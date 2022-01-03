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В ЕС получили жалобу "Нафтогаза" на монопольное положение "Газпрома"

В ЕС получили жалобу

Европейская комиссия получила жалобу НАК "Нафтогаз Украины" на доминирующее положение российского "Газпрома" на европейском рынке газа.

Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Тим МакФи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", - подтвердил в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии Тим МакФи (Tim McPhie), отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Другие детали он не предоставил.

Читайте также: Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем теперь. Деньги были предусмотрены, - Порошенко

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа, подав ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом", - приводятся в релизе "Нафтогаза" слова главы правления Юрия Витренко.

По его мнению, именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газпром с начала года втрое снизил транзит газа через Украину в Словакию

Автор: 

Газпром (3183) Еврокомиссия (1449) Нафтогаз (3112)


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Топ комментарии
+4
Это все правильно конечно, но почему опять рефлексия на чужое действие? Когда появится осмысленное движение? Уголь нужно было летом купить, нет, покупают в три дорога в декабре. Про газовые контракты нужно было в мае прошлого года думать, нет, дождались цен по 50000 грв., теперь они нашли Венгров с контрактом на 22 год, почти лярд кубов в месяц...
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03.01.2022 16:57
+3
А у відповідь:"ваша думка нам важлива - залишайтесь на лінії".
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03.01.2022 16:44
+2
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03.01.2022 16:36
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03.01.2022 16:36 Ответить
хто то там кричав серед зими=П Р И КР У Т И?
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04.01.2022 03:34 Ответить
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03.01.2022 16:37 Ответить
В соцсетях бурно отреагировали предложение сэкономить на тепле в лютые морозы. И припомнили Порошенко - одному из главных промоутеров проекта "Прикрути" - его же слова о полном отказе от российского газа.
"Надо продержаться 3-4 дня"

Призыв к украинцам посидеть в холоде первым озвучил "Нафтогаз".

"У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем ​​и на 2 градуса ночью.

Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался.

Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением", - говорится на Facebook-странице монополиста.

Другими словами, "флешмоб" по сути ни разу не добровольный - многоквартирные дома власти будут охлаждать в принудительном порядке.
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04.01.2022 03:38 Ответить
А у відповідь:"ваша думка нам важлива - залишайтесь на лінії".
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03.01.2022 16:44 Ответить
Это все правильно конечно, но почему опять рефлексия на чужое действие? Когда появится осмысленное движение? Уголь нужно было летом купить, нет, покупают в три дорога в декабре. Про газовые контракты нужно было в мае прошлого года думать, нет, дождались цен по 50000 грв., теперь они нашли Венгров с контрактом на 22 год, почти лярд кубов в месяц...
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03.01.2022 16:57 Ответить
чому Нафтогаз мовчить про внутрішній незаконний добуток газу? Антон Гура на власному ютубканалі розповідає про млрдні обсяги розкрадання українського газу
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03.01.2022 17:38 Ответить
Потому что коррупция у кого-то в генах)
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03.01.2022 21:54 Ответить
Правильное решение , Газпром не только искуственно ограничил поставки российского газа , но и не дает трейдерам прокачивать туркменский газ по своей ГТС . Явное злоупотребление монопольньім положением , пора штрафовать !
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03.01.2022 18:27 Ответить
Газ из Средней Азии прокачивается в Китай.
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03.01.2022 21:50 Ответить
Туркменистан увеличил также объемы экспорта газа. Orient.tm сообщает, что в период с января по август 2021 года Туркменистан увеличил поставки за рубеж природного газа на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За восемь месяцев страна экспортировала около 31 миллиарда кубометров голубого топлива, что на 8,3 миллиарда кубометров больше, чем в минувшем году.
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03.01.2022 21:51 Ответить
Тогда что то не правда, одно из двух....
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03.01.2022 21:53 Ответить
Що мішає Україні знизити постачання газу до Придністров'я?
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03.01.2022 20:33 Ответить
зелені зрадники і диверсанти
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05.01.2022 17:20 Ответить
Каким образом Газпром "ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объёмы" любопытно? не взятками ли?)
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03.01.2022 21:52 Ответить
Колись Україна заключала контракти з Туркменистаном та сплачувала за транзит по території РФ,наразі москва нікому цього не дозволяє штучно обмежуючи конкуренцію на Європейському континенті.Крім енергоносіїв РФ блокує весь український експорт в Середньоазійський регіон.
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03.01.2022 22:00 Ответить
Норвегия, 2й по величине поставщик газа в Европу после Газпрома, нарастила поставки газа в Европу в октябре до рекордного уровня за последние 5 лет. В октябре 2021 г. уровень поставок газа из Норвегии в Европу достиг 330 млн м3/сутки:
на 60 млн м3/сутки больше, чем в октябре 2020 г.,
на 20 млн м3/сутки больше пятилетнего максимума для октября.
Глава норвежской ******* А. Опедал заявил, что для компании это вызов, чтобы посмотреть, может ли она добывать и экспортировать больше газа, пишет Reuters.
Кроме того, в компании ожидают высоких цен на газ на протяжении всей зимы.
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03.01.2022 22:39 Ответить
у вас застарелая информация...
но может вы знаете зачем в своё время газпром выкупил весь туркменский газ а потом взорвали газопроводы на входе в рашу
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04.01.2022 00:48 Ответить
Нужно еще подать иски против Google, Aple и ДТЭК. Не мешало бы и против себя - Нафтогаз Украины, тоже монополист.
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03.01.2022 22:01 Ответить
До 2009 года экспорт туркменского газа проходил по газопроводам на территории Казахстана и России, построенным еще в советские времена. Россия скупала туркменский газ, а затем продавала европейским клиентам, как правило, по спотовым ценам или снабжала им регионы на юге России.

Но когда мировые цены на газ в 2008-2009 годах снизились, пояснил в беседе с корреспондентом DW эксперт Восточного комитета немецкой экономики Мартин Хоффман (Martin Hoffmann), сделка стала для России убыточной, ведь у Туркмении приходилось покупать топливо по подписанным ранее долгосрочным контрактам и по ставшим завышенными ценам, которые европейские покупатели платить отказались.

"Зная, что у Туркмении нет экспортных альтернатив, - говорит Хоффман, - Россия в ультимативной форме потребовала от Ашхабада снизить цены до рыночных, а когда туркмены заупрямились, просто перекрыла трубу, объяснив такую меру некими техническими причинами. Это было настолько неожиданно, что на туркменской стороне просто не успели снизить давление, в результате труба лопнула".
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04.01.2022 01:06 Ответить
Туркмения, по оценкам международных экспертов, занимает четвертое место в мире по разведанным запасам газа. В одном только месторождении Галкыныш, что на востоке страны, его, как считают местные геологи, свыше 26 триллионов кубометров. Это примерно вдвое больше, чем в российском Уренгое.

Растут и объемы добычи голубого топлива. По данным министра нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении Байрамгельды Недирова, выступавшего в прошлом году в Берлине, к 2030 году из недр планируется извлекать по 230 миллиардов кубометров в год. Самой Туркмении столько газа не требуется, 180 миллиардов предполагается экспортировать. Проблема в том, как доставить это энергетическое сырье зарубежным покупателям.

Проблема российского транзита
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04.01.2022 00:55 Ответить
От западного побережья Туркмении до восточного азербайджанского всего 269 километров. Но для строительства Транскаспийского газопровода по дну моря требуется согласие всех прилегающих стран, в том числе и России, которая его не дает. Переговоры на этот счет топчутся на месте, и шансы на решение в обозримом будущем этой проблемы, которое открыло бы путь для туркменского газа в Европу, невелики.
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04.01.2022 03:22 Ответить
ха, а вот не надо. Можно использовать пропановые баллоны (у мну сосед на газоне их развозит) и на пароходе через Каспий доставлять в Украину!
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04.01.2022 04:27 Ответить
Амеры уже привезли пропан в Европу, газовозами. Цена обвалилась, кацапы сосут ноги, никто новых контрактов с РФ не заключил…
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04.01.2022 08:11 Ответить
ви дещо неуважний ...пропан-бутан це не метан який 20 танкерів спг перенаправили у європу-де дорожче там і капітал сша
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05.01.2022 01:39 Ответить
...Більшу частину ЗПГ (зрідженого природного газу), який везуть танкери зі Штатів до Європи, доставлять до тих країн, які не отримують трубопровідний російський газ. Найбільші отримувачі - Великобританія та Іспанія. На тлі постачання палива зі США до ЄС ціни на газ впали...
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/amerikanskij-gaz-zbiv-tsini-v-evropi-hto-otrimae-zpg.htm

Зжижить можно только пропан, метан можно только сжать.
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05.01.2022 12:39 Ответить
так там же речь о монополии а не о балонах..
-єто раша против значит низззя никому=а вот польша и т.д против северного потока то єто пофиг..
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05.01.2022 01:37 Ответить
 
 