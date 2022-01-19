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Шольц про агресію Росії: Сподіваюсь, Москва усвідомлює ціну подальшої конфронтації

Шольц про агресію Росії: Сподіваюсь, Москва усвідомлює ціну подальшої конфронтації

Канцлер ФРН Олаф Шольц сподівається, що Росія зрозуміє, що краще обрати кооперацію в Європі, ніж війну з Україною.

Про це він заявив у відеовиступі на Давоському економічному форумі-2022, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За оцінкою Шольца, зарано говорити, чи готові росіяни наразі до деескалації, якщо стягнули до кордонів України понад 100 тисяч солдатів.

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"Але після років збільшення напруженості стояти осторонь і просто дивитися – не є розумною альтернативою", - заявив канцлер.

Тому, сказав він, Берлін говорить з Москвою у рамках різних форматів про підтримку територіальної цілісності України та про необхідність дотримання ключових принципів спільного європейського мирного порядку.

"Кордони не можна пересувати за допомогою сили", - підкреслив Шольц.

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Канцлер зауважив, що російська сторона усвідомлює позицію ФРН, Заходу, і висловив сподівання, що Москва сама усвідомлює, що вигоди співпраці перевищують ціну подальшої конфронтації.

Автор: 

Німеччина (7390) росія (65394) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+8
"а если не будут прекращать конфронтацию - закупим газ!" (С)
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19.01.2022 16:51
+5
В Киев прибыл 7 рейс C-17 ВВС Великобритании с очередной партией гранатомётов NLAW Но мало кто может точно сказать, сколько за эти 2 дня было доставлено в Украину NLAW? Один C-17 вмещает 10 паллет, на каждой по 18 NLAW 7 рейсов это 1260 NLAW Неплохое усиление за 48 часов
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19.01.2022 17:21
+3
хорошо, что бы и Шольц это осознавал
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19.01.2022 16:56
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"а если не будут прекращать конфронтацию - закупим газ!" (С)
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19.01.2022 16:51 Відповісти
Модернизирую слегка : "продадут на все свои ресурсы, в ответ закупят все наши товары, а на войну - мы ответим глубокой озабоченностью и призывом ко всем сторонам конфликта к деэскалации"...
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19.01.2022 17:23 Відповісти
хорошо, что бы и Шольц это осознавал
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19.01.2022 16:56 Відповісти
Роль Украины сейчас решающая.
Помимо укрепления армии, Украина демонстрирует и Путину и Западу решимость даже в одиночку дать отпор агрессору.
Надо бы еще как-то деликатно объяснить лидерам стран Запада, что словосочетание «Минские соглашения» является нецензурным.
На все отговорки, а как же резолюция Совбеза ООН, надо терпеливо объяснять, что в художественной литературе в некоторых произведениях есть мат, но это не значит, что надо материться в общественных местах и при дамах.
Полное табуирование лидерами стран Запада словосочетания «Минские соглашения» выбьет из рук Путина тот крючок, на котором он вот уже который год пытается удерживать Украину. https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/19/451641/ https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/19/451641/

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19.01.2022 16:58 Відповісти
у бубы конкурент по стучать по клавишам нарисовался...
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19.01.2022 16:59 Відповісти
...стояти осторонь і просто дивитися - не є розумною альтернативою", - заявив канцлер.
Ну так Германия и не стоит осторонь. СП-2 запускают, оружие и военные технологии отказываются Украине продавать, блокируют поставки уже купленного и оплаченного вооружения, уговаривают Киев минскую капитуляцию ратифицировать и т.д. и т.п.
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19.01.2022 17:20 Відповісти
В Киев прибыл 7 рейс C-17 ВВС Великобритании с очередной партией гранатомётов NLAW Но мало кто может точно сказать, сколько за эти 2 дня было доставлено в Украину NLAW? Один C-17 вмещает 10 паллет, на каждой по 18 NLAW 7 рейсов это 1260 NLAW Неплохое усиление за 48 часов
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19.01.2022 17:21 Відповісти
Пожуй сраку фріц
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19.01.2022 17:29 Відповісти
Україні взагалі не потрібно зустрічатись і вести переговори з продажними фашистами, які вже вісім років підтримують Рашу, в обхід санкцій торгують з росіянами, передать їм новітні розробки і товари, електроніку, але на словах говорять інше.
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19.01.2022 17:39 Відповісти
Никогда не думал, что руSSо-немецкие фашисты снова будут целовать друг-друга в дёсна.
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19.01.2022 17:55 Відповісти
Шольц:Деньги Газпрома мешают мне думать!
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19.01.2022 20:51 Відповісти
 
 