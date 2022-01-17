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Новини Окуповані території
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Полонена Мозолевська потребує допомоги лікарів після катувань струмом, - Денісова

Полонена Мозолевська потребує допомоги лікарів після катувань струмом, - Денісова

Окупанти утримували Ольгу Мозолевську в "Ізоляції" два роки, вимагаючи зізнатися в "спробі викрадення військовослужбовця так званої "ДНР".

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що Мозолевська мешкала на вільній території неподалік Авдіївки, а працювала в окупованому Донецьку. У жовтні 2017-го вона зникла, й родина два роки не мала звісток про Ольгу. Весь цей час окупанти утримували її у в’язниці "Ізоляція".

"Там її піддавали фізичним та психологічним тортурам: били та катували електричним струмом, вимагаючи зізнань у "спробі викрадення військовослужбовця так званої "ДНР". Під час одного з "допитів" Ольгу вдарили головою об стіну, після чого жінка страждає на постійні мігрені. Також у неї хронічне захворювання горла, але точний діагноз не встановлено", - пише Денісова.

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Зараз Ольга Мозолевська перебуває у СІЗО-5 ДОнецька. Вона не отримує жодної медичної допомоги та не має жодного зв’язку з рідними.

"Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Ольги Мозолевської, сприяти її негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги", - закликала Денісова.

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Автор: 

Денісова Людмила (883) полон (1568) катування (603) ізоляція (62) Донець (15) полонені (2267)


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Топ коментарі
+27
Головна задача Зеленського була видать Цьомаха , більше обміни не проводились.
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17.01.2022 16:30
+8
Ну почему же, а вдруг кацапские десантники "заблудятся" как в 2014м, то он поменяет их на таксистов и маргиналов из ордила
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17.01.2022 16:32
+6
Можно было артой накрыть сипаров и спасти Журавля. Но зеля ж запретил стрелять, так что... А про эту женщину я не знаю, но мне не понятно одно: жить в Авдеевке и ездить на работу в Даунецк это как минимум глупо.
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17.01.2022 16:49
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Головна задача Зеленського була видать Цьомаха , більше обміни не проводились.
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17.01.2022 16:30 Відповісти
Ну почему же, а вдруг кацапские десантники "заблудятся" как в 2014м, то он поменяет их на таксистов и маргиналов из ордила
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17.01.2022 16:32 Відповісти
Таких же "таксистов и маргиналов", как и Ольга Мазовецька из этой статьи? Она ваш "таксист и маргинал"? Или, может быть, те 2 бойца 6го полка спенцаза, которых выменяли на Цьомаха?
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17.01.2022 16:37 Відповісти
А чего меня спрашивать? Вспомнить хотя бы как умирал Ярослав Журавель. И его не спасли, а могли. Так, что да - зеленскому таксисты и маргиналы важнее чем военнослужащие и далее по списку
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17.01.2022 16:41 Відповісти
"И его не спасли, а могли."

Могли? А как?
На его спасение вышла тогда команда - она тоже попала в засаду и погиб еще один наш боец, причем доктор. Или забыли? После этого неудачного выхода никаких подтверждений того, что Журавель еще жив уже не было - склькими еще жизнями вы готовы были пожертвовать для того, чтобы это проверить?

"зеленскому таксисты и маргиналы важнее чем военнослужащие "

Еще раз - в том обмене за Цемаха были вымемены 2 наших бойца из 6го полка спецназа. Это они - таксисты? А Если бы выменяли эту Ольгу Мозолевскую тогда - на что спорим, что вы ее сейчас приписывали бы к "таксистам и маргиналам"?
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17.01.2022 16:46 Відповісти
Можно было артой накрыть сипаров и спасти Журавля. Но зеля ж запретил стрелять, так что... А про эту женщину я не знаю, но мне не понятно одно: жить в Авдеевке и ездить на работу в Даунецк это как минимум глупо.
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17.01.2022 16:49 Відповісти
"Можно было артой накрыть сипаров и спасти Журавля"

Как все просто. А наши военные зачем-то группу собирали, высылали, жизнями рисковали, а надо было к вам обратиться.

"про эту женщину я не знаю, но мне не понятно одно: жить в Авдеевке и ездить на работу в Даунецк это как минимум глупо"
Глупо. Не будем выменивать?
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17.01.2022 16:54 Відповісти
А кого с момента Цьомбаха поменяли? Правильно. Никого. Так что да, менять врядли кого-то будут. Можно ей только посочувствовать.
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17.01.2022 16:57 Відповісти
глупо, это мягко сказано
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17.01.2022 22:25 Відповісти
Такого підрозділу не існує
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17.01.2022 16:46 Відповісти
Прошу вибачення, забувсь номер.
На скільки я пам'ятаю - ці 2 були з Кировоградського окремого полку спецпризначення.
Це 3й полк, не 6й. Ще раз прошу вибачення за неуважність.
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17.01.2022 16:53 Відповісти
Кацапські десантники - то ***ня, баби іщо наражают. От якщо хто типу Цемаха попадеться - тоді можливо. Але на той момент у нас уже може бути інший президент.
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17.01.2022 16:51 Відповісти
Так бегом до ОБСЕ регистрируй..
те
Я просто обуеваю с ее посади - ни...черта не делаешь, ...... собаки и просто пишешь всякую....
.... путнЮ.
нафиг нам эта жепщина шо только скулит то?
бегом - так Я написалаЭ, обратилась, а потом звернулась и т.д.- Вот как надо.
а не - ыыыы, я приняла и обоср.. тьху!
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17.01.2022 16:32 Відповісти
Вони там взагалі всіх катують електричним струмом.
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17.01.2022 16:43 Відповісти
ОдиннаРот... Твари, за всё придет расплата.
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17.01.2022 17:03 Відповісти
"за Цемаха были вымемены 2 наших бойца"-кто вас ,бл..дей,рожает !?
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17.01.2022 17:37 Відповісти
Сєпари і кацапи це навіть не люди, а просто тварини які косять під людей
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17.01.2022 20:55 Відповісти
 
 