Відсьогодні в Україні друковані ЗМІ мають виходити державною мовою
У неділю, 16 січня 2022 року, набувають чинності норми, передбачені статтею 25 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", щодо друкованих засобів масової інформації загальнодержавної і регіональної сфер розповсюдження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на текст законодавчого акту, оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 16 травня 2019 року.
Так, відповідно до норм, що набувають чинності, від 16 січня друковані засоби масової інформації в Україні мають видаватися державною мовою. Вони можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видаються державною мовою. Передбачається, що всі мовні версії мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.
Розповсюдження друкованих ЗМІ, виданих іноземними мовами, за передплатою допускається за умови забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні аналогічного видання державною мовою.
Засновники (співзасновники) друкованих ЗМІ зобов'язані виготовляти, публікувати і доставляти обов'язковий примірник документів (номерів, випусків) державною мовою.
Окрім цього, у кожному місці розповсюдження таких засобів масової інформації видані державною мовою мають становити не менше 50% назв. У місці розповсюдження друкованого ЗМІ, виданого іншою мовою, такий засіб масової інформації також розповсюджується державною мовою.
Водночас вимоги статті 25 не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти українською мовою, та на наукові видання, мова яких визначається статтею 22 відповідного закону. Обов'язковий примірник номерів (випусків) державною мовою у такому разі виготовляється, публікується і доставляється відповідною мовою.
Для друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження відповідні норми статті 25 набудуть чинності з 16 липня 2024 року.
Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба бути повним дебілом (або кацапом, що є синонімом до дебіла), щоб жити в Україні, але принципово не володіти державною мовою.
... наді мною височить, наче несамовите одоробло з налигачем у долонях, клята Люциперова вуйна, най її шляк трафить, бузувірське стерво Фаріон, аби-с її лукавий щезник сплюндрував, - навіть гледіти лячно, бігме, у неї, як у лютої курви, в роті чорно, - і дейкає до мене зловтішно глузуючи:
"Слава Ісу! Файним легінем тобі ніц не утворитисі, а статечним ґаздой ся борзо віправлю."
І нумо си заходила гамселити по моїй голівці (тій, що на плечах) отим во налигачем, доки з мене не вискок "великий и могучий" і я не затьохкотів "солов'їною" та ще й з колоритними вкрапленнями окремих слів й фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту.
Це ж треба було так ся здибати...
Продаваться только 50%.
А 50% нужно завозить вражеских?
Всім отим Гордонам, Рабиновичам, Співакам, Шуфричам, Бондаренкам і їх банді!
Тоді вирішується більшість проблем.
І найбільший лемент першими кинулись зчиняти якраз ті, хто прекрасно розумів, що годівничка досі була по їхній стороні - а зараз more jobs зміститься на сторону аборигенів. Хай поки що й не з перевагою, як на тому ж книжковому ринку, де пропорція була на користь російської 90/10, а зараз 50/50, - і то ми це відчули, - але відчується тепер і в інших сферах... Перше, що я побачила в стрічці 16 липня (16 липня 2021 року розпочався новий етап втілення «мовного закону», за яким набули чинності норми, що стосуються сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо. - Ред): оголошення з Харкова - потрібен репетитор української мови. Авжеж, тепер вона буде - скористаюсь формулкою одної теледіви - краще «мазатися на хліб». І це, нівроку, таки завоювання. - https://lb.ua/culture/2021/08/27/492600_oksana_zabuzhko_istoriya_viyni.html
І ТУТ ВИНИКАЕ ПИТАННЯ - то у нас для МАЛОРОСА ТЕЛЕВІЗОР - Є,
у нас для МОСКАЛЯ РЕЛЕВІЗОР-Е ( дивится Мураева),
у нас для КАКИХ РАЗНІЦ ТЕЛЕВІЗОР-Є,
а для УКРАЇНЦЯ В УКРАЇНІ ТЕЛЕВІЗОР Є ЧІ НЕ Є ?
І Я СТВЕРДЖУЮ ЩО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ В УКРАІНЕ НА 30 році НЕЗАЛЕЖНОСТІ фактично не лишается українського телевізора , якій з українцем буде розмовляти українською мовою , УКРАЇНСЬКИМ КОНТЕНТОМ , УКРАЇНСЬКИМ ІНТЕРЕСОМ І ЦЕ Є ТРАГЕДІЯ
💥 Почалася зачистка медіа-поля❗ Інтервю Остапа Дроздова на телеканалі НТА
https://youtu.be/8jXc1Kk65IY
Плеснявый малороській сюр.
Павло Чучка "Білохорватська казка"
В современном государстве вещи, которые не идут никому во вред, не должны запрещаться. Но где современность, а где мы. /
"Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день. У кожному місці розповсюдження друкованих засобів масової інформації друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше 50 відсотків назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці."
Закон четко говорит о том, что никто не может бьіть ущемлен, но издателям следует прекратить дискриминировать украинцев в их родной стране.
Энивэй, спасибо за первый адекватный ответ. )
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю.
- Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка.
- Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.
- Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова.
- І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика, а не знає мови…
Павло Глазовий - "Сміхологія" - Київ, "Дніпро", 1989.
---- Істина любов. до своєї країни немислима без любові. до своєї мови. Людина. байдужа. до рідної мови-- дикун. Вона шкідлива за самою своєю суттністю тому що її байдужість. до мови проявляється найповнішою байдужістю. до минулого. теперішнього і майбутнього свого народу...
Класика : П. Паустовський .