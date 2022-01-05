Кошти "АрселорМіттал", на які накладено арешт, є речовими доказами, - Генпрокуратура
За клопотанням прокурора ОГП накладено арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках "АрселорМіттал Кривий Ріг", визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, в межах суми встановлених заподіяних збитків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Телеграм пресслужба Офісу генерального прокурора.
"Згідно із матеріалами кримінального провадження, встановлено, що з цих рахунків не проводилися відрахування зі сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, а також для виплати заробітної плати", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, в межах цього кримінального провадження фінансовому директору – головному бухгалтеру підприємства в листопаді 2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення та умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідства, підозрюваний вніс завідомо неправдиві відомості до декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин родовищ залізних руд, тим самим ухилившись від сплати до бюджету рентної плати на суму понад 2,24 млрд грн. Злочинні дії та відповідна сума збитків державі підтверджені висновками комплексної судової експертизи.
У повідомлені сказано, що клопотання про арешт рахунків товариства було подано прокурором з метою відшкодування шкоди, завданої бюджету України, та забезпечення спеціальної конфіскації, що всі процесуальні дії відбуваються виключно в рамках чинного законодавства і в межах кримінального провадження,що Офіс генерального прокурора завжди послідовно відстоює інтереси інвесторів, однак передусім захищає закон.
Будь ласка, зачекайте...
їм юлія володимирівна стільки зробила всього, репутації частково позбулась, в тюрмі її гнобили за це, но, вєроятно, виявились невдячними....
тож, начувайтесь тепер
відповідь - пролізе...бо коли отут, перед собою зробиш дугу із 40 см, то пролізе не тільки котик...
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так і з судами: вони рішають конкретно оце питання, повзане отут, навіть коли вони міжнародні, а компанія - світова
І те, що під час війни воно вже в 40-у відпустку їде, труженік.😡
І те, що "бореться з олігархами" в готелі олігарха, на курорті олігарха,
які держава давно мала забрати в рахунок вкрадених вкладів Приватбанку.
І те, що зустріч цього разу відбулася вже не в кабінеті з попільничкою, а довелося бігти на чужу територію.
Це промовистий знак - бігти до нього вже ніхто не бачить сенсу.
Ну і те, що шеф вже відкрито хамить на всю країну і показує місце цієї шмакодявки: "не чув, не бачився і не планую" (с). 😃
Пройшли ті часи, Володя, коли всі починали бігати, дзвонити одне одному, що "к нам єдєт прєзєдєєєєнт".
Тепер про тебе не чули, не бачили і зустрічатися з тобою не планують.😏
С чем останется Украина?
С властью идиотов и продажной обслугой?
має бути у компаній стосунок з державою тіпа рускких роснєфть, русал, газпром...і таке чекає на основні галузі україни руда, металургія, сільське господарство, енергетика...і ніяких олігархів, відповідно, ніяких офшорів, весь капітал працює на україну
Спасибо мудрому нариту за клоуна президента. Теперь страна превратилась в один большой цирк.
Денежные средства - "вещественные доказательства"?! Венедиктова фильм "Зеленый фургон пересмотрела?