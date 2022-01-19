РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4657 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
3 527 16

Кабмин сократил срок действия COVID-сертификата до 9 месяцев

Кабмин сократил срок действия COVID-сертификата до 9 месяцев

Кабинет Министров установил срок действия международного и внутреннего COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию, на уровне 270 дней.

Об этом в Telegram сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Также определен порядок формирования и использования COVID-сертификатов на основании бустерной дозы, утверждены образцы COVID-сертификатов в части указания факта вакцинации бустерной дозой.

Ранее сообщалось, что срок действия COVID-сертификата будет сокращен до 9 месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 10 млн украинцев имеют сертификаты о вакцинации от СOVID-19, - Минздрав

Кабмин (14031) сертификат (226) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мельничук Тарас (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Это ничего, в принципе пять уколов в день вполне можно терпеть.
показать весь комментарий
19.01.2022 13:30
+5
Хосспадя, выдадуд ведомственную инструкцию что такая бумашка уже недействительна ввиду выявления новых апстоятельств.

Мало было противозаконных постанов по ковидобесию? Ну ещё одна будет всего деловто.
показать весь комментарий
19.01.2022 13:55
+3
Так а после повторной вакцинации по штуке еще дадут? А вообще конечно забавляют эти ковидные танцы с бубном и гиканьем.
показать весь комментарий
19.01.2022 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это ничего, в принципе пять уколов в день вполне можно терпеть.
показать весь комментарий
19.01.2022 13:30 Ответить
тобі шість, бо пальці пухнуть
показать весь комментарий
19.01.2022 13:49 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2022 13:32 Ответить
Най самі штрикаютьсч
показать весь комментарий
19.01.2022 13:42 Ответить
так вместо 1000 теперь дадут 750))))) а кто потратил вернёт 250 налом в кассу)))))
показать весь комментарий
19.01.2022 13:44 Ответить
Это на новые сертификаты или на старые тоже?
показать весь комментарий
19.01.2022 13:46 Ответить
суки, мне в августе ехать, а я в декабре этим гавном укололся, что по новому колоться?
показать весь комментарий
19.01.2022 13:49 Ответить
Ну как бы очевидные ходы, колоть нужно будет теперь безе перерыва. Уроды не остановятся пока фарму не прищимят, а при текущем президенте США это в принципе невозможно...
показать весь комментарий
19.01.2022 14:08 Ответить
Так а после повторной вакцинации по штуке еще дадут? А вообще конечно забавляют эти ковидные танцы с бубном и гиканьем.
показать весь комментарий
19.01.2022 13:49 Ответить
На бумажном сертификате есть дата...которая указывает срок его действия...она заверена печатями и подписями...
И как товаришЧ ляшко собирается отменить это???
показать весь комментарий
19.01.2022 13:52 Ответить
Хосспадя, выдадуд ведомственную инструкцию что такая бумашка уже недействительна ввиду выявления новых апстоятельств.

Мало было противозаконных постанов по ковидобесию? Ну ещё одна будет всего деловто.
показать весь комментарий
19.01.2022 13:55 Ответить
Правила игры пишутся каждый день, признать бумажкунебумажкой можно ведь написанием новой бумажки
показать весь комментарий
19.01.2022 13:58 Ответить
Евреи он прямо уже пишут - зеленые сертификаты теряют актуальность при АмИкроне, и это при том что там по 3-4 раза проколотые.Люди у которые еще остались мозги охреневют там от подобного,еще чуток и все сертификаты будут пустышкой
показать весь комментарий
19.01.2022 14:01 Ответить
Наверное целая Академия Наук Украины работала, уточняя сколько действует вакцинация.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:08 Ответить
Скорее Акамедия
показать весь комментарий
19.01.2022 14:46 Ответить
 
 