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10 людей постраждали через бійку, яку влаштував колишній "слуга" Дмитрук

10 людей постраждали через бійку, яку влаштував колишній

Серед постраждалих - 80-річний академік В’ячеслав Колін. Двох осіб довелося шпиталізувати.

Про це йдеться у заяві одеської мерії, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час інциденту, за попередніми даними, постраждало близько 10 осіб, двоє людей госпіталізовано з діагнозами "перелом щелепи" та "закрита черепно-мозкова травма". Серед постраждалих також 80-річний академік Української академії наук Колін В’ячеслав Михайлович", - повідомили в мерії.

Там зазначили, що ця кількість постраждалих не є остаточною.

Подію кваліфіковано як хуліганство (ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу).

"За вищезазначеним фактом Одеською міською радою направлено відповідні звернення до органів Національної поліції України, Генеральної прокуратури та Верховної Ради України", - додали в мерії.

Також читайте: Венедіктова про інцидент з нардепом Дмитруком в Одеській міськраді: "Наче фільм про гангстерів. Майте совість"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, народний депутат Артем Дмитрук, який раніше був "слугою народу", а тепер входить до МФО "Розумна політика", влаштував сутчики на засіданні постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин Одеської міської ради.

Автор: 

міськрада (478) бійка (746) Одеса (5492) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+30
колишніх слюг не буває

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25.01.2022 21:03
+28
І йому нічого не буде. Бо ж він зебіл
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25.01.2022 21:01
+23
бубизяна дика
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25.01.2022 21:01
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бубизяна дика
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25.01.2022 21:01 Відповісти
що слуга урода - зеЛох, шо экс-слуга - розумков и их прислужники - одна и та же шелупонь..
п.с. а тут розумков "новую политику" презентовал - нападать на 80 летних стариков..
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25.01.2022 21:07 Відповісти
Це він так труханову ділянку вибивав 😎
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25.01.2022 21:49 Відповісти
Кацапська бібізяна.
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25.01.2022 23:03 Відповісти
І йому нічого не буде. Бо ж він зебіл
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25.01.2022 21:01 Відповісти
Не,він вже "РОЗУМНА політика" Разумкова. Це вже бувший зєбуїн, а тепер Разумака.
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25.01.2022 21:05 Відповісти
А може й буде, показово, як перебіжчику.
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25.01.2022 21:05 Відповісти
В одесском ОПГ нет людей, там антиукраинское ворье и аферисты, туда можно смело подогнать автозаки. все кодло загрузить и прямо на нары.
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25.01.2022 21:53 Відповісти
А что будет тем, кто не пустил СМИ на заседание по дерибану земли вблизи Аркадии? Ничего, "бо ж він зебіл".
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25.01.2022 21:12 Відповісти
Дрібнюсеньке *************
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25.01.2022 21:40 Відповісти
Він ідіот насамперед і там таких вистачає ,як і в будь-якій партії ,де більше а де менше поки аналізуємо
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25.01.2022 22:20 Відповісти
колишніх слюг не буває

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25.01.2022 21:03 Відповісти

Саша, якщо ваш головний побачить цю картинку , тебе можуть попросити вибачитися і дати по дупі
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25.01.2022 22:27 Відповісти
этнографическая экспедиция нардупы в поисках кокса, закончилась традиционным образом.
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25.01.2022 21:04 Відповісти
Каратист,чи боксер? Дві переламані щелепи. Нічого 80 річним дідусям на сесії під гарячу руку попадати.Сидів би дома: кефір, зефір і теплий сортір і відсутність травм. Ляпота!
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25.01.2022 21:08 Відповісти
Качок. Фанат Порєчєнкова, русскоміровєц.
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25.01.2022 22:59 Відповісти
Да.....
Дерибан он такой!
И академикам могут отгрузить если шо.)
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25.01.2022 21:05 Відповісти
На війну виродка відправити!
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25.01.2022 21:06 Відповісти
нафиг он там нужен?пакостить?нехай слугам пакостит
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25.01.2022 21:08 Відповісти
Минные паля разминировать.
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26.01.2022 01:10 Відповісти
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25.01.2022 21:07 Відповісти
Як каже зенелох
-ну той що, ніхто ж не пострадав
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25.01.2022 21:08 Відповісти
Интересно, как поведет себя Розумков? Такой ему тест. Будет обмазывать, молчать или показательно казнит.
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25.01.2022 21:10 Відповісти
Тема раскрыта не полностью. Там шёл откровенный дерибан земельных ресурсов Украины.
Решался вопрос о выделении 6 га вблизи Аркадии.
На заседание не пустили СМИ поэтому он устроил скандал, чтобы привлечь внимание к этому разворовыванию земли.
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25.01.2022 21:10 Відповісти
Але чому не став кидати в людей власні фекалії ? Це теж привертає увагу ( без травм і ККУ ) !
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25.01.2022 21:12 Відповісти
Тобто, ділили не на його користь.Тому,він,вирішив бикувати?
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25.01.2022 21:38 Відповісти
От що буває,коли мавпу випускають з клітки без намордника !
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25.01.2022 21:10 Відповісти
переполох в курятнике на заседании по земельному дерибану .... как видим, молодость имеет преимущества ... но это возможно временно до первой перестрелки
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25.01.2022 21:14 Відповісти
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25.01.2022 21:14 Відповісти

А если серьёзно то реально уже что не раз то драка, можно вести цивилизованно диалог и доводы через доказательства и суд, если реально идёт нарушение
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25.01.2022 22:43 Відповісти
не, не, ребята. Исходя из видео, этот чувак, как раз был там самый адекватный
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25.01.2022 21:19 Відповісти
Ага
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25.01.2022 21:42 Відповісти
Какое же оно конченное, даже по меркам слуг урода, прям вершина конченност
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25.01.2022 21:32 Відповісти
Перелом челюсти это хулиганство? Мне кажется там средние или тяжкие телесные повреждения, просветите кто знает.
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25.01.2022 21:33 Відповісти
МЕЛКОЕ *********** С НАНЕСЕНИЕМ ТЯЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ))))
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26.01.2022 09:02 Відповісти
Повідривати всі надлишки на тілі, й кваоіфікувати як 'дрібне ***********'
Мав місце бандитській напад
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25.01.2022 21:34 Відповісти
нeмає там нападу. вiн просто впав на людeй.
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25.01.2022 22:02 Відповісти
крест пудовый на шее. Православная обезьяна..
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25.01.2022 21:44 Відповісти
10 человек? Там людей вообще не было.
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25.01.2022 22:03 Відповісти
Сцепились крысы с гнидами.
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25.01.2022 22:05 Відповісти
v tjurmu lishnehromosoma, poka viuchit chotko govoritj sekretnije slova, pushnica, polonicia itd. i toljko posle etogo nachinatj otschot sroka v 20 let.
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25.01.2022 22:07 Відповісти
Абрам, говорят, что вам таки вчера на соседней станции морду набили. Да какя там станция, полустанок какой-то.
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25.01.2022 22:12 Відповісти
На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України з сепаратистами - ЗМІ
26 січня радники лідерів "нормандського формату" зустрінуться в Парижі. Вони можуть говорити про дату переговорів України з сепаратистами про статус Донбасу, повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

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25.01.2022 22:13 Відповісти
Интересно, один херой 10 человек поломал. Хрень какая-то. Неужели никто не сломал хоть одному Зеублюдку челюсть?
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25.01.2022 22:15 Відповісти
С зебилом все понятно...лишили возможности подерибанить...

Меня интересует почему труха и брындак не на нарах...почему распродается раздается бандюкам земля санатория погранвойск...

Одесса уже не город-курорт...я правильно понял? Все санатории под свечки...
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25.01.2022 22:16 Відповісти
А вообще дерьма в раде не мерено и это всё выбираем мы с вами , очевидно что в любой партии такого добра с перебором
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25.01.2022 22:34 Відповісти
Элита.
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25.01.2022 22:43 Відповісти
На його місці я б не був таким нахабно-легковажним. Він же втік до Разумкова. Значить що "криші" від клована у нього вже немає. Може вляпатися в кримінальні справи як Лерос.
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25.01.2022 22:48 Відповісти
Там явний передоз . . Не бережуть нарітні обранці , свого здоров'я .Ой не бережуть .
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26.01.2022 00:12 Відповісти
Не засідання, а мордобій.
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26.01.2022 04:27 Відповісти
Уволить его нахрен.
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26.01.2022 08:32 Відповісти
 
 