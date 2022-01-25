10 человек пострадали из-за драки, которую устроил бывший "слуга" Дмитрук
Среди пострадавших – 80-летний академик Вячеслав Колин. Двух человек пришлось госпитализировать.
Об этом говорится в заявлении одесской мэрии, передает Цензор.НЕТ.
"Во время инцидента, по предварительным данным, пострадали около 10 человек, два человека госпитализированы с диагнозами "перелом челюсти" и "закрытая черепно-мозговая травма". Среди пострадавших также 80-летний академик Украинской академии наук Колин Вячеслав Михайлович", - сообщили в мэрии.
Там отметили, что это количество пострадавших не является окончательным.
Событие квалифицировано как хулиганство (ч.3 ст. 296 Уголовного кодекса).
"По вышеуказанному факту Одесским городским советом направлены соответствующие обращения в органы Национальной полиции Украины, Генеральную прокуратуру и Верховную Раду Украины", - добавили в мэрии.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, народный депутат Артем Дмитрук, ранее бывший "слугой народа", а теперь входящий в МФО "Разумная политика", устроил драку на заседании постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений Одесского городского совета.
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п.с. а тут розумков "новую политику" презентовал - нападать на 80 летних стариков..
Саша, якщо ваш головний побачить цю картинку , тебе можуть попросити вибачитися і дати по дупі
Дерибан он такой!
И академикам могут отгрузить если шо.)
-ну той що, ніхто ж не пострадав
Решался вопрос о выделении 6 га вблизи Аркадии.
На заседание не пустили СМИ поэтому он устроил скандал, чтобы привлечь внимание к этому разворовыванию земли.
А если серьёзно то реально уже что не раз то драка, можно вести цивилизованно диалог и доводы через доказательства и суд, если реально идёт нарушение
Мав місце бандитській напад
26 січня радники лідерів "нормандського формату" зустрінуться в Парижі. Вони можуть говорити про дату переговорів України з сепаратистами про статус Донбасу, повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.
Меня интересует почему труха и брындак не на нарах...почему распродается раздается бандюкам земля санатория погранвойск...
Одесса уже не город-курорт...я правильно понял? Все санатории под свечки...