В ЄС отримали скаргу "Нафтогазу" на монопольне становище "Газпрому"

Європейська Комісія отримала скаргу НАК "Нафтогаз України" на домінантне становище російського "Газпрому" на європейському ринку газу.

Про це розповів представник Єврокомісії Тім МакФі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Ми отримали скаргу. Ми розглянемо її відповідно до наших стандартних процедур", - підтвердив у понеділок на брифінгу представник Єврокомісії Тім МакФі (Tim McPhie), відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Інших деталей він не надав.

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Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" 21 грудня звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінантним становищем на європейському ринку газу, подавши клопотання Генеральному директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, незважаючи на зростання попиту, й обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи та конкурувати з "Газпромом", - наводяться в релізі "Нафтогазу" слова голови правління Юрія Вітренка.

На його думку, саме це є ключовою причиною кризи і рекордного зростання цін у Європі.