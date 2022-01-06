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Десятки осіб вбито біля будівлі поліції в Алмати. ВIДЕО

Офіційний представник департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек заявила, що десятки "учасників заворушень" у місті ліквідовано, їхні особи ідентифікуються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"У квадраті вулиць Масанчі-Карасай батира-Жамбила-Байтурсинова, за місцем дислокації трьох адміністративних будівель проводиться антитерористична операція. Закликаємо гостей та мешканців міста утриматися від виходу з будинків", - йдеться в повідомленні.

Поліція Алмати також підтвердила розграбування магазину зброї в місті.

"Спутник Армения" повідомляє, що протестувальники намагалися захопити будівлю поліції, а також інші адміністративні будівлі. 

В Алматі сьогодні вночі розпочалася антитерористична операція.

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Топ коментарі
+80
Як тільки висадились кацапи, так і почались "ліквідації". Нічого дивного.
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06.01.2022 08:47
+76
«Ликвидация участников…» это на судебном языке называется «бесчеловечное убийство граждан страны, выступающих против тирании диктатора!» ********* и сюда влез со своими кровавыми «помогаторами»
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06.01.2022 08:47
+73
Казахи-тримайтесь та не здавайтесь...
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06.01.2022 08:42
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Це жах!
Людей шкода
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06.01.2022 11:19 Відповісти
Дайте срочно казахам рецепты коктейлей Молотова!!!
Мало огня!!!
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06.01.2022 11:19 Відповісти
казахская беркутня
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06.01.2022 11:22 Відповісти
Свинособака, как оно на бутылке, очко не муляет?
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06.01.2022 11:59 Відповісти
Нахер, бульбаш.
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06.01.2022 12:21 Відповісти
с него бульбаш,что с хера молоток..
кацап он,безродная залётная псина..
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06.01.2022 12:38 Відповісти
Розтріл безброєних казахів на вулицях їх міст - на це Європа скаже свою занепокоєність і забуде це назавжди, бо це ж "антитерористична операція"
Повернеться їм ця кров у двадцатикратному розмірі, кацапам також.
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06.01.2022 12:28 Відповісти
золотые слова
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06.01.2022 12:39 Відповісти
Теперь казахи имеют полное право валить маскалей без предупреждения.
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06.01.2022 12:47 Відповісти
Усе залежить від того, як підготовлена революція (матеріально, фінансово, мілітарно...)
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06.01.2022 14:44 Відповісти
При чем здесь революция? Єто война за независимость, тут или воюют или пистят с дивана
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06.01.2022 14:51 Відповісти
Вчера на мой комент под захватом вояк кто-то заявлял, что "завалят 10, а потом толпа их растерзает". Как видите - толпа не растерзала... дубинка и камень - не аргуметы против калаша.
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06.01.2022 12:56 Відповісти
Кто расстреливает казахстанцев, это российская солдатня?
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06.01.2022 13:23 Відповісти
Казахстанская сдавала оружие вчера на видео. Ясен пень десантура РФ. Они ж против безоружных герои только.
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06.01.2022 18:07 Відповісти
Командир "Арыстана" (казахская "Альфа") отказался, назначили другого. Дождались, пока появятся мародёры, и теперь под шумок валят всех подряд.

кацапы, скорее всего, дальше Байконура и аэропортов нос не высунут. Иначе вернутся домой без головы, в прямом смысле.
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06.01.2022 18:12 Відповісти
Скорее всего местные. Нашли тех, кто подпишется на это.
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06.01.2022 18:09 Відповісти
все будет с восточной жестокостью и деспотизмом, это ведь не христианская страна, вероятно потом последуют пытки
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06.01.2022 13:37 Відповісти
не будет - без оружия и техники что они сделают?
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06.01.2022 18:01 Відповісти
В Европе были концлагеря. Забыл? Не имеет значение когда и где.
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06.01.2022 18:08 Відповісти
в то время как в Европе были концлагеря, в Азии творились вещи пострашнее. те же концлагеря + хим. оружие и так далее
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06.01.2022 19:39 Відповісти
Вимастили мокші Токаєву у кровушку свого народу і йому залишився шлях тільки до московії, на захід йому вибудуванна руками мокшів височенна стіна. А скільки ще мокші там натворять?
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06.01.2022 14:30 Відповісти
Как в Украине Майдан - подъехал русский спецназ и начали убивать протестующих. Только в Украине русские переодевались в форму Беркута, чтобы спровоцировать гражданскую войну и чтобы "ушки не торчали", а в Казахстане не скрываются, типа "ОДКБ".
При том, что ОДКБ - типа блок для обороны от внешнего врага, а тут кинули на подавление внутреннего восстания . . .
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06.01.2022 16:13 Відповісти
...Для цього назвали його "зовнішнім", і хоба!.. Десятки трупів по лікарняних моргах, які будуть усі названі "терористами, що чинили опір законній владі"...
...Янукович такий: "*****************?"..
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06.01.2022 16:27 Відповісти
...вот і звон по зонє уже пущєн... гебньой пущєн, ага

афтар, пеши ісчо - замість різдвяного ноелю

Для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в Казахстан использовали заключённых. Публикую текст письма, полученный от источника Gulagu.net в ФСБ:
«Владимир, добрый день!
Нас почти двое суток промариновали в отделах - случившееся в Казахстане стало потрясением, ведь еще буквально 2 дня назад у нас были уверены, что все утихнет само.
Теперь о главном: на Казахстане наши обкатали один ключевой момент, который прямо связан с темой пыток.
Как только протест вышел на доминирующий уровень относительно силовиков, были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства. Именно им были поручены организации атак на силовиков (это действительно имело место быть - в максимально идиотской для внешнего наблюдателя форме).
Бесполезный для внешнего наблюдателя штурм полицейского участка - это еще и удобная форма утилизации картриджей (эти ребятки у нас проходят под таким определением), ведь на самом деле их там ждали. Поэтому есть "проблемы" с подсчетом убитых - львиная доля перебитого криминалитета (как специально для этого выпущенных, так и привлеченных на свободе) будет утилизирована без фиксации.
Но они свою работу с точки зрения поставленной задачи выполнили в совершенстве: есть масса задокументированных фактов мародерства, есть подтверждение нападения на силовые ведомства, есть факты зверских расправ над силовиками, есть трупы с отрезанными головами и видео для архива с процессом отрезания. Это дает нужное обоснование для ввода внешних сил, это деморализует обычных протестующих, это переводит политический протест в удобоваримую форму погромов, это показывает силовикам, что против них - зверье, это блокирует социальную эмпатию неопределившихся казахов к процессу протестов.
Именно поэтому лютейшее мародерство,кровавые штурмы участков и беспощадная стрельба по протестующим были только в столице, тогда как почти везде в других городах все было иначе, ведь все зеки-картриджи свозились только в контрольный город.
Лично я не испытываю ни малейшей жалости к утилизированным картриджам - они выполнили роль политических капо (надсмотрщиков-садистов), туда им и дорога. Они действительно картриджи.
Но у нас оценили этот опыт на 5+. Учитывая, что до начала украинского кризиса осталось ничего, а у нас проблем больше, чем решений, вариант с такой активизацией картриджей вполне может быть использован где-то в России. Одно маленькое "восстание бежавших воров" в локальном городе, с организацией по казахскому сценарию, если добавить правильные картинки (включая изнасилование несовершеннолетних) - народ сам к зонам швабры сносить начнет.
Уверен, Вы меня понимаете: заключенные обязаны осознавать обоюдность ответственности. Если воровской мир не самозаблокирует такую возможность - катастрофа ждет всех. В Белоруссии не дали отработать подобный сценарий, но в Казахстане результат оказался для руководства потрясающим.
Я еще раз готов повторить, что не верю в систему управляемых кризисов, на которые у нас так любят делать ставку. Опять же, позавчера руководство было уверено, что в Казахстане все потухнет быстро. Мы начали Вам помогать, потому что уверены: насилие в адрес силовиков и сотрудников ФСИН может потерять берега и поджечь страну так, что не потушим.
Если сценарий со сбежавшими зеками-мародерами захотят реализовать - вся надежда на то, что воровской мир не допустит развития казахского сценария.
И по воровскому миру: воры между собой общаются, игнорируя границы. Информацию об использование заключенных для погромов и мародерства скрыть полностью будет невозможно - вся надежда на воров, которые придадут ее огласке».

У нас нет оснований не доверять этому источнику, который на протяжении последних 2 лет сообщал нам достоверную информацию. Мы считаем принципиально важным опубликовать полный текст письма с учётом его исторического значения. - https://t.me/kazfreee/244
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06.01.2022 16:43 Відповісти
Да уж майдан конечно жестко было , но тут тупо армия ....

Даже янык на такое не пошел
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06.01.2022 17:23 Відповісти
Пошёл. И, как ни странно сейчас, были желающие. Украинцам надо бы поблагодарить генералов Замана и ныне покойного Воробьёва, которые воспрепятствовали такому развитию событий.
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06.01.2022 18:14 Відповісти
где русские "асвабодители"-там смерть,кровь и страдания народа
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06.01.2022 17:41 Відповісти
Хех , русня ещё не вылетела, а уже во всём виновата , это "армия Казахстана ведёт бой с вооружёнными "экскаваторщиками""
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06.01.2022 17:41 Відповісти
Это уже россияне стреляют. Казахи бы не стали в своих стрелять.
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06.01.2022 18:46 Відповісти
Казахи русским этого не простят. Россияне с завидной быстротой все гробят вокруг себя. Братья херовы.
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06.01.2022 18:53 Відповісти
а хіба в "учасників заворушень" була вогнепальна зброя, що мусора їх так завзято розстріляли??
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06.01.2022 18:58 Відповісти
Казах ведёт небольшой, но толковый канал:
https://www.youtube.com/watch?v=ib4KeOhEV7U
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06.01.2022 19:11 Відповісти
ЦЕНЗОРе, чому ви весь час пишете сталінкою, а не українською? Ви написали: «їхні особи ідентифікуються», тобто, особи самі себе встановлюють. Має бути: їхні особи встановлюють.
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06.01.2022 21:19 Відповісти
До чого сралін тут й який зв"язок цього щибеника й ката з латинським терміном ID (card) ?!
Увесь світ вже давно вживає слово ідентифікація , як визначення чогось unique .

Не видавайте українську мову як щось таке середньовічне й що не розвивається зі своїм часом й відповідно до вимог цього часу !
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06.01.2022 23:17 Відповісти
мусорська під@расня😡🤬...точно так же беркут розстрілював людей і на Майдані,виродки й@бані 😡🤬.
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06.01.2022 21:42 Відповісти
Надовго не вистачить!
Деякі порівнюють із українським Майданом! Вибачте, але ні - ЖОДЕН не зможе повторити наш Майдан! Білоруси здулися! Казахи, нажаль, здуються тако ж!
Словесна підтримка Світу тут не допоможе - тільки власний супротив та йти до кінця, незважаючі на результат та співвідношення 1до10! Навіть якщо залишиться 300 проти всіх!
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06.01.2022 22:21 Відповісти
Ну наш Майдан закончился правлением ЗЕбилов во всей красе или еще возможны варианты? А белорусы с казахами сдулись, конечно, куда им...
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07.01.2022 00:46 Відповісти
У нас положение не лучше.
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07.01.2022 08:12 Відповісти
не забуваємо дякувати 73% активних Зе!пі-ів, що доповзли до виборчих дільниць...
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07.01.2022 09:59 Відповісти
Найголовніший варіант, який є в Україні - завжди є вибір! Такого немає ні на Росії, ні в Білорусі! Там Вибори для "галочки"!
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07.01.2022 10:49 Відповісти
Теперь полицейских будут отлавливать по одному и уничтожать
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06.01.2022 22:44 Відповісти
ну фсе!) накрылась лохматкой успешная карьера холеного бая, паслушного вчера камсамольца, Токаева...семья давно в москве живет под охраной, мож и ему повезет до нее не в цинке добраться...
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06.01.2022 23:08 Відповісти
Стрелять из автоматического оружия по толпе-это не разгон митинга а ЛИКВИДАЦИЯ. Ведь невозможно прицельно выстрелить имеено в тех кто держит в руках оружие-очередь из автомата полетит и в безоружных и в прохожих кто оказался поблизости. пуля из АК опасна на растоянии более 1 км.Казахстанская власть делает большую ошибку воюя с собственным народом и тем более привлекая в эту войну войска Рашки
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06.01.2022 23:36 Відповісти
Россия ‐ глобальный чиряк на жопе у человечества.Что ещё нужно Западу,чтобы по- настоящему взяться за его удаление,пока это ещё возможно.
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07.01.2022 09:50 Відповісти
И ещё.Где сегодня Запад насчет бойни в Казахстане?То же самое мы должны ожидать и у нас.Не надо себя обманывать...
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07.01.2022 09:56 Відповісти
Казахстан поставляет большое количество урана в США и еще больше-а Канаду,а так-же много во Францию. Западу не интересно ссорится с официальными властями Казахстана. Тем более что по примеру РБ-давление на власти Казахстана будет способствовать тому что они ПОЛНОСТЬЮ перейдут в подчинение Рашки или Китая-основных противников Запада
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08.01.2022 14:00 Відповісти
1. Ждемс лукаша и токаева с официальным визитом в Крым через территорию руского мордора.
2. А вообще рано или поздно дождемся того момента когда казахи отойдут от этой кацапской чумы навсегда и орки будут вводить "миротворцев" например в Казань или Питер.
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07.01.2022 10:45 Відповісти
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