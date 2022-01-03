УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11248 відвідувачів онлайн
Новини
4 418 30

В ЄС отримали скаргу "Нафтогазу" на монопольне становище "Газпрому"

В ЄС отримали скаргу

Європейська Комісія отримала скаргу НАК "Нафтогаз України" на домінантне становище російського "Газпрому" на європейському ринку газу.

Про це розповів представник Єврокомісії Тім МакФі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте також: Україна могла купувати газ удесятеро дешевше, ніж тепер. Гроші були передбачені, - Порошенко

"Ми отримали скаргу. Ми розглянемо її відповідно до наших стандартних процедур", - підтвердив у понеділок на брифінгу представник Єврокомісії Тім МакФі (Tim McPhie), відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Інших деталей він не надав.

Читайте також: "Нафтогаз" звернувся до Єврокомісії зі скаргою на зловживання "Газпромом" домінантним становищем на ринку

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" 21 грудня звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінантним становищем на європейському ринку газу, подавши клопотання Генеральному директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, незважаючи на зростання попиту, й обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи та конкурувати з "Газпромом", - наводяться в релізі "Нафтогазу" слова голови правління Юрія Вітренка.

На його думку, саме це є ключовою причиною кризи і рекордного зростання цін у Європі.

Газпром (3387) Єврокомісія (2152) Нафтогаз (4409)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Это все правильно конечно, но почему опять рефлексия на чужое действие? Когда появится осмысленное движение? Уголь нужно было летом купить, нет, покупают в три дорога в декабре. Про газовые контракты нужно было в мае прошлого года думать, нет, дождались цен по 50000 грв., теперь они нашли Венгров с контрактом на 22 год, почти лярд кубов в месяц...
показати весь коментар
03.01.2022 16:57
+3
А у відповідь:"ваша думка нам важлива - залишайтесь на лінії".
показати весь коментар
03.01.2022 16:44
+2
показати весь коментар
03.01.2022 16:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.01.2022 16:36 Відповісти
хто то там кричав серед зими=П Р И КР У Т И?
показати весь коментар
04.01.2022 03:34 Відповісти
показати весь коментар
03.01.2022 16:37 Відповісти
В соцсетях бурно отреагировали предложение сэкономить на тепле в лютые морозы. И припомнили Порошенко - одному из главных промоутеров проекта "Прикрути" - его же слова о полном отказе от российского газа.
"Надо продержаться 3-4 дня"

Призыв к украинцам посидеть в холоде первым озвучил "Нафтогаз".

"У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем ​​и на 2 градуса ночью.

Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался.

Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением", - говорится на Facebook-странице монополиста.

Другими словами, "флешмоб" по сути ни разу не добровольный - многоквартирные дома власти будут охлаждать в принудительном порядке.
показати весь коментар
04.01.2022 03:38 Відповісти
А у відповідь:"ваша думка нам важлива - залишайтесь на лінії".
показати весь коментар
03.01.2022 16:44 Відповісти
Это все правильно конечно, но почему опять рефлексия на чужое действие? Когда появится осмысленное движение? Уголь нужно было летом купить, нет, покупают в три дорога в декабре. Про газовые контракты нужно было в мае прошлого года думать, нет, дождались цен по 50000 грв., теперь они нашли Венгров с контрактом на 22 год, почти лярд кубов в месяц...
показати весь коментар
03.01.2022 16:57 Відповісти
чому Нафтогаз мовчить про внутрішній незаконний добуток газу? Антон Гура на власному ютубканалі розповідає про млрдні обсяги розкрадання українського газу
показати весь коментар
03.01.2022 17:38 Відповісти
Потому что коррупция у кого-то в генах)
показати весь коментар
03.01.2022 21:54 Відповісти
Правильное решение , Газпром не только искуственно ограничил поставки российского газа , но и не дает трейдерам прокачивать туркменский газ по своей ГТС . Явное злоупотребление монопольньім положением , пора штрафовать !
показати весь коментар
03.01.2022 18:27 Відповісти
Газ из Средней Азии прокачивается в Китай.
показати весь коментар
03.01.2022 21:50 Відповісти
Туркменистан увеличил также объемы экспорта газа. Orient.tm сообщает, что в период с января по август 2021 года Туркменистан увеличил поставки за рубеж природного газа на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За восемь месяцев страна экспортировала около 31 миллиарда кубометров голубого топлива, что на 8,3 миллиарда кубометров больше, чем в минувшем году.
показати весь коментар
03.01.2022 21:51 Відповісти
Тогда что то не правда, одно из двух....
показати весь коментар
03.01.2022 21:53 Відповісти
Що мішає Україні знизити постачання газу до Придністров'я?
показати весь коментар
03.01.2022 20:33 Відповісти
зелені зрадники і диверсанти
показати весь коментар
05.01.2022 17:20 Відповісти
Каким образом Газпром "ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объёмы" любопытно? не взятками ли?)
показати весь коментар
03.01.2022 21:52 Відповісти
Колись Україна заключала контракти з Туркменистаном та сплачувала за транзит по території РФ,наразі москва нікому цього не дозволяє штучно обмежуючи конкуренцію на Європейському континенті.Крім енергоносіїв РФ блокує весь український експорт в Середньоазійський регіон.
показати весь коментар
03.01.2022 22:00 Відповісти
Норвегия, 2й по величине поставщик газа в Европу после Газпрома, нарастила поставки газа в Европу в октябре до рекордного уровня за последние 5 лет. В октябре 2021 г. уровень поставок газа из Норвегии в Европу достиг 330 млн м3/сутки:
на 60 млн м3/сутки больше, чем в октябре 2020 г.,
на 20 млн м3/сутки больше пятилетнего максимума для октября.
Глава норвежской ******* А. Опедал заявил, что для компании это вызов, чтобы посмотреть, может ли она добывать и экспортировать больше газа, пишет Reuters.
Кроме того, в компании ожидают высоких цен на газ на протяжении всей зимы.
показати весь коментар
03.01.2022 22:39 Відповісти
у вас застарелая информация...
но может вы знаете зачем в своё время газпром выкупил весь туркменский газ а потом взорвали газопроводы на входе в рашу
показати весь коментар
04.01.2022 00:48 Відповісти
Нужно еще подать иски против Google, Aple и ДТЭК. Не мешало бы и против себя - Нафтогаз Украины, тоже монополист.
показати весь коментар
03.01.2022 22:01 Відповісти
До 2009 года экспорт туркменского газа проходил по газопроводам на территории Казахстана и России, построенным еще в советские времена. Россия скупала туркменский газ, а затем продавала европейским клиентам, как правило, по спотовым ценам или снабжала им регионы на юге России.

Но когда мировые цены на газ в 2008-2009 годах снизились, пояснил в беседе с корреспондентом DW эксперт Восточного комитета немецкой экономики Мартин Хоффман (Martin Hoffmann), сделка стала для России убыточной, ведь у Туркмении приходилось покупать топливо по подписанным ранее долгосрочным контрактам и по ставшим завышенными ценам, которые европейские покупатели платить отказались.

"Зная, что у Туркмении нет экспортных альтернатив, - говорит Хоффман, - Россия в ультимативной форме потребовала от Ашхабада снизить цены до рыночных, а когда туркмены заупрямились, просто перекрыла трубу, объяснив такую меру некими техническими причинами. Это было настолько неожиданно, что на туркменской стороне просто не успели снизить давление, в результате труба лопнула".
показати весь коментар
04.01.2022 01:06 Відповісти
Туркмения, по оценкам международных экспертов, занимает четвертое место в мире по разведанным запасам газа. В одном только месторождении Галкыныш, что на востоке страны, его, как считают местные геологи, свыше 26 триллионов кубометров. Это примерно вдвое больше, чем в российском Уренгое.

Растут и объемы добычи голубого топлива. По данным министра нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении Байрамгельды Недирова, выступавшего в прошлом году в Берлине, к 2030 году из недр планируется извлекать по 230 миллиардов кубометров в год. Самой Туркмении столько газа не требуется, 180 миллиардов предполагается экспортировать. Проблема в том, как доставить это энергетическое сырье зарубежным покупателям.

Проблема российского транзита
показати весь коментар
04.01.2022 00:55 Відповісти
От западного побережья Туркмении до восточного азербайджанского всего 269 километров. Но для строительства Транскаспийского газопровода по дну моря требуется согласие всех прилегающих стран, в том числе и России, которая его не дает. Переговоры на этот счет топчутся на месте, и шансы на решение в обозримом будущем этой проблемы, которое открыло бы путь для туркменского газа в Европу, невелики.
показати весь коментар
04.01.2022 03:22 Відповісти
ха, а вот не надо. Можно использовать пропановые баллоны (у мну сосед на газоне их развозит) и на пароходе через Каспий доставлять в Украину!
показати весь коментар
04.01.2022 04:27 Відповісти
Амеры уже привезли пропан в Европу, газовозами. Цена обвалилась, кацапы сосут ноги, никто новых контрактов с РФ не заключил…
показати весь коментар
04.01.2022 08:11 Відповісти
ви дещо неуважний ...пропан-бутан це не метан який 20 танкерів спг перенаправили у європу-де дорожче там і капітал сша
показати весь коментар
05.01.2022 01:39 Відповісти
...Більшу частину ЗПГ (зрідженого природного газу), який везуть танкери зі Штатів до Європи, доставлять до тих країн, які не отримують трубопровідний російський газ. Найбільші отримувачі - Великобританія та Іспанія. На тлі постачання палива зі США до ЄС ціни на газ впали...
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/amerikanskij-gaz-zbiv-tsini-v-evropi-hto-otrimae-zpg.htm

Зжижить можно только пропан, метан можно только сжать.
показати весь коментар
05.01.2022 12:39 Відповісти
так там же речь о монополии а не о балонах..
-єто раша против значит низззя никому=а вот польша и т.д против северного потока то єто пофиг..
показати весь коментар
05.01.2022 01:37 Відповісти
 
 