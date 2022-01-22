Зеленський нагородив орденами і медалями ряд українських воїнів

Президент Володимир Зеленський нагородив державними нагородами ряд українських воїнів, більшість яких посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

У тексті указу відзначається: "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня

Прусова Руслана Халиловича (посмертно) - полковника, Шпака Володимира Віталійовича (посмертно) - старшого лейтенанта.

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

Аксьонова Олександра Васильовича (посмертно) - молодшого сержанта, Геровкіна Валерія Євгенійовича (посмертно) - солдата, Голуба Артура Володимировича (посмертно) - матроса, Гудзика Дмитра Васильовича (посмертно) - солдата, Даниліва Дем’яна Петровича (посмертно) - старшого солдата, Куленка Олексія Валентиновича (посмертно) - старшого солдата, Писаренка Геннадія Анатолійовича (посмертно) - молодшого сержанта, Рачугіна Віктора Анатолійовича (посмертно) - старшого солдата, Стрижака Олексія Володимировича (посмертно) - молодшого сержанта, Халікова Георгія Журовича (посмертно) - майстер-сержанта.

Нагородити орденом Данила Галицького

Федосеєва Вадима Вікторовича (посмертно) - майстер-сержанта.

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

Бутова Романа Євгеновича - старшого солдата, Гуменюка Віталія Михайловича - солдата, Суходольського Володимира Вікторовича - старшого солдата.

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

Жорняка Владислава Вікторовича - старшого солдата, Жудра Сергія Вадимовича - старшого солдата, Заблуду Романа Анатолійовича - старшого лейтенанта, Петрочка Михайла Михайловича - сержанта, Пліша Тараса Михайловича - старшого солдата, Почапінського Михайла Петровича - старшого солдата, Сахвона Руслана Сергійовича - старшого прапорщика, Сімчука Андрія Миколайовича - солдата, Суслова Павла Геннадійовича - солдата, Татарчука Андрія Івановича - сержанта, Тугая Володимира Івановича - молодшого сержанта".

