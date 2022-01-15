Посадовець Держекоінспекції Кривенко, перебуваючи в міжнародному розшуку, зміг влаштуватися на держслужбу та попався на хабарі $5 тис, - Фірсов
Екскерівник Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов оприлюднив інформацію щодо Владлена Кривенка, який, перебуваючи у міжнародному розшуку за підробними документами влаштувся на роботу до Державної екологічної інспекції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Фірсов зазначив: "Ще одна карколомна історія. Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно посадовця Державної екологічної інспекції по Владлена Кривенко, який знаходиться в міжнародному розшуку (!), незаконно приїхав в Україну, підробив паспорт і влаштувався на державну службу.
І не куди-небудь, а в Державну екологічну інспекцію. І ось цей захисник природи попадається на хабарі у розмірі 5 тис. доларів США за не перешкоджання роботі автозаправної станції. Якщо б не попався на хабарі, то і не знали б про цю соромну історію".
Він продовжив: "Нагадаю, що вчора взяли на хабарі радника Голови інспекції Андрія Немировського. Вимагав у підприємця 17 тис. долларів. З такими новинами довкілля не врятувати".
"Тільки ліквідація інспекції і повне її перезавантаження з прозорими конкурсами і з порядними людьми, що пройшли перевірку на поліграфі", - резюмував Фірсов.
Будь ласка, зачекайте...
Україна це казкова країна хто б що не казав)
а тут прям такая фея попалась, что никто и не узрел подельных документов?))) У госслужащих отпечатки пальцев снимают что-ли?)))
Взрастили независимых, так они независимы прежде всего от моральных устоев и правил. Ни флага ни Родины не почитают.
Знайди себе свинарчучок.
А вони за Порошенком ганяються, дебіли зелебенські!
теж його кіт товаришиє з кішкою
вбиральниці Олени Кравець