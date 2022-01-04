У вакцинованих бустерною дозою буде новий COVID-сертифікат, який з'явиться наприкінці січня
Для тих, хто щепився бустерною дозою від коронавірусної хвороби, COVID-сертифікат з'явиться наприкінці січня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
"COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з'явиться наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ уточнили, що громадянам для того, щоб отримати новий цифровий документ, достатньо буде надіслати запит на порталі чи у застосунку "Дія" не раніше останніх чисел січня, і вже після самого щеплення.
"Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації. Єдиною відмінністю є термін дії нового документу — він буде чинним 270 днів", - поінформували у міністерстві.
У МОЗ пояснили, що окрім COVID-сертифікату, українці, які вакцинувалися бустерною дозою, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Цей документ можна отримати за місцем щеплення чи у сімейного лікаря і він, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів.
В Україні відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19 через медичну електронну систему Helsi.me.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-за "недовакса"-500гр.
-за "антивакса"-1000гр.
Думаю, зможуть Вам відповісти: наведуть відповідний закон.
https://www.infomirsk.org/koronavirus/12-glavnyh-vyvodov-iz-intervju-dzho-rogana-i-doktora-roberta-mjelouna
«3. Мэлоун говорил о термине «антиваксер», который используется, чтобы ложно пристыдить людей, которые не подчиняются приказам чиновников здравоохранения. Он также используется для социального остракизма любого, кто не согласен с пропагандой фармацевтических компаний. Мэлоун обсудил новую инициативу BBC Trusted New Initiative, которая обвиняет людей в распространении «дезинформации», если они выступают против Тедроса, Фаучи или других пропагандистов вакцины.»
«9. Отвечая на вопрос об уменьшении эффективности вакцин, Мэлоун согласился с тем, что вакцины приводят к отрицательной эффективности, как в исследованиях, проведенных в Дании. По мере увеличения доз люди становятся более предрасположенными к инфекции. В Израиле граждан принуждают принять четвертую дозу, и данные показывают, что у вакцинированных усилилось заболевание. Их В- и Т-клетки памяти обучаются атаковать спайковый белок, который уже давно мутировал, что настраивает вакцинированных на усиление зависимости от антител, аутоиммунные проблемы и рак.»
«10. Роган и Мэлоун обсудили естественный иммунитет и исследования, доказывающие превосходство врожденного иммунитета над полусырыми иммунными ответами, усиленными вакциной.»:
https://immunesystem.news/2021-12-14-study-natural-immunity-better-than-vaccine.html
«12. Малоун предупредил: «Наше правительство вышло из-под контроля. Они беззаконны, они полностью игнорируют биоэтику» и «эти предписания экспериментальной вакцины явно незаконны, они явно не соответствуют Нюрнбергскому кодексу».»
С новым годом
-Нет, только КЦ.
Ваксов опять на....ли