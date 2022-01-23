УКР
Це підірве стримування, - Блінкен відкинув ідею введення санкцій проти Росії зараз

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю відкинув ідею введення економічних санкцій проти Росії зараз, заявивши, що це підірве здатність Заходу стримувати потенційну російську агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це він  телеканалу CNN.

"Коли справа стосується санкцій, мета цих санкцій - стримувати російську агресію. І тому, якщо вони спрацьовують зараз, ви втрачаєте ефект стримування", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що США разом зі своїми європейськими союзниками зосередили увагу на нарощуванні загрози масових наслідків для Росії, аби відмовити президента Путіна від введення військ в Україну та залишити двері відчиненими для дипломатії.

Блінкен наголосив, що в минулому році США надали Україні рекордні за всі попередні роки обсяги військової допомоги.

+15
Ну вот, "Білий Дім в змові з Кремлем".
23.01.2022 18:34 Відповісти
+9
Пан Блінкен має рацію.
23.01.2022 18:19 Відповісти
+9
... сказал Усманов, морда которого не помещается в телевизор
23.01.2022 18:35 Відповісти
Пан Блінкен має рацію.
23.01.2022 18:19 Відповісти
блинкен - балабол. Если есть желание сдерживать, то выкати полный прейскурант возможных санкций - чтобы все видели, что они могут испугать, чтобы все видели, что они сдерживают и пугают орков.

А угрожать неизвестно чем - мордор смешить
23.01.2022 19:21 Відповісти
Похоже, что ты рюзьге тролль. Уже второй твой коммент за последние три дня вызывает подозрение.
показати весь коментар
23.01.2022 21:30 Відповісти
23.01.2022 20:48 Відповісти
«Русский народ не уступит.Санкции, там, нормы, права,какие? У нас была всегда норма -- 125 грамм хлеба в сутки, и право -победить ! Вот это и будет ответом на санкции их …» /А. Усманов/
23.01.2022 18:20 Відповісти
... сказал Усманов, морда которого не помещается в телевизор
показати весь коментар
23.01.2022 18:35 Відповісти
та ладно...125 граммов.

https://www.youtube.com/watch?v=lxTcnyVuHH8 вот ,с 1.30 посмотри

а вообще очень полезно весь мультик посмотреть.
23.01.2022 18:55 Відповісти
Згоден, Японії вже колись закрутили гайки. Потрібно всередині країни вкрадені у громадян сепорами суддями активи повернути, та з продажними сепорами мусорами навести лад
23.01.2022 18:22 Відповісти
Складається стійке враження, що Білий Дім в змові з Кремлем. Це якщо дуже м'яко висловлюватись...
23.01.2022 18:24 Відповісти
Ну вот, "Білий Дім в змові з Кремлем".
23.01.2022 18:34 Відповісти
Это капля в море!
23.01.2022 18:47 Відповісти
вже на підльоті
23.01.2022 18:50 Відповісти
С 2014 гола три миллиарда долларов от США это "капля в море"?
23.01.2022 21:31 Відповісти
Даже меньше, чем капля!
23.01.2022 22:14 Відповісти
Ты случайно не та бабка из "Сказка о рыбаке и рыбке"?
Хочешь стать владычицей морской лежа на печи и плюя в потолок в дрянных портянках?
23.01.2022 23:03 Відповісти
Він - "куприк" (куряча жопа) А де хто бачив щоб жопа думать уміла?
23.01.2022 23:09 Відповісти
Знаешь, дятлы когда стучат часто повреждают мозг, и хотя мозг это не к тебе, ты всё же береги здоровье, не перенапрягайся!
23.01.2022 23:51 Відповісти
Це ти про себе? ТОді все правильно! Ти так посилено товк лобом у стіну у безплідних спробах довести свою значущість що мабуть отримав "сотряс" Але з-за своєї розумової обмеженості ти чомусь вважаєш всіх оточуючих " не сповна розуму" Це не дивно - це характерно для більшості божевільних Вони вважають себе нормальними а "божевільні"(на їх думку) - ті хто їх оточує!
А от щодо птахів сімейства дятлів ти теж неправий - у них "сотрясу" буть не може У них мозок оточений спеціальною оболонкою яка грає роль амортизатора А ти цього не знаєш і дарма б"єш головою в стіну пробуючи тут продовбать собі "місце під сонцем"
24.01.2022 04:46 Відповісти
"меньше, чем капля! "

іван жене понти про те, що їхні "бабьі йєщьо наражают" ванюшек, і цієї зброї на них буде дуже обмаль.
Так от, ван'я, без тушонкі по лендлізу не наражают, бо на цей раз не буде ані тушонки, ані лендлізу.
23.01.2022 23:07 Відповісти
Хе-хе... і Блінкен забздів...
23.01.2022 22:43 Відповісти
Це "враження" - це продукт ворожої пропаганди, яка намагається нагнати паніку в Україні, транслюючи, що Захід "втомився від України", та - "США змовилися з Кремлем" та - "США будуть вимагати від України виконання МД-2"...
23.01.2022 18:47 Відповісти
Україну озброюють "до зубів" і підтримуватимуть надалі.Тепер все залежатиме від нас самих .
23.01.2022 18:26 Відповісти
охломоне, ці інструктори для того щоб навчити українців використовувати поставлену зброю для утилізації кацапів
23.01.2022 21:43 Відповісти
йди в розкішницю, чувак-кацап
23.01.2022 21:48 Відповісти
кацап пшоль на ....!
23.01.2022 21:55 Відповісти
зазвичай,не вступаю в дискусію з ботами і кацапами.Тобі ж поясню:інстрктора ,як правило,мають і досвід бойових дій і тактичну підготовку.Та і високотехнологічна зброя ,що поступає вимагає певних навиків,часу обмаль на самоосвіту,- ***** поспішає ,баба з косою мабуть йому сниться постійно. І українці ніколи не були рабами на своїй землі і не будуть,не надійся.
23.01.2022 21:54 Відповісти
Блінкен стримує гібридну війну надсилаючи гранатомети. Справжню війну, де росія може вдарити ракетами, він поки що ніяк не стримує.
23.01.2022 18:31 Відповісти
спросите у лаврова, что Блинкен сказал по этому поводу
23.01.2022 18:38 Відповісти
Блинкен предлагает воевать гранатометами против самолетов и кораблей
23.01.2022 19:23 Відповісти
накуя ви ,стадо козломордих, ховаєтесь тут за зірково-полосатим стягом,від вас кацапляндією смердить на весь сайт !
23.01.2022 21:59 Відповісти
Чистить зброю,та зберігайте спокій.
23.01.2022 18:40 Відповісти
Про ракети , - про них щось всі мовчать , значить те, що ракети не мають кордонів і вони можуть вдарити з будь якої точки і це буде обратка і росіяни про це знають .
23.01.2022 18:41 Відповісти
у меня вопрос. Вот если завтра кацапы в думе решат что ЛДНР принадлежит россии и вводят туда войска "для защиты русских".
Какая позиция Украины по этому вопросу? Это очень вероятный сценарий.
23.01.2022 18:45 Відповісти
Это наши территории и мы не признаём их оккупации.
Крым тоже украден, но там хоть не стреляют.

Срочно менять многое в законодательстве, менять правительство на проукраинских профессионалов и начинать рывком поднимать экономику страны.
При Зеленском и СН это будет сделать очень сложно, но надеюсь на положительные перемены.
23.01.2022 19:40 Відповісти
Женя, прокинься. Там російські війська - з 2014 року. Звуться "іхтамнєтами". Не "шахтьоризтрактарістамі" ж там проти ЗСУ воюють зброєю, купленою у воєнторзі за рогом...
23.01.2022 21:20 Відповісти
запитай каламойскава.схоже,шо 100млрд. від путіна. і мертвечук прем'єр-міністр.
23.01.2022 21:24 Відповісти
Великі балаболи, а не друзі і великі партнери України.
23.01.2022 18:47 Відповісти
страннщ, що блинкен вдруг ослушался кулебу, ще пара таких залетов и вылетит с насиженного миста, як пробка из бутылки
23.01.2022 18:49 Відповісти
Всё очень просто: Розыгрывается украинская карта, никто ничем(кроме Украины) не рискует. Меморандум сделали "недокументом", никто никому ничего не должен. Короче, как говаривал Остап: "Запад нам поможет"!
23.01.2022 18:52 Відповісти
И нафига тогда весь этот цирк с вторжением? Байден пытался отвлечь всех от внутренних провалов.
23.01.2022 19:07 Відповісти
100% - внешний долг,крах доллара,величие,неимение аналогов в мире..
23.01.2022 20:13 Відповісти
Это всё семечки. Главное на горизонте: маячит крах ковидной афёры. Вот это действительно будет потрясение мирового масштаба.
23.01.2022 22:31 Відповісти
А тем временем в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=lm_5dYM8QZ4&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
23.01.2022 19:14 Відповісти
Был бы Рейган, он бы разобрался с империей зла. Нынешнее либерастическое поколение балаболов.... таких любит Путен. Что бы его уговаривали, просили и ладошку его потную трясли.
23.01.2022 19:28 Відповісти
Вы сами просили команду Обамы и дряхлого старика изображающего президента, которого за ручку водит жена.
23.01.2022 21:40 Відповісти
Сколько ему положили на карман в Кремле??? Что-бы он такое лепил после слов: Украину США не даут Кремлю .
23.01.2022 19:43 Відповісти
Анатомия врага. Что Украина недооценивает в России

https://hvylya.net/analytics/245483-anatomiya-vraga-chto-ukraina-nedoocenivaet-v-rossii#google_vignette

23.01.2022 21:07 Відповісти
Ничему эти идиоты за восемь лет на учились. Просто прикрывают свой страх воевать пустыми декларациями и никчемными угрозами.
24.01.2022 00:20 Відповісти
 
 