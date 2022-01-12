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Новини
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Деякі пропозиції Росії неприйнятні, щодо інших можливий діалог, - заступниця держсекретаря США Шерман

Деякі пропозиції Росії неприйнятні, щодо інших можливий діалог, - заступниця держсекретаря США Шерман

США згодні на подальші контакти з РФ, але деякі з пропозицій Москви є неприйнятними, щодо інших можливий діалог.

Про це заявила перша заступниця державного секретаря США Венді Шерман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сказали росіянам: деякі речі, які ви подаєте на розгляд, одразу приречені на провал. Ми не погодимося з тим, що НАТО не може розширюватися далі, ми не погодимося повернутися до 1997 року (до кордонів НАТО 1997 року - Ред.). Ми не погодимося, що все, що є в Європі, має піти з Європи. Але є багато, де ми можемо працювати разом", - сказала Шерман на пресбрифінгу за підсумками засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі.

Зокрема, вона згадала зниження ризику конфліктів і режим контролю над озброєннями. "Ми сказали російській делегації, що готові обговорювати ці ідеї більш докладно в будь-який час", - додала заступниця держсекретаря.

Також читайте: Росія має зробити вибір - деескалація та дипломатія чи конфронтація з наслідками, - представниця США на перемовинах Шерман

При цьому вона зазначила, що США та їхні союзники по НАТО солідарні у відповіді на деякі основні російські пропозиції, "які просто не мають шансів на успіх". "Разом США і наші союзники по НАТО ясно заявили: ми не зачинимо дверей політики відкритих дверей НАТО - політики, яка завжди була центральною для НАТО як оборонного альянсу", - сказала Шерман.

Вона наголосила, що це є суверенним правом країни - прийти до НАТО і заявити про бажання приєднатися до альянсу.

Заступниця держсекретаря додала, що США готові до нових контактів з РФ. Вона пообіцяла, що Вашингтон проаналізує контакти з РФ, що відбулися цього тижня. За словами Шерман, США при цьому координуватимуться і ділитимуться висновками з партнерами по НАТО, з ОБСЄ.

Читайте: Представник США Шерман про переговори з РФ: "Ми чітко заявили, що за глибше вторгнення в Україну буде значна ціна і наслідки"

Автор: 

росія (65191) США (22840) Шерман Венді (35)


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Топ коментарі
+9
Щодо інших пропозицій Московії - краще повний ігнор.
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12.01.2022 18:31
+9
Бей русского молотом
Будет русский золотом.
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12.01.2022 18:40
+8
В переводе с дипломатического это звучит так ,ВАТНИКИ ПШЛИ НАХ ...
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12.01.2022 18:31
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Щодо інших пропозицій Московії - краще повний ігнор.
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12.01.2022 18:31 Відповісти
Це ЗЕвладу всі ігнорують та захищають Україну від них та мокшан.
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12.01.2022 20:06 Відповісти
В переводе с дипломатического это звучит так ,ВАТНИКИ ПШЛИ НАХ ...
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12.01.2022 18:31 Відповісти
то есть в каких то вопросах?
будут уступки???
с какого хрена?
нах..й с крыма, нах..й с донбаса, компенсация в более триллиона грн.
потом диалог.
или за нас без нас уже порешали-поделили?
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12.01.2022 18:31 Відповісти
Да, без нас. Да это очередная зепобеда, да, это нелох 43 летний сделал когда в Вашингтоне пробежки устраивал как задрипаный турист. Да, этого клована выбрали 73% идиоты как кумира венца своей жизни "па приколу" и "на халяву". Кловану нужна Украина? Кловану нужна победа? Он ничего не никому ничего не должен, и это его слова.
Вот и вынуждены наши партнеры решать украинские вопросы без тупой подставки в виде клована под кремлёвским агентом Дерьмаком.
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12.01.2022 19:57 Відповісти
Деякі пропозиції Росії неприйнятні, щодо інших не можливий діалог
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12.01.2022 18:33 Відповісти
Яка ще " Россія" ? Такої країни , як міфічна "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично .
Є ЕРЕФІЯ ( РФ ) , тобто "Россійская Фєдєрація" - це юридична теперішня назва цієї країни , або ж Мошковія ( Мошковскоє царство ) - це юридична давня назва цієї країни ...
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12.01.2022 19:54 Відповісти
Діалог не має про що навіть і вести, але треба зробити вигляд, що Росію ще хтось слухає.
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12.01.2022 18:34 Відповісти
Не "Россію" , бо такої не існує , а ерефію . Припиніть використовувати міфічні назви - ви ще сказали б тридесяте царство ...
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12.01.2022 19:57 Відповісти
Те, що хтось придумує влучні смаковиті слівця - це дуже добре. Але це все веде до підбурювання самої Росії. На них в ідеалі взагалі не потрібно звертати увагу - чинити так, ніби їх не існує взагалі.

не реагувати на їх слова, нічого про них не казати. Коли вони якусь лажу говорять - не реагувати, макаки в клітках також багато що цінного говорять, але ж ми не обговорюємо це.
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12.01.2022 20:00 Відповісти
я так понял, что если б не угроза ядерного оружия для европы, то путин имел бы уже лет 7 резиденцию под киевом и кабинет на банковой.
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12.01.2022 18:34 Відповісти
И катался бы по прекрасным новым дорогам,посещал бы недавно построенные скверики,спортплощадки.
И даже газа еще больше бы прокачивал через Украину
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17.05.2022 19:40 Відповісти
Где ты в Мордоре 150 лямов населения видел , там их даже в официале 140 , а если прикинуть , что по селам мертвых по бумагам живыми держат , власти голоса на выборах , а родне пенсия , и те кто свалили из Мордора но еще не успели поменять гражданство , то их в лучшем случае 100-110 миллионов.
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12.01.2022 18:51 Відповісти
А , якщо ще й "ковід" врахувати ?..
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12.01.2022 19:59 Відповісти
Бей русского молотом
Будет русский золотом.
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12.01.2022 18:40 Відповісти
"Россіі" , як держави НЕ ІСНУЄ і НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО . Відповідно НЕ ІСНУЄ і "русскіх" .
Є ЕРЕФІЯ ( або МОШКОВІЯ ) . Відповідно є ЕРЕФЦІ , або МОШКОВІТИ .
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12.01.2022 20:02 Відповісти
Так в чём дело,почему в ********* не
переименовали?
Страны Китай не существует больше
не на одном языке,каждый называет
по-другому.
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17.05.2022 19:42 Відповісти
Шантаж Путлером НАТО та США це спільна авантюра Путлера та Шмарклі. Вирішення цієї загадки не в логіці, а в психіатрії. А хто скаже, яким чином 73% проголосувало за шмарклю? І США і Європа будуть колитися під тиском непередбачуваності дій України під проводом шмарклі.
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12.01.2022 18:49 Відповісти
Единственное , что удерживает Штаты от того что бы ***** послать на хер это наличие ЯО у Мордора , элита кацапов очень хочет превратиться в большую С Корею , по тому они могут тривиально нанести по Украине ядерный удар. Исключительно по этому с этими придурками и общаются еще .
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12.01.2022 18:55 Відповісти
Ну если можно работать с больным ублюдком и фашистом, ну давайте, ковбойцы, работаете. И когда опять вам лягнет бешеный бык вам в либерастическое чело.... Опять за работу.
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12.01.2022 19:33 Відповісти
(из рашаговносми) (простите шо много букув... но последние абзацы "шедевральные" ))))))
///
Бандеровцы-надомники из Сибири обвиняют Россию в «геноциде украинцев»
Сегодня
19:10


Находящееся в Омске общество охраны украинской культуры «Збiжжя» («Зерно») приняло участие в общеукраинской акции в память о жертвах «геноцида украинского народа» в СССР. Украинские фольклористы из Сибири полностью разделяют идеологическую установку Киева об «идущей с 2014 года войне Российской Федерации против Украины».
«Как и в советские годы, российская власть продолжает арестовывать и держать в застенках украинцев и крымских татар, которые выступают против агрессии Кремля в Украине и оккупации Крыма и Донбасса. В поддержку заложников Кремля и их родных мы - активисты Семейного клуба по сохранению украинской культуры и языка "Збiжжя" (Омск, РФ), Товарищества поддержки Украины (Латвия), бывшие украинские узники российских тюрем - записали видео со стихами Тараса Шевченко, Василия Стуса и Шекира Селима», - говорится в обращении участников этой стихотворной антироссийской акции.
Общество украинской культуры в Омске создала в 2014 году семья граждан России украинского происхождения. Все они - украинские националисты. Глава семьи Андрей Кука - сын репрессированных в советские годы украинских националистов из Прикарпатья, которые потом осели в Сибири. Родители матери семейства Дарьи Куки приехали в Сибирь из Украинской ССР, до этого проработав на Чукотке. Андрей и Дарья Кука вовлекли в украинский национализм своего сына Гришу, когда мальчик еще учился в младших классах. В этом деструктивном деле, которое карается российскими законами, участвуют дедушка и бабушка Гриши, Юрий Немиш и Лидия Близнова. Юрий Немиш в советские годы был осужден за украинский национализм.
В 2016 году омич Гриша Кука, которому тогда было 8 лет, послал свой рисунок на проходивший в Киеве общеукраинский детский «патриотический» конкурс «Где я, там и мой флаг». Своим родным флагом юный россиянин, само собой, посчитал желто-голубой флаг Украины.
Украинская семья из Омска в мае 2015 года провела в своем городе «парад вышиванок», куда вовлекла некоторых сибиряков украинского происхождения, украинских национальных активистов. До 2020 года в Омске действовал антироссийский Центр украинской культуры «Серый Клин», бенефициаром которого, помимо властей Украины, была неправительственная организация из Канады «Всемирный конгресс украинцев» (иностранная НПО, признана нежелательной в РФ). В конце августа 2020 года Омский областной суд ликвидировал «Серый Клин» за многочисленные нарушения российского законодательства. На судебном заседании в качестве общественного защитника «Серого Клина» присутствовал советник посла Украины в России Вадим Бондарчук. Свою принадлежность к МИД Украины украинский дипломат предусмотрительно скрыл, когда был в Омске. Примечательно, что руководил «Серым Клином» экс-единоросс и бывший владелец строительной компании из Омска Сергей Винник.
Пока «Серый Клин» работал в Омске, семейный клуб сторонников ОУН-УПА (организация запрещена в РФ) «Збiжжя» участвовал во всех мероприятиях организации. Юный Григорий Кука был «гвоздем» многих программ «Серого Клина». После закрытия «Серого Клина» очаги насаждения русофобии через украинский национализм переместились в семьи активистов «Серого Клина» - под видом этнокультурных неформальных обществ. Помимо агитации, украинские национал-активисты из Сибири шьют национальные костюмы и кукол-мотанок (домашний оберег от злых духов в селах Западной Украины. - EADaily), производят другие поделки, сохраняют украинский фольклор. Естественно, что в этих культурных ячейках культивируют идеологию ОУН-УПА.

Вызывает обеспокоенность, что эта домашняя пропаганда бандеровщины в Сибири имеет до сих пор поддержку от российских общественных организаций и некоторых российских чиновников. В 2015 году, когда семья бандеровцев из Омска ездила в Новосибирск на открытие памятника Тарасу Шевченко (Кобзарь значительно старше города Новосибирска), бандеровцев-надомников принимал глава Национально-культурной автономии (НКА) украинцев Новосибирска Владимир Паук. По инициативе Паука и его коллег по НКА в декабре 2021 года новосибирский сквер имени Кирова переименовали в честь Тараса Шевченко.

Многие жители Новосибирска увидели в этом ползучую украинизацию региона, с возможной целью культивирования сепаратистских настроений по примеру «суверенного» Татарстана. У новосибирцев возникло подозрение, что мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть с помощью давно умершего ненавистника «москалей» занимается политическим популизмом. Дескать, Шевченко был за свободу народов России от царской власти, Новосибирск - город вольных сибиряков, а федеральный центр - «наследники ненавидимого Шевченко царизма»…Руководство НКА украинцев входит в комиссию по межнациональным отношениям при мэрии Новосибирска. Отец мэра Новосибирска - этнический украинец, но сам Локоть считает себя русским.

12-14 января 1972 года по доносам от украинских советских литераторов Владимира Яворивского, Дмитрия Павлычко и Ивана Драча КГБ УССР провел по Украине аресты литературных диссидентов-шестидесятников. Среди арестованных в Киеве был известный украиноязычный поэт Василий Стус, во Львове арестовали журналиста Вячеслава Чорновила - впоследствии лидера «Народного руха», кандидата в президенты Украины в 1991 году. Также были арестованы киевские студенты, которые расклеивали по Киеву листовки в поддержку литераторов. 12 января на Украине - День политического заключенного. В эту категорию власти Незалежной с 2014 года включают арестованных властями России граждан Украины, совершивших преступления против государственности и народа Российской Федерации.

Российским «патриотам Украины», которые в унисон с официальным Киевом оскорбляют Россию и россиян, неплохо знать некоторые вещи из истории с «шестидесятниками». Яворивский, Павлычко и Драч, посадившие «шестидесятников» в тюрьму при Брежневе, на закате горбачевской перестройки мгновенно перекрасились из пламенных коммунистов в бандеровцев. Дмитрий Павлычко в юные годы стал сексотом КГБ УССР не из идейных соображений, а из страха, что его отправят в ГУЛАГ за членство в ОУН-УПА. Василий Стус, безусловно талантливый поэт и переводчик, считал Яворивского, Павлычко, Драча литературными бездарностями и двурушниками-подлецами.

Такого же мнения про Павлычко, Яворивского, Драча был Вячеслав Чорновил. Чорновил презирал своего соперника на выборах президента Украины в 1991 году Леонида Кравчука за то, что до распада СССР Кравчук изображал из себя пламенного ленинца, а потом выдавал себя за стойкого бандеровца, который якобы только прикрывался партбилетом и карьерой в КПСС.

В отличие от Кравчука и последующих президентов Украины, Чорновил видел независимую Украину не унитарным, а федеративным государством, с правом самоопределения регионов вплоть до выхода из состава Украины. Из этого следует, что Чорновил - идейный противник действующей украинской власти, которой так хотят понравиться доморощенные бандеровцы из России. Впрочем, далеко не все украинцы Омской, Новосибирской и других областей Сибири разделяют «идеалы» Евромайдана. Многие, наоборот, поддерживают ДНР и ЛНР, требуют суда за военные преступления над Петром Порошенко, Александром Турчиновым, Юлией Тимошенко, Владимиром Зеленским и другими украинскими политиками. Из-за этого в соцсетевых сообществах украинцев Сибири идет виртуальная гражданская война.
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12.01.2022 19:47 Відповісти
Что значит-,,по другим возможен диалог,, видимо по признанию Крыма и окупированых територий мокшанскими?
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12.01.2022 19:51 Відповісти
Доходит чем Меркель 7 лет занималась?
Уже давно бы 90% Крым Расейским признали,ещё и санкции Украине бы ввели( по просьбе Ху.ла)
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17.05.2022 19:46 Відповісти
а шо "величайше-муздрейший" отдахыющий 100 дней в году? коса с простыней подошли?
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12.01.2022 19:53 Відповісти
шилки це добре, але.
протибеспілотні, протидронові системи треба робити.
подавлювачі радіоелектронного з,язку треба.
не бачили як горить залізо в карабасі?
в якому столітті живете?
чим хвалитеся?
зробити півмільйона далекобійних снайперок на багато ефективніше
окупант по землі мусить ходити,
без піхоти ні яку землю не завоюєш.
пкс рф можуть за день знищити всю нашу техніку, а далі треба йти пішки.
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12.01.2022 20:02 Відповісти
в отличие от куляйбы, зеленошмаркли и дерьмака - эта ЖЕНЩИНА - осиновый кол в тело расии...
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12.01.2022 20:14 Відповісти
Це якась "страна федерастов" - "Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации".
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12.01.2022 20:20 Відповісти
 
 