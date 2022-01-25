10 людей постраждали через бійку, яку влаштував колишній "слуга" Дмитрук
Серед постраждалих - 80-річний академік В’ячеслав Колін. Двох осіб довелося шпиталізувати.
Про це йдеться у заяві одеської мерії, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час інциденту, за попередніми даними, постраждало близько 10 осіб, двоє людей госпіталізовано з діагнозами "перелом щелепи" та "закрита черепно-мозкова травма". Серед постраждалих також 80-річний академік Української академії наук Колін В’ячеслав Михайлович", - повідомили в мерії.
Там зазначили, що ця кількість постраждалих не є остаточною.
Подію кваліфіковано як хуліганство (ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу).
"За вищезазначеним фактом Одеською міською радою направлено відповідні звернення до органів Національної поліції України, Генеральної прокуратури та Верховної Ради України", - додали в мерії.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, народний депутат Артем Дмитрук, який раніше був "слугою народу", а тепер входить до МФО "Розумна політика", влаштував сутчики на засіданні постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин Одеської міської ради.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
п.с. а тут розумков "новую политику" презентовал - нападать на 80 летних стариков..
Саша, якщо ваш головний побачить цю картинку , тебе можуть попросити вибачитися і дати по дупі
Дерибан он такой!
И академикам могут отгрузить если шо.)
-ну той що, ніхто ж не пострадав
Решался вопрос о выделении 6 га вблизи Аркадии.
На заседание не пустили СМИ поэтому он устроил скандал, чтобы привлечь внимание к этому разворовыванию земли.
А если серьёзно то реально уже что не раз то драка, можно вести цивилизованно диалог и доводы через доказательства и суд, если реально идёт нарушение
Мав місце бандитській напад
26 січня радники лідерів "нормандського формату" зустрінуться в Парижі. Вони можуть говорити про дату переговорів України з сепаратистами про статус Донбасу, повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.
Меня интересует почему труха и брындак не на нарах...почему распродается раздается бандюкам земля санатория погранвойск...
Одесса уже не город-курорт...я правильно понял? Все санатории под свечки...