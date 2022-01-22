УКР
Україна знає, де й у кого отримати потрібну їй зброю, - Кулеба

Нідерланди передивилися свою позицію щодо надання Україні зброї через систему закупівель НАТО.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли в НАТО Україна намагалася дещо купити через систему закупівель НАТО, то дві країни висловили своє застереження щодо цих закупівель. Одна з них була Німеччина, інша - Нідерланди. Ми працювали багато з Нідерландами, спілкувалися, роз’яснювали, пояснювали їм. І я їхав до вас на інтерв’ю і прочитав коментар мого голландського колеги, з яким ми 12 січня розмовляли якраз на цю тему, і він сказав, що ситуація змінилася. Тепер, якщо подібний запит від України в НАТО знову надійде, то Нідерланди будуть його розглядати прихильніше. Тобто це демонструє, що потрібно говорити.

І зі своєю німецькою колегою я теж про це говорив. Це була одна з тем нашої розмови. Я вислухав її позицію, її пояснення. Вона має свої аргументи, обґрунтування. Це лінія аргументів, пов’язана з історичною відповідальністю Німеччини. Але я чітко висловив їй наші аргументи, і чому ми вважаємо, що Україна заслуговує на таку підтримку. Ця робота ведеться, і вона буде продовжуватися", - зауважив очільник українського МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина поки не планує постачати зброю до України, - міністр оборони ФРН Ламбрехт

Однак Кулеба додав, що Україна знає, де й у кого отримати потрібну їй зброю: "Є трек з Німеччиною. Для нас ситуація з Німеччиною – це більше політично важливо, зняти блокування. Але ми знаємо, де взяти зброю на свій захист. І ми її там беремо. І будемо брати".

Крім того, очільник МЗС анонсував, що кількість партнерів, які постачають Україні зброю, зросте.

"Британія - дуже важливе, швидке постачання. Американці - постачання. Є й інші країни, про які ви скоро дізнаєтеся публічно. Вони будуть допомагати нам зміцнювати нашу обороноздатність.

Безумовно, Росія хоче, щоб ми були слабкими. Це зрозуміло. Тому вона постійно кричить на кожному кроці: не дай Боже, ви щось будете Україні для армії постачати, це буде мати для вас наслідки! Але, попри ці погрози і крики, партнери допомагають нам. Тому що вони розуміють, що майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні в ці місяці і в цьому році", - повідомив Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українці розробили дотепну інструкцію зі стрільби з британського гранатомета NLAW. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Велика Британія (5743) Німеччина (7667) Нідерланди (1622) зброя (7694) Кулеба Дмитро (3605)
Топ коментарі
+30
а на прошлых ты за гундосика голосовал
показати весь коментар
22.01.2022 20:39 Відповісти
+27
показати весь коментар
22.01.2022 20:38 Відповісти
+24
Где Стугны, почему 50 % закупок в 2021 году провалены? Шо ты гонишь, зесрань?
показати весь коментар
22.01.2022 20:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
Судя по фамилии соотечественник. Как считаешь когда быстрее заполнятся госпиталя, когда будут расстреливать твоих соотечественников без оружных, без бронежилетов или когда путлер поймет что украинцы достаточно вооружены чтобы забить орками рашистские передвижные крематории. Эта "помощь" больше напоминает события 2 мировой когда была одна винтовка на двоих. Госпитальных баз уверен у нас достаточно, ковид помог.
показати весь коментар
22.01.2022 22:01 Відповісти
Посол України у Великій Британії -Якщо буде початок активних бойових дій, попросимо все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на нашу територію.
Вадим Пристайко пояснив, що саме так відповідав на питання іноземних ЗМІ, чи запрошуватиме Україна партнерів втрутитися, зокрема й Британію, реальними солдатами на українській території. Зокрема з огляду на те, що нашій державі загрожують збройні сили значно більше, ніж наші.
показати весь коментар
22.01.2022 21:24 Відповісти
Потрібна зброя, що дістане агресора на його території!!! Тільки це зупинить маніяка!!!
показати весь коментар
22.01.2022 21:26 Відповісти
что за "историческая ответственность"?
не продавать никому оружие?
если они продают оружие, то как отличают
кому можно а кому нет?
показати весь коментар
22.01.2022 21:31 Відповісти
пнх быдло...
показати весь коментар
22.01.2022 21:43 Відповісти
Думаю с Нидерландами нормально можно договориться. Рюте (министр-президент, второй после короля, если не первый) говорил, что он с ****** на одном гектаре срать не сядет и руки ему не подаст. И, насколько я знаю, таки не участвовал ни в каких активностях, где было *****. Вот тут бы и договариваться, но побухать в Польше и на Сейшелах важнее.
показати весь коментар
22.01.2022 21:47 Відповісти
Голландия это не только рыба тюльпаны но и тварон для броников
показати весь коментар
22.01.2022 21:53 Відповісти
Голландия - это одна из провинций Нидерландов. Лучше употреблять термин "Нидерланды" иначе всякие фрисландцы и лимбуржцы будут обижаться.
А так чуваки клепают кучу разработок в военной тематике и в защите информации.
показати весь коментар
22.01.2022 22:40 Відповісти
привык по совковой памяти
показати весь коментар
22.01.2022 23:11 Відповісти
Ну вообще это исторически так сложилось. Голландия была самой богатой и продвинутой провинцией (и походу так и остаётся). Поэтому весь мир их так и называл. И сами себя они тоже часто называли голландцами. Но щас пошёл ребрендинг.
показати весь коментар
22.01.2022 23:27 Відповісти
Нет )))) просто они были под Испанией)))) Оранжевый их объединил)))) И не забывай : если бы не счастье то несчастье помогло - 17 для них стал холодным душем.... После этого обезьянам больше ничего не дали и быстро все вывели- послушай пленки, там и так все ясно если с логикой дружишь
показати весь коментар
31.01.2022 21:33 Відповісти
17 сбили в 2014 году. А чем тогда чуваки воевали под Дебальцево? Выведенными танками? Или нарытыми в шахтах?
показати весь коментар
01.02.2022 12:32 Відповісти
Ты не понял что вывели.... Системы пво и точка У кинули им пару шилок типа от ВСУ отбитых.... Чтоб не зацепили что-то серьезное высоко
показати весь коментар
01.02.2022 14:41 Відповісти
"и быстро все вывели"

Под "всё" я понял буквально всё
показати весь коментар
01.02.2022 14:44 Відповісти
По контексту «все» это «то» что имеет непосредственное отношение к тому «что» «сбило» Боинг. В машине сидел расчёт - им точка на радаре - это точка. Обезьяны сказали что этот квардрат надо мониторить- вот они там и мониторил. Таким же образом 2 мы ракетами сбили Боинг Иране....Но тех эксперты не понимают каким образом работает «Геккон» Но главное - ПростоНесчастье помогло - летели иранские пассажиры с паспортами Канады....Сроубордист сразу к соседям - те ему спутниковые снимки и все данные разведки - ибо только имея неоспариваемые факты первое лицо страны может обвинять другое государство к причастности с крушению..... И да, как там со следствием?хеххе деньги уже выплатили признали свою вину и так далее.... Бугагагага ъъъъ
показати весь коментар
01.02.2022 15:46 Відповісти
Москаля бачиш, ні, а він є
показати весь коментар
22.01.2022 22:03 Відповісти
"Якщо буде початок активних бойових дій, попросимо все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на нашу територію", - посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

https://www.youtube.com/watch?v=Iltonlzjtks
показати весь коментар
22.01.2022 22:14 Відповісти
А историческая ответственность Германии это как? Сначала сами тут натворили беды, теперь дай другим натворить?
показати весь коментар
22.01.2022 22:29 Відповісти
Один назойливый вопрос постоянно возникает и не нахожу ответа: " А что конкретно сделал зеля чтобы на 8 году войны не ходить с протянутой рукой!?" Неужели мосты и дороги главнее того кто по ним будет ездить?
показати весь коментар
22.01.2022 22:40 Відповісти
Та не треба публічно казати де Україна купує зброю. Мовчки купили і зробили покер фейс. Тоді і Німеччина через яку небудь Лесото теж нам щось продасть.

Історична відповідальність Німеччини не в тому щоб обнулити своє військо і спокутувати злочини минулого нічого не роблячи. Історична відповідальність якраз в тому, щоб активно боротися з нацизмом, не тільки вдома - але тепер і в росії.
показати весь коментар
22.01.2022 22:45 Відповісти
"Это линия доводов, связанная с исторической ответственностью Германии."

Забавно, почему перед Россией у германии историческая ответственность есть, а перед Украиной нет?
показати весь коментар
22.01.2022 23:04 Відповісти
тому, що вони першими порушили договір Ріббентропа-Молотова і напали на свого союзника. Тепер стидно перед "духом Бісмарка"
показати весь коментар
23.01.2022 12:17 Відповісти
да, но первым они бомбили Киев
показати весь коментар
23.01.2022 19:18 Відповісти
"Історичну відповідальність" вони трактують біль широко.
показати весь коментар
23.01.2022 12:26 Відповісти
Петр Алексеевич,...прекратите эвакуацию заграничных посольств... и поставки Стингеров ... и Байрактаров Джавелинов в Украину...
показати весь коментар
23.01.2022 01:29 Відповісти
необхідно пам'ятати:

Німецький воєначальник А. Йодль пізніше стверджував:

«Якщо ми не зазнали поразки ще в 1939 році, то це сталося тільки тому, що близько 110 французьких і англійських дивізій, які стояли під час нашої війни з Польщею на Заході проти 25 німецьких дивізій, абсолютно не діяли».
показати весь коментар
23.01.2022 12:15 Відповісти
Кто был тогда премьером Великобритании? Забыл
показати весь коментар
31.01.2022 21:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 