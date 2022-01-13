Цьогоріч на Тернопільщині збудують п'ять об'їзних доріг, - ОДА

У Тернопільській області в 2022 році стартує будівництво об’їзних доріг навколо низки населених пунктів.

Тернопільська ОДА анонсувала 5 нових проєктів, інформує Цензор.НЕТ.

"Розвантажити міста від трафіку - пріоритетне завдання дорожньої сфери на найближчі роки. Через відсутність або поганий стан об’їзних доріг більшість транспортних засобів рухаються населеними пунктами. Великий потік машин спричиняє затори, ускладнює рух, руйнує дорожнє покриття", - пояснив голова обласної адміністрації Володимир Труш.

Вже оголошено тендер на будівництво багаторівневої транспортної розв’язки і північно-східної ділянки об’їзної Тернополя. Вона виведе за межі міста транспорт, який рухається трасами М-30 Стрий - Ізварине та М-19 Доманове - Порубне.

Також у місті збудують ще одну багаторівневу транспортну розв’язку на перетині автомобільних доріг Р-39 та Р-41.

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Нова об’їзна дорога з’явиться в Теребовлі, наразі для неї готують проєктну документацію.

Вже оголошено тендер на розробку проєктної документації обходу Бережан. Крім того, виділено кошти на поточний середній ремонт дороги С-201026 (об’їзна дорога Ланівців).

Створення об'їзних доріг передбачене програмою "Велике будівництво".

Як повідомив раніше Володимир Зеленський, за програмою "Велике будівництво" почали експериментальну процедуру щодо пошуку підрядної організації та фінансування проєкту будівництва Київської обхідної дороги, до створення якої планують залучити потужних міжнародних гравців.

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