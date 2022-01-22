РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10023 посетителя онлайн
Новости
3 974 42

Зеленский наградил орденами и медалями ряд украинских воинов

Зеленский наградил орденами и медалями ряд украинских воинов

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами ряд украинских воинов, большинство из которых посмертно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В тексте указа отмечается: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

Прусова Руслана Халиловича (посмертно) – полковника, Шпака Владимира Витальевича (посмертно) – старшего лейтенанта.

Наградить орденом "За мужество" III степени

Аксенова Александра Васильевича (посмертно) – младшего сержанта, Геровкина Валерия Евгеньевича (посмертно) – солдата, Голуба Артура Владимировича (посмертно) – матроса, Гудзика Дмитрия Васильевича (посмертно) – солдата, Данилива Демьяна Петровича (посмертно) – старшего солдата, Куленко Алексея Валентиновича (посмертно) – старшего солдата, Писаренко Геннадия Анатольевича (посмертно) – младшего сержанта, Рачугина Виктора Анатольевича (посмертно) – старшего солдата, Стрижака Алексея Владимировича (посмертно) – младшего сержанта, Халикова Георгия Журовича (посмертно) – мастер-сержанта.

Наградить орденом Даниила Галицкого

Федосеева Вадима Викторовича (посмертно) – мастер-сержанта.

Смотрите также: Лапутина вручила волонтерам и ветеранам награду Президента - Крест Ивана Мазепы. ФОТОрепортаж

Наградить медалью "За военную службу Украине"

Бутова Романа Евгеньевича – старшего солдата, Гуменюка Виталия Михайловича – солдата, Суходольского Владимира Викторовича – старшего солдата.

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

Жорняка Владислава Викторовича – старшего солдата, Жудра Сергея Вадимовича – старшего солдата, Заблуду Романа Анатольевича – старшего лейтенанта, Петрочко Михаила Михайловича – сержанта, Плиша Тараса Михайловича – старшего солдата, Почапинского Михаила Петровича – старшего солдата, Сахвона Руслана Сергеевича – старшего прапорщика, Симчука Андрея Николаевича – солдата, Суслова Павла Геннадьевича – солдата, Татарчука Андрея Ивановича – сержанта, Тугая Владимира Ивановича – младшего сержанта".

Читайте также: На сайте президента зарегистрирована петиция о награждении офицеров, которые готовили спецоперацию по задержанию "вагнеровцев"

Автор: 

Зеленский Владимир (21661) награда (1841)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Это тот, который рассказывал что Украина похожа на барышню легкого поведения.
И из рук такого человека брать награды?
показать весь комментарий
22.01.2022 02:22 Ответить
+3
А ЯКІ В НЬОГО НАГОРОДИ, ЩО ВІН МОЖЕ НАГОРОДЖУВАТИ !?)
показать весь комментарий
22.01.2022 01:17 Ответить
+3
Зе это какой то жуткий симбеоз недееспособного Брежнева с вором Янукодлой.
пиарится теперь за счет воинов,они то воевали,пока ты рылом торговал перед сепарами ,не тебе их награждать,чучело малороское.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ЯКІ В НЬОГО НАГОРОДИ, ЩО ВІН МОЖЕ НАГОРОДЖУВАТИ !?)
показать весь комментарий
22.01.2022 01:17 Ответить
А что такое? В чем твоя проблемма?
показать весь комментарий
22.01.2022 11:42 Ответить
Это тот, который рассказывал что Украина похожа на барышню легкого поведения.
И из рук такого человека брать награды?
показать весь комментарий
22.01.2022 02:22 Ответить
Мова була про українську владу. Не треба з себе робити ображену тьолку, яка не розуміє контексту.
показать весь комментарий
22.01.2022 06:28 Ответить
"Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, тоесть готова принять в любом количестве с любой стороны...если вам не жалко"

Какой контекст, алеша?
показать весь комментарий
22.01.2022 11:58 Ответить
ЗеСейшельський намагається підняти свій рейтинг і не більше , так як є
величезні сумніви , що це від щирого серця 😠
показать весь комментарий
22.01.2022 05:24 Ответить
путін має радіти, що стільки громадян України (спеціально не вживаю слово "українці") ненавидять свою українську владу. І справа не лише в зеленському - він один з багатьох менеджерів, про якого і говорити не варто. Попереду ворог, і задача українців гуртуватися і шукати сили та можливості для боротьби. Замість цього я бачу лише купу негативу і порожніх слів. На що витрачають свою енергію українці? Незрозуміло. Але очевидно, що не туди.
показать весь комментарий
22.01.2022 06:32 Ответить
Вынос клоунов из чиновничьих кабинетов и делегирование управления страной профессиональным менеджерам - это единственный вариант выстоять в войне с рашистскими окупантами
показать весь комментарий
22.01.2022 08:11 Ответить
достатньо, вивезти сонного Коломойського в дружню країну, де заберуть його американці... І кловунська влада- здохне.
показать весь комментарий
22.01.2022 08:29 Ответить
можно 100500 разів ненавидіти владу, і при цьому любити Україну...
бо влада приходяща і не завжди підходяща для народу, а от Україна - одна єдина...
і перед оскалом пащі ворога ті хто критикував один одного можуть вільно і спокіно підставляти один іншому плече і подавати набої і ділити кусень хліба...з салом... в ОДНОМУ окопі...
перед ворогом ми єдині... ми всі стали бандерівцями в ту мить, коли на голови наших воїнів сипонуло російськими градами....
тому не переживайте за нашу енергію бо в нас сильна енергетика нашої землі...
показать весь комментарий
22.01.2022 11:40 Ответить
русский иди нхй, по месту прописки! и там люби свою власть!
показать весь комментарий
22.01.2022 11:43 Ответить
Эта тварь не хочет поднять зарплаты украинским воинам? Или в его тупорылой башке война уже давно закончилась и нужно просто распустить армию?!
показать весь комментарий
22.01.2022 08:08 Ответить
не був ти- дебілом на підсосі... А так- в спам.
показать весь комментарий
22.01.2022 08:32 Ответить
и как оно брать награду с рук клоуна-предателя?
показать весь комментарий
22.01.2022 11:39 Ответить
Поэтому клован в большинстве и наградил погибших Героев. Говнокомандующий, который боится своей армии...
показать весь комментарий
22.01.2022 11:46 Ответить
двоякое впечатление от вручения от имени Украины заслуженной кровью награды...
первое и главное - заслужил-достоин-получи-гордись...
второе (моральное) - достоин ли тот кто гордится своей миссией (как будто своим одаривает) ....
показать весь комментарий
22.01.2022 11:44 Ответить
Быть Президентом Украины- это большая честь и ответственность!
Спасибо нашим военным за подвиг!!! !!! Украина- это сказка!!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:05 Ответить
Ну и причем тут Зе -припизидент? Возле воинов ему находиться большая честь,уклонисту сраному,а что такое ответственность он сроду не знал, поэтому и оборонный заказ во время войны у него на самом заднем месте.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:41 Ответить
На рояле хоть сыгранул потом?
показать весь комментарий
22.01.2022 12:08 Ответить
Зе это какой то жуткий симбеоз недееспособного Брежнева с вором Янукодлой.
пиарится теперь за счет воинов,они то воевали,пока ты рылом торговал перед сепарами ,не тебе их награждать,чучело малороское.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:19 Ответить
Я что-то не понял, Зеленский наградил? От себя лично? Или все-таки государство? А Зеленский только вручил? Писатели, блин, только и думают, как бы лизнуть найвеличнишему пятую точку.
Скорее всего сейчас получу очередной бан за это сообщение, ну и хрен с ним, переживу, не привыкать. Долго не мог понять, за что баны прилетают. Теперь понял, бубочку здесь обижать низзя.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:46 Ответить
Я был прав. Бан закончился. Снова можно писать. Позеленел Цензор конкретно .
показать весь комментарий
23.01.2022 23:17 Ответить
 
 