Более 10 млн украинцев имеют сертификаты о вакцинации от СOVID-19, - Минздрав

На основании медицинских данных, хранящихся в электронной системе здравоохранения, более 10 млн украинцев сгенерировали цифровые сертификаты в "Дії".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Среди них, в частности, 9,6 млн – это "зеленые" сертификаты о 2 дозах и 483 тысячи – "желтые", подтверждающие одну дозу вакцинации от СOVID-19. Кроме того, около 300 тысяч человек сгенерировали так называемые сертификаты "о выздоровлении" и 14 тысяч – документы, генерируемые на основании отрицательного ПЦР-теста.

"Мы с уверенностью можем говорить, что это один из самых успешных цифровых проектов, которые мы реализовали совместно с Минцифрой и НСЗУ в 2021 году. 10 миллионов пользователей – это не просто цифра, это уровень доверия к государственным сервисам. Наша задача – и дальше развивать электронные услуги в системе здравоохранения, улучшать их и делать еще более удобными для людей", – заявила заместитель министра Мария Карчевич.

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В конце августа 2021 года ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія". В ответ Украина признала сертификаты стран-членов ЕС и других стран, присоединившихся к инициативе Digital COVID Certificate.

Украина стала одним из первых государств вне Евросоюза, которые получили одобрение ЕС на подключение к цифровой доверительной сети.

На сегодняшний день состав этой сети насчитывает 60 стран-участниц. При пересечении границы с этими странами украинцы могут использовать цифровой сертификат COVID, полученный в "Дії". Это касается, прежде всего, тех граждан, которые вакцинировались от коронавирусной болезни или недавно выздоровели.

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В то же время, вскоре Минздрав совместно с Минцифрой запускает COVID-документ, который можно будет получить после введения бустерной дозы прививки.