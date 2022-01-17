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Велика Британія надасть Україні протитанкове озброєння для стримування російських військ
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Йдеться про легкі протитанкові системи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми ухвалили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони", - заявив Воллес.
Британський міністр також запросив главу російського Міністерства оборони відвідати Лондон, щоб обговорити ситуацію довкола України.
Нагадаємо, раніше американські сенатори запропонували постачати до України озброєння, а США виділили Україні військової допомоги на 200 млн доларів.
Топ коментарі
+57 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.01.2022 21:00
+20 Daro Doro
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+14 Ksenia VB
показати весь коментар17.01.2022 21:02
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Це в тому разі якщо нас знову атакуватимуть іхтамнєти тільки тепер з літаками.
якщо мордор власною персоною то хз. але впевнений що щось вигадають
Якщо терміново - то лише ЗРК разом із американськими екіпажами (ну як кацапи Бук з екіпажем привезли).
НАвіть у тобі є якісь плюси)-
веселун,мову вивчаєш..
В нас такої зброї нема а в тих у кого є - ті просто не зможуть цього зробити.
Потрібно Путіна, Патрушева, Шойгу, всю верхівку оголосити терористами й нищити як бен Ладена.