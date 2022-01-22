Зеленский наградил орденами и медалями ряд украинских воинов
Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами ряд украинских воинов, большинство из которых посмертно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В тексте указа отмечается: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени
Прусова Руслана Халиловича (посмертно) – полковника, Шпака Владимира Витальевича (посмертно) – старшего лейтенанта.
Наградить орденом "За мужество" III степени
Аксенова Александра Васильевича (посмертно) – младшего сержанта, Геровкина Валерия Евгеньевича (посмертно) – солдата, Голуба Артура Владимировича (посмертно) – матроса, Гудзика Дмитрия Васильевича (посмертно) – солдата, Данилива Демьяна Петровича (посмертно) – старшего солдата, Куленко Алексея Валентиновича (посмертно) – старшего солдата, Писаренко Геннадия Анатольевича (посмертно) – младшего сержанта, Рачугина Виктора Анатольевича (посмертно) – старшего солдата, Стрижака Алексея Владимировича (посмертно) – младшего сержанта, Халикова Георгия Журовича (посмертно) – мастер-сержанта.
Наградить орденом Даниила Галицкого
Федосеева Вадима Викторовича (посмертно) – мастер-сержанта.
Наградить медалью "За военную службу Украине"
Бутова Романа Евгеньевича – старшего солдата, Гуменюка Виталия Михайловича – солдата, Суходольского Владимира Викторовича – старшего солдата.
Наградить медалью "Защитнику Отчизны"
Жорняка Владислава Викторовича – старшего солдата, Жудра Сергея Вадимовича – старшего солдата, Заблуду Романа Анатольевича – старшего лейтенанта, Петрочко Михаила Михайловича – сержанта, Плиша Тараса Михайловича – старшего солдата, Почапинского Михаила Петровича – старшего солдата, Сахвона Руслана Сергеевича – старшего прапорщика, Симчука Андрея Николаевича – солдата, Суслова Павла Геннадьевича – солдата, Татарчука Андрея Ивановича – сержанта, Тугая Владимира Ивановича – младшего сержанта".
И из рук такого человека брать награды?
Какой контекст, алеша?
величезні сумніви , що це від щирого серця 😠
бо влада приходяща і не завжди підходяща для народу, а от Україна - одна єдина...
і перед оскалом пащі ворога ті хто критикував один одного можуть вільно і спокіно підставляти один іншому плече і подавати набої і ділити кусень хліба...з салом... в ОДНОМУ окопі...
перед ворогом ми єдині... ми всі стали бандерівцями в ту мить, коли на голови наших воїнів сипонуло російськими градами....
тому не переживайте за нашу енергію бо в нас сильна енергетика нашої землі...
первое и главное - заслужил-достоин-получи-гордись...
второе (моральное) - достоин ли тот кто гордится своей миссией (как будто своим одаривает) ....
Спасибо нашим военным за подвиг!!! !!! Украина- это сказка!!!!
пиарится теперь за счет воинов,они то воевали,пока ты рылом торговал перед сепарами ,не тебе их награждать,чучело малороское.
Скорее всего сейчас получу очередной бан за это сообщение, ну и хрен с ним, переживу, не привыкать. Долго не мог понять, за что баны прилетают. Теперь понял, бубочку здесь обижать низзя.