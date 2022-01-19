Шольц про агресію Росії: Сподіваюсь, Москва усвідомлює ціну подальшої конфронтації

Канцлер ФРН Олаф Шольц сподівається, що Росія зрозуміє, що краще обрати кооперацію в Європі, ніж війну з Україною.

Про це він заявив у відеовиступі на Давоському економічному форумі-2022, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За оцінкою Шольца, зарано говорити, чи готові росіяни наразі до деескалації, якщо стягнули до кордонів України понад 100 тисяч солдатів.

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"Але після років збільшення напруженості стояти осторонь і просто дивитися – не є розумною альтернативою", - заявив канцлер.

Тому, сказав він, Берлін говорить з Москвою у рамках різних форматів про підтримку територіальної цілісності України та про необхідність дотримання ключових принципів спільного європейського мирного порядку.

"Кордони не можна пересувати за допомогою сили", - підкреслив Шольц.

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Канцлер зауважив, що російська сторона усвідомлює позицію ФРН, Заходу, і висловив сподівання, що Москва сама усвідомлює, що вигоди співпраці перевищують ціну подальшої конфронтації.