Це підірве стримування, - Блінкен відкинув ідею введення санкцій проти Росії зараз

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю відкинув ідею введення економічних санкцій проти Росії зараз, заявивши, що це підірве здатність Заходу стримувати потенційну російську агресію проти України.

"Коли справа стосується санкцій, мета цих санкцій - стримувати російську агресію. І тому, якщо вони спрацьовують зараз, ви втрачаєте ефект стримування", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що США разом зі своїми європейськими союзниками зосередили увагу на нарощуванні загрози масових наслідків для Росії, аби відмовити президента Путіна від введення військ в Україну та залишити двері відчиненими для дипломатії.

Блінкен наголосив, що в минулому році США надали Україні рекордні за всі попередні роки обсяги військової допомоги.

