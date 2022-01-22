Україна знає, де й у кого отримати потрібну їй зброю, - Кулеба

Нідерланди передивилися свою позицію щодо надання Україні зброї через систему закупівель НАТО.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли в НАТО Україна намагалася дещо купити через систему закупівель НАТО, то дві країни висловили своє застереження щодо цих закупівель. Одна з них була Німеччина, інша - Нідерланди. Ми працювали багато з Нідерландами, спілкувалися, роз’яснювали, пояснювали їм. І я їхав до вас на інтерв’ю і прочитав коментар мого голландського колеги, з яким ми 12 січня розмовляли якраз на цю тему, і він сказав, що ситуація змінилася. Тепер, якщо подібний запит від України в НАТО знову надійде, то Нідерланди будуть його розглядати прихильніше. Тобто це демонструє, що потрібно говорити.

І зі своєю німецькою колегою я теж про це говорив. Це була одна з тем нашої розмови. Я вислухав її позицію, її пояснення. Вона має свої аргументи, обґрунтування. Це лінія аргументів, пов’язана з історичною відповідальністю Німеччини. Але я чітко висловив їй наші аргументи, і чому ми вважаємо, що Україна заслуговує на таку підтримку. Ця робота ведеться, і вона буде продовжуватися", - зауважив очільник українського МЗС.

Однак Кулеба додав, що Україна знає, де й у кого отримати потрібну їй зброю: "Є трек з Німеччиною. Для нас ситуація з Німеччиною – це більше політично важливо, зняти блокування. Але ми знаємо, де взяти зброю на свій захист. І ми її там беремо. І будемо брати".

Крім того, очільник МЗС анонсував, що кількість партнерів, які постачають Україні зброю, зросте.

"Британія - дуже важливе, швидке постачання. Американці - постачання. Є й інші країни, про які ви скоро дізнаєтеся публічно. Вони будуть допомагати нам зміцнювати нашу обороноздатність.

Безумовно, Росія хоче, щоб ми були слабкими. Це зрозуміло. Тому вона постійно кричить на кожному кроці: не дай Боже, ви щось будете Україні для армії постачати, це буде мати для вас наслідки! Але, попри ці погрози і крики, партнери допомагають нам. Тому що вони розуміють, що майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні в ці місяці і в цьому році", - повідомив Кулеба.

