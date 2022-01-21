Зброю, яку доставляють британці, - її не розмитнюють, а просто складають, коли треба вчити військових користуватись нею, - нардеп "ЄС" Сюмар

Україна рухається до повторення подій 2014 року.

Про це в інтерв'ю розповіла Цензор.НЕТ нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар.

"Я через виступ в Раді казала "слугам": не дай вам боже пережити щось подібне до 2014 року. Але, на жаль, ми до цього рухаємось", - зазначила вона.

Разом з тим, політик вказала на брак дій чинної влади з підготовки до можливого широкомасштабного наступу Росії: "От зараз багато військових експертів ставлять питання: а у вас військові частини в районі Овруча є? Де йде розгортання російських військ під приводом російсько-білоруських навчань. А їх там нема".

"Знаєш, от просто дивна історія, але в нас є інформація, що ту зброю, яку доставляють британці, - її не розмитнюють, її просто складають. І це в умовах, коли вам кажуть, що з дня на день може щось трапитись! Якщо у вас є цей ресурс і "Боже бережи королеву", то давайте проводьте навчання, як користуватись цією зброєю, давайте вчити резервістів. Де розгорнуті полігони?" - додала нардеп.

"В нас зупинені ракетні програми. У нас є непогані, якісні розробки. Та ж "Стугна". Це артилерія, це вкрай потрібно країні. Ми ж розуміємо, де в нас прогалини, і що ворог цим користуватиметься", - акцентувала Сюмар.

"У 2014 з нас теж ніхто не готувався до війни; у нас воєнкомати теж не знали, як ставити на облік, але ми приймали швидкі рішення. Люди не хочуть іти в армію? Добре, хай ідуть добровольці. Але це треба проводити через Раду.. А ми сьогодні маємо історію, що Рада 5 тижнів не збирається, бо "Слуги" вирішили, що їм треба на моря. І от коли є мільйон питань, які треба вирішувати, а ти сидиш на морях, то це ж якийсь когнітивний дисонанс, ні? Так само треба погоджувати місцеві бюджети; треба давати гроші на програми територіальної оборони. Та мільйон і трошки є речей, про які не просто треба говорити, а звітувати! Бо здорова реакція влади – це коли вона звітує; коли вона каже "ми багато працюємо для захисту країни, і нам потрібна допомога кожного". І тоді кожен відчуває, що це його спільна справа; що це його республіка. І тоді така республіка непереможна", - резюмувала нардеп.

