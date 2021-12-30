Сьогоднішні перемовини із Байденом ініціював Кремль, - Білий дім

Адміністрацією президента Байдена був проведений брифінг для преси, під час якого американським журналістам надали інформацію про сьогоднішню розмову президентів Байдена та Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Неназваний високопосадовець адміністрації заявив, що переговори були ініційовані російською стороною. Сам дзвінок відбудеться у фоновому режимі, а сигнал кодуватиметься для збереження конфіденційності переговорів.

Основні меседжі, що прозвучали на брифінгу:

"Президенти обговорять майбутні переговори з питань безпеки. До них відносяться двосторонні переговори в рамках діалогу про стратегічну стабільність, а також підготовка до Ради Росія-НАТО та засідання Постійної ради ОБСЄ, які відбудуться 10 січня. Нагадаю, що Росія висловила свої побоювання, і ми готові їх обговорювати. Сполучені Штати, наші союзники та партнери, також представлять список своїх побоювань. Ми сподіваємось, що Росія також буде готова їх обговорити. Будуть теми, в яких ми зможемо досягти значного прогресу, і теми, в яких ми матимемо розбіжності. Це притаманне дипломатії".

"Президент Байден ясно дасть зрозуміти у розмові з Путіним, що ми продовжимо тісну координацію своїх дій із нашими союзниками та партнерами з усіх питань. І виходитимемо з принципу "нічого без них про них".

"Справді, протягом останніх кількох тижнів, зокрема цього тижня, ми щодня проводили інтенсивні консультації з європейськими колегами на найвищому рівні різними каналами".

"Президент Байден під час спілкування з президентом Путіним ясно дасть зрозуміти, що ми готові до дипломатії та дипломатичного вирішення проблем, але ми також готові відповісти, якщо Росія просунеться вперед, продовживши вторгнення в Україну".

"Ми погодили з нашими союзниками запровадження жорстких санкцій щодо російської економіки та фінансової системи. Ці обмеження непорівняні з тими санкціями, що були накладені у 2014 році. І ми готові надати Україні подальшу допомогу у захисті її території у відповідь на потенційну російську окупацію, якщо найближчими тижнями розпочнеться вторгнення".

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"Проте — і президент підкреслить це президенту Путіну — ми єдині з нашими союзниками у нашій готовності провадити принципову дипломатію з Росією. Ми готові обговорити питання безпеки та стратегічні питання, які стали предметом як приватних, так і публічних дебатів та дискусій упродовж останніх днів та тижнів".

"Що стосується деескалації, ми, як і раніше, спостерігаємо значну присутність російських військ на кордоні України та навколо неї. І ми продовжуємо роз'яснювати російській стороні — і президент Байден вказав на це президенту Путіну, — що для досягнення реального прогресу в цих переговорах, для того, щоб досягти прогресу в безпеці та стабільності в Європі, необхідна деескалація, а не ескалація. Це буде частиною того, що президент Байден повідомить президенту Путіну".

Також хочу зазначити, що у нас було дуже продуктивне обговорення з українською стороною короткострокових заходів зміцнення довіри, які вони запропонували російській стороні. Я не буду тут вдаватися в подробиці, бо думаю, що це мають говорити українці, а не ми. Українська сторона прагне розвивати переговорний процес, щоб спробувати зрозуміти, чи існують додаткові опції, які могли б допомогти покращити ситуацію на Донбасі та прокласти шлях для більш активної дипломатії у реалізації Мінська. Це те, про що ми говоримо з ними, але зрештою українцям доведеться працювати з росіянами як через Тристоронню контактну групу, так і через Нормандський формат. І дипломатія США підтримує ці зусилля, а не намагається звести їх нанівець. Але ми побачили реальну готовність української сторони висунути пропозиції, спрямовані на збільшення довіри та деескалацію".

"Що стосується того, що насправді відбувається на кордоні просто зараз, ви знаєте, я сказав би, що ми, як і раніше, серйозно стурбовані характером присутності там російських військ і можливостями, які у них є. І, на наш погляд, російські війська не перебувають там у статичному стані, я не буду вдаватися в подробиці з цього приводу, але ситуація на українському кордоні, як і раніше, викликає серйозне занепокоєння. Ми продовжуватимемо доводити це до відома російської сторони".

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