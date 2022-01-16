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Відсьогодні в Україні друковані ЗМІ мають виходити державною мовою

Відсьогодні в Україні друковані ЗМІ мають виходити державною мовою

У неділю, 16 січня 2022 року, набувають чинності норми, передбачені статтею 25 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", щодо друкованих засобів масової інформації загальнодержавної і регіональної сфер розповсюдження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на текст законодавчого акту, оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 16 травня 2019 року.

Так, відповідно до норм, що набувають чинності, від 16 січня друковані засоби масової інформації в Україні мають видаватися державною мовою. Вони можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видаються державною мовою. Передбачається, що всі мовні версії мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

Розповсюдження друкованих ЗМІ, виданих іноземними мовами, за передплатою допускається за умови забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні аналогічного видання державною мовою.

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Засновники (співзасновники) друкованих ЗМІ зобов'язані виготовляти, публікувати і доставляти обов'язковий примірник документів (номерів, випусків) державною мовою.

Окрім цього, у кожному місці розповсюдження таких засобів масової інформації видані державною мовою мають становити не менше 50% назв. У місці розповсюдження друкованого ЗМІ, виданого іншою мовою, такий засіб масової інформації також розповсюджується державною мовою.

Водночас вимоги статті 25 не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти українською мовою, та на наукові видання, мова яких визначається статтею 22 відповідного закону. Обов'язковий примірник номерів (випусків) державною мовою у такому разі виготовляється, публікується і доставляється відповідною мовою.

Для друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження відповідні норми статті 25 набудуть чинності з 16 липня 2024 року.

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Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.

Автор: 

ЗМІ (1361) українська мова (833) друк (35)


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Топ коментарі
+48
Причем здесь националисты?
Все кому чтото не нравится,для этого придумали вокзалы и чемоданы.
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16.01.2022 09:59
+28
А хіба це для націоналістів робиться ?
Не для українців ?
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16.01.2022 10:16
+27
Гарно !
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16.01.2022 09:52
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Washington Post може спокійно і далі друкуватись англійською мовою. Заборона на макшанські праделкі.
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16.01.2022 11:23 Відповісти
Россія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами. Там, де з'являється російська "мова", все перетворюється на г.вно.
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16.01.2022 10:44 Відповісти
Россия с русским языком обошла Украину в развитии.
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16.01.2022 13:06 Відповісти
Талони на їжу теж треба друкувати на мові,
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16.01.2022 10:56 Відповісти
А це не антисемітизм?
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16.01.2022 11:05 Відповісти
Ні не антисемітизм,так краще мову вчити радянськім українцям
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16.01.2022 11:10 Відповісти
Правильно!
Треба бути повним дебілом (або кацапом, що є синонімом до дебіла), щоб жити в Україні, але принципово не володіти державною мовою.
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16.01.2022 10:56 Відповісти
В свинячий голос, коли друковані ЗМІ майже ніхто не підписує, не читає і не купує. Всі джерела переповзли в інтернет, навіть телебачення невпинно здихає.
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16.01.2022 10:57 Відповісти
История, как меня филологически "образовали", прослыла притчей во языцех. Как-то, тихой сапой вышедши из парадной, ничтоже сумняшеся и ********* увлёкшись сочинительством вербальных сатирических пассажей, мимодумно оскользнулся на поребрике и, как на ристалище, опрокинулся седалищем на мощёную брусчатку. Возношу зеницы в поднебесную и, о Владыко-Вседержитель! ...
... наді мною височить, наче несамовите одоробло з налигачем у долонях, клята Люциперова вуйна, най її шляк трафить, бузувірське стерво Фаріон, аби-с її лукавий щезник сплюндрував, - навіть гледіти лячно, бігме, у неї, як у лютої курви, в роті чорно, - і дейкає до мене зловтішно глузуючи:
"Слава Ісу! Файним легінем тобі ніц не утворитисі, а статечним ґаздой ся борзо віправлю."
І нумо си заходила гамселити по моїй голівці (тій, що на плечах) отим во налигачем, доки з мене не вискок "великий и могучий" і я не затьохкотів "солов'їною" та ще й з колоритними вкрапленнями окремих слів й фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту.
Це ж треба було так ся здибати...
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16.01.2022 10:58 Відповісти
Все СМИ должны выходить на государственном!
Продаваться только 50%.
А 50% нужно завозить вражеских?
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16.01.2022 10:59 Відповісти
Останні років 300 українська мова є одним з головних геополітичних чинників у світі. Не вірите? а у світ без російськомовних вірите? Буде або Український Світ, або Русскій Міръ. А інакше не було би з російськомовної сторони такої істерії стосовно української мови.
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16.01.2022 11:15 Відповісти
Московитам прийдеться вивчати українську мову якщо захочуть і їх пустять працювати в Україні або в ЕС.
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16.01.2022 11:26 Відповісти
Спочатку телеканали, які варнякають на рюськом язике треба змуситьсебе працювати виключно державною в Україні!
Всім отим Гордонам, Рабиновичам, Співакам, Шуфричам, Бондаренкам і їх банді!
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16.01.2022 11:15 Відповісти
вони не передачі на тв варнякати, а давати покази повинні. І штопаний також.
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16.01.2022 11:21 Відповісти
Рускій язик це мова брехунів.
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16.01.2022 11:18 Відповісти
Окупантів,мародерів,гвалтівників.
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16.01.2022 11:52 Відповісти
Як жеж потрібен закон про НЕ громадян! З обов'язковою перевіркою не тільки знаня мови,а й позицією до України. І 13% населеня не буде заважати своїм прагненям побудувати "вЯликую расєю" в Україні.
Тоді вирішується більшість проблем.
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16.01.2022 11:23 Відповісти
Українська мова,це ліки від блідої спірохети рузьгємір.
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16.01.2022 11:30 Відповісти
А московити повинні забути своє есперанто і вчитись розмовляти на своїй мові - казахська, узбекська, тувинська, угро-фінська. макшанська, бурятська, евенкська, чукотська, магаданська...
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16.01.2022 11:30 Відповісти
...У недавніх обговореннях «https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjcwNC0xOSNUZXh0 мовного закону » було озвучено цифри, які в нас зазвичай сором'язливо замовчуються, - розрив у доходах між російськомовними й україномовними. Усі знають, що «бізнес у нас російськомовний», як казала Ганна Герман, але бояться вимовити, наскільки. Так от, у середньому по країні російськомовні жінки заробляють більше за україномовних на 25%, а російськомовні чоловіки більше за україномовних - на 60%. Оцінили? Ось у що, в кінцевому підсумку, впирається весь крик і лемент про «насильницьку українізацію»: привілейована російськомовна меншість злякалася за свої доходи. Як кажуть ті-таки американці: If you don't know what it's about, it's about money.

І найбільший лемент першими кинулись зчиняти якраз ті, хто прекрасно розумів, що годівничка досі була по їхній стороні - а зараз more jobs зміститься на сторону аборигенів. Хай поки що й не з перевагою, як на тому ж книжковому ринку, де пропорція була на користь російської 90/10, а зараз 50/50, - і то ми це відчули, - але відчується тепер і в інших сферах... Перше, що я побачила в стрічці 16 липня (16 липня 2021 року розпочався новий етап втілення «мовного закону», за яким набули чинності норми, що стосуються сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо. - Ред): оголошення з Харкова - потрібен репетитор української мови. Авжеж, тепер вона буде - скористаюсь формулкою одної теледіви - краще «мазатися на хліб». І це, нівроку, таки завоювання. - https://lb.ua/culture/2021/08/27/492600_oksana_zabuzhko_istoriya_viyni.html
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16.01.2022 11:31 Відповісти
ОСТАП ДРОЗДОВ

І ТУТ ВИНИКАЕ ПИТАННЯ - то у нас для МАЛОРОСА ТЕЛЕВІЗОР - Є,
у нас для МОСКАЛЯ РЕЛЕВІЗОР-Е ( дивится Мураева),
у нас для КАКИХ РАЗНІЦ ТЕЛЕВІЗОР-Є,
а для УКРАЇНЦЯ В УКРАЇНІ ТЕЛЕВІЗОР Є ЧІ НЕ Є ?

І Я СТВЕРДЖУЮ ЩО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ В УКРАІНЕ НА 30 році НЕЗАЛЕЖНОСТІ фактично не лишается українського телевізора , якій з українцем буде розмовляти українською мовою , УКРАЇНСЬКИМ КОНТЕНТОМ , УКРАЇНСЬКИМ ІНТЕРЕСОМ І ЦЕ Є ТРАГЕДІЯ
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16.01.2022 12:37 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/drozdov #DROZDOV https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2 #Остап_Дроздов https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F #Дроздов_Позиція
💥 Почалася зачистка медіа-поля❗ Інтервю Остапа Дроздова на телеканалі НТА
https://youtu.be/8jXc1Kk65IY

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16.01.2022 12:37 Відповісти
З москалями взагалі не розмовляти! а англійська на сьогодні використовується як засіб вироблення в українців комплексу неповноцінності та за для зменшення використання української на користь російської, бо англійську знають 0,1%, а російську вважається, що знають усі. Другою державною англійська є лише у Британських колоніях.
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16.01.2022 11:31 Відповісти
А того ,хто зробив українську мову державною,кловани збираються засудити за держзраду.
Плеснявый малороській сюр.
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16.01.2022 11:47 Відповісти
Величезний прорив стався з 2014 року.
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16.01.2022 11:59 Відповісти
Опять половинчатые меры.Хотя итак хорошо, что при Порохе хоть такой задел оставили.Иначе бы зеленая погань и тут превратила бы все в какуюразницу.
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16.01.2022 12:07 Відповісти
Наплевать. Сколько не навязывай, на русском говорить не перестану. Только провоцируете ненавидеть мову.
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16.01.2022 12:13 Відповісти
ти сумашеччій?
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16.01.2022 12:19 Відповісти
Ні ,воно дике, у всьому світі ,чим більше знаєш і володієш мовами ,тим більш це поважається.А кацапи ,то вони хуже ніж мавпи,навіть мавпи навчаються, кацапе - ні, 47 хромомсома заважає.
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16.01.2022 12:28 Відповісти
Сумашедшая это политика Укранды последние годы.
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16.01.2022 12:30 Відповісти
За Зєлєнскава галасавал?...
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16.01.2022 13:42 Відповісти
За Пахархякера проглосував
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16.01.2022 14:15 Відповісти
А хтось заставляє?))
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16.01.2022 12:40 Відповісти
Пока нет. А на что, по-твоему, направлено всё это навязывание? Разве не на то, что бы люди переходили на мову?
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16.01.2022 12:43 Відповісти
Дырявый, читай ниже - там специально на кацапском
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16.01.2022 14:17 Відповісти
Кацапа дырявый, да всем пох на тебя обосранного кондома
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16.01.2022 14:16 Відповісти
Зачем мне читать что свинья прохрюкала?
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16.01.2022 14:20 Відповісти
свиня тебе висрала
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16.01.2022 17:22 Відповісти
Это метод рождения укронаци. Так что это про тебя и твою мать.
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16.01.2022 19:59 Відповісти
В твоей жизни ничего не поменяеться. Тьі как ненавидел Украину, так и будешь ее ненавидить дальше. Хотя из-за переполняющей тебя ненависти тьі сдохнешь бьістрее. Еще один плюс етого закона
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16.01.2022 14:35 Відповісти
Вот видишь. Результат таких законов, это то, что таких как ты дурачков, не умеющих толком писать ни на русском, ни на украинском, становится всё больше.
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16.01.2022 14:40 Відповісти
Ну в тебе цей пост, якщо що, теж із помилками... Цікаво, яке у тебе утворення??))
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16.01.2022 15:18 Відповісти
"якщо що", "утворення" - это какой из диалектов украинского языка?
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16.01.2022 15:23 Відповісти
Арго)
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16.01.2022 15:25 Відповісти
Гуглом та словниками української вмієш користуватися? Схоже, що ні...
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16.01.2022 18:48 Відповісти
Ты разницу между значением слов и их употреблением в контексте хоть понимаешь?
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16.01.2022 19:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SC95dRmCkVA https://www.youtube.com/watch?v=SC95dRmCkVA
Павло Чучка "Білохорватська казка"
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16.01.2022 12:40 Відповісти
Кажется главная проблема в том что (не только в Украине) дети начинают больше использовать русский чем взрослые. Из-за интернета. Эти косметические меры ничем не помогут.
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16.01.2022 13:23 Відповісти
Да, интернет украинизировать, пожалуй, трудновато, так что всё это рябь на поверхности воды. ) Вообще интересно, уникальна ли в мире такая ситуация, когда два языка - столь острые и явные конкуренты. Грамматика русского и украинского практически идентична, и, наверное, почти каждый украинец как минимум понимает и может сносно говорить по-русски. (Писать - уже вряд ли) Ну а рунет явно в разы больше уанета.
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16.01.2022 13:52 Відповісти
Два дырявых кацапа под прокси? 69 - поза для вас, не благодарите
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16.01.2022 14:19 Відповісти
Чушь , при чем очень дикая! Ребенок говорит на языке на котором общаются в семье ! Никакие интернеты и всё прочее не заменят воспитание родительское ! Если вы конечно занимаетесь с детьми , а не отдаете их воспитанию в интернетах !
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16.01.2022 15:22 Відповісти
Похоже у вас просто нет детей.)
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16.01.2022 18:48 Відповісти
Похоже вы просто забили на воспитание своих! У меня трое детей , и все говорят на Украинском ! При этом сидят в интернете и ТД и ТП !
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16.01.2022 20:49 Відповісти
Рад за вас.
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16.01.2022 21:26 Відповісти
В общем, всё то же совковое "запрещать и не пущать", только кагбэ в патриотическом варианте. Можно было бы поддержать украиноязычные издания налоговыми льготами или адресными дотациями, но это не наш метод. И, скажем, какой-нибудь англоязычный научный журнал, издающийся небольшим тиражом, просто перестанет печататься, т. к. прибыль и так условна, и тратиться на то, чтобы переводить и издавать его ещё и на украинском, никто не будет.

В современном государстве вещи, которые не идут никому во вред, не должны запрещаться. Но где современность, а где мы. /
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16.01.2022 13:40 Відповісти
Вы, кацапы, в жопе, как обычно
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16.01.2022 14:20 Відповісти
Бедный дурачок. Даже не хватило мозгов написать на украинском.
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16.01.2022 14:28 Відповісти
вам, касапам, ніяк не доперти, що ми, українські націоналісти, в побуті спілкуємося не обов'язково державною. Але від того меншими націоналістами не стаємо.
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16.01.2022 14:35 Відповісти
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16.01.2022 14:38 Відповісти
Одноклітинні, що називають кацапом будь-кого, з чиєю точкою зору не згодні - моя слабкість. )
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16.01.2022 14:59 Відповісти
сжать сфинктером бутылку - твое хобби
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16.01.2022 17:24 Відповісти
Закон не читал, но яро осуждаю!
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16.01.2022 14:40 Відповісти
А сами-то вы закон проштудировали как следует? ) Я отталкиваюсь от информации в новостной статье: издания только на иностранных языках теперь запрещены и должны дублироваться на украинском. Не понимаю, что плохого, если человек издает, что хочет и как хочет, если это не российская пропаганда или другая экстремистская литература.
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16.01.2022 15:03 Відповісти
Ваша проблема заключается в том, что вьі вспоминаете про права только тогда, когда ето вьігодно вам. Закон в первую очередь призван защищать право украинского народа на получение информации, знаний и услуг на украинском язьіке. Ето одна из первоочередньіх задач украинского государства. И ситуация когда я, как гражданин украиньі, не имею такой возможности, является серьезньім нарушением моих прав. И данньій закон, если не полностью, то хотя-бьі частично положил конец нарушению прав украинского народа. А насчет "запретов" в законе четко сказано:

"Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день. У кожному місці розповсюдження друкованих засобів масової інформації друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше 50 відсотків назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці."

Закон четко говорит о том, что никто не может бьіть ущемлен, но издателям следует прекратить дискриминировать украинцев в их родной стране.






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16.01.2022 15:21 Відповісти
А ваша проблема, кажется, в том, что вы не очень внимательно прочитали мое исходное сообщение. ) Я вовсе не против поддержки украинского языка, я против тех методов, которыми это делается. Хотел бы, чтобы для этого применялись льготы и дотации, а не директивные указания. Тогда у читателей и потребителей будет выбор, а остальное отрегулирует рынок.

Энивэй, спасибо за первый адекватный ответ. )
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16.01.2022 15:53 Відповісти
свинособака, почему еще не на расее?
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16.01.2022 17:26 Відповісти
Люто плюсую +++++. Давно пора .
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16.01.2022 14:58 Відповісти
А якщо когось щось не влаштовує- чємадан-вакзал-расея!
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16.01.2022 15:09 Відповісти
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю.
- Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка.
- Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.
- Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова.
- І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика, а не знає мови…

Павло Глазовий - "Сміхологія" - Київ, "Дніпро", 1989.
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16.01.2022 16:00 Відповісти
В чём разница между украинской мовой и русским языком? Те же падежи, склонения, три времени, семь цветов, фонетика, грамматика, орфография, а главное практически один и тот же словарный запас. Я вот на 100% понимаю оба. Быть может читаю чуть медленнее тексты на украинской. Так чего капризничать по пустякам? Государственный, так государственный, не всё ли равно?
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16.01.2022 16:09 Відповісти
Хочешь читать газету на Венгерском, бери две, вторую на Украинской в нагрузку.
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16.01.2022 16:33 Відповісти
-- Питання в іншому : чому чухалися .аж 30 літ і лише сьогодні . коли держиморди--мокші згрупувалися. для вторгнення. наші " ЗЕ--патріоти " поспішили спромогтися на мовний вкид ??? Відповідь очевидна : щоб ми. НЕ розважливі. як завжди./ і російсько- мовні і україно-мовні/. --- перегризлися .як затята собарня на догоду кремлівському ліліпузіку ! А воно -- заїде. як божий миротво-рець. на білому коні. щоб нас примирити... Нагадаю :
---- Істина любов. до своєї країни немислима без любові. до своєї мови. Людина. байдужа. до рідної мови-- дикун. Вона шкідлива за самою своєю суттністю тому що її байдужість. до мови проявляється найповнішою байдужістю. до минулого. теперішнього і майбутнього свого народу...
Класика : П. Паустовський .
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16.01.2022 16:48 Відповісти
Закон прийнято два з половиною роки тому, Верховною Радою попереднього скликання. Тому до "ЗЕ-патріотів" не має жодного стосунку.
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16.01.2022 18:54 Відповісти
Підтримую.
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16.01.2022 17:11 Відповісти
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