Відсьогодні в Україні друковані ЗМІ мають виходити державною мовою

У неділю, 16 січня 2022 року, набувають чинності норми, передбачені статтею 25 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", щодо друкованих засобів масової інформації загальнодержавної і регіональної сфер розповсюдження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на текст законодавчого акту, оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 16 травня 2019 року.

Так, відповідно до норм, що набувають чинності, від 16 січня друковані засоби масової інформації в Україні мають видаватися державною мовою. Вони можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видаються державною мовою. Передбачається, що всі мовні версії мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

Розповсюдження друкованих ЗМІ, виданих іноземними мовами, за передплатою допускається за умови забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні аналогічного видання державною мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремінь просить підтримки української мови у Києві: Кожну четверту-п'яту скаргу про порушення закону зафіксовано у столиці

Засновники (співзасновники) друкованих ЗМІ зобов'язані виготовляти, публікувати і доставляти обов'язковий примірник документів (номерів, випусків) державною мовою.

Окрім цього, у кожному місці розповсюдження таких засобів масової інформації видані державною мовою мають становити не менше 50% назв. У місці розповсюдження друкованого ЗМІ, виданого іншою мовою, такий засіб масової інформації також розповсюджується державною мовою.

Водночас вимоги статті 25 не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти українською мовою, та на наукові видання, мова яких визначається статтею 22 відповідного закону. Обов'язковий примірник номерів (випусків) державною мовою у такому разі виготовляється, публікується і доставляється відповідною мовою.

Для друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження відповідні норми статті 25 набудуть чинності з 16 липня 2024 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська мова зазвучала у 35 культурних осередках у 25 країнах світу, - Зеленська про досягнення культурної дипломатії. ВIДЕО

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.