Полонена Мозолевська потребує допомоги лікарів після катувань струмом, - Денісова

Окупанти утримували Ольгу Мозолевську в "Ізоляції" два роки, вимагаючи зізнатися в "спробі викрадення військовослужбовця так званої "ДНР".

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що Мозолевська мешкала на вільній території неподалік Авдіївки, а працювала в окупованому Донецьку. У жовтні 2017-го вона зникла, й родина два роки не мала звісток про Ольгу. Весь цей час окупанти утримували її у в’язниці "Ізоляція".

"Там її піддавали фізичним та психологічним тортурам: били та катували електричним струмом, вимагаючи зізнань у "спробі викрадення військовослужбовця так званої "ДНР". Під час одного з "допитів" Ольгу вдарили головою об стіну, після чого жінка страждає на постійні мігрені. Також у неї хронічне захворювання горла, але точний діагноз не встановлено", - пише Денісова.

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Зараз Ольга Мозолевська перебуває у СІЗО-5 ДОнецька. Вона не отримує жодної медичної допомоги та не має жодного зв’язку з рідними.

"Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Ольги Мозолевської, сприяти її негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги", - закликала Денісова.

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