УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3855 відвідувачів онлайн
Новини
5 002 44

Під час протестів у Казахстані загинуло 225 людей, - прокуратура республіки

Під час протестів у Казахстані загинуло 225 людей, - прокуратура республіки

У Казахстані за часи заворушень у морги надійшли 225 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на російський Інтерфакс, про це повідомив начальник служби кримінального переслідування генеральної прокуратури Республіки Казахстан Серік Шалабаєв.

Як він розповів журналістам у суботу, "серед них є озброєні бандити, які брали участь у нападі на будинки органів правоохоронних органів".

Шалабаєв уточнив, що серед загиблих - 19 поліцейських та військових. "Є і мирні громадяни", – додав речник.

Він також повідомив, що в країні внаслідок заворушень встановлено 4578 постраждалих, з них 4353 - поранено, у тому числі 3393 співробітника силових відомств.

За даними Шалабаєва, після них у Казахстані порушено 546 кримінальних справ, у тому числі 44 - за актами тероризму, 34 - за масовими заворушеннями, 15 - за вбивствами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протестувальники проривають кордон поліції КамАЗом під час подій у Казахстані. ВIДЕО

У свою чергу директор департаменту зв'язків із громадськістю міністерства охорони здоров'я країни Асель Артакшинова розповіла, що із 225 загиблих, озвучених Генпрокуратурою, 175 пацієнтів померли у медичних організаціях.

За її даними, медики цими днями провели понад 500 складних хірургічних операцій.

Як повідомила Артакшинова, з моменту введення НП за медичною допомогою звернулися 2 677 постраждалих, у тому числі за амбулаторною допомогою – 1 815 осіб, за стаціонарним лікуванням – 863, виписано 598 пацієнтів. Продовжують лікування на сьогоднішній день 265 людей.

Вона зазначила, що на сьогоднішній день у тяжкому стані в реанімації перебувають 67 людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Алмати з висоти пташиного лету: порожні вулиці і згорілі будівлі після протестів. ВIДЕО

Казахстан (873) смерть (6754)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
и это только малая часть убитых, в рамках плана принуждения к братству, которое бульбохуйло со своим соавтором ****** всего за час казахам организовало.
показати весь коментар
15.01.2022 18:45
+5
Думаю что это просто было раньше. В Казахстане был расстрел митинга в 10 году. Там тоже погибло около сотни людей и это была большая трагедия.
показати весь коментар
15.01.2022 18:56
+4
А головного ніхто не помітив. Ось воно: "Як він (начальник служби кримінального переслідування генеральної прокуратури Республіки Казахстан Серік Шалабаєв) розповів журналістам у суботу, "серед них (225 загиблих) є озброєні бандити, які брали участь у нападі на будинки органів правоохоронних органів". Тобто, у морги привозили ОЗБРОЄНІ трупи з очевидними ознаками бандитської принадлежності. Ось так, панове !!!
показати весь коментар
15.01.2022 20:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И это только официальные данные...
показати весь коментар
15.01.2022 18:39 Відповісти
Значить, реальну кількість треба множити на 3. Цікаво, хоч одна кримінальна справа за фактом загибелі протестувальника від вогнепального поранення буде відкрита? Чи просто запишуть десь, що фізична ліквідація (вбивство) обумовлена наведенням громадського порядку згідно наказу президента Токаєва?
показати весь коментар
16.01.2022 09:21 Відповісти
Для нас сотня загиблих була критично завеликою і трагедією всеукраїнського масштабу. А ви наче і не про загиблих людей говорите сухими цифрами
показати весь коментар
15.01.2022 18:40 Відповісти
Думаю что это просто было раньше. В Казахстане был расстрел митинга в 10 году. Там тоже погибло около сотни людей и это была большая трагедия.
показати весь коментар
15.01.2022 18:56 Відповісти
І ніхто за їхню загибель не поніс відповідальності
показати весь коментар
16.01.2022 09:17 Відповісти
и это только малая часть убитых, в рамках плана принуждения к братству, которое бульбохуйло со своим соавтором ****** всего за час казахам организовало.
показати весь коментар
15.01.2022 18:45 Відповісти
Та да вже і повірили...
Помножуйте мабуть десь на 10, тоді може приблизно так і буде
показати весь коментар
15.01.2022 18:47 Відповісти
Уровень зверства и жестокости на постсоветском пространстве растет небывалыми темпами. Беларусь, Карабах, Казахстан. Такое чувство что Янукович был первой ласточкой этого нового тренда.
показати весь коментар
15.01.2022 18:55 Відповісти
Майдан к войне не имеет отношения.
показати весь коментар
15.01.2022 19:13 Відповісти
Дурак чи що? Якщо у нас під час оборони, з твоїх букв, 15000, то скільки тоді у )(.йла? Просто вбивають їх по-тихому. У бульбенфюрера люди зникають. У )(.йла засекречено "воєнні втрати у мирний час". А тих хто на зонах вмирає рахують не вбитими, а ув'язненими. Там люди - сміття, тому й бухгалтерія репресій відсутня.
показати весь коментар
15.01.2022 19:26 Відповісти
Что за бред. В бывших республиках это происходит постоянно с самого развала совка. Удавшихся и неудавшихся революций и переворотов не сосчитать. В Казахстане в 2011-м был расстрел в Жанаозене. Просто всем было плевать.
показати весь коментар
15.01.2022 19:32 Відповісти
Я пишу не про протесты, а про уровень деградации власти, которая всё больше держится на грубой силе.
показати весь коментар
15.01.2022 19:34 Відповісти
Из какой задницы розового единорога вы вылезли, власть это везде и всегда грубая сила. Попробуйте устроить революцию в какой-нибудь игрушечной Швейцарии, результат будет тот же самый. В США и Европе тоже давно не было таких протестов как в последние 10 лет. Это общемировое явление.
показати весь коментар
15.01.2022 19:42 Відповісти
Там постоянно протесты. Вот на днях в Германии антивакцинаторы протестовали. Уровень развития общества можно оценить не по уровню протестов, а по уровню реакции. И я отмечаю какой-то резкий скачок озверения властей. Такого раньше не было.
показати весь коментар
15.01.2022 19:45 Відповісти
Попрыгать с плакатиком против вакцинации в выходные и пытаться сменить власть это не одно и то же. Не передергивайте.
показати весь коментар
15.01.2022 19:48 Відповісти
Ну це не рахуючи тих, що з моргу втекли.
показати весь коментар
15.01.2022 19:05 Відповісти
Ну да,там же не топят,холодно.
показати весь коментар
15.01.2022 19:10 Відповісти
Касим-Жомарт не може брехати
показати весь коментар
15.01.2022 19:18 Відповісти
Короче казахи сдулись. Печаль.
показати весь коментар
15.01.2022 19:13 Відповісти
Они и не надувались. Они как протестовали, так и будут дальше протестовать. Проблемы ведь не исчезли.
показати весь коментар
15.01.2022 19:14 Відповісти
****** пообещал дешёвой колбасы. Вот казахи и сдулись
показати весь коментар
15.01.2022 19:18 Відповісти
Нет. У них там идет сейчас террор и запугивание, когда всех хватают и всё разгоняют, но это не может продолжаться вечно.
показати весь коментар
15.01.2022 19:21 Відповісти
Вы я вижу в курсе всех событий, у нас в Казахстане. Мы остановили хаус и кровопролитие, и сами разберемся кто прав , кто виноват.Это горький урок нам.У нас , как не печально для вас , нет запугивание и террора.Всех кто выходил на мирные протесты не трогают.А провокаторов ,мародеров и бандюганов на нары у параши , там им место.
показати весь коментар
16.01.2022 09:04 Відповісти
Любой протест можно дискредитировать, запустив мародеров (чернорубашечников, титушек, просто уголовных элементов) и это даст повод власти начать расстрелы. Старо как мир. У нас в 2014 этого удалось избежать по двум причинам:
1) у Майдана была контрразведка, которая заранее хорошо вычисляла провокаторов, особенно после первого случая на Банковой:
2) когда начались расстрелы 18-20.02 у протестующих тоже оказалось много оружия, и спецназ уже не горел желанием идти под пули
показати весь коментар
16.01.2022 09:27 Відповісти
Правозащитники Казахстана по крупицам собирают информацию о количестве погибших, пропавших без вести мирных демонстрантов и граждан страны. Депутаты Европарламента инициировали Резолюцию в связи с расстрелами, пытками и арестами в Казахстане. Всех тех, кто потерял своих родных и друзей, очень просят, не молчите. Для всего народа - это огромная потеря и трагедия. Этот режим должен ответить за все свои преступления. Полиция молчит и не называет точное количество убитых и расстрелянных ими людей по приказу Токаева. (с)
показати весь коментар
15.01.2022 19:16 Відповісти
Я вот читал отчеты пару дней назад очевидцев. Там есть всё. И расстрелы митингов, и пытки по задержанию, и попытки словить любого активиста и обвинить его в том что он там террорист. А на фоне этого идут новости о хорошем Токаеве, который там что-то реформирует и отменяет. Если всё это правда, то это уже близко до уровня Китая. Следующий шаг после Лукашенко, который хотя бы никого не расстреливал из автоматов, хотя всё остальное у него уже было.
показати весь коментар
15.01.2022 19:20 Відповісти
Революция отложена, но не закончилась, в стране ничего не изменилось кроме добавившегося расстрела мирных протестов, а значит взрывоопасная ситуация для мафии токаева не только не ослабела, но и усилилась... все еще там будет и все еще впереди...
показати весь коментар
15.01.2022 19:29 Відповісти
Ничего хорошего в таких вещах нет. Это ломает людей. Это травма. У нас у людей до сих пор огромная травма от потерь в 14-15 году и это при том что мы можем говорить открыто чья это вина.
показати весь коментар
15.01.2022 19:33 Відповісти
Согласен... что у них что у нас - революция не закончена и поставлена на паузу..
показати весь коментар
15.01.2022 19:37 Відповісти
А вкрадених жмурів ще шукають, чи як нам тепер звести сальдо? 10000, бл.... це 800тон м'яса!! Стільки у Київ протягом місяця завозять та так що проїхати між фурами важко!! А тут за тиждень поцупили...
показати весь коментар
15.01.2022 19:36 Відповісти
Такаев ,назарбаев прокляты казахским народом на векад
показати весь коментар
15.01.2022 19:38 Відповісти
Уверен, что казахи не забудут, и ответят "диктаторским помощникам из одкб" в ключевой момент.
показати весь коментар
15.01.2022 19:44 Відповісти
Нічого не буде. Схема відпрацьована. Як тільки почнуться нові протести - одразу прилетять "хлопчики за викликом" на військово-транспортних літаках
показати весь коментар
16.01.2022 09:30 Відповісти
ЭТО ЛОЖЬ- в Казахстане, как минимум(судя по видео), несколько "небесных сотен"(думаю речь идёт о тысячах).
показати весь коментар
15.01.2022 19:41 Відповісти
Операцію з відправлення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстан розробили Олександр Лукашенко і Володимир Путін "протягом однієї години". - результат операції-У Казахстані за часи заворушень у морги надійшли 225 загиблих.
показати весь коментар
15.01.2022 19:43 Відповісти
"Братні" москальські народи вчаться на власних помилках.
На протестах у москалів та їх холуїв слід не вимагати, а брати самому за допомогою зброї.
показати весь коментар
15.01.2022 19:54 Відповісти
А головного ніхто не помітив. Ось воно: "Як він (начальник служби кримінального переслідування генеральної прокуратури Республіки Казахстан Серік Шалабаєв) розповів журналістам у суботу, "серед них (225 загиблих) є озброєні бандити, які брали участь у нападі на будинки органів правоохоронних органів". Тобто, у морги привозили ОЗБРОЄНІ трупи з очевидними ознаками бандитської принадлежності. Ось так, панове !!!
показати весь коментар
15.01.2022 20:29 Відповісти
Остальные 5000 прупов не считается, их свороапли террористы с моргов и с улиц, токаев ученик кремоевского комуно-фашиста путлера.
показати весь коментар
15.01.2022 20:56 Відповісти
Последней каплей для Пекина стало заявление Путина, в котором он назвал Казахстан "своим домом". Реакция последовала незамедлительно.
показати весь коментар
15.01.2022 21:47 Відповісти
Йо! А где 10 ТЫСЯЧ трупов? Которые в итоге по тихому растащили оставшиеся в живых 10 тыс. террористов!
показати весь коментар
15.01.2022 22:22 Відповісти
На жаль, складно відрізнити повстання народу від намагання рейдерського перехоплення влади недостойними людьми, з приміненням технологій заманювання в процес простих людей, в яких присутня незадоволеність владою.
показати весь коментар
15.01.2022 23:10 Відповісти
225 погибших и только 19 полицейских. Тоесть полиция расстреливала из АК мирный народ на митинге. Если-бы были бои между полицией и вооруженными бандитами то соотношение жертв полиции к граждан было-бы 50\50 или как минимум 30\70.
Я не говорю что не было вооруженных протестующих,я говорю что их было мало и они в основном по полиции не стреляли,зато полиция стреляла в основном по БЕЗАРУЖНЫМ
показати весь коментар
16.01.2022 01:12 Відповісти
 
 