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Велика Британія надасть Україні протитанкове озброєння для стримування російських військ

Велика Британія надасть Україні протитанкове озброєння для стримування російських військ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Йдеться про легкі протитанкові системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми ухвалили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони", - заявив Воллес.

Британський міністр також запросив главу російського Міністерства оборони відвідати Лондон, щоб обговорити ситуацію довкола України.

Нагадаємо, раніше американські сенатори запропонували постачати до України озброєння, а США виділили Україні військової допомоги на 200 млн доларів.

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Велика Британія (5608) оборона (4793) зброя (7472) допомога (8371) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+57
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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17.01.2022 21:00
+20
не думаю, що про нас забули. просто ППО дуже складна зброя щоб її освоїти швидко. Тому скоріше за все, в разі чого, США з Британією нам подарують режим "закритого неба". а на землі у орків проти нас мало шансів
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17.01.2022 21:09
+14
Нам більше з повітря загрожують
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17.01.2022 21:02
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Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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17.01.2022 21:00 Відповісти
Респект,а ПРОи ПВО?
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17.01.2022 21:00 Відповісти
_А это - уже угроза для планов агрессора по оккупации Украины, а "гаранты" эти планы разрушать категорически не хотят, по всему.
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17.01.2022 21:13 Відповісти
У британців своїх таких систем немає, по суті, - вони у США купують ті ж Петріоти...
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17.01.2022 21:15 Відповісти
А ты хоть понимаешь что такое ПРО и ПВО?
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17.01.2022 22:09 Відповісти
Нам більше з повітря загрожують
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17.01.2022 21:02 Відповісти
ПВО надо выстраивать комплексно.
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17.01.2022 21:08 Відповісти
может всего не сказали вслух
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17.01.2022 21:08 Відповісти
не думаю, що про нас забули. просто ППО дуже складна зброя щоб її освоїти швидко. Тому скоріше за все, в разі чого, США з Британією нам подарують режим "закритого неба". а на землі у орків проти нас мало шансів
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17.01.2022 21:09 Відповісти
И не надейся на этих пустозвонов.
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17.01.2022 21:14 Відповісти
Лол, яким чином вони можуть забезпечити "закрите небо")
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17.01.2022 21:32 Відповісти
винищувачами з Польщі і Румунії.
Це в тому разі якщо нас знову атакуватимуть іхтамнєти тільки тепер з літаками.
якщо мордор власною персоною то хз. але впевнений що щось вигадають
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17.01.2022 21:48 Відповісти
угу, країни нато неодноразово говорили, що не збираються вмішуватись в збройний конфлікт, але дехто продовжує фантазувати про "винищувачі з Польщі"...
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17.01.2022 22:24 Відповісти
Так он диванный стратег, сейчас как возьмет и перекроет небо!!
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17.01.2022 21:54 Відповісти
дай Боже ,щоб так було
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17.01.2022 22:02 Відповісти
Навіть якщо раптом нам США подарує пару Петріотів, то у найближчі кілька місяців поставити їх на бойове чергування не вийде. Потрібна підготовка екіпажів, вивчення нової техніки та її обслуговування і тд. Це ж не М16 і навіть не Джавелін!
Якщо терміново - то лише ЗРК разом із американськими екіпажами (ну як кацапи Бук з екіпажем привезли).
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17.01.2022 21:17 Відповісти
Україна має непогану ППО . Не ведіть себе по хамскі як кацапи (невдячні свиношакали).... надали щось - подякуйте.
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17.01.2022 21:48 Відповісти
Укропович
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17.01.2022 22:21 Відповісти
Чудова новина !!!
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17.01.2022 21:06 Відповісти
Спасибочки! Бурятов эта новость особенно обрадовала! Сгореть в танке, подбитым британской ракетой, это - честь!
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17.01.2022 21:20 Відповісти
Спасибо товарищу Виндзору за наше счастливое будущее!
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17.01.2022 21:30 Відповісти
Дякуємо британцям!
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17.01.2022 21:38 Відповісти
Нашим вірним і справжнім друзям!
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17.01.2022 21:39 Відповісти
А Німеччині ганьба.
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17.01.2022 21:39 Відповісти
Раша - філія німців, так що нічого дивного тут нема.
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17.01.2022 22:09 Відповісти
Дело Уинстона Черчилля нужно продолжать, он очень "любил" россию
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17.01.2022 21:49 Відповісти
козломордый,брысь на швабру
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17.01.2022 22:10 Відповісти
Це добре, але навіщо виправдовутися, що ця зброя не загрожує кацапам? Їм ніхто та нічого не загрожує, навпаки, вони загроза.
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17.01.2022 22:11 Відповісти
в современной войне лучше ударные беспилотники.
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17.01.2022 22:13 Відповісти
Вже прилетіли 2 борта ВПС Британії, оперативненько
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17.01.2022 22:16 Відповісти
уже два борта на Киев привезли противотанковые системы из Британии
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17.01.2022 22:18 Відповісти
Для кортежажабы подойдёт?
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17.01.2022 22:21 Відповісти
ерорйски рузге сосали у бритов всегда даже своих бого помазаников за их деньга валили на глухо а уж в войне - лол рузге слили построеному в Англии флоту микадо в крыму рузге бегали от бритов как от зайцев потрять в разы больше солдат сидя в оброне - по рузге
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17.01.2022 22:28 Відповісти
ухаха пахом твоё с визм за цоряпрывгать с борта сисоявеликого не забывая что осмотр пленых велкироззов дал 89 процент из них геев 89 процентов рузге из пленых имели ректальные повреждения Верить медикам микадо можно год на дворе был 1905й
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17.01.2022 22:41 Відповісти
ЛАХТІНСЬКА ПАДЛА..

НАвіть у тобі є якісь плюси)-

веселун,мову вивчаєш..
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17.01.2022 23:01 Відповісти
Московити хочуть застосувати тактичну ядерну зброю. Ніхто їм на це не відповість.
В нас такої зброї нема а в тих у кого є - ті просто не зможуть цього зробити.
Потрібно Путіна, Патрушева, Шойгу, всю верхівку оголосити терористами й нищити як бен Ладена.
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17.01.2022 22:29 Відповісти
Takije dast,probjiot tank bez problem
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17.01.2022 22:32 Відповісти
Variant mezdu AT4 svedskim i amerikanskim Javelin.
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17.01.2022 22:38 Відповісти
вполне годная штука
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17.01.2022 22:42 Відповісти
и на том спасибо, ссыкливые мелкобриты. мало вас москали травили
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17.01.2022 22:32 Відповісти
2й глобал мастр из Британии на подлёте на Киев
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17.01.2022 22:38 Відповісти
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17.01.2022 23:35 Відповісти
Бла-бла-бла. Пока только одна пустая болтовня что от США что от Великобритании. и без действий, кто хочет тот, всегда действует. А не балаболит месяцами мы вам предоставим летальное оружие..... ну так давайте, не словом, а делом. Летальное оружие уже сейчас нужно, а когда нападут, поздно уже будет.
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17.01.2022 23:42 Відповісти
наложили санкции в защиту Питера Пена...
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18.01.2022 00:31 Відповісти
Спасибо!
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18.01.2022 03:33 Відповісти
Британци всегда были настоящими братьями! И старны карибского бассейна и индцсы подтвердят!
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18.01.2022 10:49 Відповісти
Как всегда, по-дружбе, за деньги?
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18.01.2022 20:59 Відповісти
 
 