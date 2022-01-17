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Великобритания предоставит Украине противотанковое вооружение для сдерживания российских войск

Великобритания предоставит Украине противотанковое вооружение для сдерживания российских войск

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время слушаний в парламенте заявил, что Лондон поделится с Украиной оборонным вооружением. Речь идет о легких противотанковых системах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы решили поставить Украине легкие противотанковые оборонные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", - заявил Воллес.

Британский министр также пригласил главу российского Министерства обороны посетить Лондон, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Напомним, ранее американские сенаторы предложили поставлять в Украину вооружение, а США выделили Украине военную помощь на 200 млн долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политическим лидерам в Украине следует объединиться против агрессии РФ и не отвлекаться на внутреннюю поляризацию, - посол Британии Симмонс

Автор: 

Великобритания (4982) оборона (5213) оружие (10222) помощь (7822) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+57
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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17.01.2022 21:00
+20
не думаю, що про нас забули. просто ППО дуже складна зброя щоб її освоїти швидко. Тому скоріше за все, в разі чого, США з Британією нам подарують режим "закритого неба". а на землі у орків проти нас мало шансів
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17.01.2022 21:09
+14
Нам більше з повітря загрожують
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17.01.2022 21:02
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Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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17.01.2022 21:00 Ответить
Респект,а ПРОи ПВО?
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17.01.2022 21:00 Ответить
_А это - уже угроза для планов агрессора по оккупации Украины, а "гаранты" эти планы разрушать категорически не хотят, по всему.
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17.01.2022 21:13 Ответить
У британців своїх таких систем немає, по суті, - вони у США купують ті ж Петріоти...
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17.01.2022 21:15 Ответить
А ты хоть понимаешь что такое ПРО и ПВО?
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17.01.2022 22:09 Ответить
Нам більше з повітря загрожують
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17.01.2022 21:02 Ответить
ПВО надо выстраивать комплексно.
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17.01.2022 21:08 Ответить
может всего не сказали вслух
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17.01.2022 21:08 Ответить
не думаю, що про нас забули. просто ППО дуже складна зброя щоб її освоїти швидко. Тому скоріше за все, в разі чого, США з Британією нам подарують режим "закритого неба". а на землі у орків проти нас мало шансів
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17.01.2022 21:09 Ответить
И не надейся на этих пустозвонов.
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17.01.2022 21:14 Ответить
Лол, яким чином вони можуть забезпечити "закрите небо")
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17.01.2022 21:32 Ответить
винищувачами з Польщі і Румунії.
Це в тому разі якщо нас знову атакуватимуть іхтамнєти тільки тепер з літаками.
якщо мордор власною персоною то хз. але впевнений що щось вигадають
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17.01.2022 21:48 Ответить
угу, країни нато неодноразово говорили, що не збираються вмішуватись в збройний конфлікт, але дехто продовжує фантазувати про "винищувачі з Польщі"...
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17.01.2022 22:24 Ответить
Так он диванный стратег, сейчас как возьмет и перекроет небо!!
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17.01.2022 21:54 Ответить
дай Боже ,щоб так було
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17.01.2022 22:02 Ответить
Навіть якщо раптом нам США подарує пару Петріотів, то у найближчі кілька місяців поставити їх на бойове чергування не вийде. Потрібна підготовка екіпажів, вивчення нової техніки та її обслуговування і тд. Це ж не М16 і навіть не Джавелін!
Якщо терміново - то лише ЗРК разом із американськими екіпажами (ну як кацапи Бук з екіпажем привезли).
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17.01.2022 21:17 Ответить
Україна має непогану ППО . Не ведіть себе по хамскі як кацапи (невдячні свиношакали).... надали щось - подякуйте.
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17.01.2022 21:48 Ответить
Укропович
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17.01.2022 22:21 Ответить
Чудова новина !!!
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17.01.2022 21:06 Ответить
Спасибочки! Бурятов эта новость особенно обрадовала! Сгореть в танке, подбитым британской ракетой, это - честь!
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17.01.2022 21:20 Ответить
Спасибо товарищу Виндзору за наше счастливое будущее!
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17.01.2022 21:30 Ответить
Дякуємо британцям!
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17.01.2022 21:38 Ответить
Нашим вірним і справжнім друзям!
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17.01.2022 21:39 Ответить
А Німеччині ганьба.
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17.01.2022 21:39 Ответить
Раша - філія німців, так що нічого дивного тут нема.
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17.01.2022 22:09 Ответить
Дело Уинстона Черчилля нужно продолжать, он очень "любил" россию
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17.01.2022 21:49 Ответить
козломордый,брысь на швабру
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17.01.2022 22:10 Ответить
Це добре, але навіщо виправдовутися, що ця зброя не загрожує кацапам? Їм ніхто та нічого не загрожує, навпаки, вони загроза.
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17.01.2022 22:11 Ответить
в современной войне лучше ударные беспилотники.
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17.01.2022 22:13 Ответить
Вже прилетіли 2 борта ВПС Британії, оперативненько
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17.01.2022 22:16 Ответить
уже два борта на Киев привезли противотанковые системы из Британии
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17.01.2022 22:18 Ответить
Для кортежажабы подойдёт?
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17.01.2022 22:21 Ответить
ерорйски рузге сосали у бритов всегда даже своих бого помазаников за их деньга валили на глухо а уж в войне - лол рузге слили построеному в Англии флоту микадо в крыму рузге бегали от бритов как от зайцев потрять в разы больше солдат сидя в оброне - по рузге
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17.01.2022 22:28 Ответить
ухаха пахом твоё с визм за цоряпрывгать с борта сисоявеликого не забывая что осмотр пленых велкироззов дал 89 процент из них геев 89 процентов рузге из пленых имели ректальные повреждения Верить медикам микадо можно год на дворе был 1905й
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17.01.2022 22:41 Ответить
ЛАХТІНСЬКА ПАДЛА..

НАвіть у тобі є якісь плюси)-

веселун,мову вивчаєш..
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17.01.2022 23:01 Ответить
Московити хочуть застосувати тактичну ядерну зброю. Ніхто їм на це не відповість.
В нас такої зброї нема а в тих у кого є - ті просто не зможуть цього зробити.
Потрібно Путіна, Патрушева, Шойгу, всю верхівку оголосити терористами й нищити як бен Ладена.
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17.01.2022 22:29 Ответить
Takije dast,probjiot tank bez problem
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17.01.2022 22:32 Ответить
Variant mezdu AT4 svedskim i amerikanskim Javelin.
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17.01.2022 22:38 Ответить
вполне годная штука
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17.01.2022 22:42 Ответить
и на том спасибо, ссыкливые мелкобриты. мало вас москали травили
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17.01.2022 22:32 Ответить
2й глобал мастр из Британии на подлёте на Киев
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17.01.2022 22:38 Ответить
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17.01.2022 23:35 Ответить
Бла-бла-бла. Пока только одна пустая болтовня что от США что от Великобритании. и без действий, кто хочет тот, всегда действует. А не балаболит месяцами мы вам предоставим летальное оружие..... ну так давайте, не словом, а делом. Летальное оружие уже сейчас нужно, а когда нападут, поздно уже будет.
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17.01.2022 23:42 Ответить
наложили санкции в защиту Питера Пена...
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18.01.2022 00:31 Ответить
Спасибо!
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18.01.2022 03:33 Ответить
Британци всегда были настоящими братьями! И старны карибского бассейна и индцсы подтвердят!
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18.01.2022 10:49 Ответить
Как всегда, по-дружбе, за деньги?
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18.01.2022 20:59 Ответить
 
 