ДБР: Перехресного допиту Порошенка й Медведчука не буде

У Державному бюро розслідувань (ДБР) спростували інформацію про плани провести у вівторок, 25 січня, перехресний допит п'ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка та народного депутата фракції "Опозиційна життя" Віктора Медведчука.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"У засобах масової інформації з'явилися публікації щодо нібито "перехресного допиту" Петра Порошенка та Віктора Медведчука, призначеного на 25 січня у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій. Державне бюро розслідувань повідомляє, що на даний час вказана слідча дія не запланована і проводитися 25 січня 2022 року не буде", - йдеться у повідомленні.

Раніше у понеділок адвокат Ілля Новіков повідомив про запланований у ДБР у вівторок перехресний допит Порошенка та Медведчука. Він також заявив, що Порошенко не даватиме показань слідству у вугільній справі.

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