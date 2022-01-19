Шольц про агресію Росії: Сподіваюсь, Москва усвідомлює ціну подальшої конфронтації
Канцлер ФРН Олаф Шольц сподівається, що Росія зрозуміє, що краще обрати кооперацію в Європі, ніж війну з Україною.
Про це він заявив у відеовиступі на Давоському економічному форумі-2022, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За оцінкою Шольца, зарано говорити, чи готові росіяни наразі до деескалації, якщо стягнули до кордонів України понад 100 тисяч солдатів.
"Але після років збільшення напруженості стояти осторонь і просто дивитися – не є розумною альтернативою", - заявив канцлер.
Тому, сказав він, Берлін говорить з Москвою у рамках різних форматів про підтримку територіальної цілісності України та про необхідність дотримання ключових принципів спільного європейського мирного порядку.
"Кордони не можна пересувати за допомогою сили", - підкреслив Шольц.
Канцлер зауважив, що російська сторона усвідомлює позицію ФРН, Заходу, і висловив сподівання, що Москва сама усвідомлює, що вигоди співпраці перевищують ціну подальшої конфронтації.
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Помимо укрепления армии, Украина демонстрирует и Путину и Западу решимость даже в одиночку дать отпор агрессору.
Надо бы еще как-то деликатно объяснить лидерам стран Запада, что словосочетание «Минские соглашения» является нецензурным.
На все отговорки, а как же резолюция Совбеза ООН, надо терпеливо объяснять, что в художественной литературе в некоторых произведениях есть мат, но это не значит, что надо материться в общественных местах и при дамах.
Полное табуирование лидерами стран Запада словосочетания «Минские соглашения» выбьет из рук Путина тот крючок, на котором он вот уже который год пытается удерживать Украину. https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/19/451641/ https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/19/451641/
Ну так Германия и не стоит осторонь. СП-2 запускают, оружие и военные технологии отказываются Украине продавать, блокируют поставки уже купленного и оплаченного вооружения, уговаривают Киев минскую капитуляцию ратифицировать и т.д. и т.п.