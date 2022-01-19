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Новости Агрессия России против Украины Война
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Шольц об агрессии России: Надеюсь Москва осознает цену дальнейшей конфронтации

Шольц об агрессии России: Надеюсь Москва осознает цену дальнейшей конфронтации

Канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется, что Россия поймет, что лучше выбрать кооперацию в Европе, чем войну с Украиной.

Об этом он заявил в видеовыступлении на Давосском экономическом форуме-2022, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По оценке Шольца, рано говорить, приведут ли переговоры с россиянами к деэскалации, если они стянули к границам Украины более 100 тысяч солдат.

"Но после стольких лет роста напряженности стоять в стороне и просто смотреть – не разумная альтернатива", - заявил канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не будет поставлять оружие Украине. Будем стараться дипломатическим путем отвлечь вторжение РФ, - Шольц

Поэтому, сказал он, Берлин говорит с Москвой в рамках разных форматов о поддержке территориальной целостности Украины и необходимости соблюдения ключевых принципов общего европейского мирного порядка.

"Границы нельзя передвигать с помощью силы", - подчеркнул Шольц.

Канцлер заметил, что российская сторона осознает позицию ФРГ, Запада и выразил надежду, что Москва сама поймет, что выгоды сотрудничества превышают цену дальнейшей конфронтации.

Читайте также: Ожидаем от России деэскалации и отвода войск от границ Украины, - Шольц

Автор: 

Германия (6995) россия (95702) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+8
"а если не будут прекращать конфронтацию - закупим газ!" (С)
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19.01.2022 16:51
+5
В Киев прибыл 7 рейс C-17 ВВС Великобритании с очередной партией гранатомётов NLAW Но мало кто может точно сказать, сколько за эти 2 дня было доставлено в Украину NLAW? Один C-17 вмещает 10 паллет, на каждой по 18 NLAW 7 рейсов это 1260 NLAW Неплохое усиление за 48 часов
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19.01.2022 17:21
+3
хорошо, что бы и Шольц это осознавал
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19.01.2022 16:56
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"а если не будут прекращать конфронтацию - закупим газ!" (С)
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19.01.2022 16:51 Ответить
Модернизирую слегка : "продадут на все свои ресурсы, в ответ закупят все наши товары, а на войну - мы ответим глубокой озабоченностью и призывом ко всем сторонам конфликта к деэскалации"...
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19.01.2022 17:23 Ответить
хорошо, что бы и Шольц это осознавал
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19.01.2022 16:56 Ответить
Роль Украины сейчас решающая.
Помимо укрепления армии, Украина демонстрирует и Путину и Западу решимость даже в одиночку дать отпор агрессору.
Надо бы еще как-то деликатно объяснить лидерам стран Запада, что словосочетание «Минские соглашения» является нецензурным.
На все отговорки, а как же резолюция Совбеза ООН, надо терпеливо объяснять, что в художественной литературе в некоторых произведениях есть мат, но это не значит, что надо материться в общественных местах и при дамах.
Полное табуирование лидерами стран Запада словосочетания «Минские соглашения» выбьет из рук Путина тот крючок, на котором он вот уже который год пытается удерживать Украину. https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/19/451641/ https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/19/451641/

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19.01.2022 16:58 Ответить
у бубы конкурент по стучать по клавишам нарисовался...
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19.01.2022 16:59 Ответить
...стояти осторонь і просто дивитися - не є розумною альтернативою", - заявив канцлер.
Ну так Германия и не стоит осторонь. СП-2 запускают, оружие и военные технологии отказываются Украине продавать, блокируют поставки уже купленного и оплаченного вооружения, уговаривают Киев минскую капитуляцию ратифицировать и т.д. и т.п.
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19.01.2022 17:20 Ответить
В Киев прибыл 7 рейс C-17 ВВС Великобритании с очередной партией гранатомётов NLAW Но мало кто может точно сказать, сколько за эти 2 дня было доставлено в Украину NLAW? Один C-17 вмещает 10 паллет, на каждой по 18 NLAW 7 рейсов это 1260 NLAW Неплохое усиление за 48 часов
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19.01.2022 17:21 Ответить
Пожуй сраку фріц
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19.01.2022 17:29 Ответить
Україні взагалі не потрібно зустрічатись і вести переговори з продажними фашистами, які вже вісім років підтримують Рашу, в обхід санкцій торгують з росіянами, передать їм новітні розробки і товари, електроніку, але на словах говорять інше.
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19.01.2022 17:39 Ответить
Никогда не думал, что руSSо-немецкие фашисты снова будут целовать друг-друга в дёсна.
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19.01.2022 17:55 Ответить
Шольц:Деньги Газпрома мешают мне думать!
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19.01.2022 20:51 Ответить
 
 