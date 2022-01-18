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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 10 млн українців мають сертифікати про вакцинацію від СOVID-19, - МОЗ

Понад 10 млн українців мають сертифікати про вакцинацію від СOVID-19, - МОЗ

На підставі медичних даних, які зберігаються в електронній системі охорони здоров’я, понад 10 млн українців згенерували цифрові сертифікати в "Дії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Серед них, зокрема, 9,6 млн – це "зелені" сертифікати про 2 дози та 483 тисячі – "жовті", які підтверджують одну дозу вакцинації від СOVID-19. Окрім того, близько 300 тисяч людей згенерували так звані сертифікати "про одужання" і 14 тисяч – документи, які генеруються на підставі негативного ПЛР-тесту.

"Ми з впевненістю можемо говорити, що це один із найуспішніших цифрових проєктів, які ми реалізували спільно з Мінцифрою та НСЗУ у 2021 році. 10 мільйонів користувачів – це не просто цифра, це рівень довіри до державних сервісів. Наше завдання – і надалі розвивати електронні послуги в системі охорони здоров’я, покращувати їх і робити ще зручнішими для людей", – заявила заступниця міністра Марія Карчевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерне щеплення передбачає генерацію додаткового COVID-сертифіката, який буде дійсним 270 днів, - МОЗ

Наприкінці серпня 2021 року ЄС визнав українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія". У відповідь Україна визнала сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, що приєдналися до ініціативи Digital COVID Certificate.

Україна стала однією з перших держав поза межами Євросоюзу, які отримали схвалення ЄС на підключення до цифрової довірчої мережі.

На сьогодні склад цієї мережі налічує 60 країн-учасниць. Під час перетину кордону з цими країнами українці можуть використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий у Дії. Це стосується насамперед тих громадян, які вакцинувалися від коронавірусної хвороби або нещодавно одужали.

Також читайте: Термін дії COVID-сертифіката буде скорчено до 9 місяців, - МОЗ

Водночас незабаром МОЗ спільно з Мінцифрою запускає COVID-документ, який можна буде отримати після введення бустерної дози щеплення.

МОЗ (5398) сертифікат (426) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
И это всё чего прививачка им дала
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18.01.2022 15:22
+3
Ещё эффект плацебо, они теперь верят в собственную неуязвимость. Но это только если бустерами не пренебрегать
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18.01.2022 15:25
+2
Кого это защитило от заражения? Привитые разносят заразу и ловят побочки разные
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18.01.2022 15:31
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И это всё чего прививачка им дала
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18.01.2022 15:22 Відповісти
Ещё эффект плацебо, они теперь верят в собственную неуязвимость. Но это только если бустерами не пренебрегать
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18.01.2022 15:25 Відповісти
сертификат теперь они сертифицированые особи, многим даже разрешают в столовках харчеваться , и в "бутиках" шматье втридорога покупать (ну то,шо в штатах работник макдака за паручасов может себе позволить),еще дала возможность каждому захудалому секюрЮти показывать свой телеХфон с зеленой картинкой , в оБсчем, дала по потребностям
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18.01.2022 15:57 Відповісти
Ага, з них відсотків 30 купили по держава не забезпечує антикорупційність того процесу!!!
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18.01.2022 15:27 Відповісти
Кого это защитило от заражения? Привитые разносят заразу и ловят побочки разные
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18.01.2022 15:31 Відповісти
Ща ковид окошелится на том, кто запустил его, шо мы и наблюдаем в Китае. Да так, шо ВВП начал стремительно падать. А шо вы хотель если загранотряды с пулеметами опоясали каждый населенный пункт...
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18.01.2022 15:35 Відповісти
"Важно также вернуться к идее вакцинации деревьев от Covid19"
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18.01.2022 15:32 Відповісти
Вы опоздали , бо скоро деревья пустят под корень(зеналог на доход от фруктовых деревьев).
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18.01.2022 15:36 Відповісти
а скільки дійсно вакциновані з тих хто отримав сертифікати?
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18.01.2022 15:36 Відповісти
У антиваксеров спрашивайте, чьо вы прикопались...
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18.01.2022 15:38 Відповісти
Цікаво, скільки з них справді щеплені? 😊
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18.01.2022 15:42 Відповісти
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18.01.2022 15:42 Відповісти
Сперва стало известно про 73% зебилов, тепер будет известно сколько +- прибацаных укололось и радуются. Умный человек, не только жить будет как человек, но и не позволит ничем себе здоровье портить. А тем кому, абы пожрать да детей нарожать, как раз надо бы ограничитель поставить.
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18.01.2022 15:46 Відповісти
Скільки з них куплені?
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18.01.2022 15:46 Відповісти
брешуть або тупі журналісти, або тупа влада - сертифіковано 10 млн населення, витрачено ковідну тисячу 7 млрд грн - де правда
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18.01.2022 15:48 Відповісти
Знаю не понаслышке, что некоторые обладатели заветной "бумажки" верят, что она их защищает от болезней. Мир дураков - разнообразен.
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18.01.2022 15:57 Відповісти
И когда уже к таким придет озарение, шо сертификация о вакцинации - это залог того, шо заболев, чел не умрет... Как дуракам еще это объяснить.
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18.01.2022 16:12 Відповісти
Точно, шо все антиваксеры - это патыкы.
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18.01.2022 16:14 Відповісти
ноэтонеточно
охужэтисказочники, сами мозовцы говорят шо - вакцинация СНИЖАЕТ уровень смертности, а вы какуюто дичь постите о том что неумрут усе кто продырявился снижает,не означает что именно вы после трех дырок не скопытетесь.
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18.01.2022 16:38 Відповісти
"три дырки"( в сентябре) - еще не скопытился.
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18.01.2022 16:44 Відповісти
поздравляю, вы теперь сертифицированый примат, можете в столовке по кукоду кушать, и шмот трехкопеечный за все деньги покупать в любом магазе. вам разрешили.
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18.01.2022 16:47 Відповісти
Западло на клоунские подачки западать, которые потом еще и налогом обложат.
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18.01.2022 16:49 Відповісти
а параллельно , дочь-антиваксерка повторно заболела. Общался с ней, меня не зацепило. Но задолго до этого, еще не вакцинированным мощно переболел.
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18.01.2022 16:47 Відповісти
кста, вставил люлей своей, вакцинировалась. Когда дочь повторно заболела, то мою тоже не зацепило, хотя контакт был на постое. но самое главное моя не болела на ковид.
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18.01.2022 16:52 Відповісти
В Бразилии зафиксирована первая смерть с коронавирусным штаммом Омикрон. Покойный был трижды привит - прошёл бустерную вакцинацию. Видимо, главное, что благодаря вакцинации он перед смертью потел.
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18.01.2022 21:25 Відповісти
10 млн. из 7 млн реально провакцинированных распечатали сертификаты!
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18.01.2022 17:42 Відповісти
 
 