В ЕС получили жалобу "Нафтогаза" на монопольное положение "Газпрома"

Европейская комиссия получила жалобу НАК "Нафтогаз Украины" на доминирующее положение российского "Газпрома" на европейском рынке газа.

Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Тим МакФи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", - подтвердил в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии Тим МакФи (Tim McPhie), отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Другие детали он не предоставил.

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Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа, подав ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом", - приводятся в релизе "Нафтогаза" слова главы правления Юрия Витренко.

По его мнению, именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.

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