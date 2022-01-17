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Великобритания предоставит Украине противотанковое вооружение для сдерживания российских войск
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время слушаний в парламенте заявил, что Лондон поделится с Украиной оборонным вооружением. Речь идет о легких противотанковых системах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы решили поставить Украине легкие противотанковые оборонные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", - заявил Воллес.
Британский министр также пригласил главу российского Министерства обороны посетить Лондон, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.
Напомним, ранее американские сенаторы предложили поставлять в Украину вооружение, а США выделили Украине военную помощь на 200 млн долларов.
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+57 Александр Чуднивец #474549
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+20 Daro Doro
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Це в тому разі якщо нас знову атакуватимуть іхтамнєти тільки тепер з літаками.
якщо мордор власною персоною то хз. але впевнений що щось вигадають
Якщо терміново - то лише ЗРК разом із американськими екіпажами (ну як кацапи Бук з екіпажем привезли).
НАвіть у тобі є якісь плюси)-
веселун,мову вивчаєш..
В нас такої зброї нема а в тих у кого є - ті просто не зможуть цього зробити.
Потрібно Путіна, Патрушева, Шойгу, всю верхівку оголосити терористами й нищити як бен Ладена.