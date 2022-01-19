Шольц об агрессии России: Надеюсь Москва осознает цену дальнейшей конфронтации

Канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется, что Россия поймет, что лучше выбрать кооперацию в Европе, чем войну с Украиной.

Об этом он заявил в видеовыступлении на Давосском экономическом форуме-2022, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По оценке Шольца, рано говорить, приведут ли переговоры с россиянами к деэскалации, если они стянули к границам Украины более 100 тысяч солдат.

"Но после стольких лет роста напряженности стоять в стороне и просто смотреть – не разумная альтернатива", - заявил канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не будет поставлять оружие Украине. Будем стараться дипломатическим путем отвлечь вторжение РФ, - Шольц

Поэтому, сказал он, Берлин говорит с Москвой в рамках разных форматов о поддержке территориальной целостности Украины и необходимости соблюдения ключевых принципов общего европейского мирного порядка.

"Границы нельзя передвигать с помощью силы", - подчеркнул Шольц.

Канцлер заметил, что российская сторона осознает позицию ФРГ, Запада и выразил надежду, что Москва сама поймет, что выгоды сотрудничества превышают цену дальнейшей конфронтации.

Читайте также: Ожидаем от России деэскалации и отвода войск от границ Украины, - Шольц