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дороги (3033) Тернопільщина (556) Велике будівництво (741)

Цьогоріч на Тернопільщині збудують п'ять об'їзних доріг, - ОДА

Цьогоріч на Тернопільщині збудують п'ять об'їзних доріг, - ОДА

У Тернопільській області в 2022 році стартує будівництво об’їзних доріг навколо низки населених пунктів.

Тернопільська ОДА анонсувала 5 нових проєктів, інформує Цензор.НЕТ.

"Розвантажити міста від трафіку - пріоритетне завдання дорожньої сфери на найближчі роки. Через відсутність або поганий стан об’їзних доріг більшість транспортних засобів рухаються населеними пунктами. Великий потік машин спричиняє затори, ускладнює рух, руйнує дорожнє покриття", - пояснив голова обласної адміністрації Володимир Труш.

Вже оголошено тендер на будівництво багаторівневої транспортної розв’язки і північно-східної ділянки об’їзної Тернополя. Вона виведе за межі міста транспорт, який рухається трасами М-30 Стрий - Ізварине та М-19 Доманове - Порубне.

Також у місті збудують ще одну багаторівневу транспортну розв’язку на перетині автомобільних доріг Р-39 та Р-41.Цьогоріч на Тернопільщині збудують пять обїзних доріг, - ОДА 01

Також читайте: Ремонт об'їзної, яка є частиною "Дороги Єдності", завершили у Тернополі, - ОДА. ФОТО

Нова об’їзна дорога з’явиться в Теребовлі, наразі для неї готують проєктну документацію.

Вже оголошено тендер на розробку проєктної документації обходу Бережан. Крім того, виділено кошти на поточний середній ремонт дороги С-201026 (об’їзна дорога Ланівців).

Створення об'їзних доріг передбачене програмою "Велике будівництво".

Як повідомив раніше Володимир Зеленський, за програмою "Велике будівництво" почали експериментальну процедуру щодо пошуку підрядної організації та фінансування проєкту будівництва Київської обхідної дороги, до створення якої планують залучити потужних міжнародних гравців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ремонт траси Київ-Суми-Юнаківка на Чернігівщині завершать цього року, - ОДА. ФОТОрепортаж

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Вот наедятся тернопольчане асфальтобетона. Его будут по карточкам выдавать или свободно во 10 кг. в одни руки?
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13.01.2022 11:55 Відповісти
В Теребовле дорога последний раз ресонтировалась при австро-Венгрии. Это да.
Но как там можно сделать объездную - ума не приложу.
Надо рыть туннели, не иначе.
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13.01.2022 11:58 Відповісти
Скажут зебилам что там будет свет в конце туннеля...они зубами прогрызут...😀
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13.01.2022 12:34 Відповісти
Дебилы, люди голодают.....
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13.01.2022 12:12 Відповісти
Давно пора объезжать Тернополь.
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13.01.2022 12:34 Відповісти
Кременець і теребовля- дві вузькі пляшкові шийки, де можна зупинити м&металів при ударі удріцьк- рівне- Чернівці!
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13.01.2022 12:48 Відповісти
Теж стосується Бережан при ударі з придністров'я на чортків- Львів- Перемишль. Невже не можна почекати до замороження війни?
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13.01.2022 13:18 Відповісти
Та шо там того Тернополя?... Построют одну, а украдут денег за пять. Велыкэ крадивныцтво...
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13.01.2022 15:49 Відповісти
 
 