10 людей постраждали через бійку, яку влаштував колишній "слуга" Дмитрук

Серед постраждалих - 80-річний академік В’ячеслав Колін. Двох осіб довелося шпиталізувати.

Про це йдеться у заяві одеської мерії, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час інциденту, за попередніми даними, постраждало близько 10 осіб, двоє людей госпіталізовано з діагнозами "перелом щелепи" та "закрита черепно-мозкова травма". Серед постраждалих також 80-річний академік Української академії наук Колін В’ячеслав Михайлович", - повідомили в мерії.

Там зазначили, що ця кількість постраждалих не є остаточною.

Подію кваліфіковано як хуліганство (ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу).

"За вищезазначеним фактом Одеською міською радою направлено відповідні звернення до органів Національної поліції України, Генеральної прокуратури та Верховної Ради України", - додали в мерії.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, народний депутат Артем Дмитрук, який раніше був "слугою народу", а тепер входить до МФО "Розумна політика", влаштував сутчики на засіданні постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин Одеської міської ради.