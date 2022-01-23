Це підірве стримування, - Блінкен відкинув ідею введення санкцій проти Росії зараз
Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю відкинув ідею введення економічних санкцій проти Росії зараз, заявивши, що це підірве здатність Заходу стримувати потенційну російську агресію проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це він телеканалу CNN.
"Коли справа стосується санкцій, мета цих санкцій - стримувати російську агресію. І тому, якщо вони спрацьовують зараз, ви втрачаєте ефект стримування", - сказав Блінкен.
Він зазначив, що США разом зі своїми європейськими союзниками зосередили увагу на нарощуванні загрози масових наслідків для Росії, аби відмовити президента Путіна від введення військ в Україну та залишити двері відчиненими для дипломатії.
Блінкен наголосив, що в минулому році США надали Україні рекордні за всі попередні роки обсяги військової допомоги.
А угрожать неизвестно чем - мордор смешить
https://www.youtube.com/watch?v=lxTcnyVuHH8 вот ,с 1.30 посмотри
а вообще очень полезно весь мультик посмотреть.
Хочешь стать владычицей морской лежа на печи и плюя в потолок в дрянных портянках?
А от щодо птахів сімейства дятлів ти теж неправий - у них "сотрясу" буть не може У них мозок оточений спеціальною оболонкою яка грає роль амортизатора А ти цього не знаєш і дарма б"єш головою в стіну пробуючи тут продовбать собі "місце під сонцем"
іван жене понти про те, що їхні "бабьі йєщьо наражают" ванюшек, і цієї зброї на них буде дуже обмаль.
Так от, ван'я, без тушонкі по лендлізу не наражают, бо на цей раз не буде ані тушонки, ані лендлізу.
Какая позиция Украины по этому вопросу? Это очень вероятный сценарий.
Крым тоже украден, но там хоть не стреляют.
Срочно менять многое в законодательстве, менять правительство на проукраинских профессионалов и начинать рывком поднимать экономику страны.
При Зеленском и СН это будет сделать очень сложно, но надеюсь на положительные перемены.
https://www.youtube.com/watch?v=lm_5dYM8QZ4&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://hvylya.net/analytics/245483-anatomiya-vraga-chto-ukraina-nedoocenivaet-v-rossii#google_vignette