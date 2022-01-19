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Новини Боротьба з коронавірусом
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Кабмін скоротив термін дії COVID-сертифікату до 9 місяців

Кабмін скоротив термін дії COVID-сертифікату до 9 місяців

Кабінет Міністрів встановив строк чинності міжнародного і внутрішнього COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію, на рівні 270 днів.

Про це у Telegram повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Також визначено порядок формування та використання COVID-сертифікатів на підставі бустерної дози, затверджено зразки COVID-сертифікатів в частині зазначення факту про вакцинацію бустерною дозою.

Раніше повідомлялось, що термін дії COVID-сертифіката буде скорчено до 9 місяців.

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Автор: 

Кабмін (14108) сертифікат (426) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+7
Это ничего, в принципе пять уколов в день вполне можно терпеть.
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19.01.2022 13:30
+5
Хосспадя, выдадуд ведомственную инструкцию что такая бумашка уже недействительна ввиду выявления новых апстоятельств.

Мало было противозаконных постанов по ковидобесию? Ну ещё одна будет всего деловто.
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19.01.2022 13:55
+3
Так а после повторной вакцинации по штуке еще дадут? А вообще конечно забавляют эти ковидные танцы с бубном и гиканьем.
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19.01.2022 13:49
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Это ничего, в принципе пять уколов в день вполне можно терпеть.
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19.01.2022 13:30 Відповісти
тобі шість, бо пальці пухнуть
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19.01.2022 13:49 Відповісти
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19.01.2022 13:32 Відповісти
Най самі штрикаютьсч
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19.01.2022 13:42 Відповісти
так вместо 1000 теперь дадут 750))))) а кто потратил вернёт 250 налом в кассу)))))
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19.01.2022 13:44 Відповісти
Это на новые сертификаты или на старые тоже?
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19.01.2022 13:46 Відповісти
суки, мне в августе ехать, а я в декабре этим гавном укололся, что по новому колоться?
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19.01.2022 13:49 Відповісти
Ну как бы очевидные ходы, колоть нужно будет теперь безе перерыва. Уроды не остановятся пока фарму не прищимят, а при текущем президенте США это в принципе невозможно...
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19.01.2022 14:08 Відповісти
Так а после повторной вакцинации по штуке еще дадут? А вообще конечно забавляют эти ковидные танцы с бубном и гиканьем.
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19.01.2022 13:49 Відповісти
На бумажном сертификате есть дата...которая указывает срок его действия...она заверена печатями и подписями...
И как товаришЧ ляшко собирается отменить это???
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19.01.2022 13:52 Відповісти
Хосспадя, выдадуд ведомственную инструкцию что такая бумашка уже недействительна ввиду выявления новых апстоятельств.

Мало было противозаконных постанов по ковидобесию? Ну ещё одна будет всего деловто.
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19.01.2022 13:55 Відповісти
Правила игры пишутся каждый день, признать бумажкунебумажкой можно ведь написанием новой бумажки
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19.01.2022 13:58 Відповісти
Евреи он прямо уже пишут - зеленые сертификаты теряют актуальность при АмИкроне, и это при том что там по 3-4 раза проколотые.Люди у которые еще остались мозги охреневют там от подобного,еще чуток и все сертификаты будут пустышкой
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19.01.2022 14:01 Відповісти
Наверное целая Академия Наук Украины работала, уточняя сколько действует вакцинация.
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19.01.2022 14:08 Відповісти
Скорее Акамедия
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19.01.2022 14:46 Відповісти
 
 