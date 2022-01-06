Десятки осіб вбито біля будівлі поліції в Алмати. ВIДЕО
Офіційний представник департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек заявила, що десятки "учасників заворушень" у місті ліквідовано, їхні особи ідентифікуються.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"У квадраті вулиць Масанчі-Карасай батира-Жамбила-Байтурсинова, за місцем дислокації трьох адміністративних будівель проводиться антитерористична операція. Закликаємо гостей та мешканців міста утриматися від виходу з будинків", - йдеться в повідомленні.
Поліція Алмати також підтвердила розграбування магазину зброї в місті.
"Спутник Армения" повідомляє, що протестувальники намагалися захопити будівлю поліції, а також інші адміністративні будівлі.
В Алматі сьогодні вночі розпочалася антитерористична операція.
Будь ласка, зачекайте...
Людей шкода
Мало огня!!!
кацап он,безродная залётная псина..
Повернеться їм ця кров у двадцатикратному розмірі, кацапам також.
кацапы, скорее всего, дальше Байконура и аэропортов нос не высунут. Иначе вернутся домой без головы, в прямом смысле.
При том, что ОДКБ - типа блок для обороны от внешнего врага, а тут кинули на подавление внутреннего восстания . . .
...Янукович такий: "*****************?"..
афтар, пеши ісчо - замість різдвяного ноелю
Для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в Казахстан использовали заключённых. Публикую текст письма, полученный от источника Gulagu.net в ФСБ:
«Владимир, добрый день!
Нас почти двое суток промариновали в отделах - случившееся в Казахстане стало потрясением, ведь еще буквально 2 дня назад у нас были уверены, что все утихнет само.
Теперь о главном: на Казахстане наши обкатали один ключевой момент, который прямо связан с темой пыток.
Как только протест вышел на доминирующий уровень относительно силовиков, были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства. Именно им были поручены организации атак на силовиков (это действительно имело место быть - в максимально идиотской для внешнего наблюдателя форме).
Бесполезный для внешнего наблюдателя штурм полицейского участка - это еще и удобная форма утилизации картриджей (эти ребятки у нас проходят под таким определением), ведь на самом деле их там ждали. Поэтому есть "проблемы" с подсчетом убитых - львиная доля перебитого криминалитета (как специально для этого выпущенных, так и привлеченных на свободе) будет утилизирована без фиксации.
Но они свою работу с точки зрения поставленной задачи выполнили в совершенстве: есть масса задокументированных фактов мародерства, есть подтверждение нападения на силовые ведомства, есть факты зверских расправ над силовиками, есть трупы с отрезанными головами и видео для архива с процессом отрезания. Это дает нужное обоснование для ввода внешних сил, это деморализует обычных протестующих, это переводит политический протест в удобоваримую форму погромов, это показывает силовикам, что против них - зверье, это блокирует социальную эмпатию неопределившихся казахов к процессу протестов.
Именно поэтому лютейшее мародерство,кровавые штурмы участков и беспощадная стрельба по протестующим были только в столице, тогда как почти везде в других городах все было иначе, ведь все зеки-картриджи свозились только в контрольный город.
Лично я не испытываю ни малейшей жалости к утилизированным картриджам - они выполнили роль политических капо (надсмотрщиков-садистов), туда им и дорога. Они действительно картриджи.
Но у нас оценили этот опыт на 5+. Учитывая, что до начала украинского кризиса осталось ничего, а у нас проблем больше, чем решений, вариант с такой активизацией картриджей вполне может быть использован где-то в России. Одно маленькое "восстание бежавших воров" в локальном городе, с организацией по казахскому сценарию, если добавить правильные картинки (включая изнасилование несовершеннолетних) - народ сам к зонам швабры сносить начнет.
Уверен, Вы меня понимаете: заключенные обязаны осознавать обоюдность ответственности. Если воровской мир не самозаблокирует такую возможность - катастрофа ждет всех. В Белоруссии не дали отработать подобный сценарий, но в Казахстане результат оказался для руководства потрясающим.
Я еще раз готов повторить, что не верю в систему управляемых кризисов, на которые у нас так любят делать ставку. Опять же, позавчера руководство было уверено, что в Казахстане все потухнет быстро. Мы начали Вам помогать, потому что уверены: насилие в адрес силовиков и сотрудников ФСИН может потерять берега и поджечь страну так, что не потушим.
Если сценарий со сбежавшими зеками-мародерами захотят реализовать - вся надежда на то, что воровской мир не допустит развития казахского сценария.
И по воровскому миру: воры между собой общаются, игнорируя границы. Информацию об использование заключенных для погромов и мародерства скрыть полностью будет невозможно - вся надежда на воров, которые придадут ее огласке».
У нас нет оснований не доверять этому источнику, который на протяжении последних 2 лет сообщал нам достоверную информацию. Мы считаем принципиально важным опубликовать полный текст письма с учётом его исторического значения. - https://t.me/kazfreee/244
Даже янык на такое не пошел
https://www.youtube.com/watch?v=ib4KeOhEV7U
Увесь світ вже давно вживає слово ідентифікація , як визначення чогось unique .
Не видавайте українську мову як щось таке середньовічне й що не розвивається зі своїм часом й відповідно до вимог цього часу !
Деякі порівнюють із українським Майданом! Вибачте, але ні - ЖОДЕН не зможе повторити наш Майдан! Білоруси здулися! Казахи, нажаль, здуються тако ж!
Словесна підтримка Світу тут не допоможе - тільки власний супротив та йти до кінця, незважаючі на результат та співвідношення 1до10! Навіть якщо залишиться 300 проти всіх!
2. А вообще рано или поздно дождемся того момента когда казахи отойдут от этой кацапской чумы навсегда и орки будут вводить "миротворцев" например в Казань или Питер.