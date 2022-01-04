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У вакцинованих бустерною дозою буде новий COVID-сертифікат, який з'явиться наприкінці січня

Для тих, хто щепився бустерною дозою від коронавірусної хвороби, COVID-сертифікат з'явиться наприкінці січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

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"COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з'явиться наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ уточнили, що громадянам для того, щоб отримати новий цифровий документ, достатньо буде надіслати запит на порталі чи у застосунку "Дія" не раніше останніх чисел січня, і вже після самого щеплення.

"Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації. Єдиною відмінністю є термін дії нового документу — він буде чинним 270 днів", - поінформували у міністерстві.

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У МОЗ пояснили, що окрім COVID-сертифікату, українці, які вакцинувалися бустерною дозою, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Цей документ можна отримати за місцем щеплення чи у сімейного лікаря і він, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів.

У вакцинованих бустерною дозою буде новий COVID-сертифікат, який зявиться наприкінці січня 01

В Україні відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19 через медичну електронну систему Helsi.me.

вакцина (4419) МОЗ (5393) сертифікат (426) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Значить,ті хто отримає 3 дози,будуть дивитися на тих,хто отримав дві дози,як на неповноцінних.
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04.01.2022 22:06
+14
А в згідно якого закону в громадян повинен бути смартфон та ще з встановленою Дією? )
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04.01.2022 22:32
+13
Раніше буди антиваксери, а тепер ще й будуть недоваксери.
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04.01.2022 22:27
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Всього буде 54 дози вакцин.Так що не переживайте.
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04.01.2022 22:04 Відповісти
На чому ґрунтуються ваші цифри, месьє ?
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04.01.2022 22:12 Відповісти
)) наверное на чиповании. но тогда должно быть 64.
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04.01.2022 22:14 Відповісти
Я Нострадамус 21 століття.
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04.01.2022 22:20 Відповісти
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05.01.2022 00:07 Відповісти
Самодіагностику вже рекламують, невдовзі - самощеплення.
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04.01.2022 22:10 Відповісти
Значить,ті хто отримає 3 дози,будуть дивитися на тих,хто отримав дві дози,як на неповноцінних.
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04.01.2022 22:06 Відповісти
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04.01.2022 22:08 Відповісти
Відловлюватимуть їх, та здаватимуть на третю дозу.
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04.01.2022 22:08 Відповісти
"Война миров- Бустеры против 2ждыВаксов."
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06.01.2022 10:47 Відповісти
Будет акция -" Приведи друга".:
-за "недовакса"-500гр.
-за "антивакса"-1000гр.
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06.01.2022 11:11 Відповісти
Випередив.
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04.01.2022 22:09 Відповісти
правильно - випердив
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05.01.2022 08:41 Відповісти
Раніше буди антиваксери, а тепер ще й будуть недоваксери.
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04.01.2022 22:27 Відповісти
Ні риба, ні м'ясо. 😊
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04.01.2022 22:29 Відповісти
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04.01.2022 22:32 Відповісти
Ні, в "еліти" даного ресурсу прийняте інше обзивання "ізгоїв"- "антиваксер*ни" (с), як започаткувало туалетне.
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05.01.2022 00:25 Відповісти
А тыщу дадут?
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05.01.2022 02:14 Відповісти
Будет предложение, от которого нельзя отказаться
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05.01.2022 09:00 Відповісти
Та вигадайте нарешті щось нове! Це вже не так кумедно як раніше!
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04.01.2022 22:06 Відповісти
Чого це?
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04.01.2022 22:13 Відповісти
Однобоко якось! Нові, нікому не потрібні папірці, все як і раніше.
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04.01.2022 22:21 Відповісти
Азарт вкинули, це свіженьке.
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04.01.2022 22:24 Відповісти
Згоден, креатив! Навіть знаю пані що дописала нижче, щось там про манеж..., яка на це може спокуситися.
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04.01.2022 22:28 Відповісти
Ту ніхто не питатиме, скіки треба, стіки в неї і вол'ють.
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04.01.2022 22:31 Відповісти
Гатунки людей розповзлися. Тепер з двома будуть не такі й вже й першосортні. Ну, змагайтесь, хто більше, ми подивимся.
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04.01.2022 22:08 Відповісти
Дайош півкасаря за бустерну дозу🤕
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04.01.2022 22:09 Відповісти
Ай да сертифікати!! От , жеж, сертифікати!!! Такі гарнюні сертифікати! Хоч до ср@ки прикладай!
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04.01.2022 22:09 Відповісти
Ну кого-то могут погнать с работы без этих волшебных сертификатов.
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05.01.2022 09:01 Відповісти
По сколько денег трижды вакцинированным будут давать?
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04.01.2022 22:19 Відповісти
На манєже всьо тєже!
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04.01.2022 22:21 Відповісти
Как вы запанахали деятели!
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04.01.2022 22:22 Відповісти
а якісь відзнаки передбачені? наприклад значок "почесний( супер, мега) вакцинатор" чи там "за 10 щеплень"?
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04.01.2022 22:23 Відповісти
А хіба папірець нового зразка, котрий щоправда нічого не вартий, не відзнака?
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04.01.2022 22:25 Відповісти
нє...треба щоб усі бачили, гордо, на грудях.
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04.01.2022 22:27 Відповісти
Правильно,надо ордена большие выдавать,чтобы все видели,на ордене шприц и надпись дурак в лаврах!
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05.01.2022 02:16 Відповісти
В них відзнака - туалетний папір. Чим більше назбирають "відзнак", тим більше конституційних прав матимуть. Напевне, спеціальний роздаватимуть.
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05.01.2022 00:12 Відповісти
По толщине медицинской карты будет видно сколько ты колотый
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05.01.2022 09:04 Відповісти
"Герой "щеплення"".
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06.01.2022 10:56 Відповісти
это покращення для тех, кто кололся чтобы с работы не выгнали
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04.01.2022 22:27 Відповісти
Новый сертификат - дуракам цацка...
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04.01.2022 22:28 Відповісти
А в згідно якого закону в громадян повинен бути смартфон та ще з встановленою Дією? )
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04.01.2022 22:32 Відповісти
"привілейовані" вищать, що вся ця "боротьба" - законна.
Думаю, зможуть Вам відповісти: наведуть відповідний закон.
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05.01.2022 00:15 Відповісти
Їм за таке "навєдєніє" не платять))
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05.01.2022 05:42 Відповісти
12 главных выводов из интервью Джо Рогана и доктора Роберта Мэлоуна
https://www.infomirsk.org/koronavirus/12-glavnyh-vyvodov-iz-intervju-dzho-rogana-i-doktora-roberta-mjelouna

«3. Мэлоун говорил о термине «антиваксер», который используется, чтобы ложно пристыдить людей, которые не подчиняются приказам чиновников здравоохранения. Он также используется для социального остракизма любого, кто не согласен с пропагандой фармацевтических компаний. Мэлоун обсудил новую инициативу BBC Trusted New Initiative, которая обвиняет людей в распространении «дезинформации», если они выступают против Тедроса, Фаучи или других пропагандистов вакцины.»

«9. Отвечая на вопрос об уменьшении эффективности вакцин, Мэлоун согласился с тем, что вакцины приводят к отрицательной эффективности, как в исследованиях, проведенных в Дании. По мере увеличения доз люди становятся более предрасположенными к инфекции. В Израиле граждан принуждают принять четвертую дозу, и данные показывают, что у вакцинированных усилилось заболевание. Их В- и Т-клетки памяти обучаются атаковать спайковый белок, который уже давно мутировал, что настраивает вакцинированных на усиление зависимости от антител, аутоиммунные проблемы и рак.»

«10. Роган и Мэлоун обсудили естественный иммунитет и исследования, доказывающие превосходство врожденного иммунитета над полусырыми иммунными ответами, усиленными вакциной.»:
https://immunesystem.news/2021-12-14-study-natural-immunity-better-than-vaccine.html

«12. Малоун предупредил: «Наше правительство вышло из-под контроля. Они беззаконны, они полностью игнорируют биоэтику» и «эти предписания экспериментальной вакцины явно незаконны, они явно не соответствуют Нюрнбергскому кодексу».»
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05.01.2022 08:06 Відповісти
А остальные сертификаты аннулируются. ахахаха
С новым годом
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05.01.2022 08:09 Відповісти
И выдавать этот сертификат будут в комплекте с большим черным полиэтиленовым пакетом...
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05.01.2022 09:14 Відповісти
чорний пакет вертикально - 3 раза "ку"
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05.01.2022 10:03 Відповісти
Та ні, чорний пакет, - горизонтально, щоб зразу ж був повний набір для "ку-ку"...
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05.01.2022 10:54 Відповісти
Жёлтые штаны два раза ку
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05.01.2022 09:57 Відповісти
-У тебя есть Гравицапа?
-Нет, только КЦ.
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06.01.2022 11:02 Відповісти
Еще вчера ты был гордым ваксером и мочил антиваксов по нету, а сегодня ты неполноценный вакс если нет бустера
Ваксов опять на....ли
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10.01.2022 15:27 Відповісти
 
 