Сегодняшние переговоры с Байденом инициировал Кремль, - Белый дом

Администрацией президента Байдена был проведен брифинг для прессы, во время которого американским журналистам предоставили информацию о сегодняшнем разговоре президентов Байдена и Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Неназванный высокопоставленный чиновник администрации заявил, что завтрашние переговоры были инициированы российской стороной. Сам звонок будет проходить в фоновом режиме, а сигнал будет кодироваться для сохранения конфиденциальности переговоров.

Основные месседжи прозвучавшие на брифинге:

"Президенты обсудят предстоящие переговоры по вопросам безопасности. К ним относятся двусторонние переговоры в рамках диалога о стратегической стабильности, а также подготовка к Совету Россия-НАТО и заседанию Постоянного совета ОБСЕ, которые состоятся 10 января. Напомню, что Россия высказала свои опасения, и мы готовы их обсуждать. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры, также представят список своих опасений. Мы надеемся, что Россия также будет готова их обсудить. Будут темы, по которым мы сможем добиться значительного прогресса, и темы, по которым у нас будут разногласия. Это характерно для дипломатии".

"Президент Байден ясно даст понять, в разговоре с Путиным, что мы продолжим тесную координацию своих действий с нашими союзниками и партнерами по всем вопросам. И будем исходить из принципа "без них ничего о них".

"Действительно, в течение последних нескольких недель, в том числе на этой неделе, мы ежедневно проводили интенсивные консультации с европейскими коллегами на высшем уровне по различным каналам".

"Президент Байден во время общения с президентом Путиным ясно даст понять, что мы готовы к дипломатии и дипломатическому решению проблем, но мы также готовы ответить, если Россия продвинется вперед, продолжив вторжение в Украину".

"Мы согласовали с нашими союзниками , введение жестких санкций в отношении российской экономики и финансовой системы. Эти ограничения не идут ни в какое сравнение с теми санкциями, которые были наложены в 2014 году. И мы готовы предоставить Украине дальнейшую помощь в защите ее территории в ответ на потенциальную российскую оккупацию, если в ближайшие недели начнется вторжение".

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"Тем не менее — и президент подчеркнет это президенту Путину — мы едины с нашими союзниками в нашей готовности вести принципиальную дипломатию с Россией. Мы готовы обсудить вопросы безопасности и стратегические вопросы, которые стали предметом как частных, так и публичных дебатов и дискуссий в течение последних дней и недель".

"Что касается деэскалации, мы по-прежнему наблюдаем значительное присутствие российских войск на границе Украины и вокруг нее. И мы продолжаем разъяснять российской стороне — и президент Байден указал на это президенту Путину, — что для достижения реального прогресса в этих переговорах, для того, чтобы мы достигли прогресса в безопасности и стабильности в Европе, необходимо достигать деэскалации, а не эскалации. Это будет частью того, что президент Байден завтра сообщит президенту Путину".

"Также хочу отметить, что у нас были очень продуктивные обсуждения с украинской стороной с точки зрения краткосрочных мер укрепления доверия, которые они предложили российской стороне. Я не буду здесь вдаваться в подробности, потому что думаю, что это должны говорить украинцы, а не мы. Украинская сторона стремится развивать переговорный процесс, чтобы попытаться понять, существуют ли дополнительные опции, которые могли бы помочь улучшить ситуацию на Донбассе и проложить дорогу для более активной дипломатии в реализации Минска. Это то, о чем мы говорим с ними, но в конечном итоге украинцам придется работать с русскими, как через Трехстороннюю контактную группу, так и через Нормандский формат. И дипломатия США поддерживает эти усилия, а не пытается их свести на нет. Но мы увидели реальную готовность украинской стороны выдвинуть предложения, направленные на укрепление доверия и деэскалацию".

"Что касается того, что на самом деле происходит на границе прямо сейчас, вы знаете, я бы просто сказал, что мы по-прежнему серьезно обеспокоены характером присутствия там российских войск и возможностями, которые у них есть. И с нашей точки зрения, российские войска не пребывают там в статичном состоянии. Я не буду вдаваться в подробности по этому поводу, но ситуация на украинской границе по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Мы, разумеется, хотели бы видеть сокращение наращивания российских сил и возвращения военных в места их постоянной дислокации. Мы будем продолжать доводить это до сведения российской стороны".

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