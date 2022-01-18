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Кулеба привітав Метсолу із обранням головою Європарламенту: Розраховую на плідну співпрацю

Кулеба привітав Метсолу із обранням головою Європарламенту: Розраховую на плідну співпрацю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав євродепутата від Мальти Роберту Метсолу із обранням на посаду голови Європейського парламенту.

Слова вітання Кулеба розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Роберту Метсолу із обранням президенткою Європейського Парламенту. Бажаю всіляких успіхів на цій посаді та розраховую на плідну співпрацю у розбудові більш сильної та безпечної Європи", - зазначив він.

Нагадаємо, 18 січня на посаду президента Європейського парламенту другої половини каденції цієї інституції обрано депутатку від групи європейських народників, представницю Мальти Роберту Метсолу (Roberta Metsola).

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Кулеба привітав Метсолу із обранням головою Європарламенту: Розраховую на плідну співпрацю 01

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Європарламент (1049) Кулеба Дмитро (3604) Мецола Роберта (100)


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Мальта - пророссийская .

Пока украинцы 30 лет чубы друг другу рвут , не без помощи раши , раша создаёт себе лобби во всех странах мира
Не пора ли украинцам вылезти из подгузников в дипломатическом деле и стать серьёзным игроком в дипломатии ?
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18.01.2022 13:15 Відповісти
 
 