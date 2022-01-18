Кулеба привітав Метсолу із обранням головою Європарламенту: Розраховую на плідну співпрацю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав євродепутата від Мальти Роберту Метсолу із обранням на посаду голови Європейського парламенту.

Слова вітання Кулеба розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Роберту Метсолу із обранням президенткою Європейського Парламенту. Бажаю всіляких успіхів на цій посаді та розраховую на плідну співпрацю у розбудові більш сильної та безпечної Європи", - зазначив він.

Нагадаємо, 18 січня на посаду президента Європейського парламенту другої половини каденції цієї інституції обрано депутатку від групи європейських народників, представницю Мальти Роберту Метсолу (Roberta Metsola).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер президент Європарламенту Давид Сассолі