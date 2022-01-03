В ЄС отримали скаргу "Нафтогазу" на монопольне становище "Газпрому"
Європейська Комісія отримала скаргу НАК "Нафтогаз України" на домінантне становище російського "Газпрому" на європейському ринку газу.
Про це розповів представник Єврокомісії Тім МакФі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми отримали скаргу. Ми розглянемо її відповідно до наших стандартних процедур", - підтвердив у понеділок на брифінгу представник Єврокомісії Тім МакФі (Tim McPhie), відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".
Інших деталей він не надав.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" 21 грудня звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінантним становищем на європейському ринку газу, подавши клопотання Генеральному директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.
"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, незважаючи на зростання попиту, й обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи та конкурувати з "Газпромом", - наводяться в релізі "Нафтогазу" слова голови правління Юрія Вітренка.
На його думку, саме це є ключовою причиною кризи і рекордного зростання цін у Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Надо продержаться 3-4 дня"
Призыв к украинцам посидеть в холоде первым озвучил "Нафтогаз".
"У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью.
Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался.
Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением", - говорится на Facebook-странице монополиста.
Другими словами, "флешмоб" по сути ни разу не добровольный - многоквартирные дома власти будут охлаждать в принудительном порядке.
на 60 млн м3/сутки больше, чем в октябре 2020 г.,
на 20 млн м3/сутки больше пятилетнего максимума для октября.
Глава норвежской ******* А. Опедал заявил, что для компании это вызов, чтобы посмотреть, может ли она добывать и экспортировать больше газа, пишет Reuters.
Кроме того, в компании ожидают высоких цен на газ на протяжении всей зимы.
но может вы знаете зачем в своё время газпром выкупил весь туркменский газ а потом взорвали газопроводы на входе в рашу
Но когда мировые цены на газ в 2008-2009 годах снизились, пояснил в беседе с корреспондентом DW эксперт Восточного комитета немецкой экономики Мартин Хоффман (Martin Hoffmann), сделка стала для России убыточной, ведь у Туркмении приходилось покупать топливо по подписанным ранее долгосрочным контрактам и по ставшим завышенными ценам, которые европейские покупатели платить отказались.
"Зная, что у Туркмении нет экспортных альтернатив, - говорит Хоффман, - Россия в ультимативной форме потребовала от Ашхабада снизить цены до рыночных, а когда туркмены заупрямились, просто перекрыла трубу, объяснив такую меру некими техническими причинами. Это было настолько неожиданно, что на туркменской стороне просто не успели снизить давление, в результате труба лопнула".
Растут и объемы добычи голубого топлива. По данным министра нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении Байрамгельды Недирова, выступавшего в прошлом году в Берлине, к 2030 году из недр планируется извлекать по 230 миллиардов кубометров в год. Самой Туркмении столько газа не требуется, 180 миллиардов предполагается экспортировать. Проблема в том, как доставить это энергетическое сырье зарубежным покупателям.
Проблема российского транзита
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/amerikanskij-gaz-zbiv-tsini-v-evropi-hto-otrimae-zpg.htm
Зжижить можно только пропан, метан можно только сжать.
-єто раша против значит низззя никому=а вот польша и т.д против северного потока то єто пофиг..