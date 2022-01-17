Полонена Мозолевська потребує допомоги лікарів після катувань струмом, - Денісова
Окупанти утримували Ольгу Мозолевську в "Ізоляції" два роки, вимагаючи зізнатися в "спробі викрадення військовослужбовця так званої "ДНР".
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
Вона розповіла, що Мозолевська мешкала на вільній території неподалік Авдіївки, а працювала в окупованому Донецьку. У жовтні 2017-го вона зникла, й родина два роки не мала звісток про Ольгу. Весь цей час окупанти утримували її у в’язниці "Ізоляція".
"Там її піддавали фізичним та психологічним тортурам: били та катували електричним струмом, вимагаючи зізнань у "спробі викрадення військовослужбовця так званої "ДНР". Під час одного з "допитів" Ольгу вдарили головою об стіну, після чого жінка страждає на постійні мігрені. Також у неї хронічне захворювання горла, але точний діагноз не встановлено", - пише Денісова.
Зараз Ольга Мозолевська перебуває у СІЗО-5 ДОнецька. Вона не отримує жодної медичної допомоги та не має жодного зв’язку з рідними.
"Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Ольги Мозолевської, сприяти її негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги", - закликала Денісова.
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Могли? А как?
На его спасение вышла тогда команда - она тоже попала в засаду и погиб еще один наш боец, причем доктор. Или забыли? После этого неудачного выхода никаких подтверждений того, что Журавель еще жив уже не было - склькими еще жизнями вы готовы были пожертвовать для того, чтобы это проверить?
"зеленскому таксисты и маргиналы важнее чем военнослужащие "
Еще раз - в том обмене за Цемаха были вымемены 2 наших бойца из 6го полка спецназа. Это они - таксисты? А Если бы выменяли эту Ольгу Мозолевскую тогда - на что спорим, что вы ее сейчас приписывали бы к "таксистам и маргиналам"?
Как все просто. А наши военные зачем-то группу собирали, высылали, жизнями рисковали, а надо было к вам обратиться.
"про эту женщину я не знаю, но мне не понятно одно: жить в Авдеевке и ездить на работу в Даунецк это как минимум глупо"
Глупо. Не будем выменивать?
На скільки я пам'ятаю - ці 2 були з Кировоградського окремого полку спецпризначення.
Це 3й полк, не 6й. Ще раз прошу вибачення за неуважність.
те
Я просто обуеваю с ее посади - ни...черта не делаешь, ...... собаки и просто пишешь всякую....
.... путнЮ.
нафиг нам эта жепщина шо только скулит то?
бегом - так Я написалаЭ, обратилась, а потом звернулась и т.д.- Вот как надо.
а не - ыыыы, я приняла и обоср.. тьху!