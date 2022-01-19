Кабмин сократил срок действия COVID-сертификата до 9 месяцев

Кабинет Министров установил срок действия международного и внутреннего COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию, на уровне 270 дней.

Об этом в Telegram сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Также определен порядок формирования и использования COVID-сертификатов на основании бустерной дозы, утверждены образцы COVID-сертификатов в части указания факта вакцинации бустерной дозой.

Ранее сообщалось, что срок действия COVID-сертификата будет сокращен до 9 месяцев.

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