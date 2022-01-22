УКР
Новини
Зеленський нагородив орденами і медалями ряд українських воїнів

Президент Володимир Зеленський нагородив державними нагородами ряд українських воїнів, більшість яких посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

У тексті указу відзначається: "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня

Прусова Руслана Халиловича (посмертно) - полковника, Шпака Володимира Віталійовича (посмертно) - старшого лейтенанта.

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

Аксьонова Олександра Васильовича (посмертно) - молодшого сержанта, Геровкіна Валерія Євгенійовича (посмертно) - солдата, Голуба Артура Володимировича (посмертно) - матроса, Гудзика Дмитра Васильовича (посмертно) - солдата, Даниліва Дем’яна Петровича (посмертно) - старшого солдата, Куленка Олексія Валентиновича (посмертно) - старшого солдата, Писаренка Геннадія Анатолійовича (посмертно) - молодшого сержанта, Рачугіна Віктора Анатолійовича (посмертно) - старшого солдата, Стрижака Олексія Володимировича (посмертно) - молодшого сержанта, Халікова Георгія Журовича (посмертно) - майстер-сержанта.

Нагородити орденом Данила Галицького

Федосеєва Вадима Вікторовича (посмертно) - майстер-сержанта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лапутіна вручила волонтерам і ветеранам відзнаку Президента - Хрест Івана Мазепи.

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

Бутова Романа Євгеновича - старшого солдата, Гуменюка Віталія Михайловича - солдата, Суходольського Володимира Вікторовича - старшого солдата.

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

Жорняка Владислава Вікторовича - старшого солдата, Жудра Сергія Вадимовича - старшого солдата, Заблуду Романа Анатолійовича - старшого лейтенанта, Петрочка Михайла Михайловича - сержанта, Пліша Тараса Михайловича - старшого солдата, Почапінського Михайла Петровича - старшого солдата, Сахвона Руслана Сергійовича - старшого прапорщика, Сімчука Андрія Миколайовича - солдата, Суслова Павла Геннадійовича - солдата, Татарчука Андрія Івановича - сержанта, Тугая Володимира Івановича - молодшого сержанта".

Також читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 38 військовослужбовців ЗСУ

Зеленський Володимир нагорода
Это тот, который рассказывал что Украина похожа на барышню легкого поведения.
И из рук такого человека брать награды?
22.01.2022 02:22 Відповісти
А ЯКІ В НЬОГО НАГОРОДИ, ЩО ВІН МОЖЕ НАГОРОДЖУВАТИ !?)
22.01.2022 01:17 Відповісти
Зе это какой то жуткий симбеоз недееспособного Брежнева с вором Янукодлой.
пиарится теперь за счет воинов,они то воевали,пока ты рылом торговал перед сепарами ,не тебе их награждать,чучело малороское.
22.01.2022 12:19 Відповісти
А ЯКІ В НЬОГО НАГОРОДИ, ЩО ВІН МОЖЕ НАГОРОДЖУВАТИ !?)
22.01.2022 01:17 Відповісти
А что такое? В чем твоя проблемма?
22.01.2022 11:42 Відповісти
Это тот, который рассказывал что Украина похожа на барышню легкого поведения.
И из рук такого человека брать награды?
22.01.2022 02:22 Відповісти
Мова була про українську владу. Не треба з себе робити ображену тьолку, яка не розуміє контексту.
22.01.2022 06:28 Відповісти
"Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, тоесть готова принять в любом количестве с любой стороны...если вам не жалко"

Какой контекст, алеша?
22.01.2022 11:58 Відповісти
ЗеСейшельський намагається підняти свій рейтинг і не більше , так як є
величезні сумніви , що це від щирого серця 😠
22.01.2022 05:24 Відповісти
путін має радіти, що стільки громадян України (спеціально не вживаю слово "українці") ненавидять свою українську владу. І справа не лише в зеленському - він один з багатьох менеджерів, про якого і говорити не варто. Попереду ворог, і задача українців гуртуватися і шукати сили та можливості для боротьби. Замість цього я бачу лише купу негативу і порожніх слів. На що витрачають свою енергію українці? Незрозуміло. Але очевидно, що не туди.
22.01.2022 06:32 Відповісти
Вынос клоунов из чиновничьих кабинетов и делегирование управления страной профессиональным менеджерам - это единственный вариант выстоять в войне с рашистскими окупантами
22.01.2022 08:11 Відповісти
достатньо, вивезти сонного Коломойського в дружню країну, де заберуть його американці... І кловунська влада- здохне.
22.01.2022 08:29 Відповісти
можно 100500 разів ненавидіти владу, і при цьому любити Україну...
бо влада приходяща і не завжди підходяща для народу, а от Україна - одна єдина...
і перед оскалом пащі ворога ті хто критикував один одного можуть вільно і спокіно підставляти один іншому плече і подавати набої і ділити кусень хліба...з салом... в ОДНОМУ окопі...
перед ворогом ми єдині... ми всі стали бандерівцями в ту мить, коли на голови наших воїнів сипонуло російськими градами....
тому не переживайте за нашу енергію бо в нас сильна енергетика нашої землі...
22.01.2022 11:40 Відповісти
русский иди нхй, по месту прописки! и там люби свою власть!
22.01.2022 11:43 Відповісти
Эта тварь не хочет поднять зарплаты украинским воинам? Или в его тупорылой башке война уже давно закончилась и нужно просто распустить армию?!
22.01.2022 08:08 Відповісти
не був ти- дебілом на підсосі... А так- в спам.
22.01.2022 08:32 Відповісти
и как оно брать награду с рук клоуна-предателя?
22.01.2022 11:39 Відповісти
Поэтому клован в большинстве и наградил погибших Героев. Говнокомандующий, который боится своей армии...
22.01.2022 11:46 Відповісти
двоякое впечатление от вручения от имени Украины заслуженной кровью награды...
первое и главное - заслужил-достоин-получи-гордись...
второе (моральное) - достоин ли тот кто гордится своей миссией (как будто своим одаривает) ....
22.01.2022 11:44 Відповісти
Быть Президентом Украины- это большая честь и ответственность!
Спасибо нашим военным за подвиг!!! !!! Украина- это сказка!!!!
22.01.2022 12:05 Відповісти
Ну и причем тут Зе -припизидент? Возле воинов ему находиться большая честь,уклонисту сраному,а что такое ответственность он сроду не знал, поэтому и оборонный заказ во время войны у него на самом заднем месте.
22.01.2022 12:41 Відповісти
На рояле хоть сыгранул потом?
22.01.2022 12:08 Відповісти
Зе это какой то жуткий симбеоз недееспособного Брежнева с вором Янукодлой.
пиарится теперь за счет воинов,они то воевали,пока ты рылом торговал перед сепарами ,не тебе их награждать,чучело малороское.
22.01.2022 12:19 Відповісти
Я что-то не понял, Зеленский наградил? От себя лично? Или все-таки государство? А Зеленский только вручил? Писатели, блин, только и думают, как бы лизнуть найвеличнишему пятую точку.
Скорее всего сейчас получу очередной бан за это сообщение, ну и хрен с ним, переживу, не привыкать. Долго не мог понять, за что баны прилетают. Теперь понял, бубочку здесь обижать низзя.
22.01.2022 13:46 Відповісти
Я был прав. Бан закончился. Снова можно писать. Позеленел Цензор конкретно .
23.01.2022 23:17 Відповісти
 
 