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Во время протестов в Казахстане погибли 225 человек, - прокуратура республики

Во время протестов в Казахстане погибли 225 человек, - прокуратура республики

В Казахстане за время беспорядков в морги поступило 225 погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сообщил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев.

Как он рассказал журналистам в субботу, "среди них есть вооруженные бандиты, которые участвовали в нападении на здания органов правоохранительных органов".

Шалабаев уточнил, что в числе погибших - 19 полицейских и военных. "Есть и мирные граждане", - добавил спикер.

Он также сообщил, что в стране вследствие беспорядков установлено 4 578 пострадавших, из них 4 353 ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств.

По данным Шалабаева, после них в Казахстане возбуждено 546 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - по убийствам.

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В свою очередь директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения страны Асель Артакшинова рассказала, что из 225 погибших, озвученных Генпрокуратурой, 175 пациентов умерли в медицинских учереждениях.

По ее данным, медики в эти дни провели более 500 сложных хирургических операций.

Как сообщила Артакшинова, с момента введения ЧП за медпомощью обратились 2 677 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью - 1 815 человек, за стационарным лечением - 863, выписано 598 пациентов. Продолжают лечение на сегодняшний день 265 человек.

Она отметила, что на сегодняшний день в тяжелом состоянии в реанимации находятся 67 человек.

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Автор: 

Казахстан (781) смерть (9227)


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Топ комментарии
+10
и это только малая часть убитых, в рамках плана принуждения к братству, которое бульбохуйло со своим соавтором ****** всего за час казахам организовало.
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15.01.2022 18:45
+5
Думаю что это просто было раньше. В Казахстане был расстрел митинга в 10 году. Там тоже погибло около сотни людей и это была большая трагедия.
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15.01.2022 18:56
+4
А головного ніхто не помітив. Ось воно: "Як він (начальник служби кримінального переслідування генеральної прокуратури Республіки Казахстан Серік Шалабаєв) розповів журналістам у суботу, "серед них (225 загиблих) є озброєні бандити, які брали участь у нападі на будинки органів правоохоронних органів". Тобто, у морги привозили ОЗБРОЄНІ трупи з очевидними ознаками бандитської принадлежності. Ось так, панове !!!
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15.01.2022 20:29
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И это только официальные данные...
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15.01.2022 18:39 Ответить
Значить, реальну кількість треба множити на 3. Цікаво, хоч одна кримінальна справа за фактом загибелі протестувальника від вогнепального поранення буде відкрита? Чи просто запишуть десь, що фізична ліквідація (вбивство) обумовлена наведенням громадського порядку згідно наказу президента Токаєва?
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16.01.2022 09:21 Ответить
Для нас сотня загиблих була критично завеликою і трагедією всеукраїнського масштабу. А ви наче і не про загиблих людей говорите сухими цифрами
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15.01.2022 18:40 Ответить
Думаю что это просто было раньше. В Казахстане был расстрел митинга в 10 году. Там тоже погибло около сотни людей и это была большая трагедия.
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15.01.2022 18:56 Ответить
І ніхто за їхню загибель не поніс відповідальності
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16.01.2022 09:17 Ответить
и это только малая часть убитых, в рамках плана принуждения к братству, которое бульбохуйло со своим соавтором ****** всего за час казахам организовало.
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15.01.2022 18:45 Ответить
Та да вже і повірили...
Помножуйте мабуть десь на 10, тоді може приблизно так і буде
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15.01.2022 18:47 Ответить
Уровень зверства и жестокости на постсоветском пространстве растет небывалыми темпами. Беларусь, Карабах, Казахстан. Такое чувство что Янукович был первой ласточкой этого нового тренда.
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15.01.2022 18:55 Ответить
Майдан к войне не имеет отношения.
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15.01.2022 19:13 Ответить
Дурак чи що? Якщо у нас під час оборони, з твоїх букв, 15000, то скільки тоді у )(.йла? Просто вбивають їх по-тихому. У бульбенфюрера люди зникають. У )(.йла засекречено "воєнні втрати у мирний час". А тих хто на зонах вмирає рахують не вбитими, а ув'язненими. Там люди - сміття, тому й бухгалтерія репресій відсутня.
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15.01.2022 19:26 Ответить
Что за бред. В бывших республиках это происходит постоянно с самого развала совка. Удавшихся и неудавшихся революций и переворотов не сосчитать. В Казахстане в 2011-м был расстрел в Жанаозене. Просто всем было плевать.
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15.01.2022 19:32 Ответить
Я пишу не про протесты, а про уровень деградации власти, которая всё больше держится на грубой силе.
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15.01.2022 19:34 Ответить
Из какой задницы розового единорога вы вылезли, власть это везде и всегда грубая сила. Попробуйте устроить революцию в какой-нибудь игрушечной Швейцарии, результат будет тот же самый. В США и Европе тоже давно не было таких протестов как в последние 10 лет. Это общемировое явление.
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15.01.2022 19:42 Ответить
Там постоянно протесты. Вот на днях в Германии антивакцинаторы протестовали. Уровень развития общества можно оценить не по уровню протестов, а по уровню реакции. И я отмечаю какой-то резкий скачок озверения властей. Такого раньше не было.
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15.01.2022 19:45 Ответить
Попрыгать с плакатиком против вакцинации в выходные и пытаться сменить власть это не одно и то же. Не передергивайте.
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15.01.2022 19:48 Ответить
Ну це не рахуючи тих, що з моргу втекли.
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15.01.2022 19:05 Ответить
Ну да,там же не топят,холодно.
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15.01.2022 19:10 Ответить
Касим-Жомарт не може брехати
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15.01.2022 19:18 Ответить
Короче казахи сдулись. Печаль.
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15.01.2022 19:13 Ответить
Они и не надувались. Они как протестовали, так и будут дальше протестовать. Проблемы ведь не исчезли.
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15.01.2022 19:14 Ответить
****** пообещал дешёвой колбасы. Вот казахи и сдулись
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15.01.2022 19:18 Ответить
Нет. У них там идет сейчас террор и запугивание, когда всех хватают и всё разгоняют, но это не может продолжаться вечно.
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15.01.2022 19:21 Ответить
Вы я вижу в курсе всех событий, у нас в Казахстане. Мы остановили хаус и кровопролитие, и сами разберемся кто прав , кто виноват.Это горький урок нам.У нас , как не печально для вас , нет запугивание и террора.Всех кто выходил на мирные протесты не трогают.А провокаторов ,мародеров и бандюганов на нары у параши , там им место.
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16.01.2022 09:04 Ответить
Любой протест можно дискредитировать, запустив мародеров (чернорубашечников, титушек, просто уголовных элементов) и это даст повод власти начать расстрелы. Старо как мир. У нас в 2014 этого удалось избежать по двум причинам:
1) у Майдана была контрразведка, которая заранее хорошо вычисляла провокаторов, особенно после первого случая на Банковой:
2) когда начались расстрелы 18-20.02 у протестующих тоже оказалось много оружия, и спецназ уже не горел желанием идти под пули
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16.01.2022 09:27 Ответить
Правозащитники Казахстана по крупицам собирают информацию о количестве погибших, пропавших без вести мирных демонстрантов и граждан страны. Депутаты Европарламента инициировали Резолюцию в связи с расстрелами, пытками и арестами в Казахстане. Всех тех, кто потерял своих родных и друзей, очень просят, не молчите. Для всего народа - это огромная потеря и трагедия. Этот режим должен ответить за все свои преступления. Полиция молчит и не называет точное количество убитых и расстрелянных ими людей по приказу Токаева. (с)
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15.01.2022 19:16 Ответить
Я вот читал отчеты пару дней назад очевидцев. Там есть всё. И расстрелы митингов, и пытки по задержанию, и попытки словить любого активиста и обвинить его в том что он там террорист. А на фоне этого идут новости о хорошем Токаеве, который там что-то реформирует и отменяет. Если всё это правда, то это уже близко до уровня Китая. Следующий шаг после Лукашенко, который хотя бы никого не расстреливал из автоматов, хотя всё остальное у него уже было.
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15.01.2022 19:20 Ответить
Революция отложена, но не закончилась, в стране ничего не изменилось кроме добавившегося расстрела мирных протестов, а значит взрывоопасная ситуация для мафии токаева не только не ослабела, но и усилилась... все еще там будет и все еще впереди...
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15.01.2022 19:29 Ответить
Ничего хорошего в таких вещах нет. Это ломает людей. Это травма. У нас у людей до сих пор огромная травма от потерь в 14-15 году и это при том что мы можем говорить открыто чья это вина.
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15.01.2022 19:33 Ответить
Согласен... что у них что у нас - революция не закончена и поставлена на паузу..
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15.01.2022 19:37 Ответить
А вкрадених жмурів ще шукають, чи як нам тепер звести сальдо? 10000, бл.... це 800тон м'яса!! Стільки у Київ протягом місяця завозять та так що проїхати між фурами важко!! А тут за тиждень поцупили...
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15.01.2022 19:36 Ответить
Такаев ,назарбаев прокляты казахским народом на векад
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15.01.2022 19:38 Ответить
Уверен, что казахи не забудут, и ответят "диктаторским помощникам из одкб" в ключевой момент.
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15.01.2022 19:44 Ответить
Нічого не буде. Схема відпрацьована. Як тільки почнуться нові протести - одразу прилетять "хлопчики за викликом" на військово-транспортних літаках
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16.01.2022 09:30 Ответить
ЭТО ЛОЖЬ- в Казахстане, как минимум(судя по видео), несколько "небесных сотен"(думаю речь идёт о тысячах).
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15.01.2022 19:41 Ответить
Операцію з відправлення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстан розробили Олександр Лукашенко і Володимир Путін "протягом однієї години". - результат операції-У Казахстані за часи заворушень у морги надійшли 225 загиблих.
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15.01.2022 19:43 Ответить
"Братні" москальські народи вчаться на власних помилках.
На протестах у москалів та їх холуїв слід не вимагати, а брати самому за допомогою зброї.
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15.01.2022 19:54 Ответить
А головного ніхто не помітив. Ось воно: "Як він (начальник служби кримінального переслідування генеральної прокуратури Республіки Казахстан Серік Шалабаєв) розповів журналістам у суботу, "серед них (225 загиблих) є озброєні бандити, які брали участь у нападі на будинки органів правоохоронних органів". Тобто, у морги привозили ОЗБРОЄНІ трупи з очевидними ознаками бандитської принадлежності. Ось так, панове !!!
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15.01.2022 20:29 Ответить
Остальные 5000 прупов не считается, их свороапли террористы с моргов и с улиц, токаев ученик кремоевского комуно-фашиста путлера.
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15.01.2022 20:56 Ответить
Последней каплей для Пекина стало заявление Путина, в котором он назвал Казахстан "своим домом". Реакция последовала незамедлительно.
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15.01.2022 21:47 Ответить
Йо! А где 10 ТЫСЯЧ трупов? Которые в итоге по тихому растащили оставшиеся в живых 10 тыс. террористов!
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15.01.2022 22:22 Ответить
На жаль, складно відрізнити повстання народу від намагання рейдерського перехоплення влади недостойними людьми, з приміненням технологій заманювання в процес простих людей, в яких присутня незадоволеність владою.
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15.01.2022 23:10 Ответить
225 погибших и только 19 полицейских. Тоесть полиция расстреливала из АК мирный народ на митинге. Если-бы были бои между полицией и вооруженными бандитами то соотношение жертв полиции к граждан было-бы 50\50 или как минимум 30\70.
Я не говорю что не было вооруженных протестующих,я говорю что их было мало и они в основном по полиции не стреляли,зато полиция стреляла в основном по БЕЗАРУЖНЫМ
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16.01.2022 01:12 Ответить
 
 