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Кабмін запровадив держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів. Список

Кабмін запровадив держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів. Список

Уряд запроваджує державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор та молоко.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за останній рік в Україні значно зросли ціни на продукти, зокрема:

- Гречана крупа на 23,8% (+8,9 грн)
- Цукор 34,9% (+7,3 грн)
- Пшеничне борошно 15,4% (+1,96 грн)
- Макаронні вироби 18,4% (+3,72 грн)
- Молоко 9,2% (+2,36 грн)
- Соняшникова олія 48% (+20,25 грн)
- Яйця 11,5% (+3,15 грн)
- Птиця 26,9% (+15,06 грн)
- Вершкове масло 12,3% (+5,46 грн)

"Саме на ці продукти тепер буде здійснене державне регулювання цін. Зазначається, що граничний рівень надбавки не повинен перевищувати 10% під час дії карантину", - пише Гончаренко.

За даними ЗМІ, фіксація націнки впроваджується до кінця карантину, спричиненого пандемією COVID-19.

Кабмін запровадив держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів 01
Кабмін запровадив держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів 02

Кабмін запровадив держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів 03
Кабмін запровадив держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів 04

Кабмін у грудні 2021 року заборонив встановлювати аналогічну роздрібну націнку понад 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запровадив держрегулювання цін на батони та соняшникову олію, - постанова

Кабмін запровадив держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів 05
Кабмін запровадив держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів 06

Автор: 

Кабмін (14090) продукти (1141) ціни (3941) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+52
Це все робиться в рамках "економічного прориву" імені зеленського.
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12.01.2022 14:16
+51
А скумбрия где? Прочь руки от скумбрии по 8 грн!...
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12.01.2022 14:17
+47
Це вже кінець епохи бідності, чи треба ще почекати?😁
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12.01.2022 14:17
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у тебя голова болит? ты в каком веке живешь? карточки вводят только изгои на этой планете
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12.01.2022 16:47 Відповісти
Чому дорожчає хліб?
Не тільки внаслідок росту ціни на газ, хоча це основне.

У України в прошлому році був рекордний врожай зернових.

Зараз україньски хлібзаводи почали купувати БОРОШНО у Туретчіні!!!

Вішенку на тортик суспільство бажає?

А ц борошно з Туретчини З УКРАІНСЬКОЇ ПШЕНИЦІ!!!!!

Вивозимо лише сировину!

Ще хочу, щоб виборці знали, хто в Украіні керує економічними змінами.
Це Гетьманцев, Мілованов, Арахамія, Корнієнко у ВР. Зеленський, Єрмак, Кіріл Тимошенко, Устенко і зараз ще Шурма у ОП.
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12.01.2022 15:47 Відповісти
будемо істи скумбрію від мадам 3е і сало від небуду матюкатись параноіка тищенка а на десерт квартал 95
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12.01.2022 15:51 Відповісти
Так ви тільки з голоду помрете, а не гої зрадіють, бо землі украінців їм залишиться.

Зараз влада проводить Геноцід украінської нації!!!
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12.01.2022 15:53 Відповісти
Тобто перекупникам....зась.!?
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12.01.2022 15:54 Відповісти
Наоборот, это вы в СМИ читаете, а вот скумбрию по 8 в СМИ не купишь, но будут те которые по 8 купят, а на всех расчитано не было.
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12.01.2022 19:30 Відповісти
Почему в Польше наша украинская курятина и подсолнечное масло по цене дешевле , чем у нас в магазинах?
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12.01.2022 16:01 Відповісти
потому что на эти товари там нет ПДВ
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12.01.2022 16:09 Відповісти
потому что там работает антимонопольное законодательство
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13.01.2022 00:01 Відповісти
А не проще ли урегулировать цены на энергоносители? А то наши Фирташи, Коломойские, Ахметовы и прочая дрянь скоро лопнет от обогащения!
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12.01.2022 16:14 Відповісти
А чому не згадуєте бойка,який допоміг своєму кумові фірташу скупити облгази? Він же ж може образитися.
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13.01.2022 08:20 Відповісти
совок возвращается как за 2.5 года просрать экономику страны но увеличить личную прибыль кармана все что делает Зе мини пу строит диктатуру и совок
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12.01.2022 16:17 Відповісти
ЖРАТЬ ЛЮДЯМ ДАЙТЕ СКОТЫ !!!!
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12.01.2022 16:20 Відповісти
значит скоро будут кулачить и будет всем каммунзьм
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12.01.2022 19:52 Відповісти
скоро будет дешевле ездить в Польшу скупаться....
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12.01.2022 16:22 Відповісти
уже есть
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12.01.2022 16:30 Відповісти
года 3 уже как. причем заметно
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13.01.2022 00:02 Відповісти
Ещё годок правления Зе-резидента и введут госрегулирование труда - трудодни.......
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12.01.2022 16:23 Відповісти
****** Попасная


@hu_popa

Кабинет Министров вводит в Украине государственное регулирование цен на: гречку, муку, сахар, макароны, подсолнечное и сливочное масло, курятину, яйца, молоко. Интересно как быстро эти продукты станут дефицитом..
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12.01.2022 16:23 Відповісти
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12.01.2022 16:24 Відповісти
Там нет головы!
Там - пустая черепная коробка !
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12.01.2022 16:31 Відповісти
Велика регуляція - терміново на бігборди
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12.01.2022 16:37 Відповісти
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12.01.2022 16:41 Відповісти
Зараз торгівля свої збитки скине на аграріїв ,через рік що будуть регулювати ..((((((
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12.01.2022 16:42 Відповісти
У казахов был лозунг «Старик, уходи!», в Украине будет - «Уходи, идиот!».
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12.01.2022 16:57 Відповісти
Членосос Коломойского уходи.
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12.01.2022 19:01 Відповісти
Мадура пам-парам-пампам! Якщо нема грошей на хліб по 20 - хай їдять скумбрію по 8 без хліба.
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12.01.2022 16:59 Відповісти
Велике регулівництво!
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12.01.2022 17:21 Відповісти
Рагуль !
Регулюй , не регулюй , все одно получиш х.й
Економіка не має бути примусово керуєма - вона має бути економікою
10 % - нема проблем - пропустимо через 3 контори - і буде 30%
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12.01.2022 18:00 Відповісти
Це буде "Велике ціноутворення".
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12.01.2022 17:37 Відповісти
коли там уже прод картки введуть!
ЗЭЛЯ ВВЭДИ!!!
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12.01.2022 18:49 Відповісти
Вперед к победе коммунизма!!!! Тупость команды Зели зашкаливает! Сначала разогнали инфляцию ,а теперь пытаются ее удержать всякими коррупционными мерами.А где Антимонопольный комитет ,где рыночные меры ,ведь то что они предлагают это чистой воды коррупция .Проходили !
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12.01.2022 19:19 Відповісти
Чудово, шлях до построєнія комунізму намічено...
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12.01.2022 19:20 Відповісти
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12.01.2022 19:39 Відповісти
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12.01.2022 19:40 Відповісти
так регулирование ЦЕН или НАЦЕНОК?

вы блин реально дегенератов понабирали - цен от наценок отличить не в состоянии..
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12.01.2022 19:43 Відповісти
они это вводят для того, чтобы НЕ СНИЖАТЬ цены.
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13.01.2022 00:03 Відповісти
Поляки чтобы уменьшить цены на товары снижают налог на добавленную стоимость для ряда товаров почти до нуля . То есть государство готово получить меньше налогов , но чтобы населению было легче перенести инфляцию вызваную ковидо истерией и локдаунами .
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12.01.2022 20:06 Відповісти
Заблочте ковбасу на ціну в 2.20 - ну щоб зебуїни порадувались)
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12.01.2022 20:21 Відповісти
Я так розумію, що регулюється торговельна націнка, яка впливає на кінцеву ціну товару. Тепер на далекі, малонаселені села продукти, що віднесли до "соціальних" постачальники взагалі не повезуть. Оце і є Зе-покращання, "кінець епохи бідності".
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12.01.2022 20:22 Відповісти
Кабмін запровадив держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів. Сп
исок Джерело:

ЗДРАВСТВУЙ СОВЄТСКІЙ СОЮЗ, ЗАЖДАЛІСЬ
Приїхали - спочатку загнав Україну в злидні, а потім підкуповує людей подачками у вигляді держрегулювання цін на їжу. Думаю у Зе клоуна на це б мізків не вистачило, мабуть це ідея Коломойщі.
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12.01.2022 20:26 Відповісти
Вспомнилась со студенческих времен формула, которая была известная еще при Союзе:
ДД+ ШШ - НП = РХ
Где:
ДД - давай давай,
ШШ - шуруй шуруй,
НП - начальству премия,
РХ - рабочему ... ... ...
))
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12.01.2022 20:58 Відповісти
Всё регулирование должно состоять в том ,чтобы сажать в тюрьму за картельный сговор и контролировать норму прибыли. Эти регуляторы давно известны.
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12.01.2022 21:04 Відповісти
амку существует только на бумаге
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13.01.2022 00:04 Відповісти
Докатились, совок
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12.01.2022 23:40 Відповісти
back in USSR
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06.02.2022 16:12 Відповісти
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