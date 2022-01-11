Держдеп США про перемовини з Росією: Не варто недооцінювати те, які колективні важелі впливу у нас є

Сполучені Штати Америки та союзники держави мають достатньо важелів впливу на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", таке попередження зробив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, Москві не варто недооцінювати дії, які може зробити Вашингтон для впливу на країну.

"Не варто недооцінювати те, які важелі впливу є у нас, які колективні важелі є у нас", – наголосив Прайс.

Під час брифінгу він прокоментував слова заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, який наголосив, що Кремль закликає Вашингтон не недооцінювати ризики конфронтації.

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Нагадаємо, у Женеві 10 січня відбулися двосторонні перемовини між США та Росією, які тривали протягом восьми годин.

Представників засобів масової інформації не було допущено до приміщення, де проходили перемовини.

Російську делегацію очолював заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, а делегацію США – заступниця держсекретаря Венді Шерман. Вони говорили щодо вимог Москви про так звані гарантії безпеки.

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