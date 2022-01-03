В ЕС получили жалобу "Нафтогаза" на монопольное положение "Газпрома"
Европейская комиссия получила жалобу НАК "Нафтогаз Украины" на доминирующее положение российского "Газпрома" на европейском рынке газа.
Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Тим МакФи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", - подтвердил в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии Тим МакФи (Tim McPhie), отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".
Другие детали он не предоставил.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа, подав ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.
"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом", - приводятся в релизе "Нафтогаза" слова главы правления Юрия Витренко.
По его мнению, именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.
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"Надо продержаться 3-4 дня"
Призыв к украинцам посидеть в холоде первым озвучил "Нафтогаз".
"У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью.
Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался.
Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением", - говорится на Facebook-странице монополиста.
Другими словами, "флешмоб" по сути ни разу не добровольный - многоквартирные дома власти будут охлаждать в принудительном порядке.
на 60 млн м3/сутки больше, чем в октябре 2020 г.,
на 20 млн м3/сутки больше пятилетнего максимума для октября.
Глава норвежской ******* А. Опедал заявил, что для компании это вызов, чтобы посмотреть, может ли она добывать и экспортировать больше газа, пишет Reuters.
Кроме того, в компании ожидают высоких цен на газ на протяжении всей зимы.
но может вы знаете зачем в своё время газпром выкупил весь туркменский газ а потом взорвали газопроводы на входе в рашу
Но когда мировые цены на газ в 2008-2009 годах снизились, пояснил в беседе с корреспондентом DW эксперт Восточного комитета немецкой экономики Мартин Хоффман (Martin Hoffmann), сделка стала для России убыточной, ведь у Туркмении приходилось покупать топливо по подписанным ранее долгосрочным контрактам и по ставшим завышенными ценам, которые европейские покупатели платить отказались.
"Зная, что у Туркмении нет экспортных альтернатив, - говорит Хоффман, - Россия в ультимативной форме потребовала от Ашхабада снизить цены до рыночных, а когда туркмены заупрямились, просто перекрыла трубу, объяснив такую меру некими техническими причинами. Это было настолько неожиданно, что на туркменской стороне просто не успели снизить давление, в результате труба лопнула".
Растут и объемы добычи голубого топлива. По данным министра нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении Байрамгельды Недирова, выступавшего в прошлом году в Берлине, к 2030 году из недр планируется извлекать по 230 миллиардов кубометров в год. Самой Туркмении столько газа не требуется, 180 миллиардов предполагается экспортировать. Проблема в том, как доставить это энергетическое сырье зарубежным покупателям.
Проблема российского транзита
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/amerikanskij-gaz-zbiv-tsini-v-evropi-hto-otrimae-zpg.htm
Зжижить можно только пропан, метан можно только сжать.
-єто раша против значит низззя никому=а вот польша и т.д против северного потока то єто пофиг..