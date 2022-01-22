Зеленський нагородив орденами і медалями ряд українських воїнів
Президент Володимир Зеленський нагородив державними нагородами ряд українських воїнів, більшість яких посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
У тексті указу відзначається: "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня
Прусова Руслана Халиловича (посмертно) - полковника, Шпака Володимира Віталійовича (посмертно) - старшого лейтенанта.
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня
Аксьонова Олександра Васильовича (посмертно) - молодшого сержанта, Геровкіна Валерія Євгенійовича (посмертно) - солдата, Голуба Артура Володимировича (посмертно) - матроса, Гудзика Дмитра Васильовича (посмертно) - солдата, Даниліва Дем’яна Петровича (посмертно) - старшого солдата, Куленка Олексія Валентиновича (посмертно) - старшого солдата, Писаренка Геннадія Анатолійовича (посмертно) - молодшого сержанта, Рачугіна Віктора Анатолійовича (посмертно) - старшого солдата, Стрижака Олексія Володимировича (посмертно) - молодшого сержанта, Халікова Георгія Журовича (посмертно) - майстер-сержанта.
Нагородити орденом Данила Галицького
Федосеєва Вадима Вікторовича (посмертно) - майстер-сержанта.
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
Бутова Романа Євгеновича - старшого солдата, Гуменюка Віталія Михайловича - солдата, Суходольського Володимира Вікторовича - старшого солдата.
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
Жорняка Владислава Вікторовича - старшого солдата, Жудра Сергія Вадимовича - старшого солдата, Заблуду Романа Анатолійовича - старшого лейтенанта, Петрочка Михайла Михайловича - сержанта, Пліша Тараса Михайловича - старшого солдата, Почапінського Михайла Петровича - старшого солдата, Сахвона Руслана Сергійовича - старшого прапорщика, Сімчука Андрія Миколайовича - солдата, Суслова Павла Геннадійовича - солдата, Татарчука Андрія Івановича - сержанта, Тугая Володимира Івановича - молодшого сержанта".
И из рук такого человека брать награды?
Какой контекст, алеша?
величезні сумніви , що це від щирого серця 😠
бо влада приходяща і не завжди підходяща для народу, а от Україна - одна єдина...
і перед оскалом пащі ворога ті хто критикував один одного можуть вільно і спокіно підставляти один іншому плече і подавати набої і ділити кусень хліба...з салом... в ОДНОМУ окопі...
перед ворогом ми єдині... ми всі стали бандерівцями в ту мить, коли на голови наших воїнів сипонуло російськими градами....
тому не переживайте за нашу енергію бо в нас сильна енергетика нашої землі...
первое и главное - заслужил-достоин-получи-гордись...
второе (моральное) - достоин ли тот кто гордится своей миссией (как будто своим одаривает) ....
Спасибо нашим военным за подвиг!!! !!! Украина- это сказка!!!!
пиарится теперь за счет воинов,они то воевали,пока ты рылом торговал перед сепарами ,не тебе их награждать,чучело малороское.
Скорее всего сейчас получу очередной бан за это сообщение, ну и хрен с ним, переживу, не привыкать. Долго не мог понять, за что баны прилетают. Теперь понял, бубочку здесь обижать низзя.