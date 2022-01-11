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Держдепартамент США (1584) перемовини (2717) росія (63594) Рябков (55) Прайс Нед (144)

Держдеп США про перемовини з Росією: Не варто недооцінювати те, які колективні важелі впливу у нас є

Держдеп США про перемовини з Росією: Не варто недооцінювати те, які колективні важелі впливу у нас є

Сполучені Штати Америки та союзники держави мають достатньо важелів впливу на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", таке попередження зробив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, Москві не варто недооцінювати дії, які може зробити Вашингтон для впливу на країну.

"Не варто недооцінювати те, які важелі впливу є у нас, які колективні важелі є у нас", – наголосив Прайс.

Під час брифінгу він прокоментував слова заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, який наголосив, що Кремль закликає Вашингтон не недооцінювати ризики конфронтації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США домагаються, щоб РФ відвела війська від України, - Держдеп

Нагадаємо, у Женеві 10 січня відбулися двосторонні перемовини між США та Росією, які тривали протягом восьми годин.

Представників засобів масової інформації не було допущено до приміщення, де проходили перемовини.

Російську делегацію очолював заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, а делегацію США – заступниця держсекретаря Венді Шерман. Вони говорили щодо вимог Москви про так звані гарантії безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До компромісів повинні готуватися США, - Рябков про переговори в Женеві
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Топ коментарі
+12
Депортируйте дочку Лаврова из США И закройте ей въезд в ЕС 😎
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11.01.2022 07:17
+9
В центре Вены (!!!) видела группу россиян , которые громко радовались как они всех ( европейцев) сделали . Только не понятно почему они так ехидничают в Вене , а не в Сибири .
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11.01.2022 07:39
+7
Да: ЗАПРЕТИТЬ .
Как только на собственной ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ШКУРЕ российский плебс почувствует разницу в отношениях , так и сразу агрессивный тон в сторону Украины в их кацапских домах Парижу и Лондону изменится на услужливый.

ночная кукушка дневную перекукует 😀😀😀
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11.01.2022 07:34
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Депортируйте дочку Лаврова из США И закройте ей въезд в ЕС 😎
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11.01.2022 07:17 Відповісти
Да ! И зппретите Путину шопинг в Париже !
Профанация не украшает , а Нед Прайс говорил о , действительно , серьезньіх вещах .
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11.01.2022 07:30 Відповісти
Да: ЗАПРЕТИТЬ .
Как только на собственной ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ШКУРЕ российский плебс почувствует разницу в отношениях , так и сразу агрессивный тон в сторону Украины в их кацапских домах Парижу и Лондону изменится на услужливый.

ночная кукушка дневную перекукует 😀😀😀
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11.01.2022 07:34 Відповісти
В центре Вены (!!!) видела группу россиян , которые громко радовались как они всех ( европейцев) сделали . Только не понятно почему они так ехидничают в Вене , а не в Сибири .
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11.01.2022 07:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WKuT_OI_bHk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Переговоры в Женеве США и РФ/ Рябков в печали/ Китай контролирует ситуацию в Казахстане/
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11.01.2022 07:35 Відповісти
Мы не оккупанты: престарелые диктаторы попытались объяснить, зачем ввели войска в Казахстан

https://youtu.be/9ZZZVzGGus8
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11.01.2022 07:41 Відповісти
Токаев, с дрожащими от страха губами , отчитывается об убийствах казахов 😎
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11.01.2022 07:54 Відповісти
сами американци и европейци виноваты что вырастили такого военного большого кровожадного монстра. ещё 20 лет тому ********* сама набивалась в члены нато! и с тех пор страны нато поставляли раше технологии, разные виды спецтехники, стрелковое и другое оружие и припасы, строили там обущающие базы,ангары всевозможные, давали инструкторов которые их там всему обучали, вот так то идиоты обучили на свою башку неодертальцев.....а рашка времени не теряла...все эти 20 лет скирдовала бабки за газ и нефть сверх прибыли, в тайне и не тайне клипала как пирожки подводные и не подводные лодки и корабли и ракеты всякие с танками тысячами...а запад ничего не видел и не подозревал.... зажрался и кайфовал себе не понимая что допустил такую ошибку и сам дал рашке стать такой агресивной неблагодарной и сильной, а теперь весь мир пожинает плоды какие все видят...(( теперь ваша задача обуздать и поставить в стойло страну маньяка...
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11.01.2022 07:48 Відповісти
только скирдовала на счетах строго определенных товарищей
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11.01.2022 09:15 Відповісти
не важно кого... там всем хватает.... бабла наскирдовали бизнес и казна страны .они деньгами кидаются на право и на лево в войны, в оружие, подкупы стран, дают в долги ,и прощают миллиардные долги, и так далее строят и строят грандиозные стройки всего... так что кто то думает что там бабки закончатся ..это смешно....на это не похоже..((
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11.01.2022 09:29 Відповісти
а может надо уже прекращать увещевания кацапстана? ввести санкции по полной программе... так чтобы их ощутили не только педофилейцы-руководители кацапии, но и каждый гражданин расии... чтобы через пару месяцев от кацапской экономики камня на камне не осталось...
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11.01.2022 08:26 Відповісти
Большая обеспокоенность - это самое главное...
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11.01.2022 08:36 Відповісти
пока что США выставляет себя посмешищем....наглый, тупой гопник, опасный для окружающих и убивающий по всему миру просто гадит им на лицо, а они утираясь что то там надувают щеки....вместо того чтобы опустить гопника в каменный век чисто экономическими методами. И не отключением подписки нетфликса и продажи айфонов...а полным эмбарго нефти и газа (с давлением на ЕС чтобы оно тоже это сделало), полным эмбарго на покупку оружия, услуг для космоса у рф. Рубануть свифт, интернет. И все это сделать одновременно и сразу, без надувания щек. Через 3 месяца такой страны не будет. а моль удавят шарфом его же шойгу доедая лапти и греясь у костара на красной площади.
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11.01.2022 08:43 Відповісти
Колективна озабоченість,ето вам не что либо как!
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11.01.2022 08:47 Відповісти
 
 