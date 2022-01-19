УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11965 відвідувачів онлайн
Новини
1 117 14

Кабмін відклав питання запровадження держрегулювання цін на пшеничний хліб

Кабмін відклав питання запровадження держрегулювання цін на пшеничний хліб

Кабінет Міністрів України переніс на майбутні засідання питання внесення хліба пшеничного до переліку товарів з істотною соціальною значущістю, націнка на які в роздрібному продажі не повинна перевищувати 10% до кінця спричиненого пандемією COVID-19 карантину, цей захід також може дозволити його виробникам закуповувати природний газ на пільгових умовах.

Відповідну пропозицію до порядку денного подав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час засідання уряду в середу, її підтримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За ініціативою Мінагрополітики прошу відкласти цей пункт порядку денного до майбутніх засідань", - повідомив Шмигаль під час засідання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми на межі закриття": глава "Укрхлібпрому" попередив про можливість повторення в Україні казахстанського сценарію

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, ціноутворення на хліб пшеничний потребує державного регулювання з метою уникнення "зловживань суб'єктів господарювання своїм становищем" та забезпечення доступності хліба для населення. Також внесення хліба пшеничного до переліку "соціальних" продуктів дасть змогу його виробникам отримати доступ до закупівлі природного газу українського видобутку за пільговими цінами, передбаченими для компаній, що виробляють соціально значущі продукти харчування.

Документ уточнює, що хліб пшеничний у 2021 році подорожчав через подорожчання енергоресурсів в Україні на 22,9-23,8% (4,9-6,4 грн) залежно від використовуваного класу борошна.

Як повідомлялося, Кабмін 12 січня доповнив список продуктів харчування з обмеженою максимальною 10-відсотковою націнкою при роздрібній торгівлі.

Крім хліба пшенично-житнього і батона, націнку на які уряд 30 грудня 2021 року обмежив на рівні 10% до кінця викликаного пандемією COVID-19 карантину, список поповнився крупою гречаною, цукром-піском, борошном пшеничним найвищого ґатунку та вермішеллю з нього, молоком пастеризованим жирністю 2,5%, олією соняшниковою, яйцями курячими категорії С1, тушкою курячою, водою мінеральною негазованою і маслом вершковим жирністю 72,5%.

Максимальна роздрібна націнка на зазначені продукти встановлюється на рівні не більше ніж 10% від оптово-відпускної ціни з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг із підготовки, обробки, пакування та інших послуг, пов'язаних із реалізацією кінцевому споживачеві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін запровадив держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів. Список

Уряд 12 січня затвердив постанову, що регулює питання продажу приватними газовидобувними компаніями 20% природного газу власного виробництва на біржових торгах для задоволення потреб виробників соціально значущих продуктів харчування.

Раніше Кабмін постановою №1435 вніс зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, встановивши до 30 квітня 2022 року граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) не вище за 24% для виробників пшеничного борошна вищого ґатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, соняшникової олії та батонів.

Виробники "соціальних" продуктів харчування 17 січня викупили на Українській енергетичній біржі весь виставлений обсяг природного газу українського видобутку - 1,35 млн куб.м, а 18 січня – ще 0,5 млн куб. м. Такі торги проводитимуться на біржі двічі на місяць.

Автор: 

Кабмін (14108) хліб (100) ціни (3976) Лещенко Роман (126) Шмигаль Денис (4608)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Куди дівся урожай 2021 - найбільший за всю історію України?
показати весь коментар
19.01.2022 14:55
+6
Есть такое. Съели зеленые мыши

показати весь коментар
19.01.2022 14:57
+5
показати весь коментар
19.01.2022 14:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Куди дівся урожай 2021 - найбільший за всю історію України?
показати весь коментар
19.01.2022 14:55 Відповісти
Есть такое. Съели зеленые мыши

показати весь коментар
19.01.2022 14:57 Відповісти
Перестаньте смотреть тв, урожай был 42/58 в пользу фуража, лимиты на вывоз выставили исходя из общей цифры (руки трейдеров невидно совсем), трейдера вывозят практически исключительно продоволку,так как мир гребет все что не выставят (особенно китай), цены на зерно в этом году заоблачные, поэтому вывезут все. Пекари и мукомолы отказались в ноябре подписывать меморандум с трейдерами,прогнозируя при таких раскладах еще большие цифры на продукцию,их никто не послушал.Маемо шо маемо. Так как приток валюты сейчас только с зерновых - на мудрый нарид пи....й.
показати весь коментар
19.01.2022 15:09 Відповісти
Про це заявив найвеличніший на НР-привітанні. Це ж здобуток чи ніт?)
показати весь коментар
19.01.2022 15:11 Відповісти
хз,может для смотрящих его и здобуток, а так,еще в августе - сентябре было все понятно что вывезут, ибо цены росли шобешаные, и результат урожая был известен.
показати весь коментар
19.01.2022 15:26 Відповісти
Украинские хлебозаводы заявили о риске закрытия производств из-за роста цен на газ
Закрытия хлебзаводов могут начаться уже в первом квартале следующего года
28 Дек 2021
Как отмечает президент Всеукраинской Ассоциации пекарей Юрий Дученко, отрасль остро нуждается в поддержке правительства в обстоятельствах, когда цены на газ для производителей выросли в 10 раз.

нах поддержка, да и денег нет, но вы держитесь!
все деньги ушли на велике крадивныцтво, да долги (перед бюджетом) коломойскому/ахметову списали на 100 млрд.грн
показати весь коментар
19.01.2022 15:14 Відповісти
Бубочка і кінець епохи бідності. Він і 73% зробили це разом. Тепер хавай.те!
показати весь коментар
19.01.2022 14:56 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2022 14:56 Відповісти
чует мое сердце - гредет велыке хлибивныцтво
показати весь коментар
19.01.2022 14:57 Відповісти
і гречківництво, і олійництво etc.
Тільки цибулівництва не буде
показати весь коментар
19.01.2022 15:02 Відповісти
По 300 грам на добу, на одного! І тільки по талонах!
показати весь коментар
19.01.2022 15:01 Відповісти
и через единое окно
в котором будет сидеть арахамия
половину очереди при его виде стошнит и талоны держава сэкономит
показати весь коментар
19.01.2022 15:25 Відповісти
коротко про сьогоднішні події

показати весь коментар
19.01.2022 15:02 Відповісти
Кабінет Міністрів України переніс на майбутні засідання питання внесення хліба пшеничного до переліку товарів з істотною соціальною значущістю, націнка на які в роздрібному продажі не повинна перевищувати 10% до кінця спричиненого пандемією COVID-19 карантину, цей захід також може дозволити його виробникам закуповувати природний газ на пільгових умовах. Джерело:

Пекари и со скидочным газом уже не смогут выполнять те обьемы которые были, а сетевики уже не готовы гребсти обьемы если будет регулировка, так как затраты из за высоких цен на энергоносители не позволяют торговать с маржой в 10%. Поэтому уже идут просадки в магазинах, когда уже нету и еще не привезли.
показати весь коментар
19.01.2022 15:15 Відповісти
 
 