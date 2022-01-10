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Новини Справа заступника глави ОП Татарова
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САП (2164) Татаров Олег (424)

Переможець конкурсу на голову САП Клименко: У справі Татарова я зробив би все по-іншому

Переможець конкурсу на голову САП Клименко: У справі Татарова я зробив би все по-іншому

Переможець конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко заявив, що якби він очолював САП, то справу заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова розслідували б по-іншому.

Про це він розповів в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби на той момент, на момент розслідування справи, я був керівником САП, я би зробив абсолютно інші речі, вчинив би зовсім по-іншому. Навіть будучи на місці не керівника САП, а виконуючого обов'язки, як Грищук (Максим Грищук виконує обов’язки очільника САП після звільнення Холодницького, також брав участь у конкурсі. - Ред.). Я зробив би все по-іншому" - сказав Клименко.

За його словами, у цій справі можна було "уникнути протидії" завдяки "процесуальним хитрощам".

Клименко додав, що САП за Грищука не вижимає всі свої ресурси, бо на 50 прокурорів є лише 60 направлених до суду за рік кримінальних проваджень.

Він зазначив, що "одне провадження в рік – це не найкращий показник".

Читайте: ЦПК має намір звернутися до США з проханням накласти санкції на Татарова

Також Клименко заявив, що справа Татарова частково вплинула на його рішення податися на конкурс керівника САП.

Водночас на питання, чи дасть він нове життя справі Татарова, якщо очолить САП, Клименко сказав, що вже не може це коментувати, бо ця справа уже перебуває в провадженні іншого органу (Служби безпеки України. - Ред.), і процесуального шляху, як її можна реанімувати, він не бачить.

Нагадаємо, конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня 2021, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.

Також читайте: Шабунін про блокування Офісом Президента конкурсу в САП: Одна з причин - захист інтересів Коломойського

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Топ коментарі
+23
а хіба там проблема тільки по Татарову?
А д'Єрмак, який з братом посади продавали? А Юзік?, А "велике крадівництво", яким керує міністр Кубраков? А миші в держрезерві? А маски там же? (продовжуйте загинати пальці, я втомився)
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10.01.2022 11:20
+15
Зє бореться за виживання. І плювати йому на слово дане дєду Джо.
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10.01.2022 11:08
+14
Зебєня ні за що не бореться, тому що йому інтелектуальний рівень не дозволяє. Подільники врешті його і зроблять цапом-відбувайлом.
А от єрмак та його куми-свати -- ці дійсно дбають про свою долю після (а також промацують підгрунтя, чи не можна піти шляхом кремлівського або мінського узурпаторів).
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10.01.2022 11:23
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Зє бореться за виживання. І плювати йому на слово дане дєду Джо.
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10.01.2022 11:08 Відповісти
Йому завжди було наплювати на Україну
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10.01.2022 12:00 Відповісти
Схоже на те, що "питання виживання" для віслюка - не роки та місяці, а тижні та дні.
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10.01.2022 11:13 Відповісти
Тыжни та дни? Не обольщайтесь. Народ всё схавает, утрётся и будет ждать ещё. Как белорусы
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10.01.2022 11:17 Відповісти
И такие речи я слышу уже года два. Не смешите мои тапки.
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10.01.2022 11:35 Відповісти
а хіба там проблема тільки по Татарову?
А д'Єрмак, який з братом посади продавали? А Юзік?, А "велике крадівництво", яким керує міністр Кубраков? А миші в держрезерві? А маски там же? (продовжуйте загинати пальці, я втомився)
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10.01.2022 11:20 Відповісти
За Велике крадівництво не міністр Кубрако. Ця тема під особистим наглядом зама Ермака, Кіріла Тимошенко, який цю тему особисто керує. А так, все вірно.
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10.01.2022 18:12 Відповісти
Зебєня ні за що не бореться, тому що йому інтелектуальний рівень не дозволяє. Подільники врешті його і зроблять цапом-відбувайлом.
А от єрмак та його куми-свати -- ці дійсно дбають про свою долю після (а також промацують підгрунтя, чи не можна піти шляхом кремлівського або мінського узурпаторів).
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10.01.2022 11:23 Відповісти
если бы...да кабы...
взять того же бывшего главу МВД Луценко. сколько он басен рассказывал,что мол я...да у меня...а по факту использовал служебное положение в корыстных целях.
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10.01.2022 11:31 Відповісти
Де факти, інакше брехня!
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10.01.2022 16:22 Відповісти
ещё в бытность Луценко на посту,он лично говорил в телевизор,что у него в столе,лежат ТАКИЕ факты на того то и того то...
я не собираюсь вам это искать. есть нужда-ищите.
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10.01.2022 17:33 Відповісти
Глядя на его рожу, становиися понятно, шо фамилия татаров - это погоняло; как и ермак, а какая же у них настоящая фамилия, кто знает, стоит напомнить, в случае чего, будут бить по морде, а не по паспорту.
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10.01.2022 12:04 Відповісти
зря он это сказал..., если у зеленой власти есть задача его сбить, значит его собьют...
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10.01.2022 12:07 Відповісти
Зеленько главный лживый скот - защитник коррупции!
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10.01.2022 12:08 Відповісти
Та не захисник. Очільник.
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10.01.2022 12:19 Відповісти
Как и все предыдущие
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10.01.2022 13:56 Відповісти
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10.01.2022 13:16 Відповісти
єрмак - тімофеєв татаров - ?
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10.01.2022 18:10 Відповісти
https://www.facebook.com/mixailotkach?__cft__[0]=AZWPf6mcC3ZWd7ueMIbPRvAmSieNkEjBK0NIKLh6R-*****************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Mykhailo Tkach

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4683428691726616?__cft__[0]=AZWPf6mcC3ZWd7ueMIbPRvAmSieNkEjBK0NIKLh6R-*****************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Кажуть, керівника САП в ОП вирішили призначити в один день з відкриттям метро на Троєщину, тому тепер відповідальність за непризначення керівника САП лежить виключно на мері Києва.
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10.01.2022 20:36 Відповісти
 
 