ГБР: Перекрестного допроса Порошенко и Медведчука не будет

В Государственном бюро расследований (ГБР) опровергли информацию о планах провести во вторник, 25 января, перекрестный допрос пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и народного депутата фракции "Оппозиционная жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"В средствах массовой информации появились публикации о якобы "перекрестном допросе" Петра Порошенко и Виктора Медведчука, назначенном на 25 января по делу о закупке угля с временно оккупированных территорий. Государственное бюро расследований сообщает, что в настоящее время указанное следственное действие не запланировано и 25 января 2022 года проводиться не будет", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник адвокат Илья Новиков сообщил о запланированном в ГБР во вторник перекрестном допросе Порошенко и Медведчука. Он также заявил, что Порошенко не будет давать показания следствию по угольному делу.