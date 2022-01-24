ДБР: Перехресного допиту Порошенка й Медведчука не буде
У Державному бюро розслідувань (ДБР) спростували інформацію про плани провести у вівторок, 25 січня, перехресний допит п'ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка та народного депутата фракції "Опозиційна життя" Віктора Медведчука.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"У засобах масової інформації з'явилися публікації щодо нібито "перехресного допиту" Петра Порошенка та Віктора Медведчука, призначеного на 25 січня у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій. Державне бюро розслідувань повідомляє, що на даний час вказана слідча дія не запланована і проводитися 25 січня 2022 року не буде", - йдеться у повідомленні.
Раніше у понеділок адвокат Ілля Новіков повідомив про запланований у ДБР у вівторок перехресний допит Порошенка та Медведчука. Він також заявив, що Порошенко не даватиме показань слідству у вугільній справі.
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ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО,
тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html#_blank https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…
Виктор Медведчук: ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html#_blank https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
ВОТ ВАМ ОТВЕТ ОТ САМОГО МЕДВЕДЧУКА (ЦИТАТА):
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ ( БАГАТО! РОКІВ! )
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
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Почему не наказаны приспешники Януковича?
При этом хочется напомнить ЗЄ хотя бы парочку фамилий -Татаров, Портнов
ПОРТНОВ з 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 - керівник Головного управління з питань судоустрою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Адміністрації Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича та заступник (з 24 січня 2014 перший заступник) глави Адміністрації Президента України.
ТАТАРОВ був адвокатом ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA) Андрія Портнова .