Понад 10 млн українців мають сертифікати про вакцинацію від СOVID-19, - МОЗ

На підставі медичних даних, які зберігаються в електронній системі охорони здоров’я, понад 10 млн українців згенерували цифрові сертифікати в "Дії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Серед них, зокрема, 9,6 млн – це "зелені" сертифікати про 2 дози та 483 тисячі – "жовті", які підтверджують одну дозу вакцинації від СOVID-19. Окрім того, близько 300 тисяч людей згенерували так звані сертифікати "про одужання" і 14 тисяч – документи, які генеруються на підставі негативного ПЛР-тесту.

"Ми з впевненістю можемо говорити, що це один із найуспішніших цифрових проєктів, які ми реалізували спільно з Мінцифрою та НСЗУ у 2021 році. 10 мільйонів користувачів – це не просто цифра, це рівень довіри до державних сервісів. Наше завдання – і надалі розвивати електронні послуги в системі охорони здоров’я, покращувати їх і робити ще зручнішими для людей", – заявила заступниця міністра Марія Карчевич.

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Наприкінці серпня 2021 року ЄС визнав українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія". У відповідь Україна визнала сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, що приєдналися до ініціативи Digital COVID Certificate.

Україна стала однією з перших держав поза межами Євросоюзу, які отримали схвалення ЄС на підключення до цифрової довірчої мережі.

На сьогодні склад цієї мережі налічує 60 країн-учасниць. Під час перетину кордону з цими країнами українці можуть використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий у Дії. Це стосується насамперед тих громадян, які вакцинувалися від коронавірусної хвороби або нещодавно одужали.

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Водночас незабаром МОЗ спільно з Мінцифрою запускає COVID-документ, який можна буде отримати після введення бустерної дози щеплення.