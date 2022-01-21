УКР
Росіяни робитимуть ставку на внутрішню дестабілізацію, щоб поставити свої умови - і досягти їх виконання, - нардеп "ЄС" Сюмар

Найімовірніше, Росія вдасться не до довготривалої окупації України, а до ескалації, щоб поставити свої умови - і досягти їх виконання.

Про це в інтерв'ю розповіла Цензор.НЕТ нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар.

"Я не вірю в довготривалу окупацію (хоча ми ніколи не вірили і завжди втрапляли в цю халепу в українській історії), я більше вірю в ескалацію. Не знаю, чи це буде схід чи це буде легкий шлях до Києва, щоб поставити свої умови - і досягти їх виконання. В умовах фактично воєнного протистояння це найлегше робити; давайте згадаємо, як підписувалось мінські умови. Думаю, що це - найбільш імовірна схема", - зазначила політик.

"Тут від Овруча якихсь 160 кілометрів, і там дійсно жодної військової бригади нема", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зброю, яку доставляють британці, - її не розмитнюють, а просто складають, коли треба вчити військових користуватись нею, - нардеп "ЄС" Сюмар

Також нардеп не виключила можливість енергетичного колапсу: "Насправді в нас газу до кінця лютого і якщо буде тепла весна, то нам пощастить, і ми будемо на напівзігнутих повзти. Але залишається питання наступного сезону, бо газ не впаде в ціні, і його дуже мало, а росіяни в це будуть грати… Але якщо зима затягнеться, то вилка дуже проста: будуть відключати промислові підприємства - і людей відправлятимуть на вулицю в умовах галопуючих цін на продукти харчування. Або все таки це - відключати населення. Я думаю, що росіяни використають цю тему, скоріше, для внутрішньої дестабілізації в країні. Бо коли люди голодні, вони ідуть бастувати; коли холодні батареї, люди теж ідуть бастувати. Тобто вони ідуть виносити владу. Це очевидне стимулювання гібридної війни. І цим будуть користуватись".

Разом з тим, Сюмар звернула увагу на хвилю щоденних "мінувань" в Україні, зокрема шкіл: "У нас зараз щодня щось мінують. Так не було, і це не є норма життя. І я вам чесно скажу, що мене ця ситуація дуже лякає. І якщо в нас вже така діджиталізація і сильні спецслужби, які за Порошенком катаються, то мені хотілось би почути: а де оці мінувачі? Це що, дуже серйозна технологія – їх вирахувати, якщо щодня у вас по 40 шкіл заміновано? Це що, не очевидні речі, що це є дестабілізація з боку ворога?! Кому взагалі на користь всі ці мінування?! А у нас немає страху, що усе це в один момент рване; що це не просто так, і явно не діти балуються (46 шкіл в одному тільки Києві "заміновано")? Де відповіді, рєбята? Які "шашликі"?".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЄС" Сюмар про об'єднання опозиції: Наші потенційні партнери зараз дивляться, хто кого, але розвиток подій може бути дуже швидким

"Адже історія про те, що росіяни робитимуть ставку на внутрішню дестабілізацію – це очевидно, це до гадалки не ходи. Тільки от Володимире Олександровичу, не треба їм підігрувати! Ви хочете сказати, що це Порошенко дестабілізує? Так ви хочете його за грати кинути. Він так захищається, це нормально. І його люди захищають, вони самі приходять. Тільки це ви провокуєте. От у цьому внутрішньому протистоянні і дестабілізації ви подумайте, кому ви підігруєте. Або хто вами керує, щоб підіграти", - резюмувала політик.

Детальніше читайте в інтерв'ю Вікторії Сюмар ("ЄС"): "Коли Зеленський понад 100 справ ініціює проти п’ятого президента, то він мав би думати, скільки справ буде проти шостого. А в тому, що їх буде багато, в мене сумніву немає".

Автор: 

газ (10597) росія (67242) Сюмар Вікторія (276)
Топ коментарі
+6
Украине нужно вооружаться - другого пути решения не существует.
Как сказала Маргаретт Тетчер - мир можно сохранить только с помощью оружия.
А это вот реакция козломордых на вооружонную Украину:
21.01.2022 19:22 Відповісти
+2
знаю вже одного дестабілізатора півшостого.
21.01.2022 19:06 Відповісти
+2
Дестабілізатором у Росії працює шмаркля від самого першого Букавелю та Оману.
21.01.2022 19:15 Відповісти
не надо москве дестабилизации, которая уже у нас есть

бюджет не позволяет купить дорогой газ
индуса с криворожсталью - кошмарят
вагнергейт почил (надеюсь время прийдет)
в советника Зе - стреляют
коррупцию без бинокля видно с другой стороны планеты
ахметов затеял госпереворот
оборонзаказ не выполнен

как только мы отобьемся от дикого соседа, надо срочно гнать этого дестабилизатора
21.01.2022 19:17 Відповісти
Никакой дестабилизации не будет и не мечтай ...
21.01.2022 19:24 Відповісти
Українцям треба озброюватись - слушна думка. Чи будуть склади єнерали озброювати? Хочу через тиждень почути доповідь Резнікова О.Ю. про місцеперебування отриманої зброї. От цікаво, що вони вигадають. "Нє провоцировать ...йло чи знову нє стрелять".

21.01.2022 19:31 Відповісти
А у вас все харашо,беріть лижі і в Карпати на шашликі знедоумком!
21.01.2022 19:52 Відповісти
ти маєш на увазі вислів "зеленого" в американській газеті,про можливу окупацію Харкова?
21.01.2022 20:07 Відповісти
Happiness with me


@1960Kate



Советую всем послушать, а ведь Романенко прав… хотя там, мне кажется, почти все, Кремлевские геноцидники Украинского Народа

Prizrak Opery


@Prizrak_opery



Yuriy Romanenko. Санкции США против российской колонны в Украине и разрушительная деятельность Даниила Гетманцева

https://www.youtube.com/watch?v=o_gtDtGex1s
21.01.2022 19:42 Відповісти
Сюмар интересно рассказывает
21.01.2022 21:05 Відповісти
Віка, старайся, все так і є "жму руку, обнимаю "
21.01.2022 21:10 Відповісти
 
 