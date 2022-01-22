Зеленский наградил орденами и медалями ряд украинских воинов

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами ряд украинских воинов, большинство из которых посмертно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В тексте указа отмечается: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

Прусова Руслана Халиловича (посмертно) – полковника, Шпака Владимира Витальевича (посмертно) – старшего лейтенанта.

Наградить орденом "За мужество" III степени

Аксенова Александра Васильевича (посмертно) – младшего сержанта, Геровкина Валерия Евгеньевича (посмертно) – солдата, Голуба Артура Владимировича (посмертно) – матроса, Гудзика Дмитрия Васильевича (посмертно) – солдата, Данилива Демьяна Петровича (посмертно) – старшего солдата, Куленко Алексея Валентиновича (посмертно) – старшего солдата, Писаренко Геннадия Анатольевича (посмертно) – младшего сержанта, Рачугина Виктора Анатольевича (посмертно) – старшего солдата, Стрижака Алексея Владимировича (посмертно) – младшего сержанта, Халикова Георгия Журовича (посмертно) – мастер-сержанта.

Наградить орденом Даниила Галицкого

Федосеева Вадима Викторовича (посмертно) – мастер-сержанта.

Смотрите также: Лапутина вручила волонтерам и ветеранам награду Президента - Крест Ивана Мазепы. ФОТОрепортаж

Наградить медалью "За военную службу Украине"

Бутова Романа Евгеньевича – старшего солдата, Гуменюка Виталия Михайловича – солдата, Суходольского Владимира Викторовича – старшего солдата.

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

Жорняка Владислава Викторовича – старшего солдата, Жудра Сергея Вадимовича – старшего солдата, Заблуду Романа Анатольевича – старшего лейтенанта, Петрочко Михаила Михайловича – сержанта, Плиша Тараса Михайловича – старшего солдата, Почапинского Михаила Петровича – старшего солдата, Сахвона Руслана Сергеевича – старшего прапорщика, Симчука Андрея Николаевича – солдата, Суслова Павла Геннадьевича – солдата, Татарчука Андрея Ивановича – сержанта, Тугая Владимира Ивановича – младшего сержанта".

Читайте также: На сайте президента зарегистрирована петиция о награждении офицеров, которые готовили спецоперацию по задержанию "вагнеровцев"