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Кабмін скоротив термін дії COVID-сертифікату до 9 місяців
Кабінет Міністрів встановив строк чинності міжнародного і внутрішнього COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію, на рівні 270 днів.
Про це у Telegram повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Також визначено порядок формування та використання COVID-сертифікатів на підставі бустерної дози, затверджено зразки COVID-сертифікатів в частині зазначення факту про вакцинацію бустерною дозою.
Раніше повідомлялось, що термін дії COVID-сертифіката буде скорчено до 9 місяців.
Топ коментарі
+7 Eugen Mk
показати весь коментар19.01.2022 13:30
+5 Eugen Mk
показати весь коментар19.01.2022 13:55
+3 Странник Виртуальный #486477
показати весь коментар19.01.2022 13:49
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И как товаришЧ ляшко собирается отменить это???
Мало было противозаконных постанов по ковидобесию? Ну ещё одна будет всего деловто.