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Кабмин сократил срок действия COVID-сертификата до 9 месяцев
Кабинет Министров установил срок действия международного и внутреннего COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию, на уровне 270 дней.
Об этом в Telegram сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Также определен порядок формирования и использования COVID-сертификатов на основании бустерной дозы, утверждены образцы COVID-сертификатов в части указания факта вакцинации бустерной дозой.
Ранее сообщалось, что срок действия COVID-сертификата будет сокращен до 9 месяцев.
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+7 Eugen Mk
показать весь комментарий19.01.2022 13:30
+5 Eugen Mk
показать весь комментарий19.01.2022 13:55
+3 Странник Виртуальный #486477
показать весь комментарий19.01.2022 13:49
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И как товаришЧ ляшко собирается отменить это???
Мало было противозаконных постанов по ковидобесию? Ну ещё одна будет всего деловто.