Во время протестов в Казахстане погибли 225 человек, - прокуратура республики
В Казахстане за время беспорядков в морги поступило 225 погибших.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сообщил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев.
Как он рассказал журналистам в субботу, "среди них есть вооруженные бандиты, которые участвовали в нападении на здания органов правоохранительных органов".
Шалабаев уточнил, что в числе погибших - 19 полицейских и военных. "Есть и мирные граждане", - добавил спикер.
Он также сообщил, что в стране вследствие беспорядков установлено 4 578 пострадавших, из них 4 353 ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств.
По данным Шалабаева, после них в Казахстане возбуждено 546 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - по убийствам.
В свою очередь директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения страны Асель Артакшинова рассказала, что из 225 погибших, озвученных Генпрокуратурой, 175 пациентов умерли в медицинских учереждениях.
По ее данным, медики в эти дни провели более 500 сложных хирургических операций.
Как сообщила Артакшинова, с момента введения ЧП за медпомощью обратились 2 677 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью - 1 815 человек, за стационарным лечением - 863, выписано 598 пациентов. Продолжают лечение на сегодняшний день 265 человек.
Она отметила, что на сегодняшний день в тяжелом состоянии в реанимации находятся 67 человек.
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Помножуйте мабуть десь на 10, тоді може приблизно так і буде
1) у Майдана была контрразведка, которая заранее хорошо вычисляла провокаторов, особенно после первого случая на Банковой:
2) когда начались расстрелы 18-20.02 у протестующих тоже оказалось много оружия, и спецназ уже не горел желанием идти под пули
На протестах у москалів та їх холуїв слід не вимагати, а брати самому за допомогою зброї.
Я не говорю что не было вооруженных протестующих,я говорю что их было мало и они в основном по полиции не стреляли,зато полиция стреляла в основном по БЕЗАРУЖНЫМ