс", - розказала Каленюк.

Читайте: Проблеми через санкції США у Портнова й Тупицького виникнуть по всьому світі, - виконавча директорка ЦПК Каленюк

Вона додала, що Коломойському треба "потрібно помститися", адже його проблеми у США пов’язані також із САП та НАБУ.

"Тобто Ігор Валерійович через американців, через Захід втратив багато. Плюс на нього ще санкції персональні наклали і заборонили виїжджати і йому, і його дружині, доньці та синові. І сина він оперативно евакуював з Америки. Син грав за баскетбольну команду Клівленда. Тепер грає за баскетбольну команду Дніпра", - каже Каленюк.

Також читайте: ОАСК зупинив конкурс на главу САП за позовом ексдетектива НАБУ Карєєва, який проводив обшуки у Приватбанку за заявою депутатів з орбіти Коломойського, - Савчук

"Для американців важливо мати незалежну антикорупційну прокуратуру і НАБУ. Тому що у американців співпраця на рівні САП і НАБУ. У них співпраця на рівні ФБР. Тобто обмін інформацією. В тому числі і по "ПриватБанку", і по Коломойському. Для американців важливо мати надійного партнера тут, в Україні, для розслідування транскордонної корупції", - додала вона.

Повний текст інтерв’ю з Каленюк читайте тут.