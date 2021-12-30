Митники з Волині завозили євробляхи, сховавши їх у фурах з товаром, - журналіст Плинський. ДОКУМЕНТ

В документах при цьому було зазначено, що вага фури - в 10 разів більша за вагу офіційного вантажу. Але автомбілі все одно ніхто не перевіряв.

Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"У фуру, яка їде із Польщі, завантажують легковий автомобіль, "євробляху". Легковик займає приблизно 10% обсягу фури і важить близько 1500 кг., тому решту фури запаковують під зав'язку комерційним товаром за тарифом приблизно 500$/куб. Такий "вінегрет" їде суворо на першу зміну поста "Ягодин" Ярослава Кирилича. ... Далі фура везе цю "євробляху" до Луцька на оформлення. Ну а дорогою довантажені товари вивантажуються на складі і до Луцька приїжджає чиста "євробляха"", - описав журналіст "схему".

Виявити порушення, за його словами, можна за допомоги документів. Митники самі задокументували свій злочин. Адже вага кожної фури із "євробляхою" в кілька разів перевищувала вагу задекларованого вантажу.

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"Наприклад, автомобіль AC0073BE-UA/AC4942XP-UA, який проходить у матеріалах справи Львівського ДБР та який заїхав на "Ягодин" 26 листопада. За декларацією вага вантажу становить 1584 кг. А ось за даними вагового комплексу вага вантажу склала 17 140 кг. Але перевищення ваги в 11 разів та її явна невідповідність документам не викликало у зміни Кирилича бажання фуру доглянути. І таких машин лише за останній місяць було 14", - пише Плинський.

За його даними, ключовиим особами, які запустили цю "схему", є керівник управління боротьби з контрабандою Степан Марущак та начальник Волинської митниці Артем Гузь.

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