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Новини
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У другому китайському місті-мільйоннику ввели локдаун через три випадки коронавірусу

У другому китайському місті-мільйоннику ввели локдаун через три випадки коронавірусу

Китайський уряд запровадив суворий локдаун у ще одному багатомільйонному місті Юйчжоу. Причиною стали 3 випадки безсимптомного перебігу хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на ВВС.

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Уряд призупинив роботу громадського транспорту в місті і заборонив пересування на автомобілях.

У більшості районів міста жителям заборонено залишати свої будинки, а ще в декількох також заборонили будь-кому заходити в будівлі.

Влада дозволила працювати тільки підприємствам, що виробляють життєво необхідні речі. Всі розважальні заклади і магазини закриті.

У понеділок в Китаї зареєстрували всього 175 випадків захворювання. У провінції Хенань, в якому розташований Юйчжоу, зареєстрували 5 випадків захворювання, включаючи три вже згаданих.

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У китайських соцмережах окремі користувачі висловили здивування такими суворими заходами через трійку випадків зараження, але в цілому більшість жителів згодна з реакцією уряду на випадки зараження в регіоні.

У Юйчжоу живуть понад 1,2 мільйона осіб. Китайський уряд дотримується суворих обмежень, щоб не допускати потрапляння вірусу в країну і його подальше поширення.

Раніше, у грудні 2021 року, локдаун запровадли у місті Сіань, де живе більше 7 мільйонів людей.

Китай (4575) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+5
Це було рівно https://www.globaltimes.cn/content/1175369.shtml два роки тому : поліція КНР заарештувала в Ухані 8 людей, що розносили "чутки" про "нез'ясовану пневмонію", тепер ми маємо світову пандемію
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04.01.2022 23:48
+4
Да, піх@й. коммі зло у б/я прояві, а мразота, що їх підтримує вдвічі.
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05.01.2022 00:16
+4
Скільки у вас постів в день по плану ?
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05.01.2022 00:40
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Тю. У нас би і уваги на це не звернули.
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04.01.2022 23:35 Відповісти
Юйчжоу - небольшой город с населением 1,2 миллиона человек.

википедия
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05.01.2022 00:13 Відповісти
и даже ихний Буковель закрыли, а Председатель Си сидит дома
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05.01.2022 00:16 Відповісти
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1478093607861108736 3 янв.

У КНР набув чинності закон про «сімейну освіту».
Він впроваджує стандарти виховання дитини батьками.
Якщо дитина не підпадає під стандарти Компартії КНР - каратимуть як дитину, так і батьків. Також батьки забов'язуються проходити спецнавчання про стандарти виховання дитини.
Якщо дитина грає в ігри - покарання.
Якщо робить завдання поза методичкою - покарання.
Якщо репетитори за гроші - покарання.
Фактично покарання за все, що поза регуляціями партії.
Особливо цікаво, що батьки відтепер несуть юридичну відповідальність за проступки дітей.
Порушили файєрвол - карають також батьків.
Написали правду в інтернеті - карають також батьків. І тд.
По суті, посилення колективної відповідальності.
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04.01.2022 23:39 Відповісти
ничто не ново под луной в Китае

Это они уже проходили при Цинь-Ши-Хаунди😂

2 тыс. лет назад, легитимизм, что-ли, назывался
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05.01.2022 00:57 Відповісти
Це,нагадує Прокрустове ложе
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05.01.2022 06:32 Відповісти
о дають китайчта - більше одніеї дитини не можна, бо забаґо їх, і здохнуть по людські теж не дають...
тут вже чи труси чи хрестик....
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04.01.2022 23:45 Відповісти
Про 1 уже отменили
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05.01.2022 00:16 Відповісти
вже можна півтора?
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05.01.2022 00:21 Відповісти
членам профсоюза - больше

Законы муравейника 😟
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05.01.2022 00:58 Відповісти
Це було рівно https://www.globaltimes.cn/content/1175369.shtml два роки тому : поліція КНР заарештувала в Ухані 8 людей, що розносили "чутки" про "нез'ясовану пневмонію", тепер ми маємо світову пандемію
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04.01.2022 23:48 Відповісти
Здихатимутт,як здихає бидло!
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05.01.2022 06:29 Відповісти
Китайський уряд дотримується суворих обмежень, щоб не допускати потрапляння вірусу в країну і його подальше поширення. Джерело:
Шо, клоуни, вірус змінився на стільки, настільки чужим до вашої генетики став, що не знаєте що робити?
Інакше не пояснити таку дурнувату реакцію. Хоча 1,2 мільйона жителів по китайським міркам - як Воронєж в росії. Ну й по їх абичаю рішили подібно кацапам на Воронежі відгратися. Десь жителі Юйчжоу чимось провинилися перед китайським керівництвом.
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05.01.2022 00:10 Відповісти
Да, піх@й. коммі зло у б/я прояві, а мразота, що їх підтримує вдвічі.
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05.01.2022 00:16 Відповісти
небольшая деревня-миллионник
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05.01.2022 00:15 Відповісти
Так шо ж получается, весь мир выдыхает от их принесенного вируса, а они шикуют, не ошибаюсь, 3 случая. ФАНТАСТИКА. Шо то тут не так.
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05.01.2022 00:15 Відповісти
Вся страна вакцинирована, каждый человек ответственен. Заболеет один, найдут всех до единного с ним контактирующих и изолируют. Ну и как видим в этой статье,новое обострение короновируса давят в зародыше. Запугали их тюремными сроками и смертными казнями, или такие законопослушные сами по себе, это уже другой вопрос.
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05.01.2022 00:22 Відповісти
Ви,розумієте,що,Ви,пишете? Подумали,б,що,через ваші ляпи,люди помиратимуть
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05.01.2022 06:26 Відповісти
"Шо то тут не так."

Да что же непонятного?
Олимпиаду необходимо отпраздновать, потому что в ЦК любой компартии самый важный отдел - это отдел идеологический, а в нем самое важный сектор - это сектор агитации и пропаганды, среди которых самой важной является пропаганда наглядная.
Олимпиада - это наглядная пропаганда и есть.
А как отсоревнуются - так экономика Китая и сколлапсирует, и, что самое примечательное, трындец будет не только в промышленности, строительстве и рынке жилья, но и самый болезненный трындец - финасовый, то есть грохнутся банки вмсете с финасовой системой.
Так что держатся из последних сил. Не знаю, хватит ли задора на Паролимпиаду или трындец случится до окончания оной.

Между прочим, сидят в локдауне в Китае за свой счет.
В городке на границе с Бирмой, то есть Мьянмой, в которую китайцы бегут из ихнего коммунистического рая, в локдауне сидит население много, много месяцев непрерывно. Голодает, как не голодать. Мрет, как не помирать от голода то.
Но поскольку туда олимпийцев не возят, то их, китайцев то померших, считает.
При Мао Цзедуне вон сколько миллионов померло - и ничего, кормчий на юанях красуется.

Не понимаю, почему китайские агенты, власти штата Виктория, Австралия, не введут в штате Виктория локдаун. Вчера власти штата сделали на эту тему вброс в СМИ, статья продержалась не больше 2 часов. Матом их там лохторат крыть стал в коментариях, что ли, или колунами с лопатами по кумполу угрожать - этого я не знаю, я там читаю только заголовки и основной абзац.
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05.01.2022 06:30 Відповісти
Команда Президента Зеленского профессионально подошла к этому вопросу и люди вакцинируются и борются с вирусом
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05.01.2022 00:22 Відповісти
103 тис померлих а ти і прахфесі-анали зеко манди з жиру біснуються
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05.01.2022 00:36 Відповісти
Скільки у вас постів в день по плану ?
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05.01.2022 00:40 Відповісти
То один з ;позитивних блогерів; Подоляка. Ой, зараз ;ЗЕ!диджитал;- українського філіалу Лахти курує Сєруня Лєщенко. Отримує тисячі баксів з бюджету України.
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05.01.2022 06:27 Відповісти
"Штамм коронавируса омикрон может снизить нагрузку на систему здравоохранения Германии, если вызванное им заболевание будет легче переноситься людьми, сказал глава Союза главврачей больниц (VLK). По словам главы союза Майкла Вебера, коронавирус больше не будет представлять угрозу для системы здравоохранения, если омикрон станет таким же доминирующим штаммом в Германии, как в Южной Африке, Великобритании или Дании, и если болезнь будет протекать в основном в такой же легкой форме, как в этих странах".
...Проблема не в том, что они нам врут. Проблема в том, что вы верите.
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05.01.2022 00:35 Відповісти
головлікарі у них - жирафи? аж на другий рік дійшло те, що багато говорило ще два роки тому: природній імунітет перехворівших зупинить розповсюдження і швидку мутацію вірусу. Будь-якого вірусу в принципі. Щось я очинаю підозрювати: Ющенко в Шаріте ледь не помер. Кернеса таки залікували. Навальному не змогли труси дослідити. А скільки випадків, що невідомі українській спільноті
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05.01.2022 00:47 Відповісти
Расскажи это индейцам которые от оспы вымерли!
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05.01.2022 07:37 Відповісти
І як же вони збираються провести олімпіаду?
Якщо через 3 випадки(безсимптомні!!!) на 1,2 млн. вводять супержорсткі обмеження - цікаво буде спостерігати за реакцією китайців на неминучі випадки позитивних тестів серед тисяч спортсменів+членів делегацій+інших супутніх осіб олімпійців.
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05.01.2022 00:50 Відповісти
Писали, ніби в них карантин - 5 тижнів при позитивному тестику (супер-"точному").
Так що Олімпіада для подібних "жертв" буде закінчена.
Цікаво, чи командам теж зараховуватимуть техн. поразки.

І чи не будуть використані подібні "заходи боротьби" для потрібних результатів.

А взагалі - так: дебілізм.
Ніхто, видно, ніколи у китайців не хворів жодними вірусними захворюваннями.
Тепер on / off безкінечний.
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05.01.2022 01:22 Відповісти
Правди невзнаємо Але,звучить Смішно:-чрез 3 випадки Китайці повні дебіли???
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05.01.2022 06:20 Відповісти
ну да, лучше поржать а потом два, три, четыре? года "адаптивного" и не очень карантина с кучей трупов, кислородными больничками, фейковыми ковид сертификатами и т.п. (все конечно бизнес, только какой-то игрушечный, что ли, бессмысленный, только трупы настоящие) чем миллионный город закрыть на пару недель. конечно у нас не Китай и "наши люди" из-за бугра все равно на всех бы насрали и не залезли бы даже на две недели в нормальный карантин, и потом бы еще в фейсбуке хвастались как они всех кинули.
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05.01.2022 10:54 Відповісти
Ваш спіч беззмістовний!!! Ви впарюєте фуіло,й допомгаєте вакцинаторам знищувати людейспекулюси на,їх,недолугості. Стидіться,доки живі
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05.01.2022 11:20 Відповісти
Олімпіадуїм подавай
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05.01.2022 06:33 Відповісти
Китайский режим шатается как былинка на ветру.
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05.01.2022 06:57 Відповісти
Я стежила за сагою щодо участі Джоковича в Australian Open.
Пустили. Як реагують пересічні австралійці ?
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05.01.2022 07:58 Відповісти
Честно - понятия не имею. Просто не слежу за спортивными делами вообще.
У нас в Виктории опять отменили все хирургии, кроме самых неотложных. Причём даже в Day Care Centres, т.е. там где операцию проводят, и отпускают домой (например, катаракта и проч.) Очевидно только два объяснения есть: (а) правительство - неизлечимые дегенераты, или (б) это в сценарии, как у Ляшка третий бустер.
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05.01.2022 12:48 Відповісти
фігня то, у нас по тищі дають...щоб у кіно ходили...
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05.01.2022 08:36 Відповісти
Там каждое второе село миллионник.
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05.01.2022 10:11 Відповісти
три заражения - локдаун. В Украине от ста до 800 смертей в день - даже маски не все носят.
Тупые китайцы...
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05.01.2022 11:14 Відповісти
 
 