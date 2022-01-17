Великобритания предоставит Украине противотанковое вооружение для сдерживания российских войск

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время слушаний в парламенте заявил, что Лондон поделится с Украиной оборонным вооружением. Речь идет о легких противотанковых системах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы решили поставить Украине легкие противотанковые оборонные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", - заявил Воллес.

Британский министр также пригласил главу российского Министерства обороны посетить Лондон, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Напомним, ранее американские сенаторы предложили поставлять в Украину вооружение, а США выделили Украине военную помощь на 200 млн долларов.

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