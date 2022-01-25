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10 человек пострадали из-за драки, которую устроил бывший "слуга" Дмитрук

10 человек пострадали из-за драки, которую устроил бывший

Среди пострадавших – 80-летний академик Вячеслав Колин. Двух человек пришлось госпитализировать.

Об этом говорится в заявлении одесской мэрии, передает Цензор.НЕТ.

"Во время инцидента, по предварительным данным, пострадали около 10 человек, два человека госпитализированы с диагнозами "перелом челюсти" и "закрытая черепно-мозговая травма". Среди пострадавших также 80-летний академик Украинской академии наук Колин Вячеслав Михайлович", - сообщили в мэрии.

Там отметили, что это количество пострадавших не является окончательным.

Читайте также: Венедиктова об инциденте с нардепом Дмитруком в Одесском горсовете: "Словно фильм о гангстерах. Имейте совесть"

Событие квалифицировано как хулиганство (ч.3 ст. 296 Уголовного кодекса).

"По вышеуказанному факту Одесским городским советом направлены соответствующие обращения в органы Национальной полиции Украины, Генеральную прокуратуру и Верховную Раду Украины", - добавили в мэрии.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, народный депутат Артем Дмитрук, ранее бывший "слугой народа", а теперь входящий в МФО "Разумная политика", устроил драку на заседании постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений Одесского городского совета.

Автор: 

горсовет (667) драка (2027) Одесса (7915) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+30
колишніх слюг не буває

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25.01.2022 21:03
+28
І йому нічого не буде. Бо ж він зебіл
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25.01.2022 21:01
+23
бубизяна дика
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25.01.2022 21:01
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бубизяна дика
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25.01.2022 21:01 Ответить
що слуга урода - зеЛох, шо экс-слуга - розумков и их прислужники - одна и та же шелупонь..
п.с. а тут розумков "новую политику" презентовал - нападать на 80 летних стариков..
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25.01.2022 21:07 Ответить
Це він так труханову ділянку вибивав 😎
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25.01.2022 21:49 Ответить
Кацапська бібізяна.
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25.01.2022 23:03 Ответить
І йому нічого не буде. Бо ж він зебіл
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25.01.2022 21:01 Ответить
Не,він вже "РОЗУМНА політика" Разумкова. Це вже бувший зєбуїн, а тепер Разумака.
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25.01.2022 21:05 Ответить
А може й буде, показово, як перебіжчику.
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25.01.2022 21:05 Ответить
В одесском ОПГ нет людей, там антиукраинское ворье и аферисты, туда можно смело подогнать автозаки. все кодло загрузить и прямо на нары.
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25.01.2022 21:53 Ответить
А что будет тем, кто не пустил СМИ на заседание по дерибану земли вблизи Аркадии? Ничего, "бо ж він зебіл".
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25.01.2022 21:12 Ответить
Дрібнюсеньке *************
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25.01.2022 21:40 Ответить
Він ідіот насамперед і там таких вистачає ,як і в будь-якій партії ,де більше а де менше поки аналізуємо
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25.01.2022 22:20 Ответить
колишніх слюг не буває

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25.01.2022 21:03 Ответить

Саша, якщо ваш головний побачить цю картинку , тебе можуть попросити вибачитися і дати по дупі
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25.01.2022 22:27 Ответить
этнографическая экспедиция нардупы в поисках кокса, закончилась традиционным образом.
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25.01.2022 21:04 Ответить
Каратист,чи боксер? Дві переламані щелепи. Нічого 80 річним дідусям на сесії під гарячу руку попадати.Сидів би дома: кефір, зефір і теплий сортір і відсутність травм. Ляпота!
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25.01.2022 21:08 Ответить
Качок. Фанат Порєчєнкова, русскоміровєц.
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25.01.2022 22:59 Ответить
Да.....
Дерибан он такой!
И академикам могут отгрузить если шо.)
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25.01.2022 21:05 Ответить
На війну виродка відправити!
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25.01.2022 21:06 Ответить
нафиг он там нужен?пакостить?нехай слугам пакостит
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25.01.2022 21:08 Ответить
Минные паля разминировать.
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26.01.2022 01:10 Ответить
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25.01.2022 21:07 Ответить
Як каже зенелох
-ну той що, ніхто ж не пострадав
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25.01.2022 21:08 Ответить
Интересно, как поведет себя Розумков? Такой ему тест. Будет обмазывать, молчать или показательно казнит.
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25.01.2022 21:10 Ответить
Тема раскрыта не полностью. Там шёл откровенный дерибан земельных ресурсов Украины.
Решался вопрос о выделении 6 га вблизи Аркадии.
На заседание не пустили СМИ поэтому он устроил скандал, чтобы привлечь внимание к этому разворовыванию земли.
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25.01.2022 21:10 Ответить
Але чому не став кидати в людей власні фекалії ? Це теж привертає увагу ( без травм і ККУ ) !
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25.01.2022 21:12 Ответить
Тобто, ділили не на його користь.Тому,він,вирішив бикувати?
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25.01.2022 21:38 Ответить
От що буває,коли мавпу випускають з клітки без намордника !
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25.01.2022 21:10 Ответить
переполох в курятнике на заседании по земельному дерибану .... как видим, молодость имеет преимущества ... но это возможно временно до первой перестрелки
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25.01.2022 21:14 Ответить
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25.01.2022 21:14 Ответить

А если серьёзно то реально уже что не раз то драка, можно вести цивилизованно диалог и доводы через доказательства и суд, если реально идёт нарушение
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25.01.2022 22:43 Ответить
не, не, ребята. Исходя из видео, этот чувак, как раз был там самый адекватный
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25.01.2022 21:19 Ответить
Ага
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25.01.2022 21:42 Ответить
Какое же оно конченное, даже по меркам слуг урода, прям вершина конченност
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25.01.2022 21:32 Ответить
Перелом челюсти это хулиганство? Мне кажется там средние или тяжкие телесные повреждения, просветите кто знает.
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25.01.2022 21:33 Ответить
МЕЛКОЕ *********** С НАНЕСЕНИЕМ ТЯЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ))))
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26.01.2022 09:02 Ответить
Повідривати всі надлишки на тілі, й кваоіфікувати як 'дрібне ***********'
Мав місце бандитській напад
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25.01.2022 21:34 Ответить
нeмає там нападу. вiн просто впав на людeй.
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25.01.2022 22:02 Ответить
крест пудовый на шее. Православная обезьяна..
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25.01.2022 21:44 Ответить
10 человек? Там людей вообще не было.
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25.01.2022 22:03 Ответить
Сцепились крысы с гнидами.
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25.01.2022 22:05 Ответить
v tjurmu lishnehromosoma, poka viuchit chotko govoritj sekretnije slova, pushnica, polonicia itd. i toljko posle etogo nachinatj otschot sroka v 20 let.
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25.01.2022 22:07 Ответить
Абрам, говорят, что вам таки вчера на соседней станции морду набили. Да какя там станция, полустанок какой-то.
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25.01.2022 22:12 Ответить
На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України з сепаратистами - ЗМІ
26 січня радники лідерів "нормандського формату" зустрінуться в Парижі. Вони можуть говорити про дату переговорів України з сепаратистами про статус Донбасу, повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

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25.01.2022 22:13 Ответить
Интересно, один херой 10 человек поломал. Хрень какая-то. Неужели никто не сломал хоть одному Зеублюдку челюсть?
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25.01.2022 22:15 Ответить
С зебилом все понятно...лишили возможности подерибанить...

Меня интересует почему труха и брындак не на нарах...почему распродается раздается бандюкам земля санатория погранвойск...

Одесса уже не город-курорт...я правильно понял? Все санатории под свечки...
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25.01.2022 22:16 Ответить
А вообще дерьма в раде не мерено и это всё выбираем мы с вами , очевидно что в любой партии такого добра с перебором
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25.01.2022 22:34 Ответить
Элита.
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25.01.2022 22:43 Ответить
На його місці я б не був таким нахабно-легковажним. Він же втік до Разумкова. Значить що "криші" від клована у нього вже немає. Може вляпатися в кримінальні справи як Лерос.
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25.01.2022 22:48 Ответить
Там явний передоз . . Не бережуть нарітні обранці , свого здоров'я .Ой не бережуть .
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26.01.2022 00:12 Ответить
Не засідання, а мордобій.
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26.01.2022 04:27 Ответить
Уволить его нахрен.
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26.01.2022 08:32 Ответить
 
 