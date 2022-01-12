Деякі пропозиції Росії неприйнятні, щодо інших можливий діалог, - заступниця держсекретаря США Шерман

США згодні на подальші контакти з РФ, але деякі з пропозицій Москви є неприйнятними, щодо інших можливий діалог.

Про це заявила перша заступниця державного секретаря США Венді Шерман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сказали росіянам: деякі речі, які ви подаєте на розгляд, одразу приречені на провал. Ми не погодимося з тим, що НАТО не може розширюватися далі, ми не погодимося повернутися до 1997 року (до кордонів НАТО 1997 року - Ред.). Ми не погодимося, що все, що є в Європі, має піти з Європи. Але є багато, де ми можемо працювати разом", - сказала Шерман на пресбрифінгу за підсумками засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі.

Зокрема, вона згадала зниження ризику конфліктів і режим контролю над озброєннями. "Ми сказали російській делегації, що готові обговорювати ці ідеї більш докладно в будь-який час", - додала заступниця держсекретаря.

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При цьому вона зазначила, що США та їхні союзники по НАТО солідарні у відповіді на деякі основні російські пропозиції, "які просто не мають шансів на успіх". "Разом США і наші союзники по НАТО ясно заявили: ми не зачинимо дверей політики відкритих дверей НАТО - політики, яка завжди була центральною для НАТО як оборонного альянсу", - сказала Шерман.

Вона наголосила, що це є суверенним правом країни - прийти до НАТО і заявити про бажання приєднатися до альянсу.

Заступниця держсекретаря додала, що США готові до нових контактів з РФ. Вона пообіцяла, що Вашингтон проаналізує контакти з РФ, що відбулися цього тижня. За словами Шерман, США при цьому координуватимуться і ділитимуться висновками з партнерами по НАТО, з ОБСЄ.

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