РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11487 посетителей онлайн
Новости
85 482 252
Казахстан (778) протест (5834) Алматы (22)

Десятки человек убиты у здания полиции в Алматы. ВИДЕО

Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек заявила, что десятки "участников беспорядков" в городе ликвидированы, их личности идентифицируются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В квадрате улиц Масанчи-Карасай батыра-Жамбыла-Байтурсынова, по месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция. Призываем гостей и жителей города воздержаться от выхода из домов", - говорится в сообщении.

Полиция Алматы также подтвердила разграбление оружейного магазина в городе.

"Спутник Армения" сообщает, что протестующие пытались захватить здание полиции, а также другие административные здания.

В Алматы сегодня ночью началась антитеррористическая операция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мародеры в Алматы таранят филиал банка. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+80
Як тільки висадились кацапи, так і почались "ліквідації". Нічого дивного.
показать весь комментарий
06.01.2022 08:47
+76
«Ликвидация участников…» это на судебном языке называется «бесчеловечное убийство граждан страны, выступающих против тирании диктатора!» ********* и сюда влез со своими кровавыми «помогаторами»
показать весь комментарий
06.01.2022 08:47
+73
Казахи-тримайтесь та не здавайтесь...
показать весь комментарий
06.01.2022 08:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Це жах!
Людей шкода
показать весь комментарий
06.01.2022 11:19 Ответить
Дайте срочно казахам рецепты коктейлей Молотова!!!
Мало огня!!!
показать весь комментарий
06.01.2022 11:19 Ответить
казахская беркутня
показать весь комментарий
06.01.2022 11:22 Ответить
Свинособака, как оно на бутылке, очко не муляет?
показать весь комментарий
06.01.2022 11:59 Ответить
Нахер, бульбаш.
показать весь комментарий
06.01.2022 12:21 Ответить
с него бульбаш,что с хера молоток..
кацап он,безродная залётная псина..
показать весь комментарий
06.01.2022 12:38 Ответить
Розтріл безброєних казахів на вулицях їх міст - на це Європа скаже свою занепокоєність і забуде це назавжди, бо це ж "антитерористична операція"
Повернеться їм ця кров у двадцатикратному розмірі, кацапам також.
показать весь комментарий
06.01.2022 12:28 Ответить
золотые слова
показать весь комментарий
06.01.2022 12:39 Ответить
Теперь казахи имеют полное право валить маскалей без предупреждения.
показать весь комментарий
06.01.2022 12:47 Ответить
Усе залежить від того, як підготовлена революція (матеріально, фінансово, мілітарно...)
показать весь комментарий
06.01.2022 14:44 Ответить
При чем здесь революция? Єто война за независимость, тут или воюют или пистят с дивана
показать весь комментарий
06.01.2022 14:51 Ответить
Вчера на мой комент под захватом вояк кто-то заявлял, что "завалят 10, а потом толпа их растерзает". Как видите - толпа не растерзала... дубинка и камень - не аргуметы против калаша.
показать весь комментарий
06.01.2022 12:56 Ответить
Кто расстреливает казахстанцев, это российская солдатня?
показать весь комментарий
06.01.2022 13:23 Ответить
Казахстанская сдавала оружие вчера на видео. Ясен пень десантура РФ. Они ж против безоружных герои только.
показать весь комментарий
06.01.2022 18:07 Ответить
Командир "Арыстана" (казахская "Альфа") отказался, назначили другого. Дождались, пока появятся мародёры, и теперь под шумок валят всех подряд.

кацапы, скорее всего, дальше Байконура и аэропортов нос не высунут. Иначе вернутся домой без головы, в прямом смысле.
показать весь комментарий
06.01.2022 18:12 Ответить
Скорее всего местные. Нашли тех, кто подпишется на это.
показать весь комментарий
06.01.2022 18:09 Ответить
все будет с восточной жестокостью и деспотизмом, это ведь не христианская страна, вероятно потом последуют пытки
показать весь комментарий
06.01.2022 13:37 Ответить
не будет - без оружия и техники что они сделают?
показать весь комментарий
06.01.2022 18:01 Ответить
В Европе были концлагеря. Забыл? Не имеет значение когда и где.
показать весь комментарий
06.01.2022 18:08 Ответить
в то время как в Европе были концлагеря, в Азии творились вещи пострашнее. те же концлагеря + хим. оружие и так далее
показать весь комментарий
06.01.2022 19:39 Ответить
Вимастили мокші Токаєву у кровушку свого народу і йому залишився шлях тільки до московії, на захід йому вибудуванна руками мокшів височенна стіна. А скільки ще мокші там натворять?
показать весь комментарий
06.01.2022 14:30 Ответить
Как в Украине Майдан - подъехал русский спецназ и начали убивать протестующих. Только в Украине русские переодевались в форму Беркута, чтобы спровоцировать гражданскую войну и чтобы "ушки не торчали", а в Казахстане не скрываются, типа "ОДКБ".
При том, что ОДКБ - типа блок для обороны от внешнего врага, а тут кинули на подавление внутреннего восстания . . .
показать весь комментарий
06.01.2022 16:13 Ответить
...Для цього назвали його "зовнішнім", і хоба!.. Десятки трупів по лікарняних моргах, які будуть усі названі "терористами, що чинили опір законній владі"...
...Янукович такий: "*****************?"..
показать весь комментарий
06.01.2022 16:27 Ответить
...вот і звон по зонє уже пущєн... гебньой пущєн, ага

афтар, пеши ісчо - замість різдвяного ноелю

Для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в Казахстан использовали заключённых. Публикую текст письма, полученный от источника Gulagu.net в ФСБ:
«Владимир, добрый день!
Нас почти двое суток промариновали в отделах - случившееся в Казахстане стало потрясением, ведь еще буквально 2 дня назад у нас были уверены, что все утихнет само.
Теперь о главном: на Казахстане наши обкатали один ключевой момент, который прямо связан с темой пыток.
Как только протест вышел на доминирующий уровень относительно силовиков, были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства. Именно им были поручены организации атак на силовиков (это действительно имело место быть - в максимально идиотской для внешнего наблюдателя форме).
Бесполезный для внешнего наблюдателя штурм полицейского участка - это еще и удобная форма утилизации картриджей (эти ребятки у нас проходят под таким определением), ведь на самом деле их там ждали. Поэтому есть "проблемы" с подсчетом убитых - львиная доля перебитого криминалитета (как специально для этого выпущенных, так и привлеченных на свободе) будет утилизирована без фиксации.
Но они свою работу с точки зрения поставленной задачи выполнили в совершенстве: есть масса задокументированных фактов мародерства, есть подтверждение нападения на силовые ведомства, есть факты зверских расправ над силовиками, есть трупы с отрезанными головами и видео для архива с процессом отрезания. Это дает нужное обоснование для ввода внешних сил, это деморализует обычных протестующих, это переводит политический протест в удобоваримую форму погромов, это показывает силовикам, что против них - зверье, это блокирует социальную эмпатию неопределившихся казахов к процессу протестов.
Именно поэтому лютейшее мародерство,кровавые штурмы участков и беспощадная стрельба по протестующим были только в столице, тогда как почти везде в других городах все было иначе, ведь все зеки-картриджи свозились только в контрольный город.
Лично я не испытываю ни малейшей жалости к утилизированным картриджам - они выполнили роль политических капо (надсмотрщиков-садистов), туда им и дорога. Они действительно картриджи.
Но у нас оценили этот опыт на 5+. Учитывая, что до начала украинского кризиса осталось ничего, а у нас проблем больше, чем решений, вариант с такой активизацией картриджей вполне может быть использован где-то в России. Одно маленькое "восстание бежавших воров" в локальном городе, с организацией по казахскому сценарию, если добавить правильные картинки (включая изнасилование несовершеннолетних) - народ сам к зонам швабры сносить начнет.
Уверен, Вы меня понимаете: заключенные обязаны осознавать обоюдность ответственности. Если воровской мир не самозаблокирует такую возможность - катастрофа ждет всех. В Белоруссии не дали отработать подобный сценарий, но в Казахстане результат оказался для руководства потрясающим.
Я еще раз готов повторить, что не верю в систему управляемых кризисов, на которые у нас так любят делать ставку. Опять же, позавчера руководство было уверено, что в Казахстане все потухнет быстро. Мы начали Вам помогать, потому что уверены: насилие в адрес силовиков и сотрудников ФСИН может потерять берега и поджечь страну так, что не потушим.
Если сценарий со сбежавшими зеками-мародерами захотят реализовать - вся надежда на то, что воровской мир не допустит развития казахского сценария.
И по воровскому миру: воры между собой общаются, игнорируя границы. Информацию об использование заключенных для погромов и мародерства скрыть полностью будет невозможно - вся надежда на воров, которые придадут ее огласке».

У нас нет оснований не доверять этому источнику, который на протяжении последних 2 лет сообщал нам достоверную информацию. Мы считаем принципиально важным опубликовать полный текст письма с учётом его исторического значения. - https://t.me/kazfreee/244
показать весь комментарий
06.01.2022 16:43 Ответить
Да уж майдан конечно жестко было , но тут тупо армия ....

Даже янык на такое не пошел
показать весь комментарий
06.01.2022 17:23 Ответить
Пошёл. И, как ни странно сейчас, были желающие. Украинцам надо бы поблагодарить генералов Замана и ныне покойного Воробьёва, которые воспрепятствовали такому развитию событий.
показать весь комментарий
06.01.2022 18:14 Ответить
где русские "асвабодители"-там смерть,кровь и страдания народа
показать весь комментарий
06.01.2022 17:41 Ответить
Хех , русня ещё не вылетела, а уже во всём виновата , это "армия Казахстана ведёт бой с вооружёнными "экскаваторщиками""
показать весь комментарий
06.01.2022 17:41 Ответить
Это уже россияне стреляют. Казахи бы не стали в своих стрелять.
показать весь комментарий
06.01.2022 18:46 Ответить
Казахи русским этого не простят. Россияне с завидной быстротой все гробят вокруг себя. Братья херовы.
показать весь комментарий
06.01.2022 18:53 Ответить
а хіба в "учасників заворушень" була вогнепальна зброя, що мусора їх так завзято розстріляли??
показать весь комментарий
06.01.2022 18:58 Ответить
Казах ведёт небольшой, но толковый канал:
https://www.youtube.com/watch?v=ib4KeOhEV7U
показать весь комментарий
06.01.2022 19:11 Ответить
ЦЕНЗОРе, чому ви весь час пишете сталінкою, а не українською? Ви написали: «їхні особи ідентифікуються», тобто, особи самі себе встановлюють. Має бути: їхні особи встановлюють.
показать весь комментарий
06.01.2022 21:19 Ответить
До чого сралін тут й який зв"язок цього щибеника й ката з латинським терміном ID (card) ?!
Увесь світ вже давно вживає слово ідентифікація , як визначення чогось unique .

Не видавайте українську мову як щось таке середньовічне й що не розвивається зі своїм часом й відповідно до вимог цього часу !
показать весь комментарий
06.01.2022 23:17 Ответить
мусорська під@расня😡🤬...точно так же беркут розстрілював людей і на Майдані,виродки й@бані 😡🤬.
показать весь комментарий
06.01.2022 21:42 Ответить
Надовго не вистачить!
Деякі порівнюють із українським Майданом! Вибачте, але ні - ЖОДЕН не зможе повторити наш Майдан! Білоруси здулися! Казахи, нажаль, здуються тако ж!
Словесна підтримка Світу тут не допоможе - тільки власний супротив та йти до кінця, незважаючі на результат та співвідношення 1до10! Навіть якщо залишиться 300 проти всіх!
показать весь комментарий
06.01.2022 22:21 Ответить
Ну наш Майдан закончился правлением ЗЕбилов во всей красе или еще возможны варианты? А белорусы с казахами сдулись, конечно, куда им...
показать весь комментарий
07.01.2022 00:46 Ответить
У нас положение не лучше.
показать весь комментарий
07.01.2022 08:12 Ответить
не забуваємо дякувати 73% активних Зе!пі-ів, що доповзли до виборчих дільниць...
показать весь комментарий
07.01.2022 09:59 Ответить
Найголовніший варіант, який є в Україні - завжди є вибір! Такого немає ні на Росії, ні в Білорусі! Там Вибори для "галочки"!
показать весь комментарий
07.01.2022 10:49 Ответить
Теперь полицейских будут отлавливать по одному и уничтожать
показать весь комментарий
06.01.2022 22:44 Ответить
ну фсе!) накрылась лохматкой успешная карьера холеного бая, паслушного вчера камсамольца, Токаева...семья давно в москве живет под охраной, мож и ему повезет до нее не в цинке добраться...
показать весь комментарий
06.01.2022 23:08 Ответить
Стрелять из автоматического оружия по толпе-это не разгон митинга а ЛИКВИДАЦИЯ. Ведь невозможно прицельно выстрелить имеено в тех кто держит в руках оружие-очередь из автомата полетит и в безоружных и в прохожих кто оказался поблизости. пуля из АК опасна на растоянии более 1 км.Казахстанская власть делает большую ошибку воюя с собственным народом и тем более привлекая в эту войну войска Рашки
показать весь комментарий
06.01.2022 23:36 Ответить
Россия ‐ глобальный чиряк на жопе у человечества.Что ещё нужно Западу,чтобы по- настоящему взяться за его удаление,пока это ещё возможно.
показать весь комментарий
07.01.2022 09:50 Ответить
И ещё.Где сегодня Запад насчет бойни в Казахстане?То же самое мы должны ожидать и у нас.Не надо себя обманывать...
показать весь комментарий
07.01.2022 09:56 Ответить
Казахстан поставляет большое количество урана в США и еще больше-а Канаду,а так-же много во Францию. Западу не интересно ссорится с официальными властями Казахстана. Тем более что по примеру РБ-давление на власти Казахстана будет способствовать тому что они ПОЛНОСТЬЮ перейдут в подчинение Рашки или Китая-основных противников Запада
показать весь комментарий
08.01.2022 14:00 Ответить
1. Ждемс лукаша и токаева с официальным визитом в Крым через территорию руского мордора.
2. А вообще рано или поздно дождемся того момента когда казахи отойдут от этой кацапской чумы навсегда и орки будут вводить "миротворцев" например в Казань или Питер.
показать весь комментарий
07.01.2022 10:45 Ответить
Страница 3 из 3
 
 