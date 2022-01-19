Шольц об агрессии России: Надеюсь Москва осознает цену дальнейшей конфронтации
Канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется, что Россия поймет, что лучше выбрать кооперацию в Европе, чем войну с Украиной.
Об этом он заявил в видеовыступлении на Давосском экономическом форуме-2022, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По оценке Шольца, рано говорить, приведут ли переговоры с россиянами к деэскалации, если они стянули к границам Украины более 100 тысяч солдат.
"Но после стольких лет роста напряженности стоять в стороне и просто смотреть – не разумная альтернатива", - заявил канцлер.
Поэтому, сказал он, Берлин говорит с Москвой в рамках разных форматов о поддержке территориальной целостности Украины и необходимости соблюдения ключевых принципов общего европейского мирного порядка.
"Границы нельзя передвигать с помощью силы", - подчеркнул Шольц.
Канцлер заметил, что российская сторона осознает позицию ФРГ, Запада и выразил надежду, что Москва сама поймет, что выгоды сотрудничества превышают цену дальнейшей конфронтации.
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Помимо укрепления армии, Украина демонстрирует и Путину и Западу решимость даже в одиночку дать отпор агрессору.
Надо бы еще как-то деликатно объяснить лидерам стран Запада, что словосочетание «Минские соглашения» является нецензурным.
На все отговорки, а как же резолюция Совбеза ООН, надо терпеливо объяснять, что в художественной литературе в некоторых произведениях есть мат, но это не значит, что надо материться в общественных местах и при дамах.
Полное табуирование лидерами стран Запада словосочетания «Минские соглашения» выбьет из рук Путина тот крючок, на котором он вот уже который год пытается удерживать Украину. https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/19/451641/ https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/19/451641/
Ну так Германия и не стоит осторонь. СП-2 запускают, оружие и военные технологии отказываются Украине продавать, блокируют поставки уже купленного и оплаченного вооружения, уговаривают Киев минскую капитуляцию ратифицировать и т.д. и т.п.