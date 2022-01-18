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Новости Коронавирус и карантин
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Более 10 млн украинцев имеют сертификаты о вакцинации от СOVID-19, - Минздрав

Более 10 млн украинцев имеют сертификаты о вакцинации от СOVID-19, - Минздрав

На основании медицинских данных, хранящихся в электронной системе здравоохранения, более 10 млн украинцев сгенерировали цифровые сертификаты в "Дії".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Среди них, в частности, 9,6 млн – это "зеленые" сертификаты о 2 дозах и 483 тысячи – "желтые", подтверждающие одну дозу вакцинации от СOVID-19. Кроме того, около 300 тысяч человек сгенерировали так называемые сертификаты "о выздоровлении" и 14 тысяч – документы, генерируемые на основании отрицательного ПЦР-теста.

"Мы с уверенностью можем говорить, что это один из самых успешных цифровых проектов, которые мы реализовали совместно с Минцифрой и НСЗУ в 2021 году. 10 миллионов пользователей – это не просто цифра, это уровень доверия к государственным сервисам. Наша задача – и дальше развивать электронные услуги в системе здравоохранения, улучшать их и делать еще более удобными для людей", – заявила заместитель министра Мария Карчевич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бустерная прививка предусматривает генерацию дополнительного COVID-сертификата, который будет действителен 270 дней, - Минздрав

В конце августа 2021 года ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія". В ответ Украина признала сертификаты стран-членов ЕС и других стран, присоединившихся к инициативе Digital COVID Certificate.

Украина стала одним из первых государств вне Евросоюза, которые получили одобрение ЕС на подключение к цифровой доверительной сети.

На сегодняшний день состав этой сети насчитывает 60 стран-участниц. При пересечении границы с этими странами украинцы могут использовать цифровой сертификат COVID, полученный в "Дії". Это касается, прежде всего, тех граждан, которые вакцинировались от коронавирусной болезни или недавно выздоровели.

Также читайте: Срок действия COVID-сертификата будет сокращен до 9 месяцев, - Минздрав

В то же время, вскоре Минздрав совместно с Минцифрой запускает COVID-документ, который можно будет получить после введения бустерной дозы прививки.

Минздрав (4901) сертификат (226) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
И это всё чего прививачка им дала
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18.01.2022 15:22
+3
Ещё эффект плацебо, они теперь верят в собственную неуязвимость. Но это только если бустерами не пренебрегать
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18.01.2022 15:25
+2
Кого это защитило от заражения? Привитые разносят заразу и ловят побочки разные
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18.01.2022 15:31
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И это всё чего прививачка им дала
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18.01.2022 15:22 Ответить
Ещё эффект плацебо, они теперь верят в собственную неуязвимость. Но это только если бустерами не пренебрегать
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18.01.2022 15:25 Ответить
сертификат теперь они сертифицированые особи, многим даже разрешают в столовках харчеваться , и в "бутиках" шматье втридорога покупать (ну то,шо в штатах работник макдака за паручасов может себе позволить),еще дала возможность каждому захудалому секюрЮти показывать свой телеХфон с зеленой картинкой , в оБсчем, дала по потребностям
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18.01.2022 15:57 Ответить
Ага, з них відсотків 30 купили по держава не забезпечує антикорупційність того процесу!!!
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18.01.2022 15:27 Ответить
Кого это защитило от заражения? Привитые разносят заразу и ловят побочки разные
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18.01.2022 15:31 Ответить
Ща ковид окошелится на том, кто запустил его, шо мы и наблюдаем в Китае. Да так, шо ВВП начал стремительно падать. А шо вы хотель если загранотряды с пулеметами опоясали каждый населенный пункт...
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18.01.2022 15:35 Ответить
"Важно также вернуться к идее вакцинации деревьев от Covid19"
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18.01.2022 15:32 Ответить
Вы опоздали , бо скоро деревья пустят под корень(зеналог на доход от фруктовых деревьев).
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18.01.2022 15:36 Ответить
а скільки дійсно вакциновані з тих хто отримав сертифікати?
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18.01.2022 15:36 Ответить
У антиваксеров спрашивайте, чьо вы прикопались...
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18.01.2022 15:38 Ответить
Цікаво, скільки з них справді щеплені? 😊
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18.01.2022 15:42 Ответить
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18.01.2022 15:42 Ответить
Сперва стало известно про 73% зебилов, тепер будет известно сколько +- прибацаных укололось и радуются. Умный человек, не только жить будет как человек, но и не позволит ничем себе здоровье портить. А тем кому, абы пожрать да детей нарожать, как раз надо бы ограничитель поставить.
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18.01.2022 15:46 Ответить
Скільки з них куплені?
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18.01.2022 15:46 Ответить
брешуть або тупі журналісти, або тупа влада - сертифіковано 10 млн населення, витрачено ковідну тисячу 7 млрд грн - де правда
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18.01.2022 15:48 Ответить
Знаю не понаслышке, что некоторые обладатели заветной "бумажки" верят, что она их защищает от болезней. Мир дураков - разнообразен.
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18.01.2022 15:57 Ответить
И когда уже к таким придет озарение, шо сертификация о вакцинации - это залог того, шо заболев, чел не умрет... Как дуракам еще это объяснить.
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18.01.2022 16:12 Ответить
Точно, шо все антиваксеры - это патыкы.
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18.01.2022 16:14 Ответить
ноэтонеточно
охужэтисказочники, сами мозовцы говорят шо - вакцинация СНИЖАЕТ уровень смертности, а вы какуюто дичь постите о том что неумрут усе кто продырявился снижает,не означает что именно вы после трех дырок не скопытетесь.
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18.01.2022 16:38 Ответить
"три дырки"( в сентябре) - еще не скопытился.
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18.01.2022 16:44 Ответить
поздравляю, вы теперь сертифицированый примат, можете в столовке по кукоду кушать, и шмот трехкопеечный за все деньги покупать в любом магазе. вам разрешили.
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18.01.2022 16:47 Ответить
Западло на клоунские подачки западать, которые потом еще и налогом обложат.
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18.01.2022 16:49 Ответить
а параллельно , дочь-антиваксерка повторно заболела. Общался с ней, меня не зацепило. Но задолго до этого, еще не вакцинированным мощно переболел.
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18.01.2022 16:47 Ответить
кста, вставил люлей своей, вакцинировалась. Когда дочь повторно заболела, то мою тоже не зацепило, хотя контакт был на постое. но самое главное моя не болела на ковид.
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18.01.2022 16:52 Ответить
В Бразилии зафиксирована первая смерть с коронавирусным штаммом Омикрон. Покойный был трижды привит - прошёл бустерную вакцинацию. Видимо, главное, что благодаря вакцинации он перед смертью потел.
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18.01.2022 21:25 Ответить
10 млн. из 7 млн реально провакцинированных распечатали сертификаты!
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18.01.2022 17:42 Ответить
 
 