10 человек пострадали из-за драки, которую устроил бывший "слуга" Дмитрук

Среди пострадавших – 80-летний академик Вячеслав Колин. Двух человек пришлось госпитализировать.

Об этом говорится в заявлении одесской мэрии, передает Цензор.НЕТ.

"Во время инцидента, по предварительным данным, пострадали около 10 человек, два человека госпитализированы с диагнозами "перелом челюсти" и "закрытая черепно-мозговая травма". Среди пострадавших также 80-летний академик Украинской академии наук Колин Вячеслав Михайлович", - сообщили в мэрии.

Там отметили, что это количество пострадавших не является окончательным.

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Событие квалифицировано как хулиганство (ч.3 ст. 296 Уголовного кодекса).

"По вышеуказанному факту Одесским городским советом направлены соответствующие обращения в органы Национальной полиции Украины, Генеральную прокуратуру и Верховную Раду Украины", - добавили в мэрии.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, народный депутат Артем Дмитрук, ранее бывший "слугой народа", а теперь входящий в МФО "Разумная политика", устроил драку на заседании постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений Одесского городского совета.