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Новини
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Митники з Волині завозили євробляхи, сховавши їх у фурах з товаром, - журналіст Плинський. ДОКУМЕНТ

Митники з Волині завозили євробляхи, сховавши їх у фурах з товаром, - журналіст Плинський. ДОКУМЕНТ

В документах при цьому було зазначено, що вага фури - в 10 разів більша за вагу офіційного вантажу. Але автомбілі все одно ніхто не перевіряв.

Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"У фуру, яка їде із Польщі, завантажують легковий автомобіль, "євробляху". Легковик займає приблизно 10% обсягу фури і важить близько 1500 кг., тому решту фури запаковують під зав'язку комерційним товаром за тарифом приблизно 500$/куб. Такий "вінегрет" їде суворо на першу зміну поста "Ягодин" Ярослава Кирилича. ... Далі фура везе цю "євробляху" до Луцька на оформлення. Ну а дорогою довантажені товари вивантажуються на складі і до Луцька приїжджає чиста "євробляха"", - описав журналіст "схему".

Виявити порушення, за його словами, можна за допомоги документів. Митники самі задокументували свій злочин. Адже вага кожної фури із "євробляхою" в кілька разів перевищувала вагу задекларованого вантажу.

Читайте: На Івано-Франківській митниці викрили схему вимагання хабарів. У керівника знайшли понад $230 тис., коштовності та колекцію дорогих годинників, - ДБР. ФОТОрепортаж

"Наприклад, автомобіль AC0073BE-UA/AC4942XP-UA, який проходить у матеріалах справи Львівського ДБР та який заїхав на "Ягодин" 26 листопада. За декларацією вага вантажу становить 1584 кг. А ось за даними вагового комплексу вага вантажу склала 17 140 кг. Але перевищення ваги в 11 разів та її явна невідповідність документам не викликало у зміни Кирилича бажання фуру доглянути. І таких машин лише за останній місяць було 14", - пише Плинський.

За його даними, ключовиим особами, які запустили цю "схему", є керівник управління боротьби з контрабандою Степан Марущак та начальник Волинської митниці Артем Гузь.

Також читайте: Начальнику Івано-Франківської митниці повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Митники з Волині завозили євробляхи, сховавши їх у фурах з товаром, - журналіст Плинський 01
Митники з Волині завозили євробляхи, сховавши їх у фурах з товаром, - журналіст Плинський 02
Митники з Волині завозили євробляхи, сховавши їх у фурах з товаром, - журналіст Плинський 03
Митники з Волині завозили євробляхи, сховавши їх у фурах з товаром, - журналіст Плинський 04
Митники з Волині завозили євробляхи, сховавши їх у фурах з товаром, - журналіст Плинський 05
Митники з Волині завозили євробляхи, сховавши їх у фурах з товаром, - журналіст Плинський 06
Митники з Волині завозили євробляхи, сховавши їх у фурах з товаром, - журналіст Плинський 07
Митники з Волині завозили євробляхи, сховавши їх у фурах з товаром, - журналіст Плинський 08
Митники з Волині завозили євробляхи, сховавши їх у фурах з товаром, - журналіст Плинський 09
Митники з Волині завозили євробляхи, сховавши їх у фурах з товаром, - журналіст Плинський 10

Автор: 

митниця (1871) Плінський Євген (40) Волинська область (860)


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Топ коментарі
+9
А скумбрію вони не хочуть завести в фурах, щоб вона була 8грн за кг
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30.12.2021 18:46
+3
Ето те кто с Петькой громче всех кричали что нужно запретить *евробляхи*. Запомните, только бандиты, мусора и контрабандисты заинтересованы в запретах пошлинах и чтобы народ грабили
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30.12.2021 19:54
+2
та той марущак і гузь ложили на вас.
хто, ****, бачив хоч одного на нарах?
і не побачете.
моніна шобла рубає бабло.
беня сказав моні що якщо красти дуже багато то за це нічого не буде.
вкрадеш мало, посадять.
от і результат.
як казав Саакашвілі, до 37 ярдів баксів, чорного налу, гуляють по карманах можновладців.
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30.12.2021 18:50
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А скумбрію вони не хочуть завести в фурах, щоб вона була 8грн за кг
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30.12.2021 18:46 Відповісти
ха, офіційно скумбрію вони завозять 3,25 грн. за кг
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30.12.2021 19:09 Відповісти
не важливо про що в статті , головне є місце де дозволяють про скумбрію ляпнути .
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30.12.2021 20:21 Відповісти
где моя скумбрия по 8 зеленые твари????
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30.12.2021 21:17 Відповісти
та той марущак і гузь ложили на вас.
хто, ****, бачив хоч одного на нарах?
і не побачете.
моніна шобла рубає бабло.
беня сказав моні що якщо красти дуже багато то за це нічого не буде.
вкрадеш мало, посадять.
от і результат.
як казав Саакашвілі, до 37 ярдів баксів, чорного налу, гуляють по карманах можновладців.
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30.12.2021 18:50 Відповісти
о, методичка сменилась. вчера было 37 лярдов в год крадется, сегодня уже 37 лярдов гуляет в карманах
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30.12.2021 18:55 Відповісти
іван - ти повинен вірити що ВСІ чиновники працюють на офіційну ЗП - а всі їхні домики по пару лямів , мЄрини по 70120 шмат зЄлені , дольче життя в лями зЄлені - це фантом та міраж...)))
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30.12.2021 19:06 Відповісти
а в чому проблема, для того щоб 37 лярдів гуляло по кишенях чинуш, їх треба вкрасти, чи тобі тупорилому зебілокацапу це зрозуміло?
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30.12.2021 19:36 Відповісти
мытныкы гордость УКРАИНЫ... ой да ну их всех на х....(заробитчаны)
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30.12.2021 18:50 Відповісти
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30.12.2021 19:06 Відповісти
Ачетакова,пля... Дєтішкам на молочішко...
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30.12.2021 19:10 Відповісти
а тебе не один куй????
крадуться, гуляют, отмывают, деребаняться и тд.
их нет в бюджете!
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30.12.2021 19:13 Відповісти
а прятать зачем... все равно всем пох.. везите в открытую.. и дешевле, и приятно
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30.12.2021 19:35 Відповісти
нІЧОГО НЕ МІНЯЄТЬСЯ В СЛАВНІЙ ВКРАЇНІ, гоп
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30.12.2021 19:38 Відповісти
Ето те кто с Петькой громче всех кричали что нужно запретить *евробляхи*. Запомните, только бандиты, мусора и контрабандисты заинтересованы в запретах пошлинах и чтобы народ грабили
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30.12.2021 19:54 Відповісти
"вага вантажу склала 17 140 кг" - 15 легкових авто у фурі? Оригінально. Дебіли з ДБР напевно переплутали масу фури з вантажем з масою вантажу і підняли кипіш.
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30.12.2021 20:07 Відповісти
Vase tomozne nado izmenit myslenije.Mogu poxvalitisia mne pismo zaderzali vase tomoznia podarok na novi god za 70 evro
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30.12.2021 20:12 Відповісти
И этих паскуд нам москалди подкинули, ну что за мразь?! Вместо страительства светлой эльфийской старны , каждая западенская москалюга ворует и строит хатынку в 4 этажа.
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31.12.2021 09:19 Відповісти
Получилось немного заработать и молодцы!!! Никому из вас не запрещали учится и работать на таможне. " Каждому свое, свое не каждому!"
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31.12.2021 13:22 Відповісти
 
 