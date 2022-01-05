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ГПУ (4385) Арселор (184) Венедіктова (829)

Кошти "АрселорМіттал", на які накладено арешт, є речовими доказами, - Генпрокуратура

Кошти

За клопотанням прокурора ОГП накладено арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках "АрселорМіттал Кривий Ріг", визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, в межах суми встановлених заподіяних збитків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Телеграм пресслужба Офісу генерального прокурора.

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"Згідно із матеріалами кримінального провадження, встановлено, що з цих рахунків не проводилися відрахування зі сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, а також для виплати заробітної плати", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в межах цього кримінального провадження фінансовому директору – головному бухгалтеру підприємства в листопаді 2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення та умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідства, підозрюваний вніс завідомо неправдиві відомості до декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин родовищ залізних руд, тим самим ухилившись від сплати до бюджету рентної плати на суму понад 2,24 млрд грн. Злочинні дії та відповідна сума збитків державі підтверджені висновками комплексної судової експертизи.

У повідомлені сказано, що клопотання про арешт рахунків товариства було подано прокурором з метою відшкодування шкоди, завданої бюджету України, та забезпечення спеціальної конфіскації, що всі процесуальні дії відбуваються виключно в рамках чинного законодавства і в межах кримінального провадження,що Офіс генерального прокурора завжди послідовно відстоює інтереси інвесторів, однак передусім захищає закон.

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Топ коментарі
+20
Тут прослідковується рейдерський почерк бородатої бабусі Зеленського. Щось, мені здається, що найбільша металургійна компанія світу ArcelorMittal просто так не здасться, і міжнародні суди врешті-решт накладуть на державу Україна такі штрафи, що мало не буде. І буде віддавати не Бородата бабуся, і не Зеленський, а ми із вами і вашими дітьми
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05.01.2022 23:42
+11
Коломойський почав дерибан по-чорному. В
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05.01.2022 23:50
+10
Инвест-няни они кому мать родная, а кому и злая мачеха.
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05.01.2022 23:42
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05.01.2022 23:29 Відповісти
у рибаків забрали карачунське водосховище, інше південне водосховище теж під контролем...а без води і з заарештованими коштами арселор з мітталом разом збиратимуть бебехи та й подадуться восвояси....
їм юлія володимирівна стільки зробила всього, репутації частково позбулась, в тюрмі її гнобили за це, но, вєроятно, виявились невдячними....
тож, начувайтесь тепер
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06.01.2022 07:25 Відповісти
Туповатий глав.бух як на таку контору, або мало платили. На курси його в 95квартал до шифера, там навчать як правильно десятками років бути збитковим, заробити на офшори і вілли, а головне "не бить никому должним"
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05.01.2022 23:33 Відповісти
Интересно посмотреть на холокост в исполнении индусов. Фильм получится яркий.
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05.01.2022 23:33 Відповісти
Инвест-няни они кому мать родная, а кому и злая мачеха.
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05.01.2022 23:42 Відповісти
Тут прослідковується рейдерський почерк бородатої бабусі Зеленського. Щось, мені здається, що найбільша металургійна компанія світу ArcelorMittal просто так не здасться, і міжнародні суди врешті-решт накладуть на державу Україна такі штрафи, що мало не буде. І буде віддавати не Бородата бабуся, і не Зеленський, а ми із вами і вашими дітьми
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05.01.2022 23:42 Відповісти
колись була дитяча загадка: коли всю землю по екватору, а це 40000 км, внатяжку обтягнути мотузком... потім збільшити довжину на 40см і відтягнути вгору, то чи пролізе під нею котик?...
відповідь - пролізе...бо коли отут, перед собою зробиш дугу із 40 см, то пролізе не тільки котик...
----------------
так і з судами: вони рішають конкретно оце питання, повзане отут, навіть коли вони міжнародні, а компанія - світова
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06.01.2022 07:40 Відповісти
Скумбриевич рулит ...
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05.01.2022 23:48 Відповісти
Коломойський почав дерибан по-чорному. В
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05.01.2022 23:50 Відповісти
знаете ли вы что "речові докази" нельзя никоим образом вернуть законному владельцу
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05.01.2022 23:51 Відповісти
я читала,що вони завжди *********
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06.01.2022 00:02 Відповісти
Так же как невозможно фарш провернуть назад или достать живого кошерного поца из крематория Но это детали....
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06.01.2022 00:05 Відповісти
Інвестори стоять в черзі
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05.01.2022 23:53 Відповісти
Беня рулить і це видно по тому , як Зеоманський поводиться останнім часом 😠
І те, що під час війни воно вже в 40-у відпустку їде, труженік.😡
І те, що "бореться з олігархами" в готелі олігарха, на курорті олігарха,
які держава давно мала забрати в рахунок вкрадених вкладів Приватбанку.
І те, що зустріч цього разу відбулася вже не в кабінеті з попільничкою, а довелося бігти на чужу територію.
Це промовистий знак - бігти до нього вже ніхто не бачить сенсу.
Ну і те, що шеф вже відкрито хамить на всю країну і показує місце цієї шмакодявки: "не чув, не бачився і не планую" (с). 😃
Пройшли ті часи, Володя, коли всі починали бігати, дзвонити одне одному, що "к нам єдєт прєзєдєєєєнт".
Тепер про тебе не чули, не бачили і зустрічатися з тобою не планують.😏
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06.01.2022 00:12 Відповісти
Да, бенедиктова еще тот генпрокурор, Югик нервно курит в сторонке
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06.01.2022 00:19 Відповісти
Да, исходя из этого примера, видно, что гн.прокурве высшее юридическое образование вообще не нужно. Принципиально.
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06.01.2022 07:42 Відповісти
И эти в конце концов уйдут.
С чем останется Украина?
С властью идиотов и продажной обслугой?
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06.01.2022 03:59 Відповісти
найдіть в ютуб інтерв,ю взяте сонею кошкуною у ігора валерійовича в нетанії, аккурат перед виборами 19 року...там він малює перспективу...
має бути у компаній стосунок з державою тіпа рускких роснєфть, русал, газпром...і таке чекає на основні галузі україни руда, металургія, сільське господарство, енергетика...і ніяких олігархів, відповідно, ніяких офшорів, весь капітал працює на україну
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06.01.2022 07:50 Відповісти
оборотные деньги предприятия - это вещественные улики?!!! Каких вам еще не хватает инвестиционных нянь?!
Спасибо мудрому нариту за клоуна президента. Теперь страна превратилась в один большой цирк.
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06.01.2022 06:03 Відповісти
Беня диктует Венедиктова пишет,а Зеленский ?А Зеленский в Буковеле пытался встать на лыжи...
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06.01.2022 06:07 Відповісти
Не сомневаюсь - криворогий нароТ поддержит и ЗЕлупу, и Беню, и Бенядиктову ... У них до сих пор чесотка не прошла от того, что комбинат был отобран у жида Пинчука и рыжего татарчука Ахметки и продан "какому-то индусу" Митталу. Свой жид и татарин для этого быдла лучше, чем "какой-то индус".
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06.01.2022 07:48 Відповісти
Мало урода лаптеногого гетманцева, так и прокуратура принялась добивать экономику! Кто следующий? Отдел "К", которого судя по предвыборным зеленым мантрам быть не должно?

Денежные средства - "вещественные доказательства"?! Венедиктова фильм "Зеленый фургон пересмотрела?
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06.01.2022 09:20 Відповісти
В Гаазі вже є позов від власника Житомирської кондитерської на сто млн. бакінських.
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06.01.2022 11:47 Відповісти
Сделали так, что бы нельзя было бы ни сырье закупить, ни зарплату рабочим выплатить. Просто диву даешся, как примитивно и тупо разрушают наибольший меткомбинат в Украине. То ли еще будет...
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06.01.2022 22:20 Відповісти
 
 