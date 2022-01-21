Росіяни робитимуть ставку на внутрішню дестабілізацію, щоб поставити свої умови - і досягти їх виконання, - нардеп "ЄС" Сюмар

Найімовірніше, Росія вдасться не до довготривалої окупації України, а до ескалації, щоб поставити свої умови - і досягти їх виконання.

Про це в інтерв'ю розповіла Цензор.НЕТ нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар.

"Я не вірю в довготривалу окупацію (хоча ми ніколи не вірили і завжди втрапляли в цю халепу в українській історії), я більше вірю в ескалацію. Не знаю, чи це буде схід чи це буде легкий шлях до Києва, щоб поставити свої умови - і досягти їх виконання. В умовах фактично воєнного протистояння це найлегше робити; давайте згадаємо, як підписувалось мінські умови. Думаю, що це - найбільш імовірна схема", - зазначила політик.

"Тут від Овруча якихсь 160 кілометрів, і там дійсно жодної військової бригади нема", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зброю, яку доставляють британці, - її не розмитнюють, а просто складають, коли треба вчити військових користуватись нею, - нардеп "ЄС" Сюмар

Також нардеп не виключила можливість енергетичного колапсу: "Насправді в нас газу до кінця лютого і якщо буде тепла весна, то нам пощастить, і ми будемо на напівзігнутих повзти. Але залишається питання наступного сезону, бо газ не впаде в ціні, і його дуже мало, а росіяни в це будуть грати… Але якщо зима затягнеться, то вилка дуже проста: будуть відключати промислові підприємства - і людей відправлятимуть на вулицю в умовах галопуючих цін на продукти харчування. Або все таки це - відключати населення. Я думаю, що росіяни використають цю тему, скоріше, для внутрішньої дестабілізації в країні. Бо коли люди голодні, вони ідуть бастувати; коли холодні батареї, люди теж ідуть бастувати. Тобто вони ідуть виносити владу. Це очевидне стимулювання гібридної війни. І цим будуть користуватись".

Разом з тим, Сюмар звернула увагу на хвилю щоденних "мінувань" в Україні, зокрема шкіл: "У нас зараз щодня щось мінують. Так не було, і це не є норма життя. І я вам чесно скажу, що мене ця ситуація дуже лякає. І якщо в нас вже така діджиталізація і сильні спецслужби, які за Порошенком катаються, то мені хотілось би почути: а де оці мінувачі? Це що, дуже серйозна технологія – їх вирахувати, якщо щодня у вас по 40 шкіл заміновано? Це що, не очевидні речі, що це є дестабілізація з боку ворога?! Кому взагалі на користь всі ці мінування?! А у нас немає страху, що усе це в один момент рване; що це не просто так, і явно не діти балуються (46 шкіл в одному тільки Києві "заміновано")? Де відповіді, рєбята? Які "шашликі"?".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЄС" Сюмар про об'єднання опозиції: Наші потенційні партнери зараз дивляться, хто кого, але розвиток подій може бути дуже швидким

"Адже історія про те, що росіяни робитимуть ставку на внутрішню дестабілізацію – це очевидно, це до гадалки не ходи. Тільки от Володимире Олександровичу, не треба їм підігрувати! Ви хочете сказати, що це Порошенко дестабілізує? Так ви хочете його за грати кинути. Він так захищається, це нормально. І його люди захищають, вони самі приходять. Тільки це ви провокуєте. От у цьому внутрішньому протистоянні і дестабілізації ви подумайте, кому ви підігруєте. Або хто вами керує, щоб підіграти", - резюмувала політик.

Детальніше читайте в інтерв'ю Вікторії Сюмар ("ЄС"): "Коли Зеленський понад 100 справ ініціює проти п’ятого президента, то він мав би думати, скільки справ буде проти шостого. А в тому, що їх буде багато, в мене сумніву немає".