Кабмін запровадив держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів. Список

Уряд запроваджує державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор та молоко.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за останній рік в Україні значно зросли ціни на продукти, зокрема:



- Гречана крупа на 23,8% (+8,9 грн)

- Цукор 34,9% (+7,3 грн)

- Пшеничне борошно 15,4% (+1,96 грн)

- Макаронні вироби 18,4% (+3,72 грн)

- Молоко 9,2% (+2,36 грн)

- Соняшникова олія 48% (+20,25 грн)

- Яйця 11,5% (+3,15 грн)

- Птиця 26,9% (+15,06 грн)

- Вершкове масло 12,3% (+5,46 грн)



"Саме на ці продукти тепер буде здійснене державне регулювання цін. Зазначається, що граничний рівень надбавки не повинен перевищувати 10% під час дії карантину", - пише Гончаренко.

За даними ЗМІ, фіксація націнки впроваджується до кінця карантину, спричиненого пандемією COVID-19.









Кабмін у грудні 2021 року заборонив встановлювати аналогічну роздрібну націнку понад 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.

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