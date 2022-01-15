Під час протестів у Казахстані загинуло 225 людей, - прокуратура республіки

У Казахстані за часи заворушень у морги надійшли 225 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на російський Інтерфакс, про це повідомив начальник служби кримінального переслідування генеральної прокуратури Республіки Казахстан Серік Шалабаєв.

Як він розповів журналістам у суботу, "серед них є озброєні бандити, які брали участь у нападі на будинки органів правоохоронних органів".

Шалабаєв уточнив, що серед загиблих - 19 поліцейських та військових. "Є і мирні громадяни", – додав речник.

Він також повідомив, що в країні внаслідок заворушень встановлено 4578 постраждалих, з них 4353 - поранено, у тому числі 3393 співробітника силових відомств.

За даними Шалабаєва, після них у Казахстані порушено 546 кримінальних справ, у тому числі 44 - за актами тероризму, 34 - за масовими заворушеннями, 15 - за вбивствами.

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У свою чергу директор департаменту зв'язків із громадськістю міністерства охорони здоров'я країни Асель Артакшинова розповіла, що із 225 загиблих, озвучених Генпрокуратурою, 175 пацієнтів померли у медичних організаціях.

За її даними, медики цими днями провели понад 500 складних хірургічних операцій.

Як повідомила Артакшинова, з моменту введення НП за медичною допомогою звернулися 2 677 постраждалих, у тому числі за амбулаторною допомогою – 1 815 осіб, за стаціонарним лікуванням – 863, виписано 598 пацієнтів. Продовжують лікування на сьогоднішній день 265 людей.

Вона зазначила, що на сьогоднішній день у тяжкому стані в реанімації перебувають 67 людей.

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