Великий бізнес ініціює фіктивні провадження проти приватних судових виконавців, - заява Асоціації

В Україні частішають випадки ухилення великого бізнесу від правосуддя шляхом відкриття фіктивних кримінальних проваджень проти приватних виконавців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сьогодні заявив голова Асоціації приватних виконавців України Віталій Чепурний на прес-конференції.

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За його словами, такі провадження ініційовані підконтрольними компаніями українських мільярдерів з метою уникнути виконання вимог закону. Сприяють цьому як недосконале законодавство, так і нерозуміння зі сторони судової влади і правоохоронних органів, що приватні виконавці є частиною загальнодержавної системи примусового виконання рішень.



Асоціація приватних виконавців України (АПВУ) має низку аналогічних за своєю сутністю справ, у яких приватні виконавці намагаються відстоювати повагу до вимог правосуддя, проте їх роботу з примусового виконання рішень блокують порушенням кримінальним справ. Аналогічні випадки мали у своїй практиці приватні виконавці Ярослав Бережний, Дмитро Ляпін, Дмитро Гненний, Дмитро Куліченко, Людмила Лановенко, а також власне сам Голова АПВУ Віталій Чепурний і його заступник Анатолій Телявський. На думку Голови АПВУ, відповідний тиск на приватних виконавців не тільки гальмує процедуру примусового виконання рішень і є перешкодою для роботи приватних виконавців, але і є загрозливим для системи правосуддя України та її економіки.





"Наголошую на тому, що загальноприйняте правило безвідповідального великого бізнесу "За гроші можна порішати все" – це діаметрально протилежне по відношенню до цінностей, які сповідує професія приватного виконавця в Україні. Договори мають виконуватися, судові рішення виносяться в Україні її іменем, тому їх вимоги мають бути безперешкодно, вчасно і у повному обсязі виконані. Ми ж на сьогодні маємо ситуацію, за якої виграні судові справи навіть у Верховному Суді для боржника все одно не означають повернення його законних коштів, адже правоохоронець своїм рішенням про відкриття фіктивної кримінальної справи може заблокувати усю цю роботу. Це загроза всій системі правосуддя," - зазначив у виступі Віталій Чепурний.

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Особливо резонансною справою стала заборгованість компанії ТОВ "Комплекс Агромарс", яка належить до відомого бренду "Гаврилівські курчата". Компанія намагається уникнути виконання рішень судів про стягнення сотень мільйонів гривень. Детальніше про кейс розповіли заступник Голови АПВУ Анатолій Телявський і представник компанії-стягувача "Ветсинтез-ВІП" Юрій Бурдай.



"Боржник, аби заблокувати торги арештованим майном, маніпулював інформацією про його вартість, в той час, як кінцеву вартість проданого майна все одно було б визначено за результатами аукціону, на хід якого ми, приватні виконавці, жодним чином впливати не можемо. Суд апеляційної інстанції, скасувавши ухвалу Печерського райсуду м. Києва щодо запобіжного заходу, дійшов висновку про безпідставність звинувачень приватних виконавців. Таким чином, кримінальна справа очевидно була порушена з однією метою – зупинити торги і не допустити реалізації арештованого майна. Безумовно, проблема має комплексний характер. Аналогічні зриви виконання рішень розповсюджені серед десятків інших моїх колег і з цим маємо боротися", - описав ситуацію заступник Голови АПВУ Анатолій Телявський.

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Про ще однус справу з власної практики розповів приватний виконавець Дмитро Гненний, який вже більше 3 років не може виконати рішення суду, хоча жодної скарги на його дії навіть не надходило. Тим не менш, один із слідчих відкрив кримінальне провадження проти Дмитра щодо відповідної справи, перебрав на себе функції і суду, і самого приватного виконавця, вилучив всі матеріали виконавчого провадження, чим заблокував виконання рішення.



Заступник генерального директора з юридичних питань Державного підприємства "СЕТАМ", яке в Україні організовує торги арештованим майном, Ярослав Деяк навів також десятки аналогічних прикладів блокування виконання судових рішень і продажу арештованого майна, тому проблема має системний характер. Керівництво Асоціації приватних виконавців України запевнило, що приватні виконавці продовжуватимуть захищати свої права і відстоювати повагу до правосуддя.