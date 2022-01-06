Десятки осіб вбито біля будівлі поліції в Алмати. ВIДЕО

Офіційний представник департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек заявила, що десятки "учасників заворушень" у місті ліквідовано, їхні особи ідентифікуються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"У квадраті вулиць Масанчі-Карасай батира-Жамбила-Байтурсинова, за місцем дислокації трьох адміністративних будівель проводиться антитерористична операція. Закликаємо гостей та мешканців міста утриматися від виходу з будинків", - йдеться в повідомленні.

Поліція Алмати також підтвердила розграбування магазину зброї в місті.

"Спутник Армения" повідомляє, що протестувальники намагалися захопити будівлю поліції, а також інші адміністративні будівлі.

В Алматі сьогодні вночі розпочалася антитерористична операція.

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