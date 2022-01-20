Таємні поховання виявили в Алмати. Поліція каже, це учасники протестів

Влада Казахстану повідомляє, що в Алмати виявили таємні поховання. Та твердить, що це учасники протестів буцімто намагалися ускладнити ідентифікацію загиблих.

Про це повідомило офіційне агентство "Казінформ", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Радио Азаттык".

Інформацію підтвердила речник департаменту поліції Алмати. "Таємні поховання проводилися для того, щоб утруднити ідентифікацію учасників заворушень", - сказала представник департаменту Салтанат Азірбек. У поліції не уточнили точне розташування поховань.

Влада називає загиблих "бойовиками". Скільки саме тіл виявлено, не повідомляють.

Раніше 16 січня начальник департаменту поліції Алмати Канат Таймерденов повідомив про сім атак на морги міста, організовані, за його словами, "професійно підготовленими" нападниками в дні надзвичайного стану. Як заявив тоді Таймерденов, нападники забирали тіла загиблих також від будівлі департаменту поліції, яку вони атакували ввечері 5 січня.

Про те, що "бандити нападали ночами на морги, забирали та відвозили тіла своїх загиблих спільників", а також забирали тіла "бойовиків прямо з поля бою", заявляв 10 січня на засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Експерти звернули тоді увагу на недостатню переконливість версії влади про те, що цим ймовірні нападники "замітали свої сліди".

Повного, прозорого звіту про те, що саме відбувалося в країні в період з 2 січня, про дії силових та державних структур та списків загиблих влада Казахстану досі не надала. За офіційними даними, під час січневих подій щонайменше 227 людей загинули, було затримано близько 10 тисяч людей.