Велика Британія надасть Україні протитанкове озброєння для стримування російських військ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Йдеться про легкі протитанкові системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми ухвалили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони", - заявив Воллес.

Британський міністр також запросив главу російського Міністерства оборони відвідати Лондон, щоб обговорити ситуацію довкола України.

Нагадаємо, раніше американські сенатори запропонували постачати до України озброєння, а США виділили Україні військової допомоги на 200 млн доларів.

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