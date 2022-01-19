Кабмін скоротив термін дії COVID-сертифікату до 9 місяців

Кабінет Міністрів встановив строк чинності міжнародного і внутрішнього COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію, на рівні 270 днів.

Про це у Telegram повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Також визначено порядок формування та використання COVID-сертифікатів на підставі бустерної дози, затверджено зразки COVID-сертифікатів в частині зазначення факту про вакцинацію бустерною дозою.

Раніше повідомлялось, що термін дії COVID-сертифіката буде скорчено до 9 місяців.

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