Кабмін запровадив держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів. Список
Уряд запроваджує державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор та молоко.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за останній рік в Україні значно зросли ціни на продукти, зокрема:
- Гречана крупа на 23,8% (+8,9 грн)
- Цукор 34,9% (+7,3 грн)
- Пшеничне борошно 15,4% (+1,96 грн)
- Макаронні вироби 18,4% (+3,72 грн)
- Молоко 9,2% (+2,36 грн)
- Соняшникова олія 48% (+20,25 грн)
- Яйця 11,5% (+3,15 грн)
- Птиця 26,9% (+15,06 грн)
- Вершкове масло 12,3% (+5,46 грн)
"Саме на ці продукти тепер буде здійснене державне регулювання цін. Зазначається, що граничний рівень надбавки не повинен перевищувати 10% під час дії карантину", - пише Гончаренко.
За даними ЗМІ, фіксація націнки впроваджується до кінця карантину, спричиненого пандемією COVID-19.
Кабмін у грудні 2021 року заборонив встановлювати аналогічну роздрібну націнку понад 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.
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Не тільки внаслідок росту ціни на газ, хоча це основне.
У України в прошлому році був рекордний врожай зернових.
Зараз україньски хлібзаводи почали купувати БОРОШНО у Туретчіні!!!
Вішенку на тортик суспільство бажає?
А ц борошно з Туретчини З УКРАІНСЬКОЇ ПШЕНИЦІ!!!!!
Вивозимо лише сировину!
Ще хочу, щоб виборці знали, хто в Украіні керує економічними змінами.
Це Гетьманцев, Мілованов, Арахамія, Корнієнко у ВР. Зеленський, Єрмак, Кіріл Тимошенко, Устенко і зараз ще Шурма у ОП.
Зараз влада проводить Геноцід украінської нації!!!
@hu_popa
Кабинет Министров вводит в Украине государственное регулирование цен на: гречку, муку, сахар, макароны, подсолнечное и сливочное масло, курятину, яйца, молоко. Интересно как быстро эти продукты станут дефицитом..
Там - пустая черепная коробка !
Регулюй , не регулюй , все одно получиш х.й
Економіка не має бути примусово керуєма - вона має бути економікою
10 % - нема проблем - пропустимо через 3 контори - і буде 30%
ЗЭЛЯ ВВЭДИ!!!
вы блин реально дегенератов понабирали - цен от наценок отличить не в состоянии..
исок Джерело:
ЗДРАВСТВУЙ СОВЄТСКІЙ СОЮЗ, ЗАЖДАЛІСЬ
Приїхали - спочатку загнав Україну в злидні, а потім підкуповує людей подачками у вигляді держрегулювання цін на їжу. Думаю у Зе клоуна на це б мізків не вистачило, мабуть це ідея Коломойщі.
ДД+ ШШ - НП = РХ
Где:
ДД - давай давай,
ШШ - шуруй шуруй,
НП - начальству премия,
РХ - рабочему ... ... ...
))