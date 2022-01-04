У вакцинованих бустерною дозою буде новий COVID-сертифікат, який з'явиться наприкінці січня

Для тих, хто щепився бустерною дозою від коронавірусної хвороби, COVID-сертифікат з'явиться наприкінці січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

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"COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з'явиться наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ уточнили, що громадянам для того, щоб отримати новий цифровий документ, достатньо буде надіслати запит на порталі чи у застосунку "Дія" не раніше останніх чисел січня, і вже після самого щеплення.

"Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації. Єдиною відмінністю є термін дії нового документу — він буде чинним 270 днів", - поінформували у міністерстві.

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У МОЗ пояснили, що окрім COVID-сертифікату, українці, які вакцинувалися бустерною дозою, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Цей документ можна отримати за місцем щеплення чи у сімейного лікаря і він, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів.

В Україні відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19 через медичну електронну систему Helsi.me.